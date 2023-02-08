Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 6 тыс. 234 человек

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Запад признал скорую кончину доллара

Michael Kappeler/DPA/Global Look Press
Отказ мира от доллара предрекает самый известный американский экономист, предсказавший мировой экономический кризис 2008 года, Нуриэль Рубини. Теперь о закате доллара заговорили не только в России, но и на Западе. Еще более шокирующий прогноз, который делает Рубини: это произойдет в течение всего десяти лет. До сих пор в столь короткие сроки смерти доллара никто не верил.  Подробности...
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ДНК России

Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Вопрос изучения российского мировоззрения остается в фокусе внимания не только структур публичной власти, но и академического сообщества. В рамках проекта «ДНК России» ученые выявили ценностные ориентиры россиян и сейчас разрабатывают курс «Основ российской государственности» для российского высшего образования.  Подробности...
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Россия изменит подход к космической разведке

Спутниковая разведка серьезно усилит военный потенциал Минобороны Олег Артемьев/ТАСС
В интересах Минобороны будет создана спутниковая система всепогодного дистанционного зондирования Земли. В экспертной среде полагают, что поводом для запуска проекта стали события на украинском театре военных действий – Россия должна получать оттуда картинку столь же оперативно, как это делают западные союзники Киева. Как быстро Россия сможет создать такую систему?  Подробности...
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Украина решила уподобиться азиатской стране

За 30 лет Украина прошла фантазийный путь от «второй Франции» до «второй Южной Кореи» Сергей Бобылев/ТАСС
В Киеве вновь примеряют модели других стран для выстраивания украинской государственности. Если раньше местные элиты присматривались к Израилю и Франции, то теперь речь зашла о Южной Корее. Почему Украина вечно хочет быть на кого-то похожей и чем подобные заявления властей опасны для украинского общества? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Российским женщинам не нужен феминизм

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Кому же нужен был феминизм в нашей стране? Прежде всего самим активисткам этого движения. Оборотистым девушкам и дамам, пытавшимся заработать на хлеб с маслом, паразитируя на своих несчастных сестрах, которым не удавалось выстроить отношения с мужчинами и с миром в целом. Подробности...

Для украинских политиков Бога нет

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Почему люди не переходят в ПЦУ? Они пытаются объяснить происходящее в понятных им категориях. Ищут политические симпатии к России или чемоданы денег из Москвы. Но объяснение лежит на поверхности. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

Рыцарственный Путин и брехливый Нафталий

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Так ли все было, как рассказывает бывший израильский премьер, или не совсем так – нам знать не дано. Но нам дано знать другое: строгая конфиденциальность есть вообще краеугольный камень дипломатии. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 6 тыс. 234 человек
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    Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 6 тыс. 234 человек

    		    8 февраля 2023, 10:05
    Фото: ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Количество погибших в результате землетрясении в Турции выросло до 6 тыс. 234 человек, сообщает турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС.

    В ведомстве отметили, что число раненых при этом выросло до 37 тыс. 11 человек, передает РИА «Новости».

    Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория, где накануне произошло землетрясение, объявлена районом ЧС на три месяца. На место ЧП отправлены российские спасатели, которые будут работать в Турции 10 дней. 

     

    Названы сроки работы МЧС России в зоне землетрясения в Турции

    7 февраля 2023, 15:57

    Текст: Александра Юдина

    Спасатели МЧС России предварительно будут работать в зоне землетрясения в Турции в течение 10 дней, вероятно срок работы будет продлен, сообщил замначальника поисково-спасательной службы отряда «Центроспас» МЧС России Игорь Акмаев.

    По его словам, автономия пребывания спасателей в случае необходимости может быть продлена на более долгий срок, передает ТАСС.

     

    Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 тыс. 419 человек. Среди погибших есть россиянин.

    Сейсмологи допустили продолжение подземных толчков в Турции в течение полутора лет.

    Коментарии (3)
    Российские спасатели обнаружили живого под завалами в Турции
    Спасатели МЧС обнаружили живого под завалами в Турции
    		   7 февраля 2023, 21:42
    Фото: Денис Соловых/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Спасатели МЧС России, которые во вторник направились помогать бороться с последствиями землетрясения в Турции, обнаружили живого человека под завалами одного из зданий.

