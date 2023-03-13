Крылатые ракеты КНДР после пуска с подлодки преодолели 1500 км

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13 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 04:59  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Махинации соратника Навального потрясли даже оппозицию

Внутри самой оппозиции Леонида Волкова уже не раз обвиняли в лоббизме в обмен «на донат» AP/TASS
Взаимные разоблачения, которыми обменялись сторонники Алексея Навального и Алексея Венедиктова, привели к тому, что достоянием общественности стали махинации одного из руководителей радикальных оппозиционных структур Леонида Волкова, ранее бежавшего за границу. Кто достал компромат на сторонника Навального и как это восприняли в рядах несистемной российской оппозиции? Подробности...
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Как российский полковник победил Литву

Юрий Мель прошел через мясорубку литовского судилища кадр из видео
В Россию вернулся Юрий Мель, который девять лет отсидел в литовской тюрьме по надуманным обвинениям за участие в событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе. Он должен был освободиться в 2021 году, но получил дополнительный срок по тому же сфабрикованному делу. Как отмечают наблюдатели, дело Меля показало всю абсурдность литовского законодательства, благодаря которому за решетку попадают неугодные власти люди.  Подробности...
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Зеленский развязал пиар-войну с Россией

Владимир Зеленский нашел возможность отвлечь внимание украинцев от происходящего в Артемовске James McGill/Keystone
Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны проработать возможность переименования России в «Московию». Так он ответил на соответствующую петицию, которая набрала необходимое число подписей. Ранее на Украине неоднократно выступали с подобными предложениями депутаты и прочие официальные лица, но всякий раз Зеленский эти инициативы игнорировал. Почему он передумал именно сейчас? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Как наши спасли Балтфлот под носом у немцев и финнов

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
105 лет назад, 12 марта 1918 года, российские линкоры вышли из Финляндии в Россию. Корабли спешно выводили из Гельсингфорса, чтобы они не достались немцам. Добраться из Финляндии в Кронштадт вроде бы просто. Но на самом деле это был настоящий подвиг. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Лозунг «нет войне» используют против тех, кто за мир

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Такой парадокс: в России, когда слышим «нет войне», подразумеваем проукраинский дискурс, в то время как на Западе «нет войне» – это про диалог и прекращение помощи Зеленскому. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев

Зеленский понимает только страх

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Произошедшее в Брянской области четко показывает, что Украина – это государство-террорист. Но превратилась она в такое не в одну минуту, украинское государство и общество прошли к этому долгий путь. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Сенсация на Ближнем Востоке: примирение шиитов и суннитов

Зеленскому стали отказывать в США

Покушение СБУ на Приднестровье

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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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Российские военные поздравили жительниц Луганской области с 8 Марта

Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
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МЧС и ГИБДД поздравили женщин с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня сотрудники МЧС в московском метро провели поздравительную акцию для прекрасных дам
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какой оптимальный возраст для депутата?
  • До 35 лет

  • От 35 до 55 лет

  • Старше 55 лет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?
  • Да

  • Нет
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Розничная цена золота в Японии обновила исторический максимум
    Bloomberg: Индия отказалась нарушать потолок цен на российскую нефть Журналист Херш назвал «полным идиотизмом» внешнюю политику США ВСУ начали готовиться к обороне под Красным Лиманом Украинские полярники «декоммунизировали» Антарктиду
    СМИ: Байдену грозит катастрофический банковский кризис Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных Отменен творческий вечер Познера в Москве Жители Риги вышли на митинг против сноса памятника Пушкину
    Украинский военный предсказал повторение в Артемовске катастрофы под Дебальцево Экс-советник Кучмы: В Европе начинают выступать против поддержки Украины Стала известна причина массового ДТП под Саратовом Министр культуры Украины назвал интересной идею о переименовании России в «Московию»

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    военный альянс AUKUS


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    бойкий характер


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    тренд сезона


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    государство-террорист


    Сергей Миркин: Зеленский понимает только страх

    на ваш взгляд


    Какой оптимальный возраст для депутата?

    Крылатые ракеты КНДР после пуска с подлодки преодолели 1500 км

    «Голос Кореи»: Запущенные с подводной лодки крылатые ракеты КНДР пролетели 1500 км и поразили цель в Японском море

    13 марта 2023, 04:48

    Текст: Антон Никитин

    Стратегические крылатые ракеты, запущенные КНДР 12 марта с подводной лодки «8.24 Енун» («Герой 24 августа»), пролетели 1500 км и поразили цель в Японском море, сообщило радио «Голос Кореи».

