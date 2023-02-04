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СМИ: Зарубежная пресса не поверила пробирке Пауэлла
Работавшая в ООН журналистка заявила, что зарубежные СМИ не поверили пробирке Пауэлла
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Иностранные корреспонденты, освещавшие заседание СБ ООН в 2003 году, когда экс-госсекретарь США Колин Пауэлл продемонстрировал пробирку, не поверили его словам об имеющейся у Ирана технологии, рассказала журналистка, работавшая в тот день в штаб-квартире ООН.
По ее словам, после демонстрации пробирки журналистка отправилась в постпредство США при ООН и взяла у него интервью. Тогда Пауэлл «поклялся ей, что это была правда». Однако позднее он сам признался, что это неправда. Корреспондент отметила, что это «был печальный день, потому что «страна, которую мир называл крупнейшей державой, лгала, чтобы начать войну», передает РИА «Новости».
Женщина добавила, что за исключением большинства представителей американской прессы международная пресса не верила в это. По мнению журналистки, инспекторы от ООН, побывавшие в Ираке, не могли солгать.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков охарактеризовал поступок Пауэлла с пробиркой как олицетворение лицемерия правящей элиты США.
Израиль решил пересмотреть свою политику военной помощи Украине
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что необходимо пересмотреть политику Израиля в отношении военных поставок Киеву, сообщает Walla.
Израильский лидер сообщил госсекретарю США Энтони Блинкену, что этим вопросом займутся Минобороны, МИД и «Моссад». Политик пообещал сделать для Украины не меньше, чем это сделало предыдущее правительство Израиля, сообщает Lenta.ru.
Издание Walla сообщает, что Белый дом сделал выводы – Нетаньяху «не намерен двигаться в направлении России». Также подчеркивается растущее давление на Иерусалим со стороны США.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках интервью CNN рассказал, что рассматривает возможность военной поддержки Украины путем передачи системы ПВО «Железный купол». До этого Тель-Авив заявлял об оказании Киеву исключительно гуманитарной помощи.
Эксперт: Пентагон вынуждает ВС России сдвинуть фронт на 150 километров вглубь Украины
Академик Бартош рассказал о тактике ВС России после поставки дальнобойных снарядов Украине
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Если США поставят в зону конфликта снаряды GLSDB с радиусом поражения в 150 километров, ВС России придется подвинуть армию противника на всей линии соприкосновения на аналогичное расстояние вглубь Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош, комментируя планы США поставить ВСУ дальнобойные снаряды.
«При передаче дальнобойных ракет GLSDB противник получит возможность обстреливать значительную часть наших территорий. Под ударом окажутся Крым, сухопутный коридор на полуостров вместе с Мелитополем и Донбасс», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Во-вторых, в зоне риска окажутся Ростовская область, Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области. Конечно, США на официальном уровне якобы запрещают обстреливать те территории, которыми они считают российскими, но это просто риторика. Обстрелы и так ведутся», – напоминает собеседник.
«В такой ситуации нам следовало бы расширить зону территориального контроля на 150 километров вглубь Украины, отодвинув противника по всей линии боевого соприкосновения. Например, для защиты Брянска придется брать под контроль часть Черниговщины, а зачистка Сумской области позволит обезопасить Курск», – продолжил эксперт.
«Далее, соответственно, необходимо расширять зону нашего контроля вплоть до Харькова, Днепропетровска, Николаева и границ Кировоградской области. Быстро это сделать невозможно, но выход на эти рубежи необходим. Сейчас речь идет о продвижение на десятки километров, но готовиться надо к продвижению на сотни километров. И я уверен в том, что нашим войскам дана соответствующая установка», – добавляет собеседник.
«Во-вторых, логика США заключается в том, чтобы усложнить работу нашей логистики, нацелив новые виды вооружений на тыловые объекты. От нас это требует более кропотливой работы по рассредоточению войск и боеприпасов. Также необходимо нарастить возможности разведки, чтобы вскрывать маршруты передвижения и позиции, где будут размещены пусковые установки для GLSDB», – заключил Бартош.
Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета помощи Украине могут впервые передать дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS. По данным агентства Reuters, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB с ракетным двигателем и дальностью действия около 150 км. При этом уточняется, что Вашингтон отклонил запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км.
Общий объем нового пакета составит 2,2 млрд долларов. В него также войдут другие боеприпасы и средства, в том числе вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot, противотанковые комплексы Javelin, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP.
