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Венгрия предложила снять санкции с россиян из бизнес-кругов
Глава МИД Венгрии заявил о попытке добиться снятия санкций с девяти россиян из бизнес-кругов
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Венгрия предложила снять европейские санкции с девяти граждан России, представляющих бизнес-сообщество, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Он указал, что речь идет не о представителях правительства, а о деловых людях, о которых Венгрия получила информацию из некоторых стран Центральной Азии, тюркских государств, передает РИА «Новости».
Сийярто пояснил, что, согласно полученным данным, эти бизнесмены «осуществляют очень важные инвестиции в этих странах». Поэтому страны не понимают, почему они не могут работать с этими людьми.
В связи с этим в Будапеште решили, что будет справедливо снять санкции с этих людей, если для попадания в санкционный список ЕС нет реальных юридических оснований.
Венгерский министр рассказал, что при обсуждении десятого пакета европейский санкций Будапешт пытался исключить некоторых людей из «черного списка», но эта инициатива была встречена сильным сопротивлением, и люди остались в списках.
Ранее в Брюсселе заявили, что страны Евросоюза не пришли к согласию по десятому пакету санкций против России, который, по плану ЕС, должен вступить в силу 24 февраля.
Швейцария объявила о проведении секретных переговоров по Украине
Швейцарская сторона принимает секретные переговоры по украинскому вопросу, они проводятся не на самом высоком уровне, заявил министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис.
Швейцария всегда предлагает услуги по переговорному процессу, сейчас международная Женева принимает секретные переговоры, хотя они проходят не на самом высоком уровне, заявил Кассис газете «Тан», передает РИА «Новости».
Кассис напомнил, что Киев ранее просил Швейцарию представлять ее интересы в России, но Москва отказала в этой просьбе.
«Нарратив России известен: она заявляет, что Швейцария утратила свой нейтралитет, однако в то же время она использует ее как нейтральную страну», – приводит слова швейцарского министра «Коммерсант».
Напомним, Швейцария официально присоединилась к потолку цен на нефть из России, установленному Европейским союзом.
Нуланд выступила против «циничного прекращения огня» на Украине
Вашингтон желает ознакомиться с планом Пекина по урегулированию на Украине, но это должно быть нечто большее, чем прекращение огня, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
США ожидают предложения от Китая, что именно те предложат по переговорам, предполагается, что об этом будет объявлено 24 февраля, заявила Нуланд в интервью Washington Post, передает ТАСС.
При этом США выступают против того, чтобы этот план и другие подобные инициативы предусматривали «циничное прекращение огня», поскольку это пошло бы только на пользу России.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал обязательно выслушать, что предложит китайская сторона для урегулирования конфликта на Украине, поскольку в обратном случае это может привести к непредсказуемым последствиям.
Пентагон: Россия уведомила США об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты
Представитель Пентагона подтвердила, что Россия уведомила США об испытании баллистической ракеты
Россия в минувшие выходные провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты, о чем заранее уведомила США, сообщила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.
По ее словам, уведомление с российской стороны было получено в рамках договора ДСНВ, передает Lenta.ru.
Ранее американский телеканал CNN сообщил, что Россия якобы провела неудачные испытания баллистической ракеты накануне визита президента США Джо Байдена в Киев, однако замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что этим сообщениям верить нельзя.
Позже президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Полковник из США напомнил ВСУ о хитрых маневрах Суворова
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Российские военные умеют обыгрывать противников, это уже демонстрировал полководец Александр Суворов и об этом следует помнить ВСУ, заявил американский полковник, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
Суворов на поле боя выставлял множество стрелков в авангарде для создания дымовой завесы, и противник не мог ничего разглядеть, и не знал, где находится основная атакующая сила, расказал Макгрегор в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom, передает РИА «Новости». К тому моменту, когда противник осознавал, где находятся русские силы, то было уже слишком поздно.
В случае применения схожего маневра против ВСУ украинские военные попали бы в ловушку, поскольку бы не успели понять направление атаки за массированным артиллерийским огнем. «А когда молот упадет на их головы, это будет сокрушительный удар», – заключил Макгрегор.
Ранее генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг признал, что Североатлантический альянс истощил собственные запасы артиллерийских снарядов из-за поставок Украине.
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В Польше рассказали о «секретной операции» на Украине
Wirtualna Polska: Отряд польских полицейских отправился на Украину для секретной операции
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На Украину отправился отряд польских полицейских для секретной операции по разминированию территорий, сообщают польские СМИ.
В статье Wirtualna Polska говорится, что миссия началась после запроса украинской стороны к членам объединения антитеррористических подразделений ЕС (ATLAS) с просьбой направить саперов. Отмечается, что на просьбу Киева откликнулась только Варшава, передает РИА «Новости».
