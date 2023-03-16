Пескова спросили о поднятии американского БПЛА из Черного моря

|
16 марта, четверг | Последнее обновление — 13:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Власти ДНР рассказали о наступлении российских войск на Авдеевку
Разделы
Можно предположить, что именно страх быть преждевременно вскрытыми – прямо как в покере – заставляет власти США совершать новые глупости. Так или иначе, вброс об «украинском следе» диверсии говорит о нескольких важных вещах.
Подробности...
Все идет к тому, что Сербия присоединится к западным санкциям – хотя высшее руководство страны этого не хочет. Но никакой благодарности от Запада она за это не получит. Так стоит ли портить отношения с Россией?
Подробности...
Если кто-то скажет, что это все было давно, и теперь США белые и пушистые, разочарую. Методы, которые они применяют в так называемой политической борьбе, не изменились.
Подробности...
Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
Подробности...
В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
Подробности...
Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Пескова спросили о поднятии американского БПЛА из Черного моря
Песков: Беспилотник США извлекут из Черного моря при необходимости для интересов и безопасности России
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Упавший в Черное море американский беспилотник MQ-9 поднимут на поверхность, если это будет необходимо для интересов и безопасности России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сам вопрос об извлечении обломков БПЛА он переадресовал Минобороны.
«Это прерогатива военных. Если они считают, что это необходимо для наших интересов и нашей безопасности сделать в Черном море, они будут это делать», – сказал представитель Кремля.
О планах военных по поводу беспилотника Песков предложил уточнить в Минобороны, передает РИА «Новости».
Он добавил, что по ситуации с БПЛА между Россией и США состоялись контакты по линии военных, а также дипломатические контакты.
С американской стороной общался глава Генштаба Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу.
Ранее европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.
Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было.
CNN: США стерли ПО упавшего в Черное море беспилотника
|
|
США дистанционно удалили программное обеспечение с упавшего в Черное море беспилотника, чтобы оно не попало к России, сообщила журналистка телекомпании CNN Наташа Бертранд.
По ее словам, США успели удалить данные с дрона MQ-9 Reaper перед его падением в Черное море, чтобы их не получила Москва, написала Бертранд в социальных сетях со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
Напомним, в США ранее заявили о якобы столкновении американского беспилотника с российским истребителем Су-27 над Черным морем. Минобороны России опровергло эту информацию, подчеркнув, что контакта не было.
После этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на роль американских БПЛА в украинских ударах по России. В свою очередь секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что инцидент с американским беспилотником в очередной раз подтверждает, что США непосредственно участвуют в боевых действиях против России. Тем временем директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин выразил мнение, что Россия может поднять и изучить обломки упавшего в Черное море американского беспилотника.
Нарышкин сообщил о возможности поднять и изучить обломки упавшего БПЛА США
Глава СВР Нарышкин заявил о возможности поднять и изучить обломки упавшего БПЛА США
|
|
Существует возможность поднять обломки беспилотника США из Черного моря и изучить их, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в программе «Москва. Кремль. Путин».
В интервью Павлу Зарубину Нарышкин подчеркнул, что, по его мнению, такие технические возможности у России есть, сообщает РИА «Новости».
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
Ранее в Белом доме усомнились в возможности достать обломки БПЛА из Черного моря.
В США ранее заявили о якобы столкновении с российским Су-27. В Минобороны России сообщили, что БПЛА упал в море из-за резкого маневрирования. Посол России в США Анатолий Антонов призывал Вашингтон прекратить спекуляции на тему потерпевшего крушение дрона. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США пытаются не допустить, чтобы упавший над Черным морем дрон MQ-9 попал в чужие руки.
США готовы обнародовать видеозапись инцидента с беспилотником
США заявили о готовности обнародовать видеозапись инцидента с беспилотником
США сейчас изучают возможность публикации видеозаписи инцидента с беспилотником над Черным морем, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в интервью телеканалу MSNBC.
По его словам, Вашингтон сейчас рассматривает такое решение, США при принятии решений учитывают необходимость защищать источники и методы сбора информации, передает ТАСС.
Прайс заявил, что на записи видно, как российский беспилотник сближается и «совершенно непрофессиональным» образом и совершает действия, которые приводят к столкновению с американским БПЛА.
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
Ранее в США заявили о якобы столкновении с российским Су-27 над Черным морем.
Остин после разговора с Шойгу заявил о важности связей великих держав
Шеф Пентагона Остин после переговоров с главой Минобороны РФ Шойгу заявил о важности контактов между великими державами
|
|
Шеф Пентагона Ллойд Остин после переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что великим державам важно быть образцами прозрачности и поддержания связей.