Сообщается, что о планах будет объявлено уже на этой неделе. Часть вооружений стоимостью 400 млн долларов будут переданы Киеву напрямую из запасов Пентагона, а остальное на 1,725 млрд долларов будет выделено в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Такой подход предполагает заключение министерством обороны США контрактов с производителями. Через USAI Вашингтон, в частности, намерен закупить для Киева GLSDB.
Напомним, в минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил о «жизненной необходимости» Киеву дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Ранее Зеленский призвал Запад начать поставки Украине дальнобойных ракет.
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Названы основные риски при передаче Украине дальнобойных боеприпасов к РСЗО HIMARS
Военный эксперт Козюлин: Дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS у ВСУ повышают риски для Крыма
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Если американцы передадут Украине бомбы GLSDB, это повысит градус эскалации конфликта. Тогда России придется скорректировать действия с учетом нового фактора. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно о планах США передать Киеву дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS.
«Мы видим, что Штаты постепенно повышают градус напряженности. С каждым разом в списках военной помощи Украине можно найти все более совершенные образцы вооружений. В настоящее время речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB», – сказал заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.
«Нам придется столкнуться с ракетой, полученной в результате переделки из корректируемой авиабомбы. Бороться с подобным наши войска умеют: в ход пойдут системы противовоздушной обороны. Эти снаряды достаточно крупного размера, то есть они представляет собой заметную цель», – подчеркивает собеседник.
«Методы перехвата ракет нами хорошо освоены. Проблема заключается лишь в том, что вооружение высокоточное, что значительно повышает его эффективность. У Украины еще не было снарядов со столь высоким показателем дальности полета. Радиус достигаемых целей для ВСУ значительно повышается. В связи с этим вновь возрастают риски для сухопутного коридора в Крым», – акцентирует эксперт.
«Придется учитывать данный фактор – рассредоточивать склады, маскировать штабы, прикрывать их средствами ПВО. В принципе, GLSDB полагается на спутниковую навигацию GPS. Так что здесь применимы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они способны заглушить навигационные настройки, сбив тем самым снаряд с курса», – резюмирует Козюлин.
Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета помощи Украине могут впервые передать дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS. По данным агентства Reuters, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB с ракетным двигателем и дальностью действия около 150 км. При этом уточняется, что Вашингтон отклонил запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км.
Общий объем нового пакета составит 2,2 млрд долларов. В него также войдут другие боеприпасы и средства, в том числе вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot, противотанковые комплексы Javelin, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP.
Сообщается, что о планах будет объявлено уже на этой неделе. Часть вооружений стоимостью 400 млн долларов будут переданы Киеву напрямую из запасов Пентагона, а остальное на 1,725 млрд долларов будет выделено в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Такой подход предполагает заключение министерством обороны США контрактов с производителями. Через USAI Вашингтон, в частности, намерен закупить для Киева GLSDB.
Напомним, в минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил о «жизненной необходимости» Киеву дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Ранее Зеленский призвал Запад начать поставки Украине дальнобойных ракет.
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В России оценили заявления об изменении стратегии США по Украине
Политолог Дробницкий: США хотят применить к Украине иракскую стратегию
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Заявление Брэндса – это признание того, что США ведут с Россией непрямую войну с использованием стратегии постепенной эскалации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее американский профессор Хэл Брэндс заявил, что США решили добиться дипломатического решения украинского конфликта с помощью стратегии «эскалации ради деэскалации» и готовятся вооружить ВСУ самым современным оружием.
«Слова профессора Хэла Брэндса о стратегии «эскалация ради деэскалации» – это попытка описать сложными словами простую вещь: США ведут с Россией непрямую войну с использованием стратегии постепенной эскалации и с применением санкций», – считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Эксперт напомнил, что эта стратегия разрабатывалась в Америке после вторжения в Ирак в 2003 году под предлогом помощи «свободолюбивому народу Ирака» и заключалась в постепенной накачке страны оружием «с целью привыкания ко все большей эскалации».
По мнению Дробницкого, конфликт на Украине может дойти до той стадии, когда США используют свои авианосцы и ядерное оружие, после чего Вашингтон станет главным военным участником конфликта. «Сегодня это частично уже происходит. Именно поэтому мы слышим термины «эскалация ради деэскалации» или «война для мира». Политики вынуждены оправдываться перед обычными американцами, чтобы не вызвать у них негодование», – пояснил Дробницкий.
