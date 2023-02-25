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В Китае заявили о создании США ложных историй о России и СВО
Global Times: США год с начала СВО создает ложные истории о России и украинском конфликте
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В течение года США определяли конфликт между Россией и Украиной как «войну между демократией и деспотией», создавали ложные истории, которые доминировали в западном обществе, сообщает китайская газета Global Times.
Автор пишет, что многие на Западе не знают, что именно НАТО под руководством США втянуло Россию в конфликт на Украине, и продолжалось это несколько лет. После начала СВО США называли конфликт на Украине, войной демократии и деспотии, и создавали ложные истории о России и украинском кризисе, передает ТАСС.
По мнению автора статьи, ложный нарратив используется США для поставок оружия Киеву, и сохранения гегемонии Запада. Он также указывает, что Запад придумал несколько провокаций, чтобы очернить Россию.
Журналист привел пример фейка: видео российских военных учений в апреле 2021 года было выдано за обстрел украинских городов. При этом в статье уточняется, что такие фейки использовались США в иракском и сирийском конфликтах.
Ранее Путин заявил, что россиян не так просто оболванить украинскими фейками.
Российский разведчик заявил о «мутировании» тактики украинских военных
Разведчик ВС России с позывным «Нафаня» заявил о «мутировании» тактики украинских военных
У украинских военных «мутировала» тактика ведения боевых действий, заявил сапер-разведчик первого армейского корпуса ВС России с позывным «Нафаня».
По его словам, у противника поменялась «манера ведения войны». «В этом отношении можно сказать, что они именно мутировали», – приводит его слова РИА «Новости». Разведчик пояснил, что украинские военные в последнее время стали отходить от ранее принятых стандартов, в частности, стараются вести «более мобильную» войну. «Пехота... как и положено, находится на позициях. Однако какие-то ударные подразделения (стали) очень мобильны».
Разведчик с позывным «Нафаня» добавил, что на вооружении ВСУ в последнее время появилось много вооружения НАТО.
Ранее сообщалось, что разведчики ЗВО начали использовать противодронные пушки в борьбе с украинскими БПЛА.
Соловьев показал анекдот из жизни украинских беженцев в Польше
Украинская беженка в Польше устроила скандал после того, как ее задержала охрана за кражу телефона в торговом центре.
Телеведущий Владимир Соловьев разместил в Telegram-канале видео, опубликовать которое газета ВЗГЛЯД не может согласно закону о СМИ. Сообщается, что украинку задержали за кражу мобильного телефона в торговом центре в Польше.
Уроженка Украины на чистом русском языке советует охраннику идти …(нецензурный аналог выражения «от меня подальше» – прим. ВЗГЛЯД), обзывая его ... (человеком с низкой социальной ответственностью – прим. ВЗГЛЯД), пока на помощь стражу порядка не приходит его коллега. Вдвоем они вывели нетрезвую украинку из магазина.
Ранее выступление украинской писательницы Забужко в Польше закончилось скандалом.
Небензя озвучил условия переговоров по Украине
Небензя заявил о готовности России к переговорам по мирной реализации целей СВО
Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей специальной военной операции (СВО), другие схемы не рассматриваются, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Дипломат еще раз подтвердил готовность России к переговорам о том, как цели СВО могут быть реализованы мирными способами, иные сценарии не рассматриваются, передает ТАСС.
Небензя подчеркнул, что Россия никогда не ставила и не ставит своей целью уничтожение Украины, а кто говорит обратное, лжет.
Ранее Небензя не увидел смысла обсуждать урегулирование на Украине с Киевом.
Шеф Пентагона сказал, чем закончится конфликт на Украине
Глава Пентагона Остин заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами
Конфликт на Украине, скорее всего, закончится путем переговоров, но США будут помогать Киеву, пока тот ведет бои, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в интервью каналу CNN.
Остин считает, что конфликт на Украине закончится какими-то переговорами, но США будут продолжать помогать Киеву, пока ВСУ могут воевать и пытаются «взять контроль над территориями государства», передает РИА «Новости».
