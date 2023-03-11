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Власти Абхазии решили провести в приграничном с Грузией районе учения
В Службе госбезопасности Абхазии сообщили о проведении учений в приграничном с Грузией Галском районе республики
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Служба госбезопасности (СГБ), Госслужба охраны (ГСО) и МВД Абхазии проводят учения в приграничном с Грузией Галском районе республики, сообщила пресс-служба СГБ.
В Службе госбезопасности Абхазии сообщили, что с 11 по 14 марта 2023 года в Галском районе республики силами и средствами СГБ, ГСО и МВД будут проводиться учебно-тренировочные мероприятия. Жителей республики попросили не поддаваться панике и ложным слухам, передает ТАСС.
В пятницу президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с председателем СГБ Робертом Киутом и начальником Госслужбы охраны Дмитрием Дбаром и поручил им перевести личные составы силовых структур на усиленный режим работы ввиду событий в соседней Грузии.
Накануне экс-глава аппарата президента Грузии оценил возможность революции в республике.
В Общественной палате предложили проверять возвращающихся в Россию релокантов
Член ОП Малькевич предложил ввести проверку на границе для возвращающихся в страну релокантов
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«Сейчас очень много будет таких возвращенцев просто потому, что у большинства этих людей кончились деньги, никаких волшебных перспектив в странах, где мы не нужны, нет», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, комментируя образовавшуюся на грузинской границе километровую пробку в направлении России.
На границе Грузии на пропускном пункте Верхний Ларс образовалась пробка из движущихся в сторону России автомобилей, о чем стало известно исходя из данных сервиса «Яндекс. Карты». Длина затора перед российской границей со стороны Грузии превышает километр.
«Я думаю, что еще какое-то время вся эта публика будет действительно бегать из одной страны в другую в поисках лучшей жизни, что называется, до тех пор, пока не поймут, что везде есть свои, мягко говоря, нюансы», – говорит первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Алексндр Малькевич, полагая, что на грузинской границе стоят россияне, которые переехали в страну во время объявления частичной мобилизации в России. Убегают соотечественники, предположительно, из-за внутреннего конфликта в Грузии.
«Я считаю, что нам не хватает ресурса, который бы давал раскладку для недалеких вот таких вот бегунов, которые от страха дернули из России в Грузию. Это должна быть некая интерактивная карта стран мира с их проблемами, где, например, будет указано, что здесь ущемляют так, здесь ущемляют тех, эти воюют с теми, здесь запрещено то-то. И как только соберется какой-нибудь испугавшийся хипстер куда-то побежать, щелкнет по этой карте – и поймет, что бежать ему некуда», – рассуждает эксперт.
Что касается тех, кто возвращается в Россию, продолжает он, то страна рада всем своим гражданам. При этом он предлагает поставить у границы рядом специальные пункты, на которых будут проверять, кто является уклонистом, кто должником.
«Кажется, что сейчас очень много будет таких возвращенцев просто потому, что у большинства этих людей кончились деньги, никаких волшебных перспектив в странах, где мы не нужны, нет. Нигде, кроме как на Родине, их не ждут. Другое дело, что для Родины ты должен, безусловно, что-то сделать сейчас или в отдаленной перспективе. Потому что для того, чтобы Россия осталась такой же комфортной страной, приятной для жизни и работы, на этот комфорт нужно работать и, в общем, его надо заслужить», – заключил Малькевич.
Ранее в Тбилиси начались столкновения между протестующими против принятия якобы «пророссийского» закона об иноагентах и силами специального назначения МВД Грузии.
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В Грузии образовалась пробка из направляющихся в Россию автомобилей
На пропускном пункте Верхний Ларс со стороны Грузии образовалась пробка из направляющихся в сторону России автомобилей
На пропускном пункте Верхний Ларс на границе Грузии образовалась пробка из движущихся в сторону России автомобилей, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» и сообщения пользователей Telegram-канала «Верхний Ларс».
Исходя из данных сервиса «Яндекс.Карты», длина затора перед границей России со стороны Грузии превышает километр. Один из пользователей чата сообщил, что со стороны Грузии к границе с Россией образовалась большая очередь. Другой участник сообщил, что пробка со стороны Грузии до грузинского поста достигает двух километров, передает РИА «Новости».
Ранее у парламента Грузии в Тбилиси начались столкновения между силами спецназа и протестующими против принятия якобы «пророссийского» закона об иноагентах.