Однако эскалацию со стороны США возможно прекратить, «если Россия сама начнет использовать методы Вашингтона», то есть будет создавать американцам непрямые угрозы различными способами. «Заявления западных философов и политических деятелей о необходимости независимой Украины на самом деле означают следующее: страна должна стать подконтрольной Вашингтону. Для коллективного Запада Украина останется плацдармом для непрямой войны с Россией», – добавил Дробницкий.
Политолог убежден, что договориться о нейтральном статусе Украины можно только в случае честной политики Запада, «а при нынешних раскладах Украина может стать подлинно независимой только будучи железобетонно демилитаризованной».
Накануне профессор Университета Хопкинса и колумнист Bloomberg Хэл Брэндс выразил уверенность в том, что США обновляют свою стратегию в украинском конфликте. По его словам, Вашингтон хочет видеть Украину защищенной, политически независимой и экономически устойчивой, а президент США Джо Байден «стал более благосклонно относиться к ударам по российским целям» в Крыму. Кроме того, США и их союзники стали помогать Украине более современным оружием, в том числе танками, и теперь Вашингтон может перейти к поставкам дальнобойных ракет и самолетов, чтобы, как полагает Брэндс, добиться дипломатического решения конфликта, используя стратегию «эскалации ради деэскалации».
Термин «эскалации для деэскалации» распространил в начале нулевых эксперт Венского центра по разоружению и нераспространению Николай Соков, который был участником советско-американских переговоров по контролю над вооружениями в 1980-х – начале 1990-х годов.
Два года назад в интервью «Коммерсанту» он заявил, что «теперь я жалею, что ввел этот термин в широкий оборот». Он напомнил, что термин и опубликованная в 2014 году статья, в которой он содержался, «вызвала бурный интерес в штаб-квартире НАТО», «а с 2017 года, уже при администрации Трампа, он был подхвачен и реинтерпретирован для оправдания определенных ядерных программ, таких как начавшееся несколько месяцев назад развертывание боеприпасов малой мощности на баллистических ракетах подводных лодок».
В марте прошлого года, спустя несколько дней после начала спецоперации (СВО) на Украине, министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что РФ не строит свою политику по принципу «эскалация ради деэскалации», «как это пытаются нам вменять западные аналитики». «Но разговор про ядерную войну сейчас ведется. Прошу вас очень внимательно посмотреть на те высказывания, которые звучали, и на тех персонажей, которые эти высказывания делали», – сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ.
Он подчеркнул, что сначала такие заявления сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, после заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В четверг президент России Владимир Путин в ходе торжеств по случаю годовщины победы в Сталинградской битве прокомментировал поставки западной техники Украине. Он провел параллель с событиями восьмидесятилетней давности и отметил, что России вновь угрожают немецкие танки.
«Те, кто рассчитывают одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границе не посылаем. У нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», – сказал президент.
Киев с момента СВО требует от стран Запада различные вооружения. Сейчас там говорят не только о желании получить современные истребители, дальнобойные ракеты и корабли с подводными лодками, но и о ядерном оружии – накануне об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев. По его словам, Киев хочет начать дискуссию о ядерном статусе Украины, которая в 1994 году подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.
«Мы не получили полной поддержки безопасности от Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, других ядерных держав (по Будапештскому меморандуму). Это был плохой сигнал для всех стран мира, которые поняли, что на самом деле только ядерное оружие может спасти их от нападения такого агрессора. Вот почему мы хотим начать эту дискуссию. У меня нет готового предложения для вас, как это могло бы выглядеть», – заявил Макеев в интервью Deutsche Welle* (СМИ, выполняющее функции иноагента).
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Раскрыто предложение США о передаче украинских территорий России
NZZ: США предлагали Украине отдать 20% территорий в обмен на заключение мира с Россией
Глава Центрального разведуправления США Уильям Бернс предлагал украинским властям передать России около 20% территорий своей страны в обмен на заключение мирного соглашения, сообщают западные СМИ.
Как сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники, президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться с этим предложением к Москве и Киеву. По информации NZZ, обе стороны от такой сделки отказались, передает РИА «Новости».
Издание добавляет, что после провала миссии Бернса Байден принял решение о поставках Украине танков Abrams.
При этом американское издание Newsweek со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шона Дэвитта утверждает, что публикация NZZ «не соответствует действительности».
