|
|
ЕС поблагодарил Байдена за помощь в преодолении «энергозависимости» от России
Фон дер Ляйен выразила Байдену благодарность за помощь в преодолении Европой энергетической зависимости от России
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
США оказали Евросоюзу помощь, когда ЕС захотел избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с президентом США Джо Байденом.
Фон дер Ляйен поблагодарила Байдена за американские поставки сжиженного природного газа, которые «помогли пройти через энергетический кризис», передает РИА «Новости».
В свою очередь, Байден заявил, что действия США и ЕС «привели к укреплению» энергетической, экономической и национальной безопасности. Он похвастался, что США, обещавшие заместить российский трубопроводный газ, поставили вдвое больше СПГ, чем намеревались. По его словам, «это сработало», передает ТАСС.
Байден заявил, что США и ЕС солидарны с «народом Украины». Фон дер Ляйен заверила, что ЕС и США намерены «поддерживать Украину столько, сколько потребуется». При этом она не стала комментировать обвинения Вашингтона в адрес Китая в том, что он якобы готовится поставлять оружие России. По ее словам, это «двустороннее дело соответствующих стран».
Напомним, высокопоставленный представитель Белого дома сообщал, что Байден и фон дер Ляйен сосредоточат внимание на дополнительных шагах, которые можно сделать в целях усиления экономического давления на Россию.
Венгрия не исключила пересмотра отношений с Россией
Орбан не исключил пересмотра Венгрией внешней политики в отношении России
В будущем Венгрия может пересмотреть отношения с Россией в экономической и внешнеполитической сферах, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан.
Орбан заявил, что Венгрия может пойти на пересмотр отношений в связи с изменением геополитических реалий. Премьер заявил, что после завершения конфликта на Украине России и ЕС следует восстановить отношения, но «это далеко от реальности». В связи с такой ситуацией Венгрии нужно как следует «подумать», какие отношения поддерживать с Россией «в ближайшие 10–15 лет». Орбан заверил, что его страна хотела бы сохранить связи с Россией, в том числе из-за «энергетической зависимости», пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, Венгрия выступила против продолжения конфликта на Украине и высказалась за немедленные переговоры Украины и России.
США анонсировали пересмотр потолка цен на российскую нефть
Помощница министра финансов США Розенберг сообщала о планах G7 пересмотреть потолок цен на российскую нефть в марте
Страны «Большой семерки» (G7) планируют в марте пересмотреть уровень предельных цен на российскую нефть, заявила помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг.
Розенберг заявила, что G7 планирует в марте провести переоценку потолка цен на российскую нефть. При этом она уклонилась от прямого ответа на вопрос о том, рассчитывают ли в Вашингтоне, что ограничение предельной стоимости российских энергоресурсов повлияет на позицию Москвы по конфликту на Украине, передает РИА «Новости».
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает никакой потолок цен на нефть, установленный странами «Большой семерки» (G7).
В Финляндии столкнулись с проблемами из-за закрытия границы с Россией
Yle: Жители Финляндии столкнулись с проблемами из-за закрытия границы с Россией
|
|
Решение властей Финляндии закрыть границы с Россией лишило граждан Финляндии свободы передвижения, а также возможности заправиться дешевым бензином и сходить в парикмахерскую, пишет портал Yle.
Авторы публикации отмечают, что жизнь в приграничных с Россией регионов Финляндии затихла. Они сравнили ситуацию с событиями 1918 года, когда Финляндия, оборвала связи с Россией, обрела независимость. Тогда, по словам журналистов, многим финнам не понравилось решение властей, также страдают от закрытия границ и сейчас, передает ФАН.
Как пишет Yle, закрытие границы лишило граждан Финляндии свободы передвижения, а также стало проблемой для торговли. По словам авторов, жители хотят снова приезжать в Выборг или Светогорск за бензином, в парикмахерскую или просто расслабиться.
Ранее СМИ сообщили, что рабочие в Финляндии начали возводить «пробный участок» трехкилометрового ограждения на границе с Россией.
