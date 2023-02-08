Рубль начал торги разнонаправленно

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8 февраля, среда | Последнее обновление — 07:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пушков указал на изменение отношения в США к конфликту на Украине
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Почему люди не переходят в ПЦУ? Они пытаются объяснить происходящее в понятных им категориях. Ищут политические симпатии к России или чемоданы денег из Москвы. Но объяснение лежит на поверхности.
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Так ли все было, как рассказывает бывший израильский премьер, или не совсем так – нам знать не дано. Но нам дано знать другое: строгая конфиденциальность есть вообще краеугольный камень дипломатии.
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Простые люди во всем мире – на нашей стороне. «На стороне России» – как говорили мне турки и греки в Германии, как пишут китайские пользователи в своих соцсетях. Как признавались арабы в Египте, и мне казалось, что моя Родина сейчас – это передовая для миллиардов простых людей во всем мире.
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Рубль начал торги разнонаправленно
Рубль на открытии укрепился к доллару на 5 копеек, подешевел к евро на 6,25 копейки, а к юаню потерял 0,1 копейки
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Рубль на открытии торгов Московской биржи в среду по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов укрепился к доллару на 5 копеек, к евро подешевел на 6,25 копейки, а к юаню потерял 0,1 копейки, свидетельствуют данные торгов.
Российская национальная валюта на открытии торгов Московской биржи в среду по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов укрепилась к доллару на 5 копеек, до 71,1 рубля, к евро подешевела на 6,25 копейки, до 76,12 рубля, к юаню потеряла 0,1 копейки и составила 10,456 рубля, передает ТАСС.
Накануне курс доллара на Мосбирже превысил 71 рубль впервые с 9 января.
Западные СМИ рассказали о тяжелых потерях украинских войск
New York Times написала о заполненных моргах и тяжелых потерях украинских войск
Американская газета New York Times сообщила о заполненных моргах и тяжелых потерях украинских войск в Донбассе.
По данным газеты, в одном из прифронтовых госпиталей на подконтрольной Киеву территории один морг полностью забит телами украинских солдат, а в госпитале носилки с ранеными стояли даже в коридорах, передает РИА «Новости».
Отмечается, что украинские войска также жалуются на то, что силы России превосходят их по численности и вооружению.
Ранее в ЛНР заявили, что украинское руководство направило в войска и гражданские структуры особые распоряжения для сокрытия реальных человеческих потерь в зоне активных боевых действий.
Терапевт указал на ошибки, приведшие к ампутации стоп фигуриста Костомарова
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Гангрена вполне может развиться на фоне сепсиса, поскольку у пациентов с пневмонией появляется тромбоз, заявил газете ВЗГЛЯД глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, комментируя ампутацию обеих стоп у фигуриста Романа Костомарова из-за гангрены.
Олимпийскому чемпиону 2006 года в спортивных танцах на льду Роману Костомарову, который ранее был госпитализирован с пневмонией, по информации разных источников, ампутировали одну или же обе стопы. Уточняется, что у фигуриста началась гангрена, поэтому операция была неизбежна. Отмечается, что сейчас «идет борьба за руки».
Источник, знакомый с ситуацией, в беседе с изданием РИА «Новости» предположил, что гангрена у Костомарова развилась вследствие осложнений после пневмонии и нахождения пациента на процедуре искусственного насыщении крови кислородом ЭКМО. При этом он обратил внимание на то, что применение ЭКМО было единственным шансом сохранить пациенту жизнь.
«ЭКМО не имеет к гангрене никакого отношения. ЭКМО – это вспомогательная оксигенация крови, то есть искусственное насыщение крови кислородом. А гангрена вполне может развиться на фоне сепсиса, поскольку там появляется тромбоз. Называется это диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови (ДВС-синдром). ДВС вызывает тромбообразование, которое, в частности, может закончиться гангреной», – говорит Воробьев.