Ранее военный эксперт Скотт Риттер предположил, что танки Abrams даже не успеют добраться на поле боя на Украине, поскольку конфликт к тому моменту, как бронетехнику будет готова к доставке и применению, уже будет завершен.
Израильский эксперт оценил возможность передачи ВСУ системы ПВО «Железный купол»
Политолог Ципис: США давят на Израиль в вопросе поставок вооружения на Украину
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США могут вынудить Израиль передать Украине вооружение, однако говорить об отправке систем ПВО «Железный купол» преждевременно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил передачу системы ПВО «Железный купол» Украине.
«Заявления Нетаньяху объясняются двумя причинами. Первая – в Израиле появляется ощущение, что конфликт на Украине растянется на долгое время. Кроме того, на нас оказывается колоссальное давление со стороны США. Вашингтон хочет, чтобы Израиль начал поставку вооружений на Украину», – сказал сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
«На территории нашей страны присутствуют американские военные склады, которые создавались на случай большой войны в регионе. Собственно, просьбы Штатов во многом связаны с тем, чтобы расконсервировать данные места хранения и осуществить передачу вооружений из них Киеву», – акцентирует Ципис.
«Подчеркну, что эти объекты принадлежат США, не Израилю, но для России, конечно, решающим фактором станет то, что поставки происходят с территории нашей страны. Что касается самой системы «Железный купол», то я очень сомневаюсь, что она будет отправлена Киеву», – считает эксперт.
«Речь идет о технологиях, очень важных для Израиля. И передача их другим государствам маловероятна. Возможно, Тель-Авив отправит на Украину старые модели ПВО, которые уже вышли из боевого дежурства страны. Но тогда возникает вопрос о том, кто будет управлять этими машинами», – рассуждает собеседник.
«Я сомневаюсь, что Израиль предоставит Киеву своих специалистов. Сколько времени займет обучение украинцев – неизвестно. Этот факт также является и аргументом в пользу того, что «Железный купол» не будет передан Украине. Это очень специфичная система», – подчеркивает Ципис.
«Вместе с тем даже если Израиль и отправит вооружение на Украину, Тель-Авив все равно мог бы стать посредником в переговорах Москвы и Киева. Дело в том, что у нашей страны довольно теплые отношения с Россией. Возможно, Нетаньяху делает ставку на повышение роли Израиля в происходящих событиях», – резюмирует Ципис.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках интервью CNN рассказал, что рассматривает возможность военной поддержки Украины путем передачи системы ПВО «Железный купол». До этого Тель-Авив заявлял об оказании Киеву исключительно гуманитарной помощи.
Нетаньяху также подчеркнул, что Израиль готов выступить посредником между Россией и Украиной в случае поступления предложения. Премьер-министр признался, что Тель-Авив «не напрашивается» на эту роль, однако в случае если сложатся «определенные обстоятельства», то страна будет готова принять подобные обязательства.
Напомним, новый кабмин Израиля выступил с намерением провести ревизию внешнеполитических отношений с целью не допустить диктата мирового сообщества в сторону государства. В частности, Тель-Авив сообщил о желании «меньше говорить» об Украине.
Ранее в Иране произошла серия взрывов, в результате которой пострадал оборонный завод в городе Исфахане. Западные СМИ называют организаторами акта агрессии Вашингтон и Тель-Авив.
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Глава ЦРУ назвал «критический» период в конфликте на Украине
Директор ЦРУ Бернс назвал следующие полгода «критическими» в конфликте на Украине
Следующие шесть месяцев будут «критическими» в конфликте на Украине, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.
По мнению директора ЦРУ, Россия в ситуации на Украине делает ставку на «политическую усталость» Запада, сообщила журналистка телеканала CBS Оливия Газис на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).
По словам Бернса, Вашингтон не считает, что Москва «серьезно настроена на переговоры по урегулированию», передает ТАСС.
Ранее Bloomberg сообщил, что западные страны советуют Киеву дождаться поступления обещанных танков Leopard и отложить наступление до весны, пожертвовав на нынешнем этапе Артемовском (украинское название – Бахмут).
Рябков: Колин Пауэлл с пробиркой стал олицетворением лицемерия правящей элиты США
Замглавы МИД РФ Рябков: У Пауэлла была совесть, что несвойственно современным дипломатам США
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Как человек порядочный, Колин Пауэлл не скрывал в дальнейшем, что вынужден был солгать, выполняя приказ. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД замглавы МИДа Сергей Рябков в канун 20-летия выступления госсекретаря США Пауэлла в ООН с обвинениями Ирака – в рамках подготовки американского вторжения в эту арабскую страну.
