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Путин заявил о потерях в рядах ФСБ во время СВО
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В рядах спецслужбы есть потери в ходе спецоперации, необходимо поддержать семьи погибших сотрудников ФСБ, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности.
«К сожалению, уважаемые товарищи, мы знаем об этом, к сожалению, есть потери и в наших рядах. Руководство ФСБ должно сделать все, чтобы дополнительно поддержать семьи наших погибших боевых товарищей. Мы всегда будем помнить их героизм и мужество», – приводит РИА «Новости» слова Путина.
Ранее в Кремле анонсировали выступление Путина на коллегии ФСБ. В закрытом режиме ожидается большое, объемное выступление директора ФСБ Александра Бортникова.
Дроны «Ланцет» вынудили ВСУ перейти с американских гаубиц М777 на советские
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ВСУ в срочном порядке меняют американские гаубицы М777 на советские из-за дронов «Ланцет» на Купянском направлении, сообщают СМИ.
Как передает RT в своем Telegram-канале, с начала февраля подразделения 40-й артиллерийской и 92-й механизированной бригад ВСУ на Купянском направлении потеряли как минимум пять гаубиц М777 калибра 155 мм, которые были поставлены из США.
Издание сообщает, что хотя два орудия были оборудованы защитой от дронов, их уничтожили барражирующие боеприпасы «Ланцет» между населенными пунктами Табаевка и Песчаное в Харьковской области.
Также, по имеющимся у издания данным, еще три аналогичные гаубицы были уничтожены на позициях ВСУ в районе Куриловки и Песчаного в 5 км от станции Купянск-Узловой.
Отмечается, что вероятнее всего поразить орудия прямыми попаданиями «Ланцетов» удалось благодаря использованию новой схемы атаки, при которой орудийные расчеты ВСУ атакуются с тыла.
Также издание пишет, что дефицит американских гаубиц, а также активность «Ланцетов» вынуждают ВСУ на Купянском направлении переходить на старые советские орудия, среди которых 122-мм пушки М-30 (образца 1938 года), а также хорватские полевые гаубицы М-46 калибра 130 мм, поставленные на Украину еще в августе 2022 года.
Напомним, подразделениями Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Гряниковки, Двуречной, Масютовки, Лимана Первого, Ольшаны и Синьковки Харьковской области. За последние сутки на этом направлении ликвидированы до 70 военнослужащих, три бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Песню Shaman «Я русский» предложили проверить на экстремизм
Певец Shaman заявил, что его песню «Я русский» попросили проверить на экстремизм
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Певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил, что «некий гражданин» обратился в УМВД по Тульской области с заявлением о проверке песни «Я русский» на экстремизм и разжигание межнациональной розни.
Управление уголовного розыска УМВД России по Тульской области обратилось к артисту за разъяснением из-за того, что некий гражданин попросил проверить трек «Я русский» на экстремизм и разжигание национальной розни. Об этом Shaman написал в своем Telеgram-канале.
«Мою песню знают, любят и поют представители совершенно разных национальностей, населяющих нашу страну. Для каждого из них, говорящих и думающих на русском языке, утверждение «я русский» означает принадлежность к нашей общей истории, великой культуре и духовное родство с миллионами других сограждан, считающих Россию своей Родиной».
По словам музыканта, его песня прошла «все необходимые проверки» до публикации в Сети и на ТВ и прозвучала в национальном эфире Первого канала в новогоднюю ночь – сразу после праздничного обращения президента России Владимира Путина.
Ранее Shaman записал видео с исполнением гимна России.
Напомним, согласно соцопросам, Shaman является одним из самых популярных российских исполнителей, уступая только Олегу Газманову.
Путин подписал указ о военных контрактах для иностранцев
Путин подписал указ о военных контрактах для иностранцев
Иностранцы смогут заключать свой первый контракт на военную службу в России на один год, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Первые контракты о прохождении военной службы иностранцами в званиях рядовых и сержантских должностей должны быть заключены на один год, говорится в документе, передает ТАСС.
До этого закон предусматривал заключение договоров на пять лет.
Осенью 2022 года глава государства подписал указ, по которому иностранцы, заключившие контракт с ВС РФ, могут получить российское гражданство в упрощенном порядке — без предоставления вида на жительство и без соблюдения требования о непрерывном проживании в России в течение пяти лет.
Путин отметил работу Гоблина и Подоляки благодарностью
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Президент Владимир Путин отметил почетными грамотами и благодарностями нескольких участников работы Российского военно-исторического общества (РВИО), в их числе – блогеры Юрий Подоляка и Дмитрий Пучков (Гоблин).