В подобных случаях, чтобы не допустить развития гангрены, врачи обычно назначают пациенту лекарственные средства, разжижающие кровь (антикоагулянты), в больших объемах переливают больному свежезамороженную донорскую плазму, а также проводят плазмаферез (удаление плазмы, которая содержит различные токсические вещества, поддерживающие ДВС-синдром), делится специалист.
«Я думаю, что антикоагулянты должны были делать в случае с болезнью Костомарова, хотя главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко антикоагулянты применять не любит. А вот переливание плазмы и плазмаферез, полагаю, не делали. Хотя мне трудно сказать наверняка, ведь я не лечащий врач фигуриста», – делится терапевт.
По его словам, переливание плазмы и плазмаферез активно применялся отечественными врачами в советское и постсоветское время, однако позже «врачебный ориентир» пал на Америку. С этих пор многие специалисты используют лишь те методы, которые рекомендуются западной литературой. В том числе были изменены инструкции по переливанию плазмы, в связи с чем российские врачи перестали использовать этот метод повсеместно.
В начале января серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух сообщил, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Через некоторое время спортсмена перевели в больницу в Коммунарке. Позже источник, близкий к ситуации, рассказал, что пневмония у Костомарова прогрессирует в двустороннюю, поэтому пока его нельзя отключать от аппарата искусственной вентиляции легких.
В ДНР заявили о расстреле украинскими силовиками польских наемников в Угледаре
Гагин: ВСУ расстреляли польских наемников в Угледаре
Украинские войска в Угледаре расстреляли группу, предположительно, польских наемников, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.
По его словам, в Угледаре ВСУ расстреляли группу иностранных наемников, предположительно, поляков, с которыми в последние недели у украинцев участились конфликты, передает ТАСС. Гагин добавил, что о серьезных конфликтах между польскими наемниками и украинскими военнослужащими говорят данные разведки и некоторые военнопленные.
Ранее находившиеся в состоянии опьянения иностранные наемники, предположительно, из Польши, убили трех украинских военных на блокпосту в Снегиревке в Николаевской области, отказавшись пройти досмотр.
Шойгу озвучил потери ВСУ за январь
Шойгу: Украина за январь потеряла более 6,5 тыс. солдат и 26 самолетов
За январь украинские войска потеряли более 6,5 тыс. военнослужащих, 26 самолетов и семь вертолетов, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
По его словам, ВС России продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику, «несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран», противник несет значительные потери, передает РИА «Новости».
Шойгу рассказал, что только за январь ВСУ потеряли 6,5 тыс. военных, семь вертолетов, 26 самолетов, 341 танк и другие боевые бронированные машины, 208 беспилотников и 40 РСЗО.
Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время визита в США тайно сообщил американским военачальникам, что с начала конфликта Украина потеряла 257 тыс. человек.
Морозы сорвали контратаки ВСУ под Сватово
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В прошедшие пятницу и субботу подразделения ВСУ дважды пытались провести разведку боем в районе Куземовки и Берестового недалеко от Сватово, но не смогли этого сделать из-за застрявшей артиллерии, сообщают СМИ.
Как пишет RT в своем Telegram-канале, значительное количество исправных орудий M777 калибра 155 мм 67-й бригады ВСУ вмерзли в грунт после развертывания на боевых позициях.
Задержка в переброске орудий привела к столкновению с танками Т-72Б3 и Т-90М. В результате ВСУ потеряли 40 человек убитыми и ранеными, а после этого отступили на исходные позиции.
Такая же ситуация произошла с самоходными артиллерийскими дивизионами 14-й механизированной бригады. САУ «Гвоздика» калибра 122 мм и «Акация» калибра 152 мм после установки в земляные укрытия погрузились в грунт до уровня катков и гусеничных траков. Наступили морозы, и украинские артиллеристы не смогли передвигать технику из-за твердой ледяной корки.