«Образ Колина Пауэлла, демонстрирующего пробирку с порошком будто бы сибирской язвы, давно стал нарицательным как олицетворение лицемерия и убежденности правящей элиты США в собственной безнаказанности, в непререкаемом праве высокомерно поучать остальной мир, применяя силу против заведомо слабого противника ради сохранения собственной глобальной гегемонии», – заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
То, что именно тогдашний госсекретарь, который на голову выше в профессиональном и личном плане тех, кто после него «рулил» внешней политикой США, исполнил эту постыдную инсценировку, сути дела не меняет, добавляет Рябков. «Хотя, как человек порядочный, Колин Пауэлл не скрывал в дальнейшем, что вынужден был солгать, выполняя приказ. Допускаем даже, что его мучила совесть, которая американскому политическому классу, особенно деятелям современной генерации, не свойственна в принципе», – посетовал замминистра.
Главное же отличие от ситуации начала 2000-х, по мнению Рябкова, заключается в том, что международный разбой, как ранее в отношении беззащитной Югославии, с рук Вашингтону теперь уже не сойдет.
«В стремительно меняющихся геополитических реалиях США ныне объективно не в состоянии прибегать всякий раз к силовому сценарию, когда им вздумается, без серьезных для себя последствий. Позорное бегство из Афганистана очертило пределы военных возможностей Америки, однако не отвадило, свидетельство чему – американское вмешательство на Украине в качестве стороны конфликта, от старых повадок и замашек, агрессивной и разнузданной риторики», – уверен замминистра.
«Но перестраиваться на новые рельсы, избавляясь от синдрома вседозволенности, столь ярко проявившегося в скандале с пробиркой, американцам все-таки придется. Как и считаться с Россией и Китаем, другими крупными международными игроками, формирующими более справедливый многосторонний миропорядок. Не стоит надеяться, что память о произошедшем 20 лет назад удастся похоронить в зыбучих песках новейшей истории», – подытоживает Рябков.
Как заявляла ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова, американские политики врут и будут врать, создавая предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру. «Мир уже знает, кто все время врет. А тот, кто подзабыл, как Вашингтон «создает предлоги для нападения», пусть посмотрит выступление госсекретаря США Колина Пауэлла в Совбезе ООН 5 февраля 2003 года», – писала она.
Захарова привела отрывок из речи Пауэлла, заявлявшего о том, что у Ирака есть оружие массового уничтожения. «Позже Колин Пауэлл неоднократно признавал, что на момент его выступления в Совбезе президент США уже принял решение о вторжении в Ирак, а сам он «сожалеет, что многое из тех данных, что были представлены Совету Безопасности, были ошибочными». Позднее был опубликован доклад, где больше тысячи международных экспертов заявили, что никаких сколько-нибудь существенных запасов оружия массового поражения в Ираке найти не удалось, указала представитель МИД.
Как сообщала в октябре 2021 года газета ВЗГЛЯД, бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался на 85-м году жизни от осложнений, связанных с коронавирусом.
Напомним, Колин Пауэлл известен своим размахиванием пробиркой с «сибирской язвой» в СБ ООН, которая якобы доказывала необходимость военного вторжения США и союзников в Ирак в 2003 году. Тогда Пауэлл заявлял, что у Саддама Хусейна есть оружие массового поражения. Хотя изначально он выступал против насильственного свержения Хусейна, предпочитая продолжать политику сдерживания.
Станкевич: Ельцин предупреждал Буша о проблеме агрессивного национализма на Украине
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Борис Ельцин пугал Джорджа Буша угрозой украинского национализма, но заверил, что гражданской войны в СССР не будет, он предвидел проблемы с Крымом и Черноморским флотом, но хотел решить их мирно, рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Станкевич, в феврале 1992 года – советник Ельцина по политическим вопросам.
Станкевич заявил, что визит в США был очень важным, поскольку Ельцин впервые прибыл за океан в качестве президента России, ставшей самостоятельным государством.