    Сейчас его извлекают из-под обломков, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Напомним, в Турции и Сирии накануне произошло землетрясение магнитудой 7,7. Всего же в Турции число погибших в результате природной катастрофы превысило 4,5 тыс. человек.

     

    Ранее спасатели МЧС обнаружили под завалами в Сирии одного 26-летнего выжившего мужчину. 

    Коментарии (4)
    Пожар в турецком порту Искендерун потушен
    Возникший после землетрясения пожар в турецком порту Искендерун потушен
    		    7 февраля 2023, 20:32
    Фото: REUTERS
    Текст: Вера Басилая

    Крупный пожар в порту Искендеруна потушен при помощи вертолетов и самолетов, сообщило министерство национальной обороны Турции.

    Ведомство сообщило, что возникший после землетрясения в порту Искендерун пожар потушили с помощью вертолетов наших сухопутных войск и самолетов, принадлежащих ВВС страны, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что сильный пожар начался в порту Искендерун на юге Турции после землетрясения, пламя быстро распространяется среди сотен грузовых контейнеров.

    Также стало известно, что МЧС отправило в Турцию самолет-амфибию для тушения пожара в порту Искендерун.

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    Россиянин погиб при землетрясении в Турции
    Источник: Один россиянин погиб при землетрясении в Турции
    		   7 февраля 2023, 12:00
    Фото: Zakariya Yahya/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Один гражданин России стал жертвой землетрясения в Турции, сообщили в российских оперативных службах.

    Как сообщил источник ТАСС, по дипломатическим каналам пришло подтверждение гибели россиянина в результате землетрясения в Турции.

    Ранее в АТОР заявили, что в отеле Isias Hotel в турецком городе Адыяман под завалами все еще находится часть группы из 43 русскоговорящих гидов-историков из разных университетов Турции.

    Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Число погибших из-за землетрясений в Турции выросло до 3 тыс. 381 человека.

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    Эрдоган: Пострадавших от землетрясения разместят в отелях Антальи
    Эрдоган сообщил об открытии отелей в Анталье для размещения пострадавших

    7 февраля 2023, 16:12

    Текст: Кристина Цыцура

    Власти Турции приняли решение открыть в курортном городе Анталья отели, где планируют размещать пострадавших в результате землетрясения, сообщил президент Тайип Эрдоган.

    Также планы по предоставлению гостиниц для этих целей разрабатывают во всех других городах и регионах, прилегающих к зоне бедствия. Размещать людей будут в отелях, которые временно не работают из-за зимнего сезона, передает ТАСС.

    Уточняется, что в самой Анталье подготовлено 50 тыс. койко-мест.

    Ранее сообщалось, что зона землетрясения, а это 10 провинций, на три месяца будет считаться зоной чрезвычайного положения. Всего в результате природной катастрофы, эпицентром которой стали районы Пазарджик и Эльбистан в Кахраманмараше, пострадали 13,5 млн граждан.

     

    Также во вторник сообщалось, что число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 тыс. 419 человек.

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    Роскосмос промониторил со спутника последствия землетрясения в Турции
    Роскосмос опубликовал снимок последствий землетрясения в Турции

    7 февраля 2023, 21:54

    Текст: Ольга Иванова

    Роскосмос опубликовал спутниковый снимок последствий землетрясения в Турции, сообщили в корпорации.

    В Telegram-канале корпорации говорится, что Роскосмос задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории, на которой произошло землетрясение в восточной части Анатолийского полуострова.

    Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. По данным сейсмологов, подземные толчки могут продолжаться несколько лет. 

    Число погибших в результате землетрясения в Турции в минувший понедельник превысило 4,5 тыс. человек, это число продолжает расти. В Сирии и Турции в понедельник произошли землетрясения, самое мощное из которых было магнитудой 7,7 ранним утром, позже – 7,4, а после обеда 7,7 и 6,0

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    В Турции число погибших превысило 3,5 тыс. человек

    7 февраля 2023, 15:07

    Текст: Кристина Цыцура

    Число погибших в результате землетрясения в Турции в минувший понедельник превысило 3,5 тыс. человек, это число продолжает расти, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    По его словам, природная катастрофа затронула более 13 млн граждан страны, став одним из самых крупных мировых бедствий, передает ТАСС.

