Депутат Госдумы ответил на угрозы советника главы офиса Зеленского

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет ответил советнику главы офиса Владимира Зеленского Михаилу Подоляку, пообещав ему в Крыму «эксклюзив в виде тюремной камеры».

Так он ответил на угрозы Подоляка устроить крымчанам «горячий сезон», передает РИА «Новости».

Шеремет добавил, что киевской власти в Крыму ничего не светит, несмотря на все угрозы.

По словам Подоляка, Украина объяснит крымчанам, что к ней нужно относиться не только с уважением, но и с большим страхом.

Ранее в США план Владимира Зеленского по захвату Крыма назвали невыполнимым и безумным, так как это может привести к Третьей мировой войне.