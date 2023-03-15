Мужчина открыл стрельбу из окна в Кировской области

Житель города Вятские Поляны в Кировской области открыл стрельбу из окна

Житель квартиры на пятом этаже в районе СХТ города Вятские Поляны в Кировской области открыл стрельбу по прохожим. На место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии.

Очевидцы сообщили, что мужчина ведет обстрел машины скорой помощи и сотрудников МВД, пишет «360».

Губернатор Вятской области Александр Соколов на своей странице во «ВКонтакте» сообщил, что стрельбу открыл владелец квартиры. По предварительной информации, в его распоряжении есть два гладкоствольных ружья.

Соколов сообщил, что данный мужчина не употреблял алкоголь 16 лет, «развязался» – и организм «среагировал неадекватно».

Губернатор уточнил также, что в квартире нет других людей. Территория, по его словам, оцеплена. При стрельбе никто не пострадал.

Как сообщили РИА «Новости» в единой дежурно-диспетчерской службе Вятских Полян, произошел семейный скандал. По словам сотрудника службы, жена сообщила, что муж «несколько дней пьет и схватился за ружье».

В Вятских Полянах, по данным на 2021 год, проживает около 30 тыс. человек.

Ранее на этой неделе мужчина устроил стрельбу из травматического оружия на площади в Ростове-на-Дону, ранение получил один человек.