Подразделение 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ потеряло не менее трех орудий «Гиацинт-Б» 1-го и 2-го артиллерийских дивизионов. Они вмерзли в грунт и были оставлены на позициях до улучшения погоды. Позднее орудия были обнаружены с воздуха беспилотником «Орлан-30» и уничтожены огнем реактивных комплексов «Смерч» калибра 300 мм.
Ранее сообщалось, что ВСУ перебрасывают натовскую бронетехнику под Сватово.
The New York Times: Украина превращается во «второй Вьетнам» для Байдена
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Россия и Украина могли бы сесть за стол переговоров, но Вашингтон сознательно становится главным противником Москвы, пишет американская газета The New York Times. Решение Запада поставить Киеву современные танки грозит эскалацией конфликта до масштабов Второй мировой войны, предупреждает издание.
Российская спецоперация превратилась в борьбу на истощение, в которой Украина проигрывает, пишет газета The New York Times. В материале отмечается, что в настоящий момент боевые действия напоминают сражения Первой мировой войны: солдаты пытаются прорвать относительно стабильные линии фронта.
В столкновениях подобного типа чаще всего выигрывает тот, кто рационально использует ресурсы. Автор материала Кристофер Колдуэлл считает, что преимущество в этом вопросе на стороне России – о чем свидетельствуют демографические и экономические показатели. Но мирному урегулированию препятствуют США, чьи действия способствуют эскалации конфликта.
Решение Запада поставить ВСУ современные танки выводит противостояние на новый уровень. Идея, по мнению автора статьи, состоит в том, чтобы перемотать историю вперед: совершить скачок от позиционных сражений Первой мировой войны к активным столкновениям Второй мировой. В статье подчеркивается, что Вашингтон сознательно «заменяет» противника Москвы: вместо режима президента Украины Владимира Зеленского главным антагонистом России теперь выступают именно США и президент Джо Байден.
Большинство атак ВСУ были связаны с использованием американских информационных сетей. Таким образом, с точки зрения России, основная угроза исходит со стороны Штатов, но не Украины. Уточняется, что ситуация может усугубиться с поставкой ВСУ танков Abrams.
Кроме того, использование все более передовых вооружений требует присутствия на поле боя американских экспертов. По мнению издания, США рискуют превратить текущий конфликт во «второй Вьетнам».
Ранее Вашингтон решил передать Киеву 31 танк M1 Abrams. Америка уже начала подготовку экипажей ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл решение США «бременем для европейских налогоплательщиков». Он предупреждал, что американское вооружение сгорит так же, как и любое другое.
Вместе с тем правительство Германии предоставит Киеву на первом этапе одну роту танков Leopard 2A6 (14 машин из собственных запасов). Как отмечал министр обороны страны Борис Писториус, итоговая цель заключается в том, чтобы союзники в общей сложности отправили Украине 88 (по другим данным – 120) моделей.
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Китайский ученый рассказал о судьбе первых в мире генетически модифицированных детей
Китайский ученый рассказал о самочувствии первых в мире генетически модифицированных детей
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Первые в мире дети с измененной генетической информацией живут нормальной жизнью, не следует их беспокоить, заявил китайский генетик Хэ Цзянькуй.
В интервью гонконгской газете «Саут Чайна морнинг пост» ученый заявил, что дети, подвергшиеся генетической модификации, ведут безмятежную мирную жизнь. Ученый сказал, что он не хочет, чтобы детей слишком сильно беспокоили в целях научных исследований, передает ТАСС.
Отмечается, что нет независимого подтверждения успеха и безопасности проведенного эксперимента.
Генетик также отметил, что собирается создать лабораторию в Пекине, которая будет заниматься генной терапией редких врожденных патологий, таких как мышечная дистрофия Дюшенна – смертельное заболевание, которое в основном поражает мальчиков-подростков и молодых мужчин. В планах ученого – регистрация некоммерческой исследовательской организации под названием Пекинский институт исследований редких заболеваний.