«Объявить благодарность президента РФ Онуфриенко Михаилу Борисовичу – журналисту, волонтеру Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество», город Москва; Подоляке Юрию Ивановичу – журналисту, город Москва; Пучкову Дмитрию Юрьевичу – журналисту, продюсеру, город Москва», – говорится в документе.
Президент отметил почетной грамотой главу научного совета РВИО доктора исторических наук Анатолия Кошкина, замгендиректора Уральской горно-металлургической компании Александра Рогожина, передает ТАСС.
Глава государства поблагодарил за вклад в работу РВИО восьмерых человек, в их числе, помимо Подоляки, Пучкова и Онуфриенко, глава Минкультуры и туризма Московской области Василий Кузнецов и другие.
Пучков и Подоляка – известные блогеры. В декабре 2022 года Подоляка победил в номинации премии «Знание-2022» «За общий вклад в просвещение».
Эксперт: Рано или поздно Западу придется заменить Зеленского
Политолог Скачко: Шансы на провал Зеленского крайне велики
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Если Вашингтон будет недоволен действиями Зеленского, дни «комика» сочтены, рассказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно о росте внутриполитической критики на Украине в адрес Зеленского.
«Авторитаризм Зеленского – постоянно действующий и укрепляющийся тренд. Он никогда не был политиком, и, разумеется, в тонкостях этой сферы деятельности не разбирается. Его достаточно часто критиковали за неспособность выстроить стратегию развития страны, и это недовольство никуда не делось», – считает киевский политолог Владимир Скачко.
«При этом понимание назревающего протеста в высших кругах у его администрации имеется. Закручивание гаек становится единственно возможной реакцией. Западные кураторы в этом плане дают ему карт-бланш, потому что он – проверенная марионетка. Задачу по борьбе с Россией исправно выполняет, а значит, на репрессии можно закрыть глаза», – подчеркивает эксперт.
«Для Зеленского это привычный метод решения проблем. Украина для него не является страной. Он видит в президентском кресле способ удовлетворения собственных интересов. К сожалению, в Киев на лидирующие позиции редко приходили другие люди», – акцентирует Скачко.
«В своем политическом угаре он может забыть о том, что среди правящей верхушки есть те, кто недоволен сложившимся «распределением мест у корыта». Более того, учитывая колоссальный приток капитала со стороны Запада, таких персонажей будет появляться все больше и больше. Рано или поздно может найтись храбрец, который попытается перевернуть игру», – рассуждает эксперт.
«Учитывая несамостоятельность Зеленского, шансы на его провал крайне велики. Не исключаю, что рано или поздно президент Украины просто не сможет контролировать свое окружение, западные деньги будут разворовываться еще стремительнее. И тогда за океаном спросят: «А где монеты, Вова?» – полагает собеседник.
«Это Западу, конечно, не понравится. Придется заменить вышедшую из строя деталь, где-то отыскать новую. Но Зеленский знает слишком много, и простой перестановкой здесь не обойтись. Я даже не исключаю, что в итоге он падет от руки собственной охраны, которая давно превратилась в конвой, контролируемый США и Британией», – резюмирует Скачко.
Среди политиков Украины все больше появляется недовольных действиями Владимира Зеленского, пишет издание Politico. Журналист Джейми Деттмер сообщает, что действующий президент всегда отличался «поверхностным» отношением к проблемам страны и достаточно плохо ориентировался в государственных делах.
Отмечается, что после начала СВО ситуация не изменилась. Он все так же игнорирует мнение оппозиционных политиков, предпочитая общению с ними советы близкого круга друзей. «Украина попала в ловушку национального лидера, который не мыслит стратегически», – цитирует члена партии «Голос» Лесю Василенко издание.
Зеленский не имеет политического опыта и склонен обвинять в текущих сложностях собственных предшественников, указывает депутат Николай Княжицкий. В материале сообщается, что Украина переживает процесс «централизации власти в одних руках», в то время как в Верховной раде растет уровень неодобрения действий Зеленского.
Ранее политолог Лариса Шеслер указала на возможность начала борьбы кланов на Украине. После гибели главы МВД Дениса Монастырского в стране был запущен масштабный процесс кадровых перестановок. Изменения коснулись в том числе Игоря Коломойского и Арсена Авакова.
Экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник связывал переназначения с недовольством Запада объемами коррупции в стране.