Грузинский эксперт оценил решение властей страны отозвать законопроект об иноагентах
Грузинский эксперт Мамрадзе: Отзыв законопроекта об иноагентах является проявлением силы, а не слабости
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Авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе назвал законопроект об иноагентах «грубой ошибкой» властей, но отметил, что его отзыв будет положительным для правящей «Грузинской мечты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Вносить такой законопроект без предварительной подготовки в тех же западных структурах и консультаций с местным обществом было грубой ошибкой, – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД. – Я очень положительно оцениваю его отзыв. Власти выиграют и в глазах местной общественности, и перед Западом».
По его словам, сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «устроили грязную провокацию» и смогли вовлечь в радикальные действия молодежь.
«А Запад, даже не читая закон, требовал его отзыва. Это стимулировало молодежь. Но по большому счету стигматизировать законопроект, не читая его, что это, если не фашизм или большевизм?» – сказал Петрэ Мамрадзе.
«В любом случае «Грузинская мечта» сейчас может повернуть ситуацию себе на пользу. Она скажет, что слушает глас собственного народа, особенно молодежи, а также она получает козыри перед Западом», – считает эксперт.
«Отзыв является проявлением силы, а не слабости», – отметил он.
Эксперт сказал, что «до грузинского Майдана дело бы не дошло, нет такого ресурса в оппозиции».
«Опять в первых рядах оппозиции отпетые сторонники Саакашвили. У нее нет принимаемых обществом лидеров», – заявил аналитик.
Правящая «Грузинская мечта» и лояльное властям движение «Сила народа» приняли решение отозвать скандальный законопроект об иноагентах, который оппозиция называла «русским».
В Грузию прибыли воевавшие на Украине сторонники Саакашвили
Воевавшие на Украине сторонники экс-президента Михаила Саакашвили прибыли в Грузию для того, чтобы подталкивать молодежь к революционному сценарию, заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский.
По его словам, группа молодежи из команды Левана Хабеишвили и приехавших с Украины сторонников Михаила Саакашвили готовится к тому, чтобы помешать развитию политических процессов и не снимать с повестки дня революционный сценарий, передает ТАСС.
Ранее в Тбилиси протестующие возобновили акции протеста. При этом их требования к правительству существенно расширились. Демонстранты настаивают на уходе действующей власти в отставку и проведении досрочных выборов.
Политолог Корнилов: Грузинская власть идет по «известным граблям» Януковича
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Власти Грузии допустили серьезную ошибку, пойдя на поводу у оппозиции. Теперь протестующие почувствовали свою безнаказанность. Тбилиси стоит обратиться к российскому опыту в этом вопросе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее митингующие в Грузии потребовали отставки правительства.
«Фактически оппозиция получила то, чего хотела – отзыв закона и освобождение арестованных на митингах. И они празднуют победу. Но недаром говорят, что у революции есть начало и нет конца. Власти допустили ошибку, в результате которой «улица» почувствовала свою силу», – сказал политолог Владимир Корнилов.
«Цветные» технологии уже запущены, и просто так останавливать их оппозиции невыгодно. Если эскалация напряженности будет набирать обороты, это может довести до украинских событий образца 2013-2014 годов. Все зависит от искусства нынешней власти. Но пока они дают слабину», – рассуждает собеседник.
«Более того, все те, кто ранее был задержан за беспорядки, а затем отпущен, станут сигналом для всех: вы можете нападать на полицейских, громить здания – и вам ничего за это не будет. В свое время Виктор Янукович действовал так же, и это привело лишь к усилению демонстраций. Грузинская власть идет по «известным граблям», – указывает эксперт.
«Официальному Тбилиси сейчас надо действовать очень последовательно. И если уж они ориентируются на Запад, то могут позаимствовать опыт Франции или США. Мы видим, какие сроки дают тем, кто, например, принимал участие в штурме Капитолия», – обращает внимание политолог.
«Если власть будет и дальше «заигрывать с протестующими», то вскоре она перестанет быть властью. Это аксиома, проверенная десятилетиями. При этом я не говорю о жестком подавлении протестов. В этом плане Грузии есть чему поучиться у России. В нашей стране также неоднократно пытались запустить все известные «цветные» механизмы. Но мы, в том числе при помощи мягкой силы, сдерживали подобные настроения», – заключил Корнилов. Ранее в Тбилиси протестующие возобновили акции протеста. При этом их требования к правительству существенно расширились. Демонстранты настаивают на уходе действующей власти в отставку и проведении досрочных выборов.
