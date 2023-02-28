Премьер Мали назвал себя «малийским москвичом»

Премьер Мали по-русски рассказал, почему считает себя «малийским москвичом»

Премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига на русском языке рассказал о воспоминаниях, связанных с жизнью и учебой в СССР, назвав себя «малийским москвичом».

«Я жил в СССР 11 лет. Год в Минске и десять лет в Москве, так что я в какой-то степени «малийский москвич». Образование я получил в МЭИС – Московский электротехнический институт связи. Сейчас это университет связи. Из того, что мне запомнилось больше всего: раньше мы говорили «советский народ», «русский народ». Сейчас говорят – «россияне», – цитирует РИА «Новости» премьера.

По его словам, многие малийцы учились в разных республиках Советского Союза и сегодня искренне переживают в связи с продолжающимся конфликтом между Москвой и Киевом.

«У меня так много друзей в России, если начну перечислять, могу забыть кого-то: мои профессора, учительницы и учителя, они были для нас как папа и мама, они объясняли очень терпеливо. Это навсегда останется в памяти», – добавил он.

Глава малийского правительства также рассказал, что уехал из России 34 года назад, при этом он продолжает следить за выступлениями президента Владимира Путина, а также за другими международными заявлениями.

«Я слушаю доклады вашего президента и других стран, чтобы сравнивать, потому что когда человек не получает разную информацию, он не может руководить своей страной», – сказал он.

Малийский премьер добавил, что Москва доказала, что является надежным партнером, который не ведет двойную игру, Мали довольна сотрудничеством с Россией, в том числе в военной сфере.

Напомним, страны Африки отклонили требования объявить бойкот России. Напротив, Москве удалось закрепиться в тех странах, которые традиционно считались зоной влияния Франции.