Напомним, в 2019 году власти Китая подтвердили рождение детей, чью ДНК изменил до рождения китайский ученый Хэ Цзянькуй, которого позже обвинили в создании генетически «отредактированных» детей, несмотря на запрет по изменению ДНК эмбрионов человека.
С марта 2017 года по ноябрь 2018 года ученый подделал положительные рецензии о своем проекте и набрал для участия в эксперименте восемь пар с целью сделать детей невосприимчивыми к ВИЧ-инфекции. Две беременности оказались успешными. Одна из участвующих в эксперименте женщин родила близнецов Лулу и Нану.
Об исследовании Цзянкуя стало известно в ноябре 2018 года, после чего власти Китая запретили изменение ДНК эмбрионов и начали расследование. Рожденных близнецов планировалось держать под постоянным медицинским наблюдением.
В конце декабря 2019 года суд китайского города Шэньчжэнь провинции Гуандун приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам заключения и штрафу в 3 млн юаней (около 430 тыс. долларов) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов.
Генетик вышел из тюрьмы в апреле 2022 года и возобновил научную деятельность.
Военный эксперт рассказал об эффективности «Краснополя» против западных танков
Военный эксперт Козюлин: У России достаточно средств для борьбы с западными танками ВСУ
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«Краснополь» производится еще с советских времен, за эти годы его неоднократно модернизировали. Нарастить объемы боеприпасов не составит труда. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно, что Россия наращивает производство артиллерийских снарядов «Краснополь».
«Краснополь» – известный отечественный высокоточный артиллерийский боеприпас с лазерным наведением. Он предназначен для поражения в первую очередь танков. Поэтому ко встрече западных Abrams, Leopard и Challenger мы готовы», – рассказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ.
«В Вооруженные силы нашей армии он поступил еще в советское время, в 1986 году. С тех пор «Краснополь» неоднократно модернизировался и совершенствовался. Сама по себе разработка хорошо изучена. Учитывая, как давно он используется, все компоненты отечественные, поэтому должно получиться быстро нарастить объемы производства», – отметил он.
«Кроме того, «Краснополь» производится по российской лицензии в Китае. В крайнем случае для оперативного решения вопроса мы сможем закупить недостающую комплектацию, тем временем наращивая собственное производство», – отметил собеседник.
«Помимо артиллерийских боеприпасов, у нас есть еще эффективные системы «воздух – земля» для самолетов и вертолетов. Средств борьбы с танками у нас достаточно много», – заключил Козюлин.
Ранее стало известно о наращивании в России производства снарядов, способных уничтожать танки НАТО. Речь идет об управляемых артиллерийских боеприпасах «Краснополь» калибра 152 мм для ствольных артиллерийских гаубиц. Российский оборонно-промышленный комплекс в 2022 году увеличил их выпуск в несколько раз. Отмечается, что в 2023 году темпы производства управляемых снарядов также планируется увеличить.
Снаряды «Краснополь» позволяют поражать одиночные малоразмерные цели противника, в том числе подвижные, такие как танки. Это было подтверждено многократно в боевых условиях на практике, заявил источник. Такие снаряды можно успешно применять против Abrams и Leopard, которые планируется поставить Украине.
Напомним, СМИ сообщали, что высокоточным снарядом «Краснополь» был уничтожен полевой штаб и центр связи ВСУ со Starlink в Угледаре.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что снарядами «Краснополь» также можно эффективно уничтожать РСЗО HIMARS.
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В России оценили шансы конфликта на Украине пойти по «корейскому сценарию»
Политолог Ткаченко: Украинская пропаганда ошибается с параллелями с Корейской войной
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Киев взял за основу вроде бы схожий исторический опыт. Но там совершенно не учли, что различий в данном случае больше, чем общих свойств, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в СМИ вновь появились обсуждения возможного раздела Украины по аналогии с Кореей.