«Борис Николаевич участвовал в работе Генассамблеи ООН, после чего принял приглашение Буша в Кэмп-Дэвид. Там президенты пообщались и с глазу на глаз, и вместе с делегациями. Очень важной стала договоренность о том, что Россия в системе международного права рассматривается как государство-продолжатель СССР, то есть – выборочный правопреемник в ключевых статусах, начиная с места в Совете Безопасности ООН. Буш обещал транслировать это понимание на западных союзников», – рассказал политолог.
Станкевич заявил, что именно в связи с разговорами о том, что Россия является выборочным правоопреемником СССР, зашла речь о том, что Россия «уже не империя».
«Ельцин подтвердил отсутствие имперских амбиций, но предупредил о проблемах, связанных с агрессивным национализмом. Он говорил, что предвидит проблемы с Крымом и Черноморским флотом, но выражал намерение решать их мирным путем», – пояснил политолог.
Буш обещал помочь Ельцину в сфере ядерного оружия, но по поводу украинского национализма ни о какой помощи со стороны США речь уже не шла. Станкевич добавил, что Ельцин немного лукавил в разговоре с Бушем.
«Он пугал американского коллегу угрозой украинского национализма, однако тут же заверял, что гражданской войны на просторах бывшего СССР не будет, – а американцы после отставки Михаила Горбачева очень этого боялись. Он хотел внушить Бушу, что именно он, Ельцин, станет теперь главным барьером на пути югославского сценария, и что американцы должны ему активно помогать», – уточнил Станкевич.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Ельцин пытался убедить США в опасности украинского национализма.
Пентагон оставил на усмотрение Украины решение об ударе по Крыму ракетами GLSDB
Соединенные Штаты оставили на усмотрение Киева возможность использования ракет малого диаметра GLSDB дальностью около 150 км для ударов по Крыму, которые Вашингтон включил в пакет военной помощи Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«Да, <…> мы предоставим Украине запускаемые с земли снаряды малого диаметра GLSDB. Это даст им возможность наносить удары на большую дальность», – сказал он, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, решил ли Вашингтон поставлять эти снаряды именно с той целью, чтобы Киев мог наносить ими удары по территории Крыма, Райдер заявил, что когда речь идет о планах Украины и проводимых ей операциях, то это их право принимать решение.
Ранее сообщалось, что американское министерство обороны выделило очередной пакет военной помощи Киеву, в пакете будут ракеты GLSDB дальностью в 150 км.
Военный эксперт Вадим Козюлин назвал газете ВЗГЛЯД основные риски при передаче Украине дальнобойных боеприпасов к РСЗО HIMARS. «Методы перехвата ракет нами хорошо освоены. Проблема заключается лишь в том, что вооружение высокоточное, что значительно повышает его эффективность. У Украины еще не было снарядов со столь высоким показателем дальности полета. Радиус достигаемых целей для ВСУ значительно повышается. В связи с этим вновь возрастают риски для сухопутного коридора в Крым», – сказал эксперт.
США потребовали от Турции прекратить экспорт товаров в Россию
В Вашингтоне настаивают на том, чтобы Анкара перестала продавать товары в Россию, ведь именно это продолжает конфликт на Украине, посчитали в США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Отмечается, что предупреждение турецкие политики получили на встрече со своими американскими коллегами в Турции. Для этого замминистра финансов США Брайан Нельсон отправился в Турцию, где обсуждал опасения Вашингтона по поводу роста экспорта в Россию, в списке якобы были и американские товары, передает РИА «Новости».
Так, с марта по октябрь 2022 года в Россию было направлено товаров на примерно 800 млн долларов, считает СМИ.
Это не первый случай давления США на Турцию, ранее турецкий экономист Барту Сорал сообщил о требованиях Штатов ввести санкции против Москвы. В администрации президента Реджепа Эрдогана позже заявили, что не будут этого делать, так как санкции не отвечают интересам Анкары.
Стало известно об обходе запретов России по работе посольств со стороны США
Посол Антонов: США обходят запреты по работе посольства в Москве, там более 130 не американцев
Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, как Штаты обходят запреты России по работе посольства – в дипмиссии в Москве трудится более 130 работников, которые не являются гражданами США.
По его словам, в США российские рестрикции игнорируются, по официальным данным в американском посольстве трудится более 130 административных работников, которые не являются гражданами США, передает РИА «Новости».
Антонов подчеркнул, что из-за этого невозможно избавиться от дефицита своих кадров, уточнив, что речь идет о специалистах в области связи, электриках, механиках, водителях, плотниках.
