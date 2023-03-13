Во Франции предсказали объединение всего мира против Запада

Французский политик Франсуа Асселино предсказал объединение всего мира против Запада

Поступки западных политиков и СМИ приведут к объединению всего мира против Запада, заявил лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

Комментируя избрание Ли Шанфу министром обороны Китая, Асселино заявил, что если человечество все еще будет существовать через два века, то историки будут ошеломлены безответственностью политических лидеров и крупных западных СМИ нашего времени, которые своим высокомерием и слепотой объединят весь мир против Запада, передает РИА «Новости».

По его словам, со стороны Пекина это «хлесткий ответ на санкции США».

Напомним, депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) в ходе голосования в воскресенье утром утвердили 65-летнего генерала Ли Шанфу на пост министра обороны КНР.