«Сама Украина, которая активно вбрасывает в информационное поле тезис о «корейском сценарии», не может прийти к единому понимаю, чего она хочет. Но, по сути, разговор о том, чтобы каким-то образом остановить военные действия условно на той границе, которая сейчас имеется», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Если руководствоваться историей Корейской войны, то это не лучший сценарий. Напомню, к началу конфликта в 1950 году линия разграничения проходила по 38-й параллели. И после трех лет сражений стороны были вынуждены вернуться на те же позиции. Заимствовать из корейской истории в данном случае нечего», – полагает собеседник.
«Основа пусть и хрупкой, но все же стабильности на полуострове заключается в том, что стороны по итогам конфликта признали статус-кво. В случае с Украиной ни о каком статус-кво речи быть не может. Помимо этого, в случае с Корейской войной по обе стороны конфликта были корейцы», – обращает внимание политолог.
«И если перекладывать эту модель на Украину, то Киев для начала должен прийти к мысли о том, что в стране живут русские. По факту украинская пропаганда взяла в чем-то близкий пример, но не учла, что различий в ней больше, чем общих свойств. Северная и Южная Кореи были единой культурой. А тут разделена сама Украина», – заключил Ткаченко.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Украина не сможет достичь по уровню жизни и развития Южную Корею. Мнения о том, что Украина пойдет по тому же пути, что Южная и Северная Кореи, – «некий новый политический сон», новая мечта «пост-майдана», написал он в своем Telegram-канале.
Как полагает сенатор, эту идею предлагают люди, которые ищут свое место в будущей системе украинской власти и пытаются создать для себя хоть какие-то перспективы. «Да и во всех других отношениях аналогия с Южной Кореей никуда не годится. Пустое», – заключил он.
В свою очередь глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал это демагогией, отметив, что «корейский сценарий» не обсуждается, а цели спецоперации остались неизменны.
Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал разговоры про «корейский сценарий» «просто хотелками». «Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Корея. И еще – как бы остается некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями. Тезис для внутреннего использования, не более», – написал он.
«Правда, украинские пропагандисты не пишут, что раздел по 38-й параллели создал две самостоятельные страны. А Донбасс и другие территории вошли в состав России, которая является крупнейшим государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием», – продолжил он.
«Примечательно здесь другое. В Киеве стеснительно пробросили тезис, что никакой перемоги быть не может. В лучшем случае – раздел на части. А по сути – это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий», – акцентировал Медведев.
Накануне в Киеве вновь заговорили о том, что Запад готов пойти по такому сценарию с Украиной, какой был с разделением Кореи на две части. Месяцем ранее аналогичным заявлением выступал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. В эфире телемарафона он сказал, что Киеву могут предложить «корейский вариант» урегулирования, предполагающий «условную 38-ю параллель».
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что информация Киева о якобы имеющих место контактах замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака по поводу возможности «корейского варианта» урегулирования на Украине является очередной уткой.
Напомним, что Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950–1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части, ставшие независимыми государствами.
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Токио вернулся к риторике о «незаконной оккупации» Курил
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Японское правительство вернуло понятие «незаконной оккупации» относительно южной части российских Курильских островов. Такая формулировка появилась в итоговом заявлении участников «Общенационального митинга за возвращение северных территорий».
Уточняется, что во время митинга, в котором приняли участие премьер-министр Фумио Кисида, глава МИД Есимаса Хаяси, а также другие депутаты и правительственные чиновники, внимание было сосредоточено на «неприемлемой незаконной оккупации южной части Курильских островов Советским Союзом 77 лет назад», передает ТАСС.
Ежегодный митинг прошел в память о подписанном в этот день в 1855 году первом русско-японском договоре. Власти Японии утвердили приглашать министров, депутатов обеих палат парламента и бывших жителей южной части Курил с 1981 года.
Ранее власти Японии уже заявляли, что хотели бы продолжить переговоры с Россией о судьбе Южных Курил. Москва считает, что в сложившихся условиях продолжение переговоров не представляется возможным.
