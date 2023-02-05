Федор Емельяненко проиграл последний бой в своей карьере бойца ММА

Российский боец ММА Федор Емельяненко проиграл американцу Бейдеру последний бой в карьере и титул чемпиона Bellator

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в поединке за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе.

Турнир Bellator 290 проходил в ночь на воскресенье в Лос-Анджелесе. Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде. После поединка Емельяненко снял перчатки, положил их на пол ринга и официально объявил о завершении карьеры, передает ТАСС.

Емельяненко 46 лет, он потерпел седьмое поражение, на его счету 40 побед, один поединок был признан несостоявшимся. Россиянин является бывшим чемпионом организаций Pride, Rings и WAMMA (Всемирный альянс смешанных боевых искусств), четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо. В настоящий момент Емельяненко является президентом Союза ММА России.

Бейдеру 39 лет, на его счету теперь 31 победа в смешанных единоборствах, семь поражений, один бой был признан несостоявшимся.

Президент Bellator Скотт Кокер после боя заявил, что Федор Емельяненко заслужил право считаться величайшим бойцом смешанного стиля (ММА) всех времен. Кокер поздравил Федора с завершением карьеры, отметив, что это было прекрасное время.

Напомним, в октябре 2021 года Федор Емельяненко нокаутировал американца Джонсона на первом в России турнире Bellator.