В октябре представитель погранохраны Финляндии Мира Алопаеус заявила о закрытии финской границы для туристов из России.
Разведка США заявила о «наращивании помощи» Китая России в контексте СВО
Москва и Пекин усилили сотрудничество во всех секторах, КНР «помогает России в контексте СВО на Украине», заявила глава национальной разведки США Эврил Хейнс.
Вашингтон не считает, что Москва и Пекин станут такими же союзниками, какие есть у стран в НАТО, но наращивание взаимодействия фиксируется во всех секторах, заявила Хейнс, передает ТАСС.
Она добавила, что Китай якобы оказывает помощь «России в контексте конфликта». При этом Китай якобы не стремится «делать это так же публично», как в другой ситуации, поскольку учитывает риски для репутации.
Ранее Wall Street Journal сообщала, что Пекин изучает возможность передачи Москве беспилотников и артиллерийских систем для нужд СВО.
Полковник Макгрегор предупредил, что российские войска могут дойти до границы Польши
Полковник Макгрегор завил о необходимости Вашингтону заключить соглашение с Москвой
|
|
Американской администрации придется пойти на мирное соглашение с Россией по Украине, иначе последствия для киевского режима и для США окажутся крайне негативными, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Соединенные Штаты недооценили российскую сторону, и потому сейчас наблюдают катастрофу, вооруженная Америкой и их союзниками украинская армия уничтожена, заявил Макгрегор в интервью журналисту Дэну Боллу, передает РИА «Новости».
ВСУ теряют тысячи людей в день, и это происходит потому, что Вашингтон недооценил обеспокоенность Москвы, расценивая конфликт как возможность нанести урон.
Пока в ходе конфликта удалось лишь ослабить НАТО, навредить своей репутации. Следующим шагом должно быть признание ошибки и заключение мирного соглашения.
Если это не будет сделано, то российская армия форсирует Днепр, займет Киев и дойдет до границы Польши, и ничто не сможет остановить ее, заключил Макгрегор.
Ранее Макгрегор заявлял, что Украина как национальное государство уже несостоятельна.
Эксперт назвал последствия подключения Украины к совместным закупкам газа в ЕС
Эксперт Юшков: Киев заставит Европу платить за хранение газа в украинских подземных хранилищах
|
|
Суть механизма совместных закупок газа для ЕС до конца не ясна. Однако для Киева самое главное – получить дополнительную возможность использовать ЕС в своих интересах. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что Евросоюз подключил Украину к механизму совместных закупок газа.
«Речь идет о создании некоего единого закупщика, который от лица всего ЕС будет участвовать в тендерах на покупку энергоносителей. Евросоюз обсуждал эту схему довольно давно, еще до 2022 года. Тем самым они хотели создать инструмент для снижения цены на газ», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«С тех пор ситуация несколько изменилась, и от задачи снижения цены европейцы перешли к тому, что единый закупщик должен взять на себя обеспечение гарантированных объемов закупки газа в рамках подготовки к отопительному сезону», – отметил он.
«Таким образом, они не отменяют все предыдущие контракты, рынок остается в прежнем виде, только на него приходит еще один игрок, который тоже начинает закупать газ. Все это может привести к обратному эффекту для цены на энергоресурс. На рынке сейчас и так дефицит газа, а в результате возникновения нового игрока появляется дополнительная конкуренция», – рассуждает собеседник.
«В свою очередь Киев, как мне кажется, хочет заявить: раз он участник союза, то может на что-то влиять. После этого украинские власти попросят у европейцев отсрочку взносов на период военного конфликта и начнут продавливать хранение закупленного ЕС газа в своих подземных хранилищах, причем за арендную плату», – полагает Юшков.
«Не исключаю, что стремление Киева в этот союз вызвано еще и убежденностью в том, что чем в больших аспектах они будут интегрированы с Евросоюзом, тем проще им будет аргументировать свою заявку на полноценное вступление в ЕС», – отметил он.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон сообщило, что Евросоюз подключит Украину к механизму совместных закупок газа. В материале отмечается, что страны ЕС планируют подписать свои первые контракты на совместную закупку газа к лету этого года.