Остин сообщил, что только что закончил телефонный разговор с российским коллегой, главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Шеф Пентагона также выразил мнение, что великим державам важно быть образцами прозрачности и поддержания связей, передает ТАСС.
Министр обороны США выступил с утверждением, что американский беспилотник якобы выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве.
По его словам, этот опасный эпизод якобы является частью общей модели «агрессивных, рискованных и небезопасных» действий российских пилотов в международном воздушном пространстве.
По мнению Остина, Россия якобы обязана выполнять действия с использованием воздушных судов профессионально и безопасно.
Ранее европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского беспилотника с российским истребителем Су-27 над Черным морем.
Минобороны России опровергло эту информацию, подчеркнув, что контакта воздушных судов не было.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Госдеп объявил приостановку участия России в ДСНВ недействительной
Госдеп США: Объявленная Москвой приостановка участия России в ДСНВ является юридически недействительной
|
|
Объявленная Москвой приостановка участия в российско-американском Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) является юридически недействительной, РФ обязана выполнять положения соглашения, говорится в заявлении Госдепартамента США.
В заявлении Госдепартамента США утверждается, что объявленная Россией приостановка участия в ДСНВ является якобы юридически недействительной, в связи с этим РФ якобы по-прежнему связана обязательствами в соответствии с Договором, передает ТАСС.
В Госдепе выступили с утверждением, что Россия прекратила предоставлять предусмотренные Договором уведомления, в том числе о статусе и перемещении своих ядерных сил. В Вашингтоне призвали Москву разрешить проведение инспекций на территории России, а также согласиться на встречу Двусторонней консультативной комиссии.
Напомним, 1 марта США получили от России уведомление о решении приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Госдеп считает непреднамеренными действия России в инциденте с БПЛА
Reuters: Госдеп считает непреднамеренными действия России в инциденте с БПЛА
Госдеп США считает, что действия России в инциденте с американским беспилотником над Черным морем носили непреднамеренный характер, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.
Об этом сообщает ТАСС.
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
В США ранее заявили о якобы столкновении с российским Су-27. В Минобороны России сообщили, что БПЛА упал в море из-за резкого маневрирования. Посол России в США Анатолий Антонов призывал Вашингтон прекратить спекуляции на тему потерпевшего крушение дрона. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США пытаются не допустить, чтобы упавший над Черным морем дрон MQ-9 попал в чужие руки.
В Пентагоне рассказали о дальнейших полетах беспилотников после инцидента с MQ-9
Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал инцидент с американским беспилотником MQ-9, который потерпел крушение над Черным морем, словами о том, что беспилотники США будут летать там, где это разрешено международным правом.
Он попросил не заблуждаться по этому поводу, отметив, что США продолжают выполнять полеты в разрешенных международным правом местах, передает ТАСС.
Россию Остин попросил выполнять полеты своих военных летательных аппаратов безопасно и профессионально.
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
В США ранее заявили о якобы столкновении с российским Су-27. После этого БПЛА упал в Черное море, в Белом доме позже заявили, что навряд ли смогут достать обломки.
Министр обороны США запросил телефонные переговоры с Шойгу
Министр обороны США Остин запросил телефонные переговоры с Шойгу
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином, сообщили в российском оборонном ведомстве.
Отмечается, что беседа состоялась по инициативе американской стороны, передает ТАСС.
В США ранее заявили о якобы столкновении с российским Су-27. В Минобороны России сообщили, что БПЛА упал в море из-за резкого маневрирования. Посол России в США Анатолий Антонов призывал Вашингтон прекратить спекуляции на тему потерпевшего крушение дрона. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США пытаются не допустить, чтобы упавший над Черным морем дрон MQ-9 попал в чужие руки.
NASDAQ объявила о делистинге акций Yandex, Ozon, HeadHunter и Qiwi
Руководство биржи NASDAQ уведомило Yandex, Ozon, Headhunter и Qiwi и готовящемся делистинге ценных бумаг этих компаний
Руководство американской электронной биржи NASDAQ уведомило компании Yandex, Ozon, Headhunter и Qiwi о готовящемся делистинге их ценных бумаг, говорится в отдельных заявлениях пресс-службы биржи.
В документах указывается, что делистинг ценных бумаг четырех российских компаний будет осуществлен 24 марта. Перечисленные компании имеют право обжаловать решение в коллегии NASDAQ, рассматривающей вопросы соответствия ценных бумаг той или иной компании торговле на бирже. На время рассмотрения апелляции торговля ценными бумагами будет приостановлена, следует из заявлений пресс-службы биржи, передает ТАСС.