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Под Артемовском заметили танки Leopard
Советник врио главы ДНР Гагин: Под Артемовском заметили танки Leopard
Танки Leopard были замечены около Артемовска, они представляют собой такую же цель, как и любая другая техника ВСУ, сказал советник врио главы ДНР Ян Гагин, в эфире канала «Россия 1».
Он подчеркнул, что замеченные под Артемовском танки Leopard – это такая же бронецель, как и все остальные. Гагин подчеркнул, что не стоит делать из этого сенсацию, а также добавил, что, «учитывая ту распутицу, которая сейчас, она затруднит движение таких тяжелых машин», сообщает радио Sputnik.
Ранее премьер-министр Польши сообщил, что страна направила Киеву первую партию танков Leopard 2. Германия и Швеция накануне также заявили об отправке танков Leopard 2 на Украину.
Минобороны обвинило США в попытке провести на Украине провокации с химическим оружием Би-Зет
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Зафиксированы действия, направленные на попытки США провести крупные провокации на Украине с применением психотропного отравляющего вещества Би-Зет, использованного американцами во время войны во Вьетнаме, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС Игорь Кириллов.
В Telegram-канале ведомства указано, что установлены факты одновременной поставки Киеву токсичных химикатов и средств защиты от них. Это свидетельствует о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет в ходе конфликта.
Кириллов подчеркнул, что в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия вещество Би-Зет является контролируемым химикатом, а его применение запрещено статьей 1 КЗХО, так как он вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации и нарушения памяти.
«Штаты и их союзники многократно использовали боеприпасы, снаряженные химическими рецептурами, в ходе военных конфликтов во Вьетнаме, Ираке, Сирии и Афганистане», – отметил он.
По данным Минобороны, поезд с химическими веществами прибыл в Краматорск в ДНР еще 10 февраля. Сопровождала железнодорожный состав группа иностранных граждан.
В составе груза обнаружены 16 герметичных металлических ящиков, восемь из которых имели знак химической опасности и надпись «Би-Зет». Пять ящиков имели надпись «Си-Эс – Райот», три – «Си-Ар – Райот» с маркировкой в виде одной красной полосы (вещество раздражающего действия).
«Груз разместили на бронемашинах американского производства, которые затем выехали на линию боевого соприкосновения», – добавил Кириллов.
При США намереваются обвинить в использовании химического оружия Россию, заверил военный.
Так, во время конференции в США 22 февраля экс-посол Джон Салливан заявил, что российские войска якобы «планируют использовать химоружие на территории СВО», что в Минобороны расценили как цель США устроить на Украине провокацию и обвинить Россию.
Американские власти рассчитывают на то, что активные боевые действия отвлекут мировую общественность от расследований использования химоружия, отметил Кириллов.
Также Кириллов рассказал, что Евроатлантический координационный центр (структура в НАТО) спланировал поставку на Украину крупной партии средств защиты для солдат ВСУ.
«Приоритетное внимание уделяется антидотам от фосфорорганических отравляющих веществ типа зарин и зоман – 600 тыс. ампул, противосудорожным препаратам – 3 млн таблеток, препаратам для детоксикации иприта, люизита и производных синильной кислоты ингибиторов хлорацетофенона – 750 тыс. флаконов», – сказал начальник войск РХБЗ.
По словам военного, 19 февраля в том же Краматорске разгрузили 11 вагонов с боеприпасами со спецмаркировкой. В частности, ночью украинские военные разгрузили вагоны с надписями «Стройматериалы» и «Цемент».
Как прокомментировали в Минобороны, до этого в интересах сухопутных войск США провели модернизацию шрапнельных выстрелов, «снаряжаемых готовыми поражающими элементами с жидкими рецептурами раздражающих веществ».
При этом Кириллов заверил, что в случае провокации Запада с химикатами на Украине истинные виновники будут установлены российским оборонным ведомством и понесут заслуженное наказание.
Генерал подчеркнул, что Москва продолжает работу по разоблачению преступной деятельности Запада в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия.
Кроме того, Кириллов не исключил, что Запад обвинит Россию в применении оружия массового поражения, заметая следы собственного аналогичного преступления.
«Подобные проекты уже не раз были реализованы США для достижения политических целей», – заявил он, напомнив, как пробирка со «стиральным порошком» в руках госсекретаря США Колина Пауэлла послужила поводом к вторжению в Ирак и причиной гибели более полумиллиона граждан этой страны.
