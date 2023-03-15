Стали известны сроки одобрения Турцией заявки Финляндии на членство в НАТО

Reuters: Турция может одобрить заявку Финляндии на членство в НАТО до выборов 14 мая

Турция может перед назначенными на 14 мая выборами в стране одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции, передает Reuters со ссылкой на двух турецких чиновников.

Турция планирует одобрить заявку Финляндии на членство в НАТО, отдельно от заявки Швеции, в преддверии выборов, которые состояться 14 мая, передает РИА «Новости».

По данным турецких чиновников, парламент страны, вероятнее всего, ратифицирует членство Финляндии в НАТО до того, как завершит сессию в середине апреля.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отмечал, что Финляндия и Швеция исполнили все условия Турции и должны вступить в военный блок к осени.