Ранее корреспондент британской газеты Times Кэтрин Филп предположила шесть возможных сценариев окончания конфликта на Украине, среди которых предусматривает ядерную войну и вмешательство НАТО.
Бербок выступила против прекращения огня на Украине
Бербок заявила, что о прекращении огня на Украине в настоящее время не может быть и речи
Если Украина сейчас перестанет защищаться, то это будет «не мир, это будет конец Украины и конец нашего международного права», заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
По словам Бербок, в данный момент не может идти и речи о прекращении огня на Украине, поскольку это будет означать «конец Украины».
Глава МИД Германии считает, что «продиктованный мир» не принесет безопасности, а только «насилие и угнетение», передает ТАСС.
Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай не осудил спецоперацию России на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.
Зеленский оказался не в курсе границы между Россией и США
Зеленский заявил, что у США нет общих границ с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский счел «счастьем», что США «не имеют общих границ» с Россией, оказавшись не в курсе водной границы в Беринговом проливе.
Зеленский заявил, что для Украины важна поддержка от международных партнеров, поскольку ни одна страна в мире не выдержала бы противостояния с Россией в одиночку, кроме США. По его словам, «к счастью, у России нет границ с Соединенными Штатами», передает РИА «Новости».
Между тем, Россия и США имеют общую водную границу в Беринговом проливе между полуостровом Чукотка со стороны РФ и полуостровом Аляска со стороны США.
Также Зеленский назвал предложения Китая по урегулированию «размышлениями». По его мнению, КНР представила не мирный план, не декларацию, а просто мысли на этот счет.
При этом Зеленский отметил, что в некоторых предложениях Китая есть сходная с украинской позицией, по таким пунктам, по его мнению, стоит работать дальше. Он отметил, что цель – собрать всех, чтобы изолировать одних.
Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Китаю мирный план по Украине.
США ввели санкции против Запорожской АЭС
Госдеп США ввел санкции против Запорожской АЭС и гендиректора акционерного общества Олега Романенко.
В заявлении Госдепа США указано, что против акционерного общества «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» и ее гендиректора вводятся санкции, передает РИА «Новости».
Ранее в США ввели пошлину в 200% на алюминий и алюминиевые товары из России.
Новая функция Google Photos напомнила Маску про Сталина
Функция интернет-сервиса Google Photos, позволяющая удалять с фотографий выбранных людей, напомнила Маску про Сталина
Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал новую функцию интернет-сервиса Google Photos, позволяющую удалять с фотографий изображения выбранных людей, выразив мнение, что появившаяся возможность якобы понравилась бы Иосифу Сталину.
Комментируя новую функцию Google Photos, позволяющую удалять с фотографий изображения выбранных людей, Маск опубликовал на своей странице в соцсети Twitter снимок Сталина в окружении соратников – Молотова, Ворошилова и Ежова, на котором глава НКВД Ежов после ареста был заретуширован.
Ранее американская компания Google информировала, что подписчики GoogleOne – на Android и iOS – смогут пользоваться рядом новых функций, которые помогут «легко усовершенствовать все свои воспоминания в Google Фото».
Напомним, в середине февраля Маск назвал искусственный интеллект главной угрозой человечеству.
В Британии описали шесть сценариев завершения конфликта на Украине
Корреспондент The Times Филп описала шесть сценариев завершения конфликта на Украине
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Корреспондент британской газеты Times Кэтрин Филп предположила шесть возможных сценариев окончания конфликта на Украине, среди которых предусматривает ядерную войну и вмешательство НАТО.
В статье для The Times она написала, что пока окончание СВО вне поля зрения, и задалась вопросом, каким может быть окончание конфликта, передает РИА «Новости».
Первым вариантом названо мирное соглашение, при котором Россия хочет заставить Киев сесть за стол переговоров при «невыгодных для Украины» условиях. Второй сценарий, по мнению Филп, предполагает «войну на истощение».
Третий вариант – прекращение огня с заморозкой конфликта, четвертый – победа Украины, но как она будет выглядеть, неясно. Отмечается, что на Западе склоняются к тому, что Крым Украине не вернуть.