    Президент добавил, что произошедшие подземные толчки привели к колоссальным разрушениям. Центром стали районы Пазарджик и Эльбистан в Кахраманмараше, в которых проживали 13,5 млн человек. 

    Власти республики выделили 5,3 млрд долларов на ликвидацию последствий землетрясения. Помощь накануне за несколько часов предложили 70 стран, добавил президент.

    Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. По данным сейсмологов, подземные толчки могут продолжаться несколько лет. 

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    Самолет МЧС со спасателями прилетел в пострадавшую от землетрясения Сирию
    		    7 февраля 2023, 11:01
    Фото: Максим Григорьев/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Самолет Ил-76 МЧС России прилетел в Сирию со спасателями, кинологами и специальной техникой на борту, сообщают корреспонденты.

    На борту самолета находятся 50 спасателей и необходимое для поиска и спасения людей из-под завалов оборудование, передает ТАСС.

    Землетрясения в Турции и Сирии начались в понедельник. По данным СМИ, из-за подземных толчков были приостановлены операции в крупном нефтеналивном порту Джейхан в Турции. А в Сирии остановлена работа крупнейшего НПЗ в Тартусе.

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    Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 тыс. 419 человек
    Вице-президент Турции: Число погибших при землетрясении выросло до 3 тыс. 419 человек

    7 февраля 2023, 12:13

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 тыс. 419 человек, раненых до 20 тыс. 534, сообщил вице-президент страны Фуат Октай.

    По его словам, число жертв землетрясения возросло до 3 тыс. 419 человек, 20 тыс. 534 получили ранения, доставку помощи в регионы осложняют погодные условия, на местах работают 12 тыс. 181 спасатель, передает РИА «Новости».

    По словам Октая, на данный момент Турция получила помощь от 14 стран в связи с землетрясением.

    Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Число погибших из-за землетрясений в Турции выросло до 3 тыс. 381 человека.

    Коментарии (2)
    В Турции число погибших выросло до 5,5 тыс. человек

    7 февраля 2023, 21:59

    Текст: Кристина Цыцура

    Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 5434, а число раненых составило 31 777 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

    Ранее сообщалось, что число погибших составило более 4,5 тыс. человек. Число пострадавших возросло с 26 тыс. до 31 тыс. человек, передает ТАСС.

    Такое большое число погибших насчитывается, в том числе, из-за 455 повторных подземных толчков. Магнитуда землетрясения имела мощность от трех до шести. 

     

    Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория, где накануне произошло землетрясение, объявлена районом ЧС на три месяца. На место ЧП отправлены российские спасатели, которые будут работать в Турции 10 дней. 

    Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. 

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    Сейсмологи допустили продолжение подземных толчков в Турции в течение полутора лет

    7 февраля 2023, 12:54

    Текст: Александра Юдина

    Афтершоки после сильного землетрясения на Ближнем Востоке могут продолжаться еще несколько лет, сообщил директор Института земной коры Сибирского отделения РАН, член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкочуб.

    По словам эксперта, это долгий процесс, подобно тому, как в России перемещаются Сибирская и Амурская плита и между ними возникают зоны трения, так и в Турции смещаются Анатолийская и Аравийская плиты, и последняя давит на первую. Гладкочуб пояснил, что в результате образовался разлом, где накопилось много деформаций, которые будут разгружаться таким путем, передает ТАСС.

    Он добавил, что дать четкий краткосрочный прогноз невозможно, так как все данные строятся на повторяемости землетрясений определенной силы. Так, по его словам, если в каком-либо районе было землетрясение магнитудой 4,5, значит, потенциально оно может повториться через 200 лет.

    Как отметила сейсмолог и доцент кафедры физики МГУ Анна Люсина, афтершоки в зоне землетрясения в Турции сохранятся примерно на полтора года, передает «Газета.Ru».

    «Крупные с магнитудой около 8 баллов в Турции происходят примерно раз в 30 лет», – добавила она.

    Также в МГУ рассказали, что российские ученые предсказали время турецкого землетрясения, однако немного ошиблись с регионом. Люсина добавила, что сейсмологам очень трудно предсказать сразу три параметра землетрясения: энергию, координаты и время.