По поручению главы польского внешнеполитического ведомства Мариуша Каминского в республике создали Гуманитарный контингент полиции, в который вошли 98 добровольцев – офицеров отдельных контртеррористических подразделений. Кроме того, в группу вошли фельдшеры, «члены боевых групп» для охраны участников миссии и две собаки, обученные искать мины.
Отряд отправился на Украину в начале октября и пробыл там пять месяцев, хотя изначально планировалось, что миссия продлится три месяца.
Польские полицейские работали, среди прочего, в окрестностях Киева, Днепра и других местах, говорится в сообщении издания.
20 февраля сообщалось, что польских наемников, среди которых есть и женщины, перебросили в район города Кременная в ЛНР.
ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине
Генеральная Ассамблея ООН приняла к годовщине специальной военной операции антироссийскую резолюцию по Украине
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Генеральная Ассамблея ООН в ходе спецсессии по Украине приняла антироссийскую резолюцию, посвященную годовщине специальной военной операции.
За документ проголосовала 141 страна, против выступили семь (Россия, Белоруссия, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия и Эритрея), еще 32 делегации воздержались, в их числе Китай, передает ТАСС.
Из стран БРИКС за резолюцию проголосовала Бразилия, воздержались – Китай, Индия, Южная Африка.
Из стран на территории бывшего СССР за резолюцию проголосовали Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, Эстония, воздержались – Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, против выступили Россия и Белоруссия. Не принимали участия в голосовании Азербайджан и Туркменистан.
Из остальных стран мира против проголосовали КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия, Эритрея. Воздержались – Алжир, Ангола, Бангладеш, Боливия, Бурунди, Вьетнам, Габон, Гвинея, Зимбабве, Иран, Куба, Лаос, Монголия, Мозамбик, Намибия, Пакистан, Республика Конго, Сальвадор, Судан, Того, Уганда, Центрально-Африканская республика, Шри-Ланка, Эфиопия.
При этом в ходе голосования не были одобрены поправки Белоруссии, предусматривавшие изъятие из документа положений, в которых ответственность за начало конфликта возлагается на Россию. Поправки также предлагали убрать пункт с призывом к РФ немедленно вывести войска с Украины и осудить тех лидеров стран минского формата, которые на деле не добивались урегулирования на Украине.
Кроме того, белорусская сторона выступала за включение в резолюцию призыва к мирному урегулированию путем переговоров. Оригинальный текст резолюции содержит лишь призыв к странам и международным организациям «удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН». Минск также предлагал внести в резолюцию запрет на поставки оружия Киеву.
Украина при поддержке западных стран предложила проект резолюции Генассамблеи ООН, якобы направленный на достижение мира. В нем не содержится призыва начать мирные переговоры или заключить перемирие. Ответственность за начало конфликта возлагается исключительно на Россию. В тексте присутствуют призывы к сторонам соблюдать свои обязанности по отношению к мирным жителям и пленным, а также подчеркивается необходимость «привлечения к ответственности за совершенные на территории Украины наиболее серьезные преступления по международному праву путем проведения надлежащего, справедливого и независимого расследования и осуществления судебного преследования на национальном или международном уровне».
Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, резолюция не будет способствовать переходу к мирному решению обострившихся год назад противоречий между Россией и Западом. Он назвал документ однобоким и оторванным от реальности.
Накануне Небензя заявил, что Западу стало сложнее мобилизовывать страны в поддержку «крестового похода против России» и пришлось выхолостить проект резолюции ГА ООН.
Трансляцию украинского телеканала «Интер» прервал гимн СССР
Трансляцию украинского телеканала «Интер» прервали поздравление телезрителей с Днем Советской армии и гимн СССР
Украинский телеканал «Интер» подвергся хакерской атаке, в ходе которой трансляция прервалась гимном СССР, поздравлением телезрителей с Днем Советской армии и Военно-морского флота и призывом сдаваться в плен, чтобы не участвовать в братоубийственной войне, свидетельствуют появившиеся в Сети видео.
В эфире украинского телеканала «Интер» появилось поздравление телезрителей с Днем Советской армии и Военно-морского флота, зазвучал гимн СССР и был опубликован призыв передавать фото/видео/координаты украинских войск, а также сдаваться в плен, чтобы не участвовать в братоубийственной войне.
Кроме того, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила на своем сайте, что выявила атаку на ряд веб-ресурсов украинских государственных и местных органов власти, в результате которой на этих ресурсах было модифицировано содержание нескольких страниц.
Напомним, накануне хакеры взломали серверы нескольких коммерческих радиостанций в ряде регионов России и запустили в эфир информацию о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара.