Также генерал напомнил о том, как в 2017 году растиражированные американскими информационными агентствами фотографии «Белых касок», на которых в реальности люди в обычных марлевых повязках отбирают пробы на территории предполагаемого применения зарина, привели к нанесению ракетного удара США по авиабазе Шайрат в Сирии.
Кириллов добавил, что до сих пор никто не понес ответственности за вышеперечисленные преступления.
В Прибалтике повторились «берлинские истории» с российскими танками
В Латвии, Литве и Эстонии повторились «берлинские истории» с российскими танками
В Латвии, Литве и Эстонии повторились истории с проукраинскими акциями, которые в итоге обернулись выражением поддержки России, заявил главный редактор Baltnews Андрей Стариков.
По его словам, в столицах прибалтийских государств были установлены привезенные с Украины российские танки, а жители Латвии, Литвы и Эстонии, как ранее немцы, начали возлагать цветы к этой технике. Однако приносить цветы к выставленным в Вильнюсе, Риге и Таллине танкам стало опаснее, чем в Берлине, передает радио Sputnik.
Стариков рассказал, что пропагандисты таким образом хотели напомнить в годовщину спецоперации об «украинской проблеме», так как общественность устала от просьб Киева. Поэтому «была проведена стандартная пропагандистская кампания, похожая на акт вандализма».
Однако в этот раз, по рассказу редактора Baltnews, и в Литве, и в Эстонии, и в Латвии появились гвоздики около танков. Тогда танки обнесли забором, были выставлены наряды полиции для охраны порядка.
«После возложения цветов началась доследственная проверка, потому что в сознании работников правоохранительных органов стран Прибалтики это преступление. Это подпадает под оправдание геноцида, есть такая политическая уловка, которую используют в Прибалтике, чтобы уничтожать всех несогласных», – заверил Стариков, добавив, что жители Прибалтики, несмотря на риск репрессий, полностью изменили смысл акции.
По его словам, прибалтийские власти настолько запутались в своих исторических мифах, что стали их заложниками.
«В Прибалтике есть славная традиция – встречать российские танки цветами. Мы можем вспомнить хроники 1940 года. История повторилась. К выставленному якобы подбитому российскому танку понесли цветы, и одна картинка, одна фотография из той же Латвии, пускай с двумя скромными гвоздиками около танка, полностью дезавуировала всю пропагандистскую кампанию», – подчеркнул редактор.
По словам Старикова, украинские пропагандисты и те, кто поддерживает их в Латвии, Литве и Эстонии, «сели в лужу».
«Посыл получился другой – пора прекращать снабжать Киев оружием, пора урегулировать ситуацию дипломатически», – заключил редактор Baltnews.
Ранее жители Берлина принесли цветы к стоящему перед российским посольством танку Т-52, из-за чего начались беспорядки с проукраински настроенными радикалами.
ВСУ разместили 700 мобилизованных в домах мирных жителей в Купянске
Марочко: Переброшенные в Купянск 700 украинских солдат расселяются в домах мирных жителей
Примерно 700 мобилизованных солдат ВСУ прибыли в город Купянск Харьковской области, офицеры расселяют их в домах местных жителей, сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.
По его словам, 700 украинских военных прибыли в Купянск, их размещают в домах мирных граждан и на гражданских объектах. Марочко добавил, что украинские мобилизованные ругаются с офицерами из-за отсутствия военной подготовки, передает ТАСС.
Ранее Марочко рассказал, что из Купянска в направлении Сватово, а также в обратном направлении зафиксированы регулярные рейсы микроавтобусов с иностранными наемниками.
Пушилин подтвердил освобождение района Ступки в Артемовске
Пушилин рассказал об освобождении ЧВК «Вагнера» района Ступки в Артемовске
Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал серьезным успехом освобождение микрорайона Ступки в Артемовске.
По его словам, на Артемовском направлении есть серьезный успех «Вагнеров», освободивших район Ступки, передает РИА «Новости».
Пушилин отметил, что на Краснолиманском направлении идет позиционная борьба, российские войска обязательно вернутся в Красный Лиман. Врио главы ДНР заверил, что этот период не за горами. По его словам, сейчас на этом направлении идет позиционная артиллерийская борьба.
Ранее Пушилин заявил в эфире Первого канала, что освобождение Артемовска продолжается, однако точную дату пока никто назвать не может, противник еще не готов вывести оставшиеся подразделения и полностью сдать населенный пункт.