Кроме того, участники антиправительственного движения заявили о необходимости решить ситуацию с Абхазией, сообщает издание «Московский комсомолец». Протестующие скандировали название столицы региона – Сухуми, а также призывали восстановить контроль над территорией.
Правительство страны реализовало предыдущие требования оппозиции. В четверг власти отозвали скандальный законопроект об иноагентах, принятие которого послужило формальным поводом для начала акций неповиновения. Позже МВД Грузии сообщило, что все 133 задержанных участников акций были освобождены.
Напомним, в Тбилиси начались беспорядки после того, как юридический комитет парламента в понедельник вечером принял в первом чтении сразу две версии законопроекта об агентах иностранного влияния. Акции протеста быстро переросли в столкновения демонстрантов и полиции. В ходе разгона демонстрации правоохранительными органами были применены слезоточивый газ и водометы.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, кто стоит за организацией митингов в Грузии и почему стране угрожает «украинский сценарий».
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В России оценили шансы властей Грузии остановить протесты
Политолог Ткаченко: Власти Грузии не смогут остановить протесты без самых жестких мер
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Грузинские власти, пойдя на уступки оппозиции, выбрали путь Виктора Януковича. Эти действия приведут лишь к радикализации требований оппозиции. Противозаконным действиям демонстрантов необходимо дать силовой ответ, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее митингующие в Тбилиси потребовали отставки правительства.
«В Тбилиси развивается классический сценарий «цветной революции». Используются совершенно стандартные инструменты – привлечение молодежи, постепенная радикализация требований, активное освещение событий в СМИ. К сожалению, власти Грузии не вынесли уроков украинского Евромайдана»», – объясняет Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Руководство страны не должно давать слабину в ситуации, когда оппозиция идет на нарушение закона. И если власти не смогли пресечь ситуацию на корню в самом начале, то она будет лишь набирать обороты. Финалом станет либо применение жесткой силы со стороны властей, либо окончательная победа демонстрантов», – подчеркивает собеседник.
«Пока ничего не указывает на то, что Грузия может рассчитывать на оптимистичный сценарий. Руководство отчаянно пытается начать все «с чистого листа», делает вид, что новых требований оппозиции просто нет. Но ставки будут расти, мирного способа решения конфликта я не вижу», – указывает эксперт.
«Необходимы самые жесткие меры, вплоть до введения военного положения. Если власти Грузии действительно хотят сохранить свои позиции, то очень важно найти зачинщиков акций в кратчайшие сроки. Вероятно, ими являются страны Запада, действия которых направлены на дестабилизацию государств, граничащих с Россией», – полагает Ткаченко.
«Мы видим попытки Вашингтона и Брюсселя «расшатать» Молдавию, Белоруссию. Заметны опасные тенденции в Центральной Азии. Тбилиси в этом плане не одинок. Принятие законопроекта об иноагентах стало попыткой властей государства блокировать намерения Запада. К сожалению, ответ не заставил себя долго ждать», – акцентирует Ткаченко.
Ранее в Тбилиси протестующие возобновили акции протеста. При этом их требования к правительству существенно расширились. Демонстранты настаивают на уходе действующей власти в отставку и проведении досрочных выборов.
Кроме того, участники антиправительственного движения заявили о необходимости решить ситуацию с Абхазией, сообщает издание «Московский комсомолец». Протестующие скандировали название столицы региона – Сухуми, а также призывали восстановить контроль над территорией.
Правительство страны реализовало предыдущие требования оппозиции. В четверг власти отозвали скандальный законопроект об иноагентах, принятие которого послужило формальным поводом для начала акций неповиновения. Позже МВД сообщило, что все 133 задержанных участников акций были освобождены.
Напомним, в Тбилиси начались беспорядки после того, как юридический комитет парламента в понедельник вечером принял в первом чтении сразу две версии законопроекта об агентах иностранного влияния. Акции протеста быстро переросли в столкновения демонстрантов и полиции. В ходе разгона демонстрации правоохранительными органами были применены слезоточивый газ и водометы.
При этом в пятницу депутаты парламента Грузии во втором чтении проголосовали против инициативы об иноагентах. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, кто стоит за организацией митингов в Грузии и почему стране угрожает «украинский сценарий».