    Как информировало радио, ракеты пролетели по траектории в форме восьмерки и поразили цель в Японском море. Время в полете составило 7563-7575 секунд. Пуск был осуществлен из подводного положения в акватории Восточно-Корейского залива, омывающего восточное побережье Корейского полуострова, передает ТАСС.

    Пуски ракет были произведены перед начинающимися в понедельник командно-штабными учениями США и Южной Кореи Freedom Shield, а также стартующими одновременно полевыми маневрами Warrior Shield, которые представляют собой фактическое возвращение к масштабам учений Foal Eagle, прекращенных в 2019 году из-за стремления предыдущей южнокорейской администрации к дипломатии с Пхеньяном.

    Как отмечает «Голос Кореи», пуски стратегических крылатых ракет показали готовность Корейской народной армии (КНА) контролировать ситуацию «подавляющей мощью» в условиях открытых военных действий США и Южной Кореи против КНДР.

    Ранее Южная Корея обвинила КНДР в пуске стратегических крылатых ракет.

    Bloomberg: Индия отказалась нарушать потолок цен на российскую нефть

    12 марта 2023, 20:23

    Текст: Ольга Иванова

    Индия не будет нарушать антироссийские санкции, введенные Западом, среди которых и потолок цен на российскую нефть, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    По данным Bloomberg, власти Индии потребовали от банков и трейдеров соблюдать ограничения, сообщает ТАСС.

    Агентство сообщает, что индийские представители побеседовали с членами делегации США и других стран G7 на полях совещания глав МИД стран – участниц G20 в Нью-Дели, которые остались удовлетворены характером заключаемых Индией сделок.

    Напомним, Россия впервые стала одной из пяти крупнейших торговых партнеров Индии, торговый оборот двух стран за неполный 2022-2023 финансовый год достиг рекордных 39,8 млрд долларов. По данным Reuters, Дели занимает третье место в общемировом рейтинге по импорту нефти, Россия – ведущий поставщик сырья в Индию после отказа европейцев от российской нефти.

    Ранее правительство России утвердило порядок исполнения указа президента Владимира Путина о запрете поставок нефти по контрактам, предусматривающим ценовой потолок.

    Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года.

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    Коментарии (57)
    СМИ: Администрация США находится на грани кризиса банковской системы
    Axios: Администрации Байдена грозит кризис банковской системы

    12 марта 2023, 17:43

    Текст: Валентина Григоренко

    Администрации президента США Джо Байдена грозит кризис банковской системы, если до завтра не будет выработан план по спасению вкладчиков банка Silicon Valley Bank (SVB),сообщили американские СМИ.

    Интернет-издание Axios пишет, что президенту Байдену грозит катастрофический банковский кризис, если правительство США не сможет организовать сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank до того, как завтра откроются отделения, передает РИА «Новости».

    Накануне американский миллиардер Илон Маск допустил покупку обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB), он заявил, что открыт для этой идеи.

    Ранее Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) сообщила, что назначена внешним управляющим Silicon Valley Bank. SVB – самый крупный банк, рухнувший в США после финансового кризиса.

    FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.

    Коментарии (25)
    Украинский военный предсказал повторение в Артемовске катастрофы под Дебальцево
    Украинский военный предсказал окружение ВСУ в Артемовске
    		   
    12 марта 2023, 17:19
    Фото: Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    ВСУ в Артемовске (украинское название – Бахмут) могут оказаться в котле, как в Дебальцево в ДНР в 2015 году, сообщил командир одного из украинских подразделений Денис Ярославский в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ».

    Он подчеркнул, что без логистики нет подвоза боеприпасов и ротации, «враг это понимает и пытается прежде всего перерезать логистику». Ярославский добавил, что в таком случае может повториться ситуация в Дебальцево, когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну, передает РИА «Новости».

    По его словам, в Артемовске идут уличные бои за каждый переулок.

    Напомним, российские силы подошли на 1,2 км к административному центру Артемовска.