Вальдемар Гердт: Бундестаг должен проверять правомерность выделения денег Киеву
Вальдемар Гердт: Безоглядная помощь Украине будет стоить Шольцу кресла канцлера
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Запрос «Альтернативы для Германии» явно не понравится Шольцу. Все дальнейшие пакеты помощи ему придется принимать исключительно с оглядкой на это требование оппозиции, сказал газете ВЗГЛЯД германский политик Вальдемар Гердт. Ранее группа депутатов Бундестага заинтересовалась возвратом выделенной Киеву помощи.
«Этим надо было заняться уже давно. К счастью, сейчас большинство в партии «Альтернатива для Германии» согласилось с такой постановкой вопроса, поэтому и было сформировано обращение. В мою бытность депутатом мы также поднимали вопрос о многомиллиардном разбрасывании денег по всему миру», – сказал бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
«Тогда мы часто получали очень расплывчатые ответы. И не исключаю, что сейчас Шольц скажет что-то о «дружбе народов» или «демократическом развитии». Но народ Германии должен увидеть, за счет чего на самом деле растут цены на продукты и энергоносители, а уровень благосостояния неумолимо снижается», – говорит собеседник.
«Процесс уже начался, а это очень не нравится Шольцу. Все дальнейшие пакеты помощи ему придется принимать с оглядкой на этот запрос. Возможно, он будет вынужден согласиться на создание независимой парламентской комиссии, которая будет рассматривать правомерность выделяемых Киеву денег», – полагает политик.
«Если же Шольц решит и дальше действовать в одиночку, это может стоить ему кресла канцлера. Ведь мы не можем допустить, чтобы Украина просто не возвращала деньги. Даже американцы четко разделяют, что выдается на безвозмездной основе, а что – в лизинг», – обращает внимание собеседник.
«В конечном счете, учитывая весь объем проблем в Германии, нам надо подумать о судьбе собственного народа. Более того, те, кто способствовал взрыву «Северных потоков», нанеся тем самым нашей экономике колоссальный ущерб, должны рано или поздно понести ответственность», – заключил Гердт.
Группа депутатов Бундестага от партии АдГ обратилась к федеральному правительству Германии с вопросом, была ли возвращена Украиной часть выделенной ей помощи, сообщает издание Lenta.ru. Парламентарии утверждают, что в перечень поставок Киеву не был включен целый ряд расходов.
Цель АдГ – уточнить у властей, какова общая сумма незадекларированных средств и с какой целью они были направлены Украине. Также был поставлен вопрос о том, планируется ли в дальнейшем компенсация переданного капитала. Помимо этого, депутаты попросили более подробно рассказать об условиях и сроках погашения задолженности.
Ранее Зеленский заявил, что разведслужбы Украины осведомлены о состоянии ВС Германии. «Я сказал канцлеру: Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у вас самих больше нет, у нас тоже есть разведка. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю как, но ему действительно удалось ускорить процесс их производства», – сообщил он.
Позже Шольц назвал слова Зеленского «смешными», прибавив, что вклад Германии в поддержку Украины огромен, и подвергать его сомнению «нет смысла». Он отметил, что немецкая сторона не обязана выслушивать чьи-либо обвинения. По его мнению, ФРГ делает в разы больше, чем многие другие страны.
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Российские военные за сутки уничтожили до 540 украинских военных
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Вооруженные силы России за прошедшие сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожили до 540 украинских военных, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Купянском направлении огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Потери противника составили до 25 военнослужащих и два автомобиля, говорится в Telegram-канале ведомства.
На Краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики уничтожено до 120 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица «Акация».
На Донецком направлении за сутки уничтожено около 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Шевченко Донецкой народной республики и Зеленый Гай Запорожской области. Потери противника составили до 45 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три пикапа.
Накануне в МО сообщили, что российские войска за сутки уничтожили более 610 украинских военных.
В Британии призвали «актера Зеленского» признать поражение
Читатели Daily Mail заявили о победе России после слов Зеленского об Артемовске
Читатели британского издания Daily Mail предрекли поражение Украины после слов президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в Артемовске, заявив, что Россия уже победила.
Пользователь Denn отметил, что для Украины «все кончено». «Украина бросает пушечное мясо в Бахмут (украинское название Артемовска, – прим. ВЗГЛЯД), не заботясь о жизнях солдат. Разумным подходом было бы вывести войска около двух недель назад, потери для Украины были очень высоки. В этом виноват Зеленский», – приводит комментарий читателя радио Sputnik со ссылкой на Daily Mail.
