Политолог Барзегар заявил о значимости альянса России, Индии и стран Ближнего Востока

Союз России, Индии и блока региональных стран Ближнего Востока в будущем станет не менее значимым, чем западный, выразил мнение профессор, завкафедрой политологии и международных отношений Исламского университета Азад Кайхан Барзегар в ходе XII Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

По мнению эксперта, к сотрудничеству страны подтолкнет географическая, геополитическая и региональная детерминация. В данный момент страны региона могут выбирать между «западным» и «незападным» блоком, который в свою очередь состоит из таких стран, как Россия, Индия, Саудовская Аравия, Иран и Турция, и окажется не менее значимым, передает РИА «Новости».

Барзегар отметил, что так называемый незападный блок уже объявляет о своей роли, оказывая влияние на игру между сверхдержавами, что происходит впервые в истории.

Политолог добавил, что альянс России, Индии, Китая, Саудовской Аравии и Турции не станет действовать в интересах какой-то третьей стороны, а будет ориентирован на создание общих цепочек поставок и экономического взаимодействия.

«В этом случае со стороны Украины потоки ограничены, поэтому Россия будет вынуждена делать поворот на Восток», – заметил он.

Тем не менее, как отметила на форуме советник президента Сирии Бусейна Шаабан, влияние Запада на Ближнем Востоке не уменьшается, оно меняет формат. Так, по ее словам, в последние 30 лет мир однополярен, и этот порядок стал выглядеть неубедительно «для большинства стран мира».

Шаабан добавила, что ситуация на Украине запустила «процессы, которые были обречены на то, чтобы случиться, потому что мир не может существовать в рамках однополярного порядка под контролем западных держав».

«Безусловно, не было возможности изменить существующее положение вещей легко и гладко», – подчеркнула она.

Кроме того, эксперт отметила, что страны Запада пытаются создать региональные блоки, приведя в пример ситуацию, когда Израилю «дают мандат сделать то, что Америка хотела бы сделать в регионе».

А в Африке, резюмировала политик, Запад пытается обозначить свое присутствие так, чтобы выстроить баланс в свете присутствия там России и Китая.

Ранее в МИД России заявили, что, несмотря на колоссальное давление коллективного Запада, арабские страны занимают сбалансированную позицию по ситуации на Украине.