«Мы интегрировали Украину в платформу совместных закупок газа с целью обеспечить дополнительно два млрд кубических метров», – сказала Симсон, выступая перед депутатами комитета по промышленности и энергетике Европарламента.
Напомним, Еврокомиссия прогнозирует рост цен и не исключает дефицита газа в ЕС зимой 2023-2024 годов. Так, из зимнего экономического прогноза Еврокомиссии следует, что несмотря на снижение цен на газ, энергетические проблемы Евросоюза не преодолены, страны могут столкнуться с новым скачком цен и проблемами заполнения газохранилищ к следующей зиме.
Отмечается, что альтернативные источники поставок были найдены, уровень запасов газа увеличен, энергоэффективность повышена, тогда как цены на газ заметно упали. В то же время в условиях геополитической напряженности в будущем спотовые цены могут вырасти.
Одной из причин может стать открытие Китая и связанный с этим глобальный рост спроса на сжиженный природный газ. Заполнение газохранилищ к зиме 2023–2024 года может оказаться сложнее, чем ожидалось, говорится в сообщении.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Еврокомиссия запугивает европейцев ростом цен и проблемами с газом следующей зимой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США призвали трейдеров не бояться сделок с российской нефтью
Financial Times сообщила о призыве властей США к трейдерам продолжить сделки с российской нефтью
|
|
Американские власти в частном порядке призывают крупнейших нефтетрейдеров продолжать перевозить российскую нефть, сообщили источники в отрасли.
По словам сотрудника компании, специализирующейся на торговле нефтью и нефтепродуктами, Вашингтон «активно поощрял» нефтетрейдеров «к возобновлению перевозок», передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Как сообщает FT, минфин США провел переговоры с представителями Trafigura и Gunvor, заверив их, что увеличение операций с российской сырой нефтью и нефтепродуктами с установленным ценовым потолком не приведет к нарушению санкций. По мнению FT, США стремятся сохранить стабильность на рынке нефти и лучше уяснить структуру российского экспорта.
Переговоры велись в последние недели. В частности, встречи были организованы в рамках энергетической конференции Ceraweek в Хьюстоне. FT пишет, что многие компании свели к минимуму операции с российской нефтью. По словам собеседников издания, они могут рассматривать риски как неоправданные.
В Белом доме заявили, что компании сами должны решать, как им действовать в данной ситуации. В администрации США отметили, что Белый дом стремится «донести информацию том, что разрешено в рамках системы ограничения цен».
Напомним, США анонсировали пересмотр потолка цен на российскую нефть. В свою очередь, Москва заявила, что не признает никакой потолок цен на нефть, установленный странами «Большой семерки».
В Сенате США предложили запретить импорт урана из России
Американские сенаторы представили законопроект об отказе США от импорта российского урана
|
|
Ряд американских сенаторов заявил, что атомная промышленность США готова отказаться от российского урана, и представил соответствующий законопроект.
Законопроект о запрете импорта российского урана внесли на рассмотрение семеро сенаторов, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии, передает РИА «Новости».
Сенатор Джон Баррассо заявил, что США могут увеличить собственное производство урана – необходимые ресурсы, по его словам, есть в Вайоминге. Он считает необходимым удалить с рынка США «всю российскую энергетику, в том числе уран», передает ТАСС.
Баррассо сказал, что предложенный проект закона должен укрепить нацбезопасность США и лишить Россию доходов, которые могут быть направлены на специальную военную операцию на Украине. Сенатор Джо Манчин сказал, что предложение позволит обеспечить независимость энергетических компаний США от российского уранового топлива.
Напомним, министерство торговли США выступило против изменения режима поставок российской урановой продукции на американский рынок. Эксперты не исключают, что без российского урана США грозит остановка реакторов.