Вертолет с министром спорта Ирана на борту потерпел крушение
В Иране потерпел крушение вертолет с министром спорта на борту, его советник погиб
На юге Ирана в городе Бафт упал вертолет, на борту которого находился министр спорта Ирана Сейед Хамид Саджади Хазаве, советник министра погиб, сообщило агентство ИРНА со ссылкой на очевидцев.
Вертолет потерял управление при посадке. Министр находится в стабильном состоянии и доставлен в больницу. Всего пострадало 12 человек, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что при жесткой посадке вертолета в Кемеровской области погиб человек.
Фокусник Акопян объяснил, почему не собирается ехать на лечение в США
Знаменитый советский и российский фокусник Амаяк Акопян сообщил, что находится в тяжелом физическом состоянии, ему трудно передвигаться из-за травм позвоночника.
Акопян опасается проведения операции, на которой настаивают медики, поскольку организм может «не принять эти железки и начать отторгать». Об этом артист рассказал «Московскому комсомольцу».
Он добавил, что находится в том возрасте, когда хирургические вмешательства небезопасны.
Фокусник пояснил, что его сын приглашает его приехать в США, но он отказывается, поскольку патриот своей страны. «Твой папа – патриот. Дедушка – великий патриот. А ты хочешь, чтобы я в эту поганую Америку поехал, где сумасшедшие люди у власти? Что ты! Я жил, живу и буду жить в России», – пояснил Акопян.
Артист рассказал, что сейчас живет на скромную пенсию в 21-22 тыс. рублей, и пояснил, что даже при желании не мог бы поехать на свои средства лечиться за границу.
«Плевал я на медиков зарубежных каждую секунду. Я и вся моя семья были патриотами! Да сейчас у меня и материального состояния такого нет», – сказал фокусник.
Стало известно о секретной британской группе для закупок советских боеприпасов Украине
New York Times: В Британии создали секретную группу для закупок боеприпасов Киеву
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Минобороны Великобритании создало секретную целевую группу, которая закупает советские боеприпасов для Украины, сообщает газета New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, с начала российской спецоперации на Украине государственные украинские компании начали просить у посредников в США и других странах предоставить им самолеты, танки, минометы и вертолеты, передает РИА «Новости».
Отмечается, что Лондон, Париж и Вашингтон финансировали оружейные сделки с участием третьих стран и посредников. Американские брокеры ищут снаряды на фабриках в Боснии и Герцеговине, Сербии и Румынии.
В июне прошлого года Великобритания заключила сделку с государственной пакистанской компанией Pakistan Ordnance Factories на приобретение 40 тыс. артиллерийских снарядов. Средства за снаряды должны были быть переведены румынскому посреднику, а сами вооружения доставлены из Пакистана в Соединенное королевство без упоминания Украины. Однако пакистанский поставщик не смог доставить снаряды, и сделка была сорвана.
NYT со ссылкой на полученные документы сообщает, что в июне чешский продавец оружия предложил Киеву боеприпасы и десять штурмовиков советского типа на сумму около 185 млн долларов.
Также издание пишет, что оружие чешского производства поставляет Украине Люксембург. Фабрики по производству боеприпасов возобновили работу в Болгарии. По данным газеты, на открытии одной из линий производства присутствовали представители посольства США.
Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает возможность использовать собственный бюджет для финансирования закупок оружия и боеприпасов для Украины.
Боррель заявил о «бесполезности» политического диалога с Россией
Глава внешнеполитической службы ЕС Боррель заявил, что считает политический диалог с Россией «бесполезным»
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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель после выступления российского постпреда при ООН Василия Небензи на заседании Совета Безопасности заявил, что считает политический диалог с Россией «бесполезным».
Боррель заявил, что представленная российским дипломатом картина мира якобы искажает реальность, что, по его мнению, делает политический диалог с РФ «бесполезным». Глава внешнеполитической службы ЕС заявил о невозможности вести диалог с людьми, которые представляют факты в том виде, как их представил российский посол, говоря, например, о моральных извращениях Запада, который заставляет мужчин становиться женщинами и наоборот, и разрушает моральный базис, на которых строятся взаимоотношения полов, передает ТАСС.
Боррель назвал представления представителей России о реальности частью какой-то «полностью искаженной реальности», которая якобы не позволяет рассматривать Россию как кого-то, с кем можно вести разумную политическую дискуссию. Он также заявил, что россияне живут на другой планете или в параллельной реальности, и он считает почти невозможным и бесполезным обсуждать что-либо с теми, кто представляет факты в таком виде.