МИД ответил на обвинения США в якобы нарушении Россией ДНСВ
Захарова указала Вашингтону на нарушение США принципов реализации договора об СНВ
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США выходили из огромного числа договоренностей в одностороннем порядке, подорвали принцип реализации ДСНВ и теперь обвиняют Россию в его нарушении, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, что США в одностороннем порядке выходили из огромного количества договоренностей, а за спиной занимались так называемым сдерживанием России, которое называют стратегическим поражением, передает радио Sputnik.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что примеров, когда американцы не соблюдали эту часть договора Москва приводила не раз и не мало.
Ранее The Wall Street Journal сообщило, что госдепартамент направил в Конгресс США уведомление о том, что считает нарушением Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) «блокирование» Россией американских инспекций.
Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявлял, что считает странным требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Киев предупредили о необходимости отчитаться за поставки от США
Washington Post: США предупредили Украину, что придется отчитаться за поставки
Чиновники США предупредили Киев о необходимости отчитаться в будущем за все поставки вооружений из Штатов, сообщает газета Washington Post.
Издание сообщает, что высокопоставленные чиновники оборонных структур США, госдепартамента и агентства по международному завершили поездку на Украину, где «своеобразно» предупредили киевские власти о том, что необходимо будет отчитаться перед Вашингтоном, передает РИА «Новости».
В статье указано, что представители американских ведомств выступили также с призывом «бороться с коррупцией».
Газета отмечает, что это происходит в условиях, когда американская общественная поддержка Украины снижается.
Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета помощи Украине могут впервые передать дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS. По данным агентства Reuters, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB с ракетным двигателем и дальностью действия около 150 км. При этом уточняется, что Вашингтон отклонил запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км.
Сенатор Долгов: США манипулируют ДСНВ в корыстных целях
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США в очередной раз пытаются выдвинуть против России обвинения о нарушении ДСНВ, однако у них нет никаких доказательств. Кроме того, в рамках ДСНВ американцы пытаются продвигать свои корыстные интересы. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Константин Долгов. Ранее США обвинили Россию в нарушении Договора о стратегических наступательных вооружениях.
«В реальности американцы сначала вышли практически из всех договоренностей, все разрушили, а теперь валят с больной головы на здоровую. У них нет никаких доказательств нарушений со стороны России, им нечего представить в публичном пространстве. Это все абсолютно голословные обвинения. А вот нарушений со стороны Вашингтона предостаточно», – сказал сенатор Константин Долгов.
«Когда Штаты предлагали новые переговоры по Стратегическим наступательным вооружениям, они хотели включить туда наши новейшие системы, которые находятся явно впереди аналогичных американских разработок. Они планировали обеспечить себе преимущество. Понятно, что нас такая позиция не устраивает. И способствовать стратегической стабильности это не будет», – подчеркнул парламентарий.
«Кроме того, наша страна никогда не говорила о готовности первыми применить ядерное оружие, а любые попытки нас обвинить в том, что мы якобы готовим его применение – это домыслы. Поэтому я убежден, что корень проблемы надо искать на американской стороне. Они в очередной раз пытаются обвинить Россию во всевозможных грехах, хотя сами преследуют корыстные цели», – заключил Долгов.
Ранее США обвинили Россию в нарушении Договора о стратегических наступательных вооружениях. Соответствующее уведомление Госдепартамент уже направил в американский Конгресс, пишет Wall Street Journal. Причиной стало якобы «блокирование» Москвой инспекций.
«Невозможность инспекций затрудняет верификацию числа боеголовок, которые развернула Россия», – отмечает издание. Определение о «несоблюдении», по мнению США, единственного двустороннего режима контроля за стратегическими вооружениями было вынесено впервые с 2011 года, когда соглашение вступило в силу.
Ранее в Белом доме заявили, что США очень ждали начала консультаций в рамках двусторонней комиссии по исполнению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), выясняют причину решения России перенести их.
В Москве с обвинениями не согласны. Так, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия безукоризненно соблюдает ДСНВ на протяжении всех лет в отличие от США, передает ТАСС. Ответственно за эскалацию ситуации вокруг Договора дипломат возложил на Белый дом.
Аналогичного мнения придерживается и официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она указала, что США выходили из огромного числа договоренностей в одностороннем порядке, подорвали принцип реализации ДСНВ и теперь обвиняют Россию в его нарушении.
Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявлял, что считает странным требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
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