МИД потребовал от посольства США прекратить вмешательство в дела России
СМИ: Посольство США получило ноту с требованием прекратить вмешательство в дела России
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Американскому посольству в Москве передана нота с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела России, сообщил близкий к руководству МИД России источник.
В ноте содержится требование прекратить «несовместимые со статусом диппредставительства действия», подразумевающие вмешательство в российские дела, передает ТАСС.
«Американская дипмиссия продолжает злонамеренную активность в информационном пространстве, позволяя себе неподобающие высказывания о руководстве страны пребывания, а также распространяя фейки о Вооруженных силах Российской Федерации, что относится к уголовно наказуемым деяниям», – подчеркнул он.
По словам собеседника, «американских дипломатов предостерегли от попыток вести подрывную работу, рекрутируя агентов влияния с целью сеять рознь и раздор в российском обществе, подстрекать к антигосударственным выступлениям». «Причастные к этому сотрудники будут высылаться, невзирая на занимаемые должности», – указал он.
«Новому послу США в Москве Линн Трейси сделано жесткое представление о необходимости строго соблюдать российские законы и прекратить деятельность, идущую вразрез с требованиями властей Российской Федерации», – добавил источник.
Напомним, 30 января новый американский посол в России Линн Трейси прибыла в Министерство иностранных дел России для вручения верительных грамот.
Стало известно об ампутации обеих стоп фигуристу Костомарову
Источник: Госпитализированному фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы
Госпитализированному из-за пневмонии олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали обе стопы, сообщил источник.
Как сообщил источник ТАСС, Костомарову пришлось ампутировать обе стопы, он в сознании, состояние улучшается, но он продолжает находиться в реанимации.
Ранее источник, близкий к ситуации, сообщил, что состояние российского фигуриста Романа Костомарова ухудшается.
Напомним, Костомарова положили в реанимацию с пневмонией. Через некоторое время стало известно, что спортсмена перевели в больницу в Коммунарке, где ему делают процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.
Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой. Кроме олимпийского золота, в активе пары две победы на чемпионатах мира, по три – на чемпионатах Европы и России. В разное время его партнершами были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.
Кадыров назвал сроки окончания СВО
Кадыров: Спецоперация России на Украине закончится до конца года
В беседе с министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмедом Дудаевым глава республики Рамзан Кадыров заявил, что российская спецоперация на Украине завершится до конца года.
По словам Кадырова, европейские государства признают неправильность своих действий, и Запад встанет на колени и будет взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией.
«Другого не должно быть и не будет», – передают «Ведомости» слова Кадырова.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает неуместными попытки «различных экспертов» навязать статус мирового конфликта российской специальной военной операции на Украине.
Стало известно о тяжелом состоянии здоровья Николая Сванидзе
Гусев: Сванидзе находится в тяжелом состоянии в больнице с отеком легких
Журналист, правозащитник, бывший член Совета по правам человека при президенте Николай Сванидзе госпитализирован с отеком легких, состояние тяжелое, сообщил председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.
По его словам, у Сванидзе отек легких, состояние тяжелое, передает РИА «Новости».
Напомним, 6 февраля Гусев сообщил, что Сванидзе попал в больницу с воспалением легких.
Ученый допустил сравнимое с турецким землетрясение в Крыму
Землетрясение, сравнимое с турецким, может случиться в Крыму, заявил главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков.
Он пояснил, что Крым входит в ту же структуру, что и Турция: в Альпийско-Гималайский пояс. В связи с этим сравнимое землетрясение принципиально возможно и на полуострове, передает РИА «Новости».
Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. По данным сейсмологов, подземные толчки могут продолжаться несколько лет.
Число погибших в результате землетрясения в Турции в минувший понедельник превысило 3,5 тыс. человек, это число продолжает расти. В Сирии и Турции в понедельник произошли землетрясения, самое мощное из которых было магнитудой 7,7 ранним утром, позже – 7,4, а после обеда 7,7 и 6,0.
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