Пятый сценарий – победа России, а согласно шестому сценарию конфликт закончится ядерной войной или вмешательством НАТО. По мнению Филп, применение Россией ядерного оружия стало бы «красной чертой», которая спровоцировала бы вмешательство НАТО.
Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов.
В Приднестровье оценили риски провокации со стороны ВСУ
Политик ПМР Щерба: Решение о провокации будет принимать Вашингтон
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Президент Украины Владимир Зеленский напрямую заинтересован в проведении провокации в Приднестровье. Но и Кишинев, очевидно, понимает свои интересы. Решающее слово, судя по всему, остается за Вашингтоном, сказал газете ВЗГЛЯД экс-спикер Верховного совета ПМР Александр Щерба, комментируя сообщения о готовящейся провокации со стороны ВСУ.
«Если бы решение о вторжении принимал офис Зеленского, то провокация была бы неизбежной. Очевидно, что ему необходима маленькая и сокрушительная победа хотя бы над частью российских войск. И захват Приднестровья ему на руку. Но в силу того, что решения в основном принимают в Вашингтоне, ВСУ без отмашки оттуда вряд ли решатся напасть», – сказал экс-спикер Верховного совета ПМР Александр Щерба
«Вместе с тем мы видим заявления нового премьера Молдавии. Вместо того, чтобы бороться с бедностью в стране, он решил заняться «демилитаризацией Приднестровья». И я не удивлюсь, если Майя Санду ездила в Варшаву договориться с Джо Байденом обо всех тонкостях провокации. Возможно, этот сценарий временно отложен в стол», – продолжил политик.
«Надеюсь, в случае эскалации Приднестровье не останется в одиночестве. Дело даже не в том, что здесь находятся склады с боеприпасами и охраняющие их миротворцы. Здесь живет огромное количество людей с российскими паспортами и которые просто поддерживают Москву», – указывает собеседник.
«В такой ситуации возникает опасность: миротворческих сил явно недостаточно для того, чтобы противостоять ВСУ и НАТО одновременно. Перебросить дополнительный контингент тоже затруднительно, учитывая наше географическое положение. Поэтому нашим ополченцам в случае эскалации будет очень непросто. Но, надеюсь, Москва что-то придумает», – заключил Щерба.
Ранее в российском МИД пообещали адекватную реакцию российских войск на провокацию Киева в отношении Приднестровья. В ведомстве добавили, что ни у кого не должно быть сомнений в адекватном ответе ВС России, если последует провокация в Приднестровье, говорится в сообщении на сайте министерства.
В заявлении сказано, что российские силы обеспечат защиту соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна в Приднестровье.
Также в МИД предупредили, что любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться как нападение на Россию. Кроме того, Москва предостерегает НАТО, США и Киев от авантюрных шагов на фоне скопления войск и техники украинских подразделений возле украинско-приднестровской границы.
Минобороны РФ также сообщило, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), которое будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья.
В ведомстве уточнили, что в настоящий момент фиксируют значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений рядом с украинско-приднестровской границей, а также развертывание артиллерии на огневых позициях, беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР.
В Минобороны России подчеркнули, что реализация запланированной киевским режимом провокации несет угрозу для российского миротворческого контингента, который на законных основаниях развернут в Приднестровье. Днем ранее в военном ведомстве сообщали, что для провокации ВСУ намерены привлечь националистическое формирование «Азов» (признано в России террористической организацией).
Вместе с тем в Молдавии назвали предупреждения российских военных психологической операцией. Однако, как заявил госсекретарь министерства обороны республики Валерий Мижа, в Кишиневе не станут игнорировать подобные заявления и проявят бдительность
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Вероятный двойник Зеленского попал на фото с Байденом
Блогеры вычислили вероятного двойника Зеленского на фото с Байденом
Блогеры разоблачили двойника Владимира Зеленского на фото во время визита президента США Джо Байдена в Киев, он попал в кадр объективов телекамер.