    Коментарии (53)
    ВСУ начали готовиться к обороне под Красным Лиманом
    Марочко: ВСУ готовятся к обороне на краснолиманском направлении

    12 марта 2023, 09:16

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные на краснолиманском направлении, готовят свои позиции к обороне, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, на краснолиманском направлении основные усилия противник сосредоточил на охране и обороне ранее занятых районов и инженерном дооборудовании позиций в районах населенных пунктов Терны, Заречное и Ямполь в ДНР, передает ТАСС.

    Ранее ВС России не дали прорваться украинским боевикам на краснолиманском направлении, была уничтожена группа пехоты из семи человек.

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    Украинские полярники «декоммунизировали» Антарктиду
    Антарктический центр: Украинские полярники в Антарктиде переименовали указатели в рамках декоммунизации

    12 марта 2023, 13:46

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Участники украинской научной экспедиции на станции «Академик Вернадский» в Антарктиде переименовали таблички с указателями городов в рамках декоммунизации, сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

    По сообщению центра, участники 27-й экспедиции врач Василий Матковский и механик Максим Белоус провели «масштабный ремонт путеводителя» возле станции «Академик Вернадский», на котором размещают таблички с названиями и расстоянием до разных городов, переименовав Кировоград в Кропивницкий и «дерусифицировав транслитерацию Винницы и Одессы», передает РИА «Новости».

    Также к указателям городов они добавили Мариуполь и Бучу, покрасив их в красно-черные цвета, которые используют запрещенные в России экстремистские организации УНА-УНСО* и «Правый сектор*».

    Ранее директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий сообщил, что Украина намерена приобрести у Великобритании подержанный ледокол, который планируется использовать для экспедиций к Антарктиде.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (46)
    Стала известна причина массового ДТП под Саратовом
    ГИБДД: Причиной ДТП на трассе в Саратовской области стал занос прицепа грузовика

    12 марта 2023, 13:59

    Массовое ДТП на федеральной трассе в Хвалынском районе Саратовской области случилось в результате заноса на встречную полосу прицепа грузового автомобиля, сообщили в Управлении ГИБДД по региону.

    По сообщению ведомства, на 92-м километре федеральной дороги Сызрань – Саратов – Волгоград произошел занос автоприцепа грузовика, который выехал на встречную полосу и совершил столкновение с другим грузовым автомобилем, после чего на этом участке произошло еще два ДТП, передает ТАСС.

    По данным ГИБДД, в общей сложности на трассе столкнулись 15 машин, восемь человек госпитализировали.

    Как сообщил глава Хвалынского района Алик Сабрига, большая пробка образовалась в районе столкновения автомобилей на федеральной трассе в Саратовской области, передает РИА «Новости».

    По его словам, сотрудниками администрации города, ДПС и дорожными службами, МЧС, пожарной охраной ведется работа по освобождению дороги, организовывается горячее питание.

    Ранее прокуратура начала проверку по факту столкновения более 20 автомобилей на федеральной трассе в Саратовской области.

    Напомним, министр здравоохранения региона Олег Костин сообщил, что число пострадавших при столкновении более 20 автомобилей на федеральной трассе в Саратовской области увеличилось до 15 человек, у них в основном переломы.

    Коментарии (9)
    Журналист Херш назвал «полным идиотизмом» внешнюю политику США
    		   
    12 марта 2023, 18:23
    Фото: Uwe Kazmaier/imageBROKER.com/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Журналист, автор расследования о взрывах на «Северных потоках» Сеймур Херш считает, что администрацией президента США Джо Байдена движет ненависть к президенту России Владимиру Путину и коммунизму, об этом он заявил в интервью китайскому телеканалу CGTN.

    Также журналист назвал «полным идиотизмом» внешнюю политику США, сообщает РИА «Новости».

    Он считает, что понятие американской гегемонии больше не работает.

    Напомним, журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о причастности СЩА к диверсии на «Северных потоков».  После этого западная пресса принялась продвигать версию о том, что теракт якобы совершила группа украинских заговорщиков.

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    Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных
    Минобороны: ВС России за сутки уничтожили более 400 украинских военных
    		   
    12 марта 2023, 15:49
    Фото: РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России за сутки уничтожили на шести направлениях в зоне спецоперации более 400 украинских военных, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Как говорится в Telegram-канале Минобороны, на Купянском направлении огнем артиллерии Западной группировки войск в течение суток поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Двуречная, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.

