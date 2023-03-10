Разуваева рассказала о работе Росмолодежи в Госдуме

Глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева в Госдуме рассказала о деятельности организации в 2022 году, она указала на развитие ключевых проектов, таких, как российское движение детей и молодежи «Движение Первых».

Разуваева выступила на заседании думского комитета по молодёжной политике, в ходе доклада она рассказала о развитии «Движения Первых», организации Дома молодежи в ЦВЗ «Манеж», масштабной работе волонтерского сообщества в части помощи СВО, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Также Разуваева поделилась планами работы Росмолодежи на 2024 год. Среди них – проект «Твой Герой», программа «Больше, чем путешествие», а также организация Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

«Планируем провести Всемирный фестиваль молодежи и студентов в России в 2024 году. У нас есть амбициозная цель – собрать более 20 тыс. молодых людей со всего мира, из всех стран. Международные проекты Росмолодежи демонстрируют, что у иностранных ребят есть огромное желание приезжать к нам и сотрудничать с нами, вне зависимости от официальной позиции руководства их государств. Поэтому мы ожидаем на ВФМС представителей молодежи из более чем 150 стран», – сказала Разуваева.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев поблагодарил коллег из Росмолодежи за продуктивное сотрудничество.

«Хотелось бы поблагодарить за то, что благодаря Росмолодежи отрасль молодежной политики в последние годы приобрела устойчивость. Активно развивается инфраструктура, в субъектах появляются отдельные ведомства по молодежной политике, открываются круглогодичные центры, реализуются образовательные и наставнические программы, расширяется перечень профессиональных лидерских конкурсов», – сказал Метелев.

По его словам, решается проблема жилья для молодых людей, проблема занятости молодежи, в том числе тех, кто хочет себя реализовать в молодежном предпринимательстве. Появляется возможность бесплатно путешествовать по России.

Последний протокол поручений президента России Владимира Путина содержит в себе 38 поручений, которые смогут еще больше усилить отрасль, отметил депутат.