Власти Абхазии решили провести в приграничном с Грузией районе учения

В Общественной палате предложили проверять возвращающихся в Россию релокантов

Член ОП Малькевич предложил ввести проверку на границе для возвращающихся в страну релокантов

«Сейчас очень много будет таких возвращенцев просто потому, что у большинства этих людей кончились деньги, никаких волшебных перспектив в странах, где мы не нужны, нет», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, комментируя образовавшуюся на грузинской границе километровую пробку в направлении России.

На границе Грузии на пропускном пункте Верхний Ларс образовалась пробка из движущихся в сторону России автомобилей, о чем стало известно исходя из данных сервиса «Яндекс. Карты». Длина затора перед российской границей со стороны Грузии превышает километр.

«Я думаю, что еще какое-то время вся эта публика будет действительно бегать из одной страны в другую в поисках лучшей жизни, что называется, до тех пор, пока не поймут, что везде есть свои, мягко говоря, нюансы», – говорит первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Алексндр Малькевич, полагая, что на грузинской границе стоят россияне, которые переехали в страну во время объявления частичной мобилизации в России. Убегают соотечественники, предположительно, из-за внутреннего конфликта в Грузии.

«Я считаю, что нам не хватает ресурса, который бы давал раскладку для недалеких вот таких вот бегунов, которые от страха дернули из России в Грузию. Это должна быть некая интерактивная карта стран мира с их проблемами, где, например, будет указано, что здесь ущемляют так, здесь ущемляют тех, эти воюют с теми, здесь запрещено то-то. И как только соберется какой-нибудь испугавшийся хипстер куда-то побежать, щелкнет по этой карте – и поймет, что бежать ему некуда», – рассуждает эксперт.

Что касается тех, кто возвращается в Россию, продолжает он, то страна рада всем своим гражданам. При этом он предлагает поставить у границы рядом специальные пункты, на которых будут проверять, кто является уклонистом, кто должником.

«Кажется, что сейчас очень много будет таких возвращенцев просто потому, что у большинства этих людей кончились деньги, никаких волшебных перспектив в странах, где мы не нужны, нет. Нигде, кроме как на Родине, их не ждут. Другое дело, что для Родины ты должен, безусловно, что-то сделать сейчас или в отдаленной перспективе. Потому что для того, чтобы Россия осталась такой же комфортной страной, приятной для жизни и работы, на этот комфорт нужно работать и, в общем, его надо заслужить», – заключил Малькевич.

Ранее в Тбилиси начались столкновения между протестующими против принятия якобы «пророссийского» закона об иноагентах и силами специального назначения МВД Грузии.

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