СМИ: Зарубежная пресса не поверила пробирке Пауэлла

В России оценили заявления об изменении стратегии США по Украине

Политолог Дробницкий: США хотят применить к Украине иракскую стратегию

Заявление Брэндса – это признание того, что США ведут с Россией непрямую войну с использованием стратегии постепенной эскалации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее американский профессор Хэл Брэндс заявил, что США решили добиться дипломатического решения украинского конфликта с помощью стратегии «эскалации ради деэскалации» и готовятся вооружить ВСУ самым современным оружием.

«Слова профессора Хэла Брэндса о стратегии «эскалация ради деэскалации» – это попытка описать сложными словами простую вещь: США ведут с Россией непрямую войну с использованием стратегии постепенной эскалации и с применением санкций», – считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Эксперт напомнил, что эта стратегия разрабатывалась в Америке после вторжения в Ирак в 2003 году под предлогом помощи «свободолюбивому народу Ирака» и заключалась в постепенной накачке страны оружием «с целью привыкания ко все большей эскалации».

По мнению Дробницкого, конфликт на Украине может дойти до той стадии, когда США используют свои авианосцы и ядерное оружие, после чего Вашингтон станет главным военным участником конфликта. «Сегодня это частично уже происходит. Именно поэтому мы слышим термины «эскалация ради деэскалации» или «война для мира». Политики вынуждены оправдываться перед обычными американцами, чтобы не вызвать у них негодование», – пояснил Дробницкий.

Однако эскалацию со стороны США возможно прекратить, «если Россия сама начнет использовать методы Вашингтона», то есть будет создавать американцам непрямые угрозы различными способами. «Заявления западных философов и политических деятелей о необходимости независимой Украины на самом деле означают следующее: страна должна стать подконтрольной Вашингтону. Для коллективного Запада Украина останется плацдармом для непрямой войны с Россией», – добавил Дробницкий.

Политолог убежден, что договориться о нейтральном статусе Украины можно только в случае честной политики Запада, «а при нынешних раскладах Украина может стать подлинно независимой только будучи железобетонно демилитаризованной».

Накануне профессор Университета Хопкинса и колумнист Bloomberg Хэл Брэндс выразил уверенность в том, что США обновляют свою стратегию в украинском конфликте. По его словам, Вашингтон хочет видеть Украину защищенной, политически независимой и экономически устойчивой, а президент США Джо Байден «стал более благосклонно относиться к ударам по российским целям» в Крыму. Кроме того, США и их союзники стали помогать Украине более современным оружием, в том числе танками, и теперь Вашингтон может перейти к поставкам дальнобойных ракет и самолетов, чтобы, как полагает Брэндс, добиться дипломатического решения конфликта, используя стратегию «эскалации ради деэскалации».

Термин «эскалации для деэскалации» распространил в начале нулевых эксперт Венского центра по разоружению и нераспространению Николай Соков, который был участником советско-американских переговоров по контролю над вооружениями в 1980-х – начале 1990-х годов.

Два года назад в интервью «Коммерсанту» он заявил, что «теперь я жалею, что ввел этот термин в широкий оборот». Он напомнил, что термин и опубликованная в 2014 году статья, в которой он содержался, «вызвала бурный интерес в штаб-квартире НАТО», «а с 2017 года, уже при администрации Трампа, он был подхвачен и реинтерпретирован для оправдания определенных ядерных программ, таких как начавшееся несколько месяцев назад развертывание боеприпасов малой мощности на баллистических ракетах подводных лодок».

В марте прошлого года, спустя несколько дней после начала спецоперации (СВО) на Украине, министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что РФ не строит свою политику по принципу «эскалация ради деэскалации», «как это пытаются нам вменять западные аналитики». «Но разговор про ядерную войну сейчас ведется. Прошу вас очень внимательно посмотреть на те высказывания, которые звучали, и на тех персонажей, которые эти высказывания делали», – сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ.

Он подчеркнул, что сначала такие заявления сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, после заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В четверг президент России Владимир Путин в ходе торжеств по случаю годовщины победы в Сталинградской битве прокомментировал поставки западной техники Украине. Он провел параллель с событиями восьмидесятилетней давности и отметил, что России вновь угрожают немецкие танки.

«Те, кто рассчитывают одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границе не посылаем. У нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», – сказал президент.

Киев с момента СВО требует от стран Запада различные вооружения. Сейчас там говорят не только о желании получить современные истребители, дальнобойные ракеты и корабли с подводными лодками, но и о ядерном оружии – накануне об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев. По его словам, Киев хочет начать дискуссию о ядерном статусе Украины, которая в 1994 году подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.

«Мы не получили полной поддержки безопасности от Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, других ядерных держав (по Будапештскому меморандуму). Это был плохой сигнал для всех стран мира, которые поняли, что на самом деле только ядерное оружие может спасти их от нападения такого агрессора. Вот почему мы хотим начать эту дискуссию. У меня нет готового предложения для вас, как это могло бы выглядеть», – заявил Макеев в интервью Deutsche Welle* (СМИ, выполняющее функции иноагента).

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