Представители американской электронной биржи NASDAQ и Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) отказались комментировать данные о готовящемся делистинге ценных бумаг компаний Ozon, Yandex, Headhunter, Qiwi и Cian.
Московская биржа заверила, что продолжит торги ценными бумагами Yandex, HeadHunter Group, Ozon Holdings, QIWI, Cian в обычном режиме, несмотря на объявление о делистинге эмитентов иностранных ценных бумаг с американских площадок.
Напомним, 14 февраля совет директоров VK Company Limited предварительно одобрил смену юрисдикции компании с Британских Виргинских островов в Россию при условии соблюдения применимых законодательных и регуляторных требований.
Песков опроверг обвинения в сбросе топлива на БПЛА США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» отверг обвинения в связи с тем, что падение американского беспилотника в Черное море и якобы сброс топлива на него (о котором утверждают США) были неэкологичными.
«Может, не надо было там летать, кому не положено? Тогда было бы экологично», – приводит его слова ТАСС.
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
В США ранее заявили о якобы столкновении с российским Су-27. В Минобороны России сообщили, что БПЛА упал в море из-за резкого маневрирования. Посол России в США Анатолий Антонов призывал Вашингтон прекратить спекуляции на тему потерпевшего крушение дрона. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США пытаются не допустить, чтобы упавший над Черным морем дрон MQ-9 попал в чужие руки.
Названы риски при введении потолка цен на саудовскую нефть
Экономист Юшков: Если против Саудовской Аравии введут потолок цен на нефть, стоимость барреля взлетит до 200 долларов
|
|
Эр-Рияд может сократить нормы добычи нефти. Это нанесет ущерб как США, так и ЕС. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил экономист Игорь Юшков. Ранее министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что страна не будет продавать нефть государствам, которые поддержат лимит цен в отношении Эр-Рияда, если таковой будет введен.
«В интервью министр энергетики Саудовской Аравии достаточно четко высказался о введении в США закона NOPEC. По его мнению, Вашингтон пытается вмешиваться в рыночные процессы, что может повлечь за собой дополнительные факторы нестабильности», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«С одной стороны, Китай увеличивает объемы потребления нефти. С другой – западные страны судорожно борются с инфляцией, поднимая ставки центральных банков. Подобные действия приводят к удорожанию кредитования, что замедляет спрос на энергоресурсы», – отмечает эксперт.
«В текущей ситуации ОПЕК+ не планирует поднимать квоты на добычу нефти. Нынешние нормы сохранятся минимум до конца 2023 года. Собственно, обстановка в мире и без того нестабильная, а США неожиданно озадачились введением закона NOPEC. Вывод министра энергетики Саудовской Аравии о том, что определенности это не прибавит, вполне логичен», – акцентирует собеседник.
«Более того, он подчеркнул, что не только текущая инициатива Штатов может повлиять на международный рынок нефти. Введенный Западом потолок цен на российские энергоресурсы также отрицательно сказывается на глобальной торговле. Министр резонно заявил, что Эр-Рияд перестал бы организовывать поставки тем странам, которые бы поддержали подобные ограничения в отношении Саудовской Аравии», – подчеркивает Юшков.
«Вполне вероятно, что эта тема неоднократно поднималась на заседаниях ОПЕК+. Думаю, Россия пыталась донести до остальных участников организации, что в будущем потолок цен может коснуться и других экспортеров нефти. Иными словами, Запад решил опробовать на Москве «антиопековский» инструмент», – рассуждает эксперт.
«Между тем организация не раз доказывала собственную эффективность. ОПЕК+ долгое время достаточно искусно удерживала баланс на рынке энергоресурсов. США же не устраивают высокие цены на нефть, из-за чего Вашингтону и приходится изобретать неординарные меры давления», – считает собеседник.
«В ответ Эр-Рияд пытается сыграть на опережение, уведомляя Запад, что подобные меры неприемлемы. И делается это еще до того, как они официально введены. Грубо говоря, все его интервью можно свести к фразе «к нам лучше не лезть», – отмечает Юшков.
«На этом фоне Россия обошла Саудовскую Аравию по экспорту энергоресурсов в Индию. Конечно, им приходится перенаправлять поставки в страны ЕС. Однако это дает неплохой инструмент давления: если Вашингтон решится на введение потолка цен, то Эр-Рияд может сократить отправку нефти в США и Евросоюз. Это станет большим ударом для Запада», – подчеркивает эксперт.
«Сокращение общего уровня добычи ресурсов способно вылиться в большой энергетический кризис, сравнимый с ситуацией 1973 года. В таком случае выпадут около 4-5 млн баррелей в сутки. Найти замену такому объему будет непросто. Особенно на фоне того, что у России закупать сырье Европа уже не станет», – уточняет собеседник.