Mandatesheep указал, что «США и их союзники будут сражаться до тех пор, пока от Восточной Украины ничего не останется. Ужасно», – заявил пользователь.
Комментатор drooo отметил, что Россия «уже победила».
«Зеленский смело продолжает вступать в сговор с глобальными корпорациями, чтобы извлечь максимальную прибыль из Украины, в то время как его люди напрасно умирают», – написал Tonka 78.
«Наконец-то люди начинают понимать, что Россия победит. Украинцы теперь в унынии. Актер Зеленский должен признать поражение, пока не погибло еще больше людей и еще что-то осталось», – подчеркнули читатели.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Артемовском направлении ситуация постоянно усложняется.
Врио главы ДНР Пушилин заявил, что освобождение Артемовска продолжается, однако точную дату пока никто назвать не может, противник еще не готов вывести оставшиеся подразделения и полностью сдать населенный пункт.
Пушилин также назвал серьезным успехом освобождение района Ступки в Артемовске.
Эксперт объяснил высокий уровень одобрения концерта «Слава защитникам Отечества!»
Политолог Григорьев: Одобрение концерта в «Лужниках» показывает беспрецедентный уровень поддержки россиянами СВО
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Позитивное отношение россиян к прошедшему концерту «Слава защитникам Отечества!» подтверждает сплочение общества вокруг президента и поддержку спецоперации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Ранее ВЦИОМ сообщил, что 67% граждан России, которые что-либо слышали о концерте-митинге в «Лужниках», отнеслись к нему положительно.
«Результаты опросов показывают, что 67% россиян одобрили прошедший в «Лужниках» митинг-концерт «Слава защитникам Отечества!» Эти цифры подтверждают отмеченное еще в прошлом году единение российского общества вокруг президента и правительства», – пояснил Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, директор Института проблем демократии.
«Кроме того, указанные цифры означают поддержку со стороны подавляющего числа россиян самой спецоперации, а также усилий властей по помощи бойцам и их семьям. Помимо этого, россияне позитивно оценивают помощь жителям освобожденных, исторических территорий России», – пояснил собеседник.
«В целом же сам концерт дал старт ряду патриотических мероприятий по всей России. Также отмечу, что опрос ВЦИОМ в очередной раз показал беспрецедентный для других президентов в мире уровень доверия Владимиру Путину. Значит, наши граждане разделяют принципы работы президента, его ценности и подходы к управлению страной», – резюмировал аналитик.
В прошлый четверг на стадионе «Лужники» в Москве состоялся митинг-концерт «Слава защитникам Отечества!» Большинство россиян оказались осведомлены о прошедшем мероприятии – 78%, то есть восемь из десяти, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
У тех, кто слышал или знает о митинге-концерте, он вызвал в основном положительные эмоции, об этом говорят 65% в данной группе; об отрицательных эмоциях сообщили 12%, еще 11% указали на нейтральные эмоции, говорится на сайте ВЦИОМ.
Исследование показало, что россияне высоко оценивают значимость подобных мероприятий для участников СВО и членов их семей. Среди граждан, осведомленных о прошедшем концерте, 79% назвали его значимым для участников военной операции, а 76% полагают, что такой митинг-концерт следовало проводить. Опрос был проведен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» на московском стадионе «Лужники» с участием 200 тыс. человек был посвящен участникам специальной военной операции. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к участникам митинга заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества. Он подчеркнул, что воины России сражаются в СВО героически, мужественно и храбро, страна гордится ими. Кроме того, вся Родина поддерживает воинов СВО, каждый поддерживающий – тоже защитник, заявил президент.
Стоит отметить, что трансляцию концерта посмотрели 34% населения Украины, это на 1,3% больше, чем новогоднее обращение Владимира Зеленского в 2021 году. Об этом рассказала журналистка Юлия Витязева в своем Telegram-канале.
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Песков заявил о полном объеме информации у Путина по закрытию неба над Петербургом
Президенту Владимиру Путину предоставляют полный объем данных о закрытии воздушного пространства над Петербургом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«У президента полная информация на этот счет... Давайте будем ориентироваться на разъяснения, которые уже были и последуют от авиационных властей или от военных», – ответил Песков на вопрос, знает ли Кремль о причинах закрытия воздушного пространства над Петербургом, передает ТАСС.
Во вторник в правительстве Петербурга сообщили, что аэропорт Пулково временно не принимает самолеты. Представитель экстренных служб отмечал, что небо над городом закрывали из-за неизвестного объекта.
Через некоторое время ограничения на полеты сняли.