«Двойник Зеленского спалился?», – спрашивает «Приднестровец», отметив на фото мужчину, одетого, как президент Украины, и очень на него похожего, следовавшего за настоящим Зеленским и Джо Байденом.
Блогер Тимофей Ви предположил, что двойник Зеленского не только катается вместе с ним повсюду, но и ездит вместо него на передовую.
«Вот вам и ответ, как так вышло что Зеля «геройски ездил в Бахмут и Херсон», – написал Тимофей Ви в своем Telegram-канале.
Ранее на Украине во время военных учений Sea Breeze, в которых участвуют страны НАТО, обнаружили «двойника» украинского лидера Владимира Зеленского.
Главу украинской дипмиссии потребовали выслать из Грузии
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Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов «допустил тяжелейшую и грязнейшую провокацию», заявил депутат от правящей «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Так он прокомментировал заявление украинского дипломата на брифинге в пятницу в Тбилиси о том, что «отдельные депутаты «Грузинской мечты» танцуют под дудку (министра обороны России Сергея) Шойгу на крови украинского народа и грузинских добровольцев».
«Каскад провокаций от Касьянова, но мы не должны на них поддаваться», – сказал депутат от правящей партии.
Между тем грузинский политолог Эдишер Гвенетадзе заявил, что украинский дипломат должен быть объявлен в Грузии «персоной нон-грата».
«Этот неблагодарный подонок классического типа должен быть выслан из Грузии», – заявил он.
К аналогичному призвал власти Грузии другой известный эксперт – Гиа Абашидзе, который назвал Касьянова «злым клоуном».
В МИД Грузии на заявление Касьянова пока не отреагировали.
При этом МИД заявил, что «год назад Россия начала военную агрессию против Украины, нарушив тем самым фундаментальные нормы и принципы международного права».
«Грузия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а грузинский народ находится рядом с братским народом Украины», – заявил МИД.
Зеленский заявил об усиленной подготовке к «захвату Крыма»
Зеленский заявил, что Украина готовится к захвату Крыма военным путем
Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма», заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Отвечая на вопрос о шансах «захватить Крым» в этом году, Зеленский заявил, что Украина морально к этому готова, но есть еще военные шаги. По его словам, Киев« готовится технически, оружием, обучает военных на площадках разных государств». Однако Зеленский отказался назвать сроки, когда ВСУ пойдет в наступление на Крым, передает ТАСС.
Ранее американский конгрессмен Адам Смит заявил, что киевские власти вряд ли смогут контролировать Крым, заполучив его военным способом.
До этого в США уже не раз называли план президента Украины Владимира Зеленского по захвату Крыма безумием.
В США предупредили Украину о грядущих бедствиях в 2023 году
Обозреватель Newsweek предупредил Украину о грядущих бедствиях в 2023 году
Нынешний год обернется для Украины бедствиями, заявил обозреватель Newsweek Стивен Майерс.
По его словам, грядущий год будет более разрушительным для Украины, чем другие. Журналист добавил, что Россия не будет прислушиваться к сомнительным предложениям о переговорах, передает РИА «Новости».
Он указал на нехватку у ВСУ боеприпасов, а также то, что батареи Patriot, танки M1 Abrams и истребители F-16, обещанные Украине Западом, могут не оказаться на территории страны.
Журналист отметил, что Вашингтон не отправит на Украину технику, которой могут управлять только американские солдаты. Вместо устранения конфликта, США лишь «подливают масло в огонь».
На Украине погиб действовавший на стороне ВСУ экс-военный США
Радио WPR: Действовавший на стороне ВСУ американский экс-военный погиб на Украине
Американский экс-военный, который работал на стороне ВСУ, погиб 16 февраля на Украине, сообщает радиостанция WPR.
По информации от семьи погибшего, экс-военного звали Эндрю Питерс, он работал вместе с «Интернациональным легионом обороны Украины», передает РИА «Новости».
В эфире радиостанции отметили, что ранее Питерс служил в Афганистане.
Ранее в Британии сообщили о смерти подданного страны на Украине.