«В результате подобных ответных мер Эр-Рияда цены на нефть могут взлететь до 200 долларов за баррель. Сформируется невероятный дефицит, который навредит всем потенциальным «организаторам» потолка цен: странам G7 и Евросоюза», – резюмирует Юшков.
Во вторник министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд пригрозил, что если на экспорт нефти Эр-Рияда будет введен потолок цен, то государство не будет продавать энергоресурсы поддержавшим ограничения странам, пишет Energy Intelligence.
Министр также выразил обеспокоенность складывающимися рисками на рынке нефти. По его мнению, они связаны с неопределенностью в мировой экономике, которая создается американским антикартельным законопроектом NOPEC. В связи с этим он назвал реализацию согласованного в октябре прошлого года соглашения о сокращении добычи нефти единственно возможным курсом действий для ОПЕК+.
Напомним, 5 февраля вступили в силу топливные санкции ряда стран против поставок из России. Так, Евросоюз запретил импорт нефтепродуктов РФ. Также страны ЕС и «Большой семерки» установили на них потолок цен. В начале марта в США заявили о планах G7 пересмотреть ограничения стоимости на российские энергоресурсы.
В ответ на это решение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает установленный потолок цен на нефть. Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введенные ограничения. Они будет действовать до 1 июля 2023 года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США назвали сроки начала «масштабного наступления» ВСУ
Politico: В США ждут «масштабного наступления» ВСУ в мае
|
|
Американские чиновники готовят Украину к масштабному весеннему наступлению, которое, как они ожидают, начнется к маю, пишет газета Politico.
Издание со ссылкой на американского чиновника пишет, что вся военная помощь США, оказанная Украине несколько месяцев назад, нацелена на контрнаступление Киева, предположительно, в мае.
Politico отмечает, что у Киева есть два варианта: продвинуться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток с севера, а затем на юг, отрезая российский сухопутный мост, передает РИА «Новости».
При этом наступление через Херсон в США считают нереалистичным, так как Россия укрепила оборону на восточном берегу Днепра, поэтому второй вариант – более вероятный.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что боевики ВСУ активизировались на Запорожском участке линии фронта.
До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ВСУ «заваливают» передний край своей обороны неподготовленными новобранцами, чтобы выиграть время для подготовки сил контрнаступления.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком заявил, что Европа должна помочь Украине начать контрнаступление. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление состоится примерно через два месяца.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ВСУ готовятся к отступлению до Красного Лимана.
В Белом доме усомнились в возможности достать обломки БПЛА из Черного моря
США пока не смогли достать обломки американского беспилотника MQ-9 из Черного моря, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.
Он также добавил, что сомневается в способности США достать обломки, передает ТАСС.
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
В США ранее заявили о якобы столкновении с российским Су-27. В Минобороны России сообщили, что БПЛА упал в море из-за резкого маневрирования. Посол России в США Анатолий Антонов призывал Вашингтон прекратить спекуляции на тему потерпевшего крушение дрона. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США пытаются не допустить, чтобы упавший над Черным морем дрон MQ-9 попал в чужие руки.
Глава генштаба США заявил о намеченной беседе с Герасимовым
Глава генштаба США Милли заявил о намеченной беседе с Герасимовым
Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что рассчитывает провести беседу с главой Генштаба Вооруженных сил России генералом армии Валерием Герасимовым.
На брифинге он добавил, что беседа уже запланирована, передает ТАСС.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином.
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
В США ранее заявили о якобы столкновении с российским Су-27. В Минобороны России сообщили, что БПЛА упал в море из-за резкого маневрирования. Посол России в США Анатолий Антонов призывал Вашингтон прекратить спекуляции на тему потерпевшего крушение дрона. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США пытаются не допустить, чтобы упавший над Черным морем дрон MQ-9 попал в чужие руки.
Патрушев: Ситуация с американским БПЛА доказывает участие США в боевых действиях против РФ
Вашингтон постоянно говорит, что США не участвуют в боевых действиях против России, однако ситуация с беспилотником в Черном море подтверждает обратное, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в интервью телеканалу «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин».
По его словам, инцидент с беспилотником в очередной раз подтверждает, что США непосредственно участвуют в военных действиях, передает ТАСС.
Между тем Патрушев рассчитывает, что удастся найти обломки упавшего в Черное море БПЛА. «Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но это делать надо», – сказал он.
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
В США ранее заявили о якобы столкновении американского беспилотника с российским Су-27 над Черным морем. После этого БПЛА упал в Черное море, в Белом доме позже заявили, что вряд ли смогут достать обломки.
|
|