США вывели из-под санкций несколько дочерних структур Сбербанка
Министерство финансов Соединенных Штатов вычеркнуло из санкционных списков несколько «дочек» Сбербанка, заявило само американское ведомство.
В общей сложности из-под санкционного режима вывели четыре предприятия Сбербанка, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение американского минфина.
Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Западу не удалось санкциями «заставить страдать» народ России.
В Кремле разъяснили цель публикаций в СМИ США о «Северных потоках»
Пресс-секретарь президента РФ Песков назвал публикации о взрывах на «Северных потоках» попыткой отвлечь внимание
Публикации о взрывах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом в СМИ, таким образом авторы теракта хотят отвлечь внимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков выразил уверенность, что это скоординированный вброс в СМИ, авторы теракта таким образом хотят отвлечь внимание, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются СМИ, без расследования могут что-то предполагать про теракты на «Северных потоках».
Песков указал, что Россию по-прежнему не допускают к расследованию, что является чудовищным преступлением.
Ранее в посольстве РФ в США заявили, что появившиеся в американских СМИ утечки от анонимных источников о диверсиях на «Северных потоках» призваны сбить с толку пытающихся искренне разобраться в этом деле.
В США захотели полностью лишить Россию доступа к мировым рынкам энергоносителей
Американский сенатор Манчин заявил о желании полностью лишить Россию доступа к мировым рынкам энергоносителей
Если российскую нефть «убрать с рынка», это окажется «благословением для демократии и свобод людей», заявил глава комитета по энергетике и природным ресурсам американского Сената Джо Манчин.
На международной энергетической конференции CERA Week в Хьюстоне Манчин заявил, что США, по его мнению, в состоянии полностью заместить российские нефть и газ в Европе. Сенатор обвинил Россию в том, что она якобы использует нефть «как оружие».
Манчин признался, что хотел бы полностью лишить Россию возможности продавать энергоносители на мировых рынках. Однако, как заявил сенатор, государства сами должны принимать решения в данном вопросе, передает РИА «Новости».
Накануне стало известно, что американские власти в частном порядке призывают крупнейших нефтетрейдеров продолжать перевозить российскую нефть и не бояться сделок с нею, чтобы сохранить стабильность на рынке нефти.
Эксперт оценил планы США отказаться от российского урана
Эксперт Митрахович: Вашингтон готов рискнуть собственной атомной энергетикой ради давления на Москву
|
|
Вашингтон вновь хочет экономически надавить на Москву. Но сколько бы США не накопили урана впрок, ресурс рано или поздно закончится. И тогда Белому дому придется снова восстанавливать сотрудничество с Россией. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович, комментируя предложение американского Сената запретить импорт российского урана.
«Судя по всему, американцы на протяжении последнего полугода–года накапливали ресурсы, и сейчас готовы отказаться от поставок из России. Такая практика существует во многих странах, имеющих атомную энергетику. Но запасы урана рано или поздно будут израсходованы – и тогда Штатам придется придумывать варианты замещения российского сырья», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ
«Также не исключаю, что Вашингтон рассчитывает на альтернативные поставки, например из Казахстана. Но вся эта конструкция выглядит достаточно хлипкой. Американцам придется выдумывать обходные пути закупок, которые на практике, скорее всего, окажутся нерабочими. В итоге может остаться только один вариант – это возобновление торгового сотрудничества с Россией», – поясняет эксперт.
«Сегодня США всему миру заявляют о необходимости прекращения торговых отношений с Москвой, при этом сами продолжают в них участвовать. Причем это касается не только урана, но и, например, некоторых видов удобрений. Но в Европе многим не нравятся эти двойные стандарты, поэтому американцы действительно могут рискнуть собственной атомной энергетикой ради коллективного экономического давления на Москву», – резюмирует Митрахович.
