Российский Красный Крест прибыл в Сирию для помощи пострадавшим от землетрясения

Делегация Российского Красного Креста прибыла в Сирию для помощи пострадавшим от землетрясения

Представители Российского Красного Креста (РКК) – старейшей гуманитарной организации России – прибыли в Сирию для оказания гуманитарной и медицинской помощи и психосоциальной поддержки пострадавшим от землетрясения.

«Российский Красный Крест, движимый принципами гуманности и универсальности, не мог остаться в стороне и не оказать помощь как коллегам из Сирийского Национального Общества, так и местному населению. Предотвращение и облегчение страданий людей – наша общая цель. Мы предложили свою помощь сразу же, и в нашем мобильном пункте помощи в Латакии все нуждающиеся смогут получить первую медицинскую и психологическую помощь, а также психосоциальную поддержку, – поделился председатель РКК Павел Савчук.

«Кроме того, мы будем оказывать пострадавшим и гуманитарную помощь, закрывая их потребности в основном пункте временного размещения. В состав делегации вошли 10 специалистов и волонтеров РКК – два специалиста по психосоциальной поддержке (ПСП), пять врачей-добровольцев, специалист по гуманитарной помощи, старший группы и его заместитель. Они проведут в Сирии две недели», – приводятся его слова на сайте организации.

Подготовка и реализация данной миссии Российского Красного Креста состоялась благодаря оперативному взаимодействию с Россотрудничеством и международной программе «Миссия Добро», а также при поддержке ОАО «РЖД».

Специалисты уже встретились с представителями Сирийского Красного Полумесяца и обсудили планы ликвидации последствий землетрясения и организации гуманитарной помощи пострадавшим.

В Латакии развернут мобильный пункт помощи РКК. Это большая надувная палатка площадью в 43,2 кв.м. Она полностью автономна и оснащена всем необходимым: электричеством, связью, кулерами с холодной и горячей водой, кондиционером, конвекторами и тепловыми подушками, которые позволяют поддерживать комфортную температуру.

Помимо работы в мобильном пункте, сотрудники и добровольцы Российского Красного Креста будут оказывать помощь пострадавшим от землетрясения в основном пункте временного размещения, выявлять их потребности и оказывать всю необходимую помощь и поддержку: медицинскую, психосоциальную и гуманитарную.

Кроме того, медики будут обследовать население, выявлять и предотвращать вспышки инфекционных болезней. Российские врачи также готовы общаться с местными специалистами и волонтерами и обучать их грамотной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

В мобильном пункте планируется организовать специальное помещение для детей – там они смогут играть и получать поддержку, пока взрослые заняты решением других вопросов.

«Оказание первой психологической помощи и психосоциальной поддержки – важное направление нашей деятельности, которое охватывает как взрослых, так и детей. Дети очень уязвимы перед серьезными жизненными испытаниями и стрессами, они еще не научились правильно с ними справляться, поэтому работа проводится в игровой форме. Это более доступная форма, которая позволяет ребятам справиться с трудностями, преодолеть кризис и стабилизировать их психологическое состояние», – отметил Савчук.

Пункт временного размещения располагается на стадионе «Sport City» в Латакии. На данный момент в нем находятся порядка трех тысяч человек, из них около 700 детей. С ребятами будут работать профильные специалисты по психосоциальной поддержке РКК в рамках направления «Дети в ЧС». Для детей будут организованы игры, творческие мастер-классы, интерактивные активности и многое другое. Также будет выдаваться гуманитарная помощь – детское питание и смеси, предметы первой необходимости.

Кроме того, специалисты РКК развернут мобильный помывочный комплекс – передвижную баню, в которой все нуждающиеся смогут привести себя в порядок и получить предметы гигиены. Также планируется провести санитарную обработку пункта временного размещения для предотвращения распространения инфекций.

Два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки и афтершоки ощущались и в соседних странах, в частности в Сирии.