    «Земля – настолько сложный механизм. Все процессы, происходящие в очаге землетрясения, настолько нелинейные, что там и химические процессы происходят, и геологические, и физические», – резюмировала Люсина.

    Афтершок – толчок, происходящий после основного и меньший по сравнению с ним. Сильные землетрясения всегда сопровождаются многочисленными повторными толчками. Их количество и интенсивность со временем уменьшаются, а продолжительность проявления может длиться месяцами.

    Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 тыс. 419 человек. Среди погибших есть россиянин.

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    Пашинян сообщил Эрдогану об отправке спасателей в зону бедствия
    Премьер Армении Пашинян сообщил по телефону Эрдогану об отправке спасателей в Турцию

    7 февраля 2023, 21:16

    Текст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону сообщил президенту Турции Тайипу Эрдогану, что спасательные силы Армении отправляются в зону бедствия, и выразил соболезнования в связи с жертвами землетрясения.

    Кабмин Армении сообщил, что Пашинян позвонил Эрдогану и выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами сильного землетрясения в Турции. Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и добавил, что из Еревана готовится к вылету самолет, на борту которого находятся спасатели Армении, передает ТАСС.

    В свою очередь президент Турции поблагодарил Никола Пашиняна за помощь, отметив, что турецкое правительство высоко ценит поддержку Еревана, подчеркнув важность этого шага также в контексте дальнейшего углубления диалога между двумя странами, передает РИА «Новости».

    Напомним, между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.

    Ранее стало известно, что спасатели МЧС России предварительно будут работать в зоне землетрясения в Турции в течение 10 дней.

    Число погибших от землетрясения в Турции превысило 4,5 тыс. человек.

    Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Среди погибших есть россиянин.

    Сейсмологи допустили продолжение подземных толчков в Турции в течение полутора лет.

    Коментарии (2)
    МЧС отправило в Турцию самолет-амфибию для тушения пожара в порту Искендеруна
    МЧС России сообщило об отправке в Турцию самолета-амфибии для тушения пожара в порту Искендеруна

    7 февраля 2023, 20:14

    Текст: Кристина Цыцура

    МЧС России по поручению главы министерства Александра Куренкова направило в Турцию самолет-амфибию Бе-200, который поможет тушить пожар в порту Искендеруна, сообщает пресс-служба ведомства.

    Самолет вылетает в ответ на обращение турецкой стороны, он поможет при тушении мощного пожара, который разрастается в порту Искендеруна после землетрясения, передает ТАСС.

     

     

    Ранее сообщалось, что общая площадь возгорания на данный момент может составлять несколько сотен квадратных метров. Мощный пожар в порту на юго-востоке республики продолжает разрастаться. Часть контейнеров с грузом перевернулись после природной катастрофы. 

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    В Турции число погибших в результате землетрясения превысило 4,5 тыс. человек

    7 февраля 2023, 20:48

    Текст: Кристина Цыцура

    Число погибших после мощного землетрясения на юго-востоке Турции превысило более 4,5 тыс. человек, сообщил глава департамента по минимизации рисков Управления по ЧС Турции Орхан Татар.

    Всего пострадали более 26 тыс. граждан страны. Он добавил, что после первых подземных толчков в Турции было зарегистрировано еще 455 повторных, которые имели магнитуду от трех до шести, передает ТАСС.

    Землетрясение задело 10 провинций, вокруг которых три месяца будет действовать режим чрезвычайной ситуации, введенный по поручению президента республики Реджепа Эрдогана.

     

    На место трагедии вылетел самолет МЧС России, спасатели будут работать в стране 10 дней. 

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    Эрдоган объявил район землетрясения зоной ЧС

    7 февраля 2023, 15:50

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Турции Тайип Эрдоган во вторник заявил, что территория, где накануне произошло землетрясение, объявлена районом ЧС, затронуты несколько провинций, в них введено чрезвычайное положение.

    В зону ЧС попали десять провинций, в которых на три месяца ввели чрезвычайное положение, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что всего в результате природной катастрофы пострадали 13 млн человек, которые проживали в этих десяти провинциях.

    Власти республики выделили 5,3 млрд долларов на ликвидацию последствий землетрясения. Помощь накануне за несколько часов предложили 70 стран, добавил президент.

     

    Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. По данным сейсмологов, подземные толчки могут продолжаться несколько лет. 

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