Кроме того, глава внешнеполитической службы ЕС заявил, что конфликт на Украине, по его мнению, является не мировой, но «глобализованной» войной. При этом Боррель выступил с утверждением, что Иран якобы поставляет оружие России. Он также признал, что в этот конфликт полностью вовлечен весь глобальный Запад, эта война затрагивает всех, так как восстановление после пандемии фактически подорвано.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совбеза всемирной организации заявил, что отношений между Россией и ЕС, по сути, уже нет.
ЕК передумала вводить штрафы за непредоставление данных о российских активах
Politico: 13 из 28 европейских стран не поддержали штрафы за непредоставление данных о российских активах
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Против идеи ввести штрафы за непредоставление данных о найденных российских активах выступили 13 стран Евросоюза из 28, после чего Еврокомиссия отказалась от этого предложения, убрав его из черновика десятого пакета санкций, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
Такие штрафы отказались поддержать в том числе Германия, Австрия, Бельгия, Франция, Чехия, Латвия, Португалия, Италия и Мальта. Представители этих государства сослались на необходимость юридических разъяснений, которые нельзя получить за несколько дней, передает «Коммерсант».
Источники издания добавили, что все же полностью дипломаты ЕС не отказались от введения штрафов, к этому вопросу могут вернуться позже.
Politico рассказало о планах ЕК создать карту замороженных российских активов, куда также войдут замороженные золотовалютные резервы. Европейцы считают, что такая карта станет первым этапом для возможной передачи замороженных активов Украине.
Ранее сообщалось, что штрафы за непредоставление данных о российских активах должны были составить от 50 тыс. евро для физических и до 10% годового оборота для юридических лиц.
Нуланд заявила о желании США вернуться к обоюдным с Россией инспекциям по ДСНВ
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Американская сторона желает вернуться к диалогу с российской относительно Договора СНВ, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
США желают вернуться к возобновлению обоюдных инспекций к тому моменту, когда получится начать обсуждение реализации этого соглашения, заявила Нуланд, передает РИА «Новости».
При этом Соединенные Штаты при этом не имеют желания увеличить собственный ядерный потенциал, но и не наблюдают у России возможности нарастить свой.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о приостановке Россией своего участия в ДСНВ. Глава государства подчеркивал, что Россия именно приостанавливает свое участие, а не выходит из Договора.
Президент напомнил, что Запад напрямую причастен к попыткам ВСУ нанести удары по базам стратегической авиации России. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы в том числе специалистами НАТО. В такой ситуации допуск американских специалистов на российские ядерные объекты невозможен.
В США заявили, что готовы встретиться с российскими коллегами для обсуждения Договора. В НАТО выказали сожаление по поводу приостановки участия России в СНВ-3, а президент США Джо Байден назвал это решение Москвы ошибкой.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах приостановки Россией участия в СНВ-3 и возможной реакции на это со стороны Соединенных Штатов.
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В Британии назвали определяющее десятилетие решение Путина
Британский журналист Марр: Решение Путина по ДСНВ изменит баланс сил в мире в ближайшее десятилетие
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Решение президента Владимира Путина о приостановке участия России в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) уже в ближайшее десятилетие изменит баланс сил в мире, заявил британский журналист Эндрю Марр.
Марр в эфире британской радиостанции LBC заявил, что Россия может вернуться к договоренностям о ядерном вооружении и не будет увеличивать свой ядерный арсенал, однако мир, по его словам, находится только в начале десятилетнего изменения баланса сил в мире, передает РИА «Новости».
Британский журналист добавил, что посол России в Лондоне Андрей Келин заявил ему, что Москва «ни при каких обстоятельствах» не применит ядерное оружие на Украине.
Кроме того, Марр назвал провокацией визит президента США Джо Байдена в Киев.
В октябре президент России Владимир Путин заявил, что впереди нас ждет самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Россия решила приостановить действие ДСНВ, а также писала, что ответ на это со стороны США состоит из бравады и лжи.
Китай призвал к прекращению боевых действий на Украине
МИД КНР призвал к деэскалации ситуации, прекращению огня и боевых действий на Украине
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Китай призвал к деэскалации ситуации, прекращению огня и боевых действий на Украине, говорится в документе МИД КНР с предложениями по политическому урегулированию украинского кризиса.
В документе, который опубликован на сайте МИД КНР, говорится, что всем сторонам следует сохранять рациональность и сдержанность, не подливать масла в огонь, не идти на обострение конфликта, не допускать дальнейшей эскалации и выхода ситуации вокруг кризиса на Украине из-под контроля, содействовать поддержанию контактов между Россией и Украиной, возобновлению прямого диалога, способствовать постепенной деэскалации и разрядке ситуации до достижения полного прекращения огня и боевых действий, передает ТАСС.
Накануне Китай в ООН заявил о возможности политического урегулирования на Украине. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд выступила против «циничного прекращения огня» на Украине, которое, по ее словам, пошло бы на пользу только России.