В пятницу группа из семи американских сенаторов заявила, что атомная промышленность США готова отказаться от российского урана. Республиканцы и демократы представили соответствующий законопроект о запрете импорта сырья в страну. По их мнению, это поможет укрепить нацбезопасность США и лишить Россию доходов, которые могут быть направлены на спецоперацию. «К сожалению, у США нет мощностей для полного производства обогащенного урана, и это привело к небезопасной зависимости от России», – приводит слова сенатора-республиканца Джима Риша «Интерфакс».
Ранее источники Bloomberg сообщили, что план по замещению импорта российского урана может обойтись США в 4,3 млрд долларов. Фактически у США сейчас нет ни одного собственного завода по обогащению урана, сообщали «Ведомости». Однако сворачивание поставок обогащенного урана из России возможно не ранее 2026 года, считают эксперты. В декабре прошлого года Минторг США рекомендовал не изменять режим поставок российской урановой продукции на американский рынок на основании комментариев от американских компаний из сферы ядерной энергетики.
Напомним, американские эксперты предупреждали, что в случае отказа России поставлять обогащенный уран США могут испытать негативные последствия для работы реакторов. По мнению экспертов, это может привести даже к остановке реакторов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Названы имена работающих в американской биологической программе украинцев
Минобороны назвало имена украинцев, работающих в американской биологической программе
|
|
Минобороны опубликовало имена представителей компаний Украины и госинститутов, которые задействованы в реализации военно-биологических программ США.
Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов, передает ТАСС.
По его словам, глава санитарно-эпидемиологического управления ВСУ Сергей Моргун занимался организацией взаимодействия Минобороны Украины с организацией США по сокращению угрозы оружия массового поражения. А глава Центра общественного здоровья украинского Минздрава Владимир Курпита занимался отбором биологических проб украинцев и передачей их за границу.
Посредником в ходе взаимодействия с подрядчиками Пентагона выступала заведующая референс-лабораторией Центра общественного здоровья Ирина Демчишина.
Кириллов уточнил, что всего Минобороны России располагает сведениями о более 100 участниках биологических программ США.
Напомним, сообщалось, что США активно выводят свои биолаборатории в третьи страны, такой страной стала Украина, об этом стало известно весной 2022 года.
Эксперт указал на несостоятельность американской версии терактов на «Северных потоках»
Эксперт Юшков: США пытаются повернуть историю с терактами на «Северных потоках» в выгодное для себя русло
|
|
Произошедший на газопроводе в Балтийском море теракт – это сложная и трудоемкая операция, которая просто не под силу команде вольных энтузиастов, не имеющих отношения к спецслужбам. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее американская и немецкая пресса сообщили, что теракт на «Северных потоках» – дело «проукраинской группировки».
«История, которую пытается преподнести всему миру американская, а следом за ней и немецкая пресса, выглядит как абсолютный бред. Получается, нас хотят убедить, что такую серьезную операцию провели некие энтузиасты, у которых вскипел праведный гнев к России», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Якобы они арендовали польскую лодку, которая затем оказалась в немецком порту, сели в нее и отправились закладывать заряды под газопровод. Однако мы прекрасно понимаем, что там было огромное количество подводной взрывчатки с дистанционным управлением, и взорваны одновременно три нити – две «Северного потока», которые взорвались в акватории Швеции и одна «Северного потока – 2», взорванная в территориальных водах Дании. Все это произошло в самом судоходном месте Балтийского моря. И никто не заметил подготовку этих диверсантов к теракту?», – задается вопросом он.
«Как мне кажется, появление этой версии вызвано тем, что на Западе понимают – очень глупо говорить, что Россия сама взорвала свои газопроводы. Причем не на суше, а именно в европейской акватории, где это гораздо более трудоемко и опасно с точки зрения того, что следы можно легко найти», – полагает эксперт.
«Соединенным Штатам, и, в частности, администрации Байдена сейчас крайне выгодно спихнуть всю вину за этот инцидент именно на Украину. На Западе сложился некий консенсус о том, что Киев имеет моральное право делать все что угодно и бить по России там, где могут. В том числе расстреливать безоружных военнопленных, вопреки всем международным конвенциям», – указал собеседник.