    Кроме того, в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики, Синьковка, Лиман Первый и Берестовое Харьковской области пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

    На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

    На Донецком направлении в результате активных действий подразделений при поддержке артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено более 220 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица Д-30.

    В районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой народной республики, Левадное и Марфополь Запорожской области пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.

    Ранее сообщалось, что ВС России за сутки уничтожили на шести направлениях в зоне спецоперации более 400 украинских военных.

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    Коментарии (30)
    Тим Цзю завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBO
    Тим Цзю победил Харрисона и завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBO
    		   
    12 марта 2023, 08:31
    Фото: DEAN LEWINS/EPA/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Тимофей Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Константина Цзю, завоевал временный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе.

    В прошедшем в Сиднее поединке против американца Тони Харрисона Цзю одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде, передает РИА «Новости».

    Тим Цзю с 2020 года занимал первое место в рейтинге WBO и имеет право встретиться с обладателем регулярного пояса, которым сейчас является американец Джермелл Чарло, также владеющий поясами по трем другим престижным версиям, передает ТАСС.

    Как заявил отец чемпиона Константин Цзю, эта победа является громадным шагом к званию абсолютного чемпиона мира, Чарло реально его победить и хотя он является опытным боксером, «но для каждого свое время, сейчас время Тимофея».

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    В США назвали три повода для разногласий между Киевом и Вашингтоном
    Politico: Разногласия растут между Украиной и США из-за Крыма, Артемовска и «Северных потоков»
    		   
    12 марта 2023, 16:54
    Фото: REUTERS/Lisi Niesner
    Текст: Ольга Иванова

    Между Киевом и Вашингтоном растут разногласия из-за Крыма, Артемовска и «Северных потоков», сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников.

    Чиновники рассказали изданию, что администрация президента США Джо Байдена сообщила Киеву о том, что некоторые насильственные акции за пределами территории Украины недопустимы, сообщает РИА «Новости».

    Ранее немецкие СМИ сообщили, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» был осуществлен с помощью 15-метровой яхты Andromeda типа Bavaria Cruiser 50, арендованной на немецком острове Рюген группой неизвестных лиц.

    До этого в западных СМИ появились сообщения о «вскрывшихся подробностях» теракта на «Северных потоках» в сентябре прошлого года. Согласно этим данным, подрыв газопроводов могла произвести «проукраинская группировка».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему эту версию невозможно считать состоятельной и чем вызваны такие попытки Запада свалить все на Киев.

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    Коментарии (14)
    Корабль Crew Dragon с Кикиной приводнился у побережья штата Флорида
    НАСА: Космический корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту приводнился у побережья США
    		   
    12 марта 2023, 05:52
    Фото: Keegan Barber/AP/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Космический корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-5, включая россиянку Анну Кикину, приводнился в Мексиканском заливе у побережья штата Флорида, свидетельствуют видеокадры трансляции на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

    Пилотируемый космический корабль Crew Dragon осуществил посадку на воду в 21.02 по времени Восточного побережья США (05.02 мск 12 марта). На борту корабля на Землю вернулась россиянка Анна Кикина, а также астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката. Экипаж миссии Crew-5 пробыл на орбите более пяти месяцев, передает ТАСС.

    Накануне космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС.

    Коментарии (26)
    Минобороны Китая возглавил генерал, попавший под санкции за связи с Россией
    Генерала Ли Шанфу, попавшего под санкции США за торговлю с Россией, утвердили главой минобороны КНР
    		   
    12 марта 2023, 11:31
    Фото: Mark Schiefelbein/AP/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) в ходе голосования в воскресенье утром утвердили 65-летнего генерала Ли Шанфу на пост министра обороны КНР.

    Согласно открытым источникам, Ли Шанфу родился в 1958 году в городе Чэнду, в семье высокопоставленного военного, после окончания учебы работал в работал в Центре запуска спутников Сичан, в возрасте 45 лет, Ли Шанфу стал директором космодрома Сичан, на этой должности он проработал более десяти лет, в течение которых, в частности, курировал миссию «Чанъэ-2» по запуску спутника зондирования Луны, передает РИА «Новости».

    Китайские СМИ отмечали, что опыт Ли Шанфу в космической сфере «будет способствовать быстрому развитию информатизации НОАК в новую эпоху».

