Боррель заявил о «бесполезности» политического диалога с Россией Небензя обвинил ЕС в импотенции из-за позиции по «Северным потокам» Постпред РФ при ООН Небензя обвинил ЕС в импотенции и раболепии перед США из-за позиции по «Северным потокам» 24 февраля 2023, 06:58

Фото: Luiz Rampelotto/

EuropaNewswire/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Евросоюз «проглотил подрыв» «Северных потоков» ближайшим союзником и пытается замести факты под ковер, чтобы не вызвать недовольство США, такой импотенции в экономической сфере, такого раболепия перед США в истории Европы еще никогда не было заявил постпред России при ООН Василий Небензя. В ходе выступления на заседании СБ всемирной организации Небензя заявил, что такой импотенции в экономической сфере, такого раболепия перед США в истории Европы еще никогда не было. Как отметил постпред РФ, дело дошло до того, что в Брюсселе беззвучно проглотили подрыв своим ближайшим союзником магистрального газопровода, оплаченного в том числе европейским инвесторами, а сейчас пытаются замести все неудобные факты под ковер, дабы не вызвать недовольство Вашингтона, передает ТАСС. Российский дипломат подчеркнул, что после столь грубых политических и экономических просчетов шансы у Европы стать одним из полюсов нарождающегося многополярного мира стремятся к нулю. Напомним, в среду Небензя потребовал, чтобы страны, которые несут ответственность за диверсии на «Северных потоках», компенсировали ущерб пострадавшим государствам. Албания задержала танкер с российской нефтью Албания задержала танкер с нефтью, которая может быть из России 22 февраля 2023, 18:43

Фото: Sunny Celeste/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Полиция Албании на основании эмбарго Евросоюза задержала танкер с нефтью, которая может быть из России, сообщает газета «Вечерние новости». Танкер шел под флагом Либерии и был задержан в албанском порту Дуррес. Как заявили в албанской полиции, судно вышло из Азербайджана, оно было загружено нефтью с другого танкера в греческом порту Каламата, передает ТАСС. Полиция задержала 22 члена экипажа, начато следствие. Напомним, в начале декабря 2022 года ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефти из России, а страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на уровне 60 долларов за баррель. ЕК передумала вводить штрафы за непредоставление данных о российских активах Politico: 13 из 28 европейских стран не поддержали штрафы за непредоставление данных о российских активах 23 февраля 2023, 13:35

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Текст: Елизавета Шишкова

Против идеи ввести штрафы за непредоставление данных о найденных российских активах выступили 13 стран Евросоюза из 28, после чего Еврокомиссия отказалась от этого предложения, убрав его из черновика десятого пакета санкций, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. Такие штрафы отказались поддержать в том числе Германия, Австрия, Бельгия, Франция, Чехия, Латвия, Португалия, Италия и Мальта. Представители этих государства сослались на необходимость юридических разъяснений, которые нельзя получить за несколько дней, передает «Коммерсант». Источники издания добавили, что все же полностью дипломаты ЕС не отказались от введения штрафов, к этому вопросу могут вернуться позже. Politico рассказало о планах ЕК создать карту замороженных российских активов, куда также войдут замороженные золотовалютные резервы. Европейцы считают, что такая карта станет первым этапом для возможной передачи замороженных активов Украине. Ранее сообщалось, что штрафы за непредоставление данных о российских активах должны были составить от 50 тыс. евро для физических и до 10% годового оборота для юридических лиц. Новости СМИ2 Эксперт объяснил выбор США водолазов особой квалификации для терактов на «Северных потоках» 23 февраля 2023, 11:20

Фото: Norbert Probst/imageBROKER/Global Look Press

Текст: Елизавета Шишкова

США не выбрали для диверсии на «Северных потоках» знаменитых бойцов морского спецназа SEALs («морских котиков»), так как они не могут работать на таких глубинах. Именно поэтому для закладки взрывчатки требовались опытные водолазы-глубоководники, пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт по морскому минно-подрывному делу, капитан третьего ранга запаса Максим Климов. «На Западе еще со времен Первой мировой появился специальный сектор развития военных глубоководных работ, связанных с извлечением документов и оборудования с потопленных кораблей, и так далее», – сказал эксперт. «Это, например, успешно реализовывали англичане. Работа и подготовка таких водолазов существенно отличается от подготовки специализированного морского спецназа, так называемых «котиков», – пояснил Климов. «Зона работы «морских котиков» - относительно малые глубины и суша, а тут им предстояла длительная работа на глубинах в десятки метров. – говорит Максим Климов. – Именно поэтому для закладки взрывчатки требовались опытные водолазы-глубоководники». Американский журналист Сеймур Херш сообщал, что для диверсии на «Северных потоках» были выбраны специалисты не столь широко известного «водолазно-спасательного» центра, расположенного во Флориде. Работа этих водолазов заключается также в том, чтобы очищать гавани от старых неразорвавшихся боеприпасов, но также и в том, чтобы закладывать взрывчатку: «взрывать иностранные нефтяные вышки, забивать подводные впускные клапана электростанций, разрушать шлюзы на важнейших судоходных каналах». Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что взрывы на «Северных потоках» являются актом международного государственного терроризма. Боррель заявил о «бесполезности» политического диалога с Россией Глава внешнеполитической службы ЕС Боррель заявил, что считает политический диалог с Россией «бесполезным» 23 февраля 2023, 23:55

Фото: Xinhua/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель после выступления российского постпреда при ООН Василия Небензи на заседании Совета Безопасности заявил, что считает политический диалог с Россией «бесполезным». Боррель заявил, что представленная российским дипломатом картина мира якобы искажает реальность, что, по его мнению, делает политический диалог с РФ «бесполезным». Глава внешнеполитической службы ЕС заявил о невозможности вести диалог с людьми, которые представляют факты в том виде, как их представил российский посол, говоря, например, о моральных извращениях Запада, который заставляет мужчин становиться женщинами и наоборот, и разрушает моральный базис, на которых строятся взаимоотношения полов, передает ТАСС. Боррель назвал представления представителей России о реальности частью какой-то «полностью искаженной реальности», которая якобы не позволяет рассматривать Россию как кого-то, с кем можно вести разумную политическую дискуссию. Он также заявил, что россияне живут на другой планете или в параллельной реальности, и он считает почти невозможным и бесполезным обсуждать что-либо с теми, кто представляет факты в таком виде. Кроме того, глава внешнеполитической службы ЕС заявил, что конфликт на Украине, по его мнению, является не мировой, но «глобализованной» войной. При этом Боррель выступил с утверждением, что Иран якобы поставляет оружие России. Он также признал, что в этот конфликт полностью вовлечен весь глобальный Запад, эта война затрагивает всех, так как восстановление после пандемии фактически подорвано. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совбеза всемирной организации заявил, что отношений между Россией и ЕС, по сути, уже нет. Новости СМИ2 Орбан: Европа потеряла независимость и военную мощь из-за Украины 23 февраля 2023, 11:10

Фото: Lev Radin/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Европа в результате конфликта на Украине утратила независимость, экономическую и военную мощь, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, американская администрация отстаивает свои интересы в Брюсселе в ущерб европейским. Орбан на встрече с депутатами от правящей партийной коалиции в городе Балатонфюред заявил, что Европа ослабла, поскольку президент США Джо Байден навязывает свои интересы Брюсселю в ущерб европейским интересам. По его словам, «цунами санкций» разрушает европейскую экономику, а в это время богатые дешевыми энергоносителями США остаются в стороне от этого бедствия, передает ТАСС со ссылкой на газету Magyar