Украинский пленный рассказал о попадании из маршрутки на фронт

Терапевт указал на возможные ошибки, приведшие к ампутации стоп фигуриста Костомарова

Гангрена вполне может развиться на фоне сепсиса, поскольку у пациентов с пневмонией появляется тромбоз, заявил газете ВЗГЛЯД глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, комментируя сообщения об ампутации обеих стоп у фигуриста Романа Костомарова из-за гангрены.

Олимпийскому чемпиону 2006 года в спортивных танцах на льду Роману Костомарову, который ранее был госпитализирован с пневмонией, по информации разных источников, ампутировали одну или же обе стопы. Уточняется, что у фигуриста началась гангрена, поэтому операция была неизбежна. Отмечается, что сейчас «идет борьба за руки».

Источник, знакомый с ситуацией, в беседе с изданием РИА «Новости» предположил, что гангрена у Костомарова развилась вследствие осложнений после пневмонии и нахождения пациента на процедуре искусственного насыщении крови кислородом ЭКМО. При этом он обратил внимание на то, что применение ЭКМО было единственным шансом сохранить пациенту жизнь.

«ЭКМО не имеет к гангрене никакого отношения. ЭКМО – это вспомогательная оксигенация крови, то есть искусственное насыщение крови кислородом. А гангрена вполне может развиться на фоне сепсиса, поскольку там появляется тромбоз. Называется это диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови (ДВС-синдром). ДВС вызывает тромбообразование, которое, в частности, может закончиться гангреной», – говорит Воробьев.

В подобных случаях, чтобы не допустить развития гангрены, врачи обычно назначают пациенту лекарственные средства, разжижающие кровь (антикоагулянты), в больших объемах переливают больному свежезамороженную донорскую плазму, а также проводят плазмаферез (удаление плазмы, которая содержит различные токсические вещества, поддерживающие ДВС-синдром), делится специалист.

«Я думаю, что антикоагулянты должны были делать в случае с болезнью Костомарова. А вот переливание плазмы и плазмаферез, полагаю, не делали. Хотя мне трудно сказать наверняка, ведь я не лечащий врач фигуриста», – рассуждает терапевт.

По его словам, переливание плазмы и плазмаферез активно применялся отечественными врачами в советское и постсоветское время, однако позже «врачебный ориентир» пал на Америку. С этих пор многие специалисты используют лишь те методы, которые рекомендуются западной литературой. В том числе были изменены инструкции по переливанию плазмы, в связи с чем российские врачи стали меньше использовать этот метод.

В начале января серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух сообщил, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Через некоторое время спортсмена перевели в больницу в Коммунарке. Позже источник, близкий к ситуации, рассказал, что пневмония у Костомарова прогрессирует в двустороннюю, поэтому пока его нельзя отключать от аппарата искусственной вентиляции легких.