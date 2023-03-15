Тренеру по боксу из Херсонской области передали перчатки от чемпиона мира

Депутат Кастюкевич передал тренеру по боксу из Херсонской области Царикову перчатки с подписью чемпиона мира Лебедева

Депутат Госдумы Игорь Кастюкевич передал заслуженному тренеру из Херсонской области Василию Царикову перчатки, подписанные чемпионом мира по боксу Денисом Лебедевым.

Кастюкевич, возглавляющий региональное отделение «Единой России» в Херсонской области» и курирующий гуманитарную миссию партии в регионе, напомнил, что 2023-й объявлен в России годом педагога и наставника.

«Наставник в спорте – это тренер. Он не только помогает сформироваться в качестве спортсмена, но и оказывает влияние на формирование личности, свои знания и опыт передает ученикам», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Депутат рассказал, что недавно в Херсонской области проходил турнир по боксу. «Я не смог присутствовать на нем, но мы договорились, что по приезду, обязательно загляну в спортшколу. Обещание сдержал. А в качестве сюрприза привез боксерские перчатки с автографом чемпиона мира Дениса Лебедева и памятной надписью», – сообщил он.

На одной из перчаток написано «Тренеру победителя», на второй стоит автограф спортсмена.

Парламентарий также отметил, что в планах регионального отделения партии предусмотрен целый комплекс мероприятий, направленных на поддержку и помощь в развитии спорта в Херсонской области. Так как молодежи необходимо создавать условия для занятий спортом, причем не только в городах, но и сельских территориях.

«Мы провели ряд консультаций с председателями спортивных федераций. Будем активно вовлекать их в жизнь региона», – резюмировал Кастюкевич.

Ранее Кастюкевич заявлял, что в России вскоре начнут работать Центры военно-патриотического воспитания детей и молодежи, запрос на такие центры у молодых людей большой.