    В 2018 году минфин США ввел санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу из-за военного сотрудничества с Россией, а им именно покупки российских самолетов и ракетных систем С-400.

    Напомним, в июле 2019 года Россия отправила в Китай транспортное судно с первой партией техники из состава второго предназначенного для НОАК полкового комплекта С-400.

    Изготовление второго полкового комплекта С-400 для Китая завершилось в апреле 2019 года.

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    Коментарии (10)
    Жители Риги вышли на митинг против сноса памятника Пушкину
    		   
    12 марта 2023, 15:37
    Фото: кадр из видео
    Текст: Валентина Григоренко

    В Риге на Ратушной площади проходит митинг за сохранение памятника поэту Александру Пушкину.

    В сообщении Русского союза Латвии (РСЛ) в соцсетях говорится, что митинг в защиту памятника А.С. Пушкину в Риге организован активом РСЛ, участвуют представители (партии) «Согласия», Пушкинского общества и других организаций, передает РИА «Новости».

    BNS сообщило, что около 200 человек собрались сегодня на пикет. Отмечается, что на мероприятии собрались в основном пожилые люди, большинство из них русскоязычные. Собравшиеся держат плакаты с лозунгами: «Депутат, не борись с прошлым, отвечай за настоящее», «Пушкин – наше все», «Don't push the Pushkin», пишет «Интерфакс».

    По информации агентства, перед зданием Рижской думы установлена небольшая сцена, оборудованная микрофонами и громкоговорителями, с которой произносятся речи. На мероприятие прибыли политики РСЛ. Там установлена инсталляция, изображающая мэра Риги Мартиньша Стакиса, стреляющего из пистолета в памятник Пушкину. Несколько полицейских наблюдают за мероприятием.

    Ранее в посольстве России в Риге заявили, что в свете появления петиции о демонтаже памятника Пушкину латвийское правительство может подумать о сносе монументов в честь классиков латвийской культуры, так как они пользовались русским языком.

    Напомним, в Полтаве неизвестные осквернили памятник Пушкину – на монументе появились надписи белой и черной краской.

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    Россиян предупредили о повышенных рисках для здоровья из-за погоды
    Минздрав России предупредил россиян о повышенных рисках для здоровья из-за аномальной погоды
    		   
    12 марта 2023, 12:56
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Минздрав России предупредил россиян о повышенных рисках для здоровья из-за ухудшения погоды в центральной части России, сообщила пресс-служба министерства.

    По сообщению пресс-службы, в связи с аномальной погодой, установившейся в центральной части России, и ее дальнейшим ухудшением, Минздрав призывает граждан проявлять повышенную осторожность при нахождении на улице.

    Пожилым людям рекомендуется без необходимости не выходить из дома в связи с высокой травмоопасностью или использовать противоскользящие насадки для обуви и острую насадку для трости, а в связи с резкими перепадами атмосферного давления людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо регулярно измерять артериальное давление, следовать рекомендациям врача и принимать назначенные врачом препараты, передает РИА «Новости».

    Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что сильная гололедица ожидается в столице в воскресенье, толщина ледяного панциря может составить от 5 до 10 миллиметров.

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    На Украине решили увеличить военные расходы на 13,5 млрд долларов
    Депутат Рады Железняк заявил об увеличении в стране бюджета на 13,5 млрд долларов на военные расходы
    		   
    12 марта 2023, 11:56
    Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
    Текст: Валентина Григоренко

    Бюджет Украины на 2023 год намерены изменить в марте, военные расходы будут увеличены на более чем 13,5 млрд долларов, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Железняк в своем Telegram-канале написал, что бюджет-2023 снова планируется менять. По его словам, будут увеличены военные расходы на более чем 500 млрд гривен (13,5 млрд долларов). Это самое большое увеличение бюджета в истории Украины. Изменения планируются уже в этом месяце, указал он, передает РИА «Новости».

    Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 трлн 296 млн гривен (35,4 млрд долларов США). Премьер Украины Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета Украины на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 трлн гривен (около 35 млрд долларов), расходы – 2,57 трлн гривен (около 70,2 млрд долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 млрд долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.

    Ранее в США заявили, что Киев обязан начать самостоятельно платить за поставляемые вооружения.

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