«Получается, все сводится к тому, что если обвинить в чем-то Украину, то ни у кого язык не повернется их ругать или как-то наказывать. После произошедшего Германия или любая другая европейская страна перестанут оказывать помощь Киеву? Нет не перестанут. Это абсолютно удобный вариант для США поставить точку в этой истории», – отметил он.
«Вместе с тем, совершенно очевидно, что шумиха в инфополе вызванная расследованием журналиста Сеймура Херша, и наше желание созвать заседание СБ ООН, вынудили американцев искать информационный выход из ситуации. Оставлять это все без ответа нельзя было, поэтому попытались свернуть всю историю в русло, которое бы устраивало Белый дом», – заключил Юшков.
Ранее стало известно, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести «проукраинская группировка». Об этом сообщила американская газета New York Times со ссылкой на источники и данные разведки. При этом, пишет NYT, «официальные лица США заявили, что у них нет доказательств того, что президент Украины Владимир Зеленский или его помощники причастны к операции». «Или что преступники действовали по указанию украинских чиновников», – отмечается в материале.
Также собеседники NYT утверждают: взрывчатка могла быть заложена с помощью опытных водолазов, которые ранее не работали на военные или разведывательные службы, но прошли спецподготовку. Разведка полагает, что диверсию совершила некая проукраинская группировка, имеющая в своем составе как граждан Украины, так и России.
Позднее немецкая газета Die Zeit сообщила, что следствие в Германии установило судно, которое могло участвовать в подрывах «Северных потоков», следы ведут на Украину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации о взрывах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом в СМИ, таким образом авторы теракта хотят отвлечь внимание.
Российский дипломат Андрей Леденев, слова которого приводит посольство РФ в Вашингтоне в своем Telegram-канале, обратил внимание, что публикация NYT мгновенно получила зеленый свет в американском информационном поле, что особенно примечательно с учетом попыток откровенно замолчать резонансный материал Сеймура Херша. Леденев также напомнил о противодействии со стороны администрации США запуску независимого расследования этого акта международного терроризма против критической энергетической инфраструктуры.
В свою очередь сенатор Алексей Пушков назвал статью NYT о вине проукраинской группировки в подрыве «Северных потоков» неудачной попыткой дезинформации.
Напомним, американский журналист Сеймур Херш в своей статье со ссылкой на неназванный источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Якобы в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы». Позднее Херш заявил, что с самого начала считал США главным подозреваемым в теракте.
В свою очередь Россия 22 февраля созвала заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий. На заседании американский дипломат заявил, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Боррель призвал Тбилиси уважать права граждан Грузии на мирный протест
Глава внешнеполитической службы ЕС Боррель призвал Тбилиси уважать права граждан Грузии на мирный протест
|
|
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выступил с утверждением, что принятие грузинской версии закона об иностранных агентах якобы является плохим развитием событий для Грузии и противоречит стремлению Тбилиси вступить в Евросоюз.
Боррель заявил, что парламент Грузии во вторник принял в первом чтении новый закон о транспарентности внешнего влияния, который якобы несовместим с ценностями и стандартами ЕС и противоречит заявленной Грузией цели вступления в Евросоюз. Глава внешнеполитической службы Евросоюза выразил мнение, что принятие грузинской версии закона об иностранных агентах якобы является очень плохим развитием событий для Грузии и ее народа, передает ТАСС.
Он также выступил с утверждением, что закон в его нынешней форме грозит оказать замораживающий эффект в отношении гражданского общества в Грузии и медийных организаций с негативными последствиями для многих граждан республики. Кроме того, Боррель предупредил, что реализация закона может иметь серьезные последствия для отношений Грузии с ЕС.
Боррель также призвал уважать права грузинских граждан на мирный протест.
Ранее Госдеп США пообещал отслеживать ситуацию в Грузии ради соблюдения прав мирных протестующих свободно собираться и выражать свою позицию. Тем временем власти Грузии задействовали спецназ для разгона митинга в Тбилиси.