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Оппозиция Грузии решила продолжить митинги протеста
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Оппозиция Грузии вечером возобновит митинги протеста, несмотря на отзыв спорного законопроекта об иноагентах, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Депутат парламента Тбилиси из оппозиционной партии «Гирча» («Шишка») – больше свободы» Цотнэ Коберидзе сообщил на брифинге о новой акции протеста в 19.00 тбилисского времени (18.00 по Москве).
По его словам, пока юридически законопроект не будет отозван и пока не освободят всех задержанных демонстрантов, митинги продолжатся.
Депутат от радикально оппозиционного саакашвилевского «Единого национального движения» Анна Цитлидзе заявила, что «в Грузии пророссийская власть, поэтому прозападный курс в опасности».
Напомним, в четверг правящая «Грузинская мечта» и лояльное властям движение «Сила народа» приняли решение отозвать скандальный законопроект об иноагентах, который оппозиция называла «русским».
Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе в интервью газете ВЗГЛЯД отметил, что отзыв законопроекта об иноагентах является проявлением силы, а не слабости.
У парламента Грузии начались столкновения спецназа и митингующих
Столкновения между спецназом и митингующими начались в Тбилиси неподалеку от парламента Грузии
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Столкновения между протестующими против принятия закона об иноагентах и силами специального назначения МВД Грузии начались в Тбилиси неподалеку от парламента республики.
Митингующие стали бросать в спецназ разные предметы. В ответ силы специального назначения МВД Грузии применили свето-шумовые гранаты, позже в ход пошли водометы и слезоточивый газ, передает ТАСС.
В результате применения полицией спецсредств демонстранты сначала отступили, однако потом, когда стрельба стала стихать, вновь приблизились к кордону спецназа. Высокая концентрация газа в воздухе затруднила или сделала невозможным для демонстрантов длительное нахождение на переднем крае противостояния с силами полиции.
После того как силы специального назначения МВД Грузии начали оттеснять митингующих от здания парламента республики, участники протестов в Тбилиси, пытаясь оказывать сопротивление силовикам, начали устраивать беспорядки. В частности, протестующие выбили стекла здания парламента, выдернули железные решетки, установленные на окнах, а также повалили железные ограждения, установленные полицейскими. Участникам протеста удалось перевернуть полицейскую машину. Они также начали возводить баррикады из подручных предметов, чтобы тем самым помешать спецназу продвигаться вперед.
Тем временем спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в эфире грузинского телеканала «Имеди» призвал собравшихся у парламента в Тбилиси митингующих успокоиться и вернуться в рамки мирного собрания. Он обвинил радикальную оппозицию в попытке обострить ситуацию, призвать граждан к нарушению закона.
Ранее спецназ вытеснил митингующих с площади перед парламентом Грузии.
Власти Грузии отозвали законопроект об иноагентах
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Правящая «Грузинская мечта» и лояльное властям движение «Сила народа» приняли решение отозвать скандальный законопроект об иноагентах, который оппозиция называла «русским», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В заявлении об отзыве сказано, что законопроект отозван без всяких условий.
Подписанты говорят, что «общество было введено в заблуждение и восприняло законопроект, принятый в первом чтении, как «русский» и как отказ от Европы».
«Мы должны сберечь мир, спокойствие и экономическое развитие Грузии, прогресс Грузии на пути евроинтеграции. Поэтому мы как ответственная сила приняли решение без всяких условий и оговорок отозвать законопроект», – отмечают подписанты.
За двое суток протестов в Тбилиси задержано 133 демонстранта, пострадали 60 сотрудников МВД.
В Тбилиси регулярно вспыхивали противостояния спецназа и радикалов, которые жгли машины, строили баррикады, нападали на полицию, блокировали улицы, крушили здание парламента, использовали «коктейли Молотова» и регулярно говорили о «приближении Майдана».
Законопроект резко критиковали ЕС и США.
Утром в четверг отмечалось, что на пропускном пункте Верхний Ларс со стороны Грузии образовалась пробка из направляющихся в сторону России автомобилей.
Госдеп заявил о существовании угрозы отношениям Грузии с Западом
Глава пресс-службы Госдепа Прайс: Законопроект об иноагентах ставит под угрозу отношения Грузии с Западом
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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что законопроект об иностранных агентах в Грузии ставит под угрозу отношения Тбилиси со странами Запада.
Прайс заявил, что в Госдепе США якобы глубоко встревожены подготовленными в Грузии законопроектами об иностранных агентах. Руководитель пресс-службы Госдепартамента выступил с утверждением, что прохождение в парламенте Грузии этих законопроектов, якобы вдохновленных Кремлем, несовместимо с желанием европейской интеграции со стороны грузинского народа и его демократического развития, передает ТАСС.
Представитель американского внешнеполитического ведомства предупредил, что стремление принять эти законы, по мнению Вашингтона, навредит отношениям Тбилиси со стратегическими партнерами и поставит под угрозу евроатлантическое будущее Грузии.
Прайс также призвал правительство Грузии уважать свободу собраний и мирного протеста, обе стороны проявлять сдержанность, избегать какой бы то ни было эскалации насилия, уважать верховенство закона и демократические ценности Грузии.
Накануне Госдепартамент США пообещал отслеживать ситуацию в Грузии ради соблюдения прав мирных протестующих свободно выражать свою позицию.
В Тбилиси освободили всех задержанных во время акций протеста
МВД Грузии сообщило, что освобождены все 133 задержанных участника митингов в Тбилиси.
Отмечается, что они были задержаны во вторник и среду за административные правонарушения, сообщает РИА «Новости».
Теперь в центре Тбилиси проходит акция, на которой требовали освобождения всех задержанных и юридических гарантий отзыва спорного законопроекта об иноагентах.
Ранее сообщалось, что грузинская оппозиция в четверг вечером возобновила многотысячные митинги протеста на проспекте Руставели в столице страны, несмотря на отзыв спорного законопроекта об иноагентах.
Лавров сравнил события в Грузии с киевским Майданом
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События в Грузии в данный момент очень напоминают киевский Майдан, а ситуация с законопроектом об иноагентах стала поводом для начала попыток смены власти силой, заявил глава МИД Сергей Лавров на Первом канале.
По его словам, не вызывает сомнений тот факт, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20% от своего бюджета, стал поводом для начала силовой попытки смены власти, передает ТАСС.
Лавров добавил, что на Западе по-разному относятся к протестам в Грузии и Молдавии, так как оппозиция последней не отвечает западным интересам.
Так, министр отметил, что грузинская оппозиция по факту «обязана делать то, что хочет», в то время как в Молдавии антиправительственные протесты осуждаются. Происходит это по той причине, что молдавская оппозиция отражает иные интересы, а западные интересы отражает правительство и президент, резюмировал Лавров.
Ранее в Тбилиси протестующие возобновили акции протеста. При этом их требования к правительству существенно расширились. Демонстранты настаивают на уходе действующей власти в отставку и проведении досрочных выборов.
Правительство страны реализовало предыдущие требования оппозиции. В четверг власти отозвали скандальный законопроект об иноагентах, принятие которого послужило формальным поводом для начала акций неповиновения.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, кто стоит за организацией митингов в Грузии и почему стране угрожает «украинский сценарий».
В Кремле отреагировали на беспорядки в Грузии
Россиянам следует быть осторожнее в Грузии из-за беспорядков в стране, нужно воздержаться от мест массовых скоплений людей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Очевидно, что уличные беспорядки имеют место, очевидно, что российским гражданам очень важно воздержаться от пребывания в тех районах, где происходят эти уличные беспорядки», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Представитель Кремля добавил, что российская сторона не желает каким-либо образом комментировать или вмешиваться в происходящее в Грузии, она не имеет к этому никакого отношения, передает ТАСС.
Вместе с тем Песков отметил, что Грузия – соседнее с Россией государство, и происходящее не может не вызывать обеспокоенности.
«Конечно, для нас важно, чтобы спокойствие было на периметре границы. Здесь, конечно, ситуация оставляет желать лучшего», – пояснил представитель Кремля.
В четверг правящая «Грузинская мечта» решила отозвать проект закона об иностранных агентах, оппозиционные силы называли его «русским». Вместе с тем оппозиция после отзыва законопроекта объявила о возобновлении протестов.
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Между тем утром в четверг пропускном пункте Верхний Ларс со стороны Грузии образовалась пробка из направляющихся в сторону России автомобилей.
Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал, что отзыв законодательной инициативы – проявление силы, а не слабости.
Протестующие в Грузии потребовали от властей уйти в отставку
Протестующие в Грузии потребовали от властей ухода в отставку
Протестующие в Грузии выдвинули новый ультиматум властям, они потребовали от них ухода в отставку.
Протесты в Тбилиси продолжаются. Их не успокоили ни отказ от принятия закона об иноагентах, ни освобождение из-под стражи всех задержанных в предыдущие дни. Собравшиеся на проспекте Руставели теперь требуют немедленного ухода в отставку действующих властей страны, сообщает Telegram-канал «RT на русском».
Ранее сообщалось, что грузинская оппозиция в четверг вечером возобновила многотысячные митинги протеста на проспекте Руставели в столице страны, несмотря на отзыв спорного законопроекта об иноагентах.
Сенатор Климов: Грузия сдает экзамен на самостоятельность
Сенатор Климов: Грузии придется отстаивать свою независимость
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Тбилиси фактически находится под давлением Вашингтона. США выгодно установить контроль над этой страной. И сейчас Грузии придется доказывать свою независимость, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее правительство Грузии отозвало закон об иноагентах, который привел к серьезным беспорядкам в стране.
«Все, что происходит в Грузии начиная с 2000-х годов, делается под американским руководством. Сейчас мы видим, как правительство пытается освободиться от иностранного влияния. Правда, делается это очень медленно. Первым шагом был как раз закон об иноагентах. Но как только попытка была предпринята, из Вашингтона, судя по всему, поступил сигнал «валить» эту власть», – сказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов.
«Примечательно, что используются старые методы – нанимаются студенты, выводятся на улицы, начинаются беспорядки. Получается, что любой народ, который хочет освободиться от американского колониализма, обречен на такого рода испытания. Кто-то их выдерживает, а Украина, например, не справилась с давлением», – продолжил парламентарий.
«Теперь своего рода экзамен на самостоятельность сдает Грузия. И если она хоть сколько-нибудь суверенна, то должна отстоять свою истинную независимость. Если экзамен будет провален, то Тбилиси рискует оказаться вторым Киевом. Грузии надо осознать, что американцы думают не о счастье и процветании народа, а о своих собственным меркантильных интересах», – полагает собеседник.
«Очевидно, что основная цель США – сохранить свое доминирование. Им особенно важно это сделать именно вдоль границ с Россией. При этом Грузия как таковая Вашингтону не нужна. Но это важная геополитическая точка, которая позволяет не только контролировать территории в сторону России, но и создавать угрозу Турции», – заключил Климов.
Ранее правящая партия «Грузинская мечта» и лояльное властям движение «Сила народа» приняли решение отозвать скандальный законопроект об иноагентах, который оппозиция назвала «пророссийским». Обе политические организации заявили, что общество было введено в заблуждение, восприняв инициативу правительства как «отказ от Европы».
После того как законопроект был отозван, оппозиция официально отменила брифинг, на котором должны были огласить план о гражданском неповиновении, сообщает издание ТАСС.
Изначально мероприятие было анонсировано в среду. Его итогом должна была стать публикация трехэтапного списка действий, направленных на достижение пересмотра решения властей. Подчеркивается, что большую роль в нем отводили протестующим студентам и политикам.
Напомним, во вторник в Грузии начались митинги против принятия правительством закона об иноагентах. В Тбилиси акции переросли в стычки демонстрантов с полицией. В ходе столкновений правоохранительными органами был применен слезоточивый газ. Есть задержанные и пострадавшие.
События в Грузии вызвали широкий резонанс на Западе. Госдеп США пообещал отслеживать ситуацию в Тбилиси ради соблюдения прав мирных протестующих свободно собираться и выражать свою позицию.
Позже глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что принятие закона об иностранных агентах противоречит стремлению Грузии вступить в Евросоюз. По его мнению, подобные инициативы способны «заморозить» выстраивание гражданского общества, а также противоречат ценностям Брюсселя.
«Теперь понятно, почему США еще не в Европейском союзе – там этот закон действует с 1938 года», – ответила Боррелю официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Вместе с тем, как сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси, грузинская оппозиция намерена продолжить митинги, несмотря на отзыв законопроекта. Депутат парламента Тбилиси из оппозиционной партии «Гирчи – Больше свободы» Цотнэ Коберидзе сообщил на брифинге, что митинги продолжатся до юридического отзыва инициативы, а также полного освобождения демонстрантов.
В свою очередь депутат от оппозиционного «Единого национального движения» (ЕНД) Анна Цитлидзе заявила, что «в Грузии пророссийская власть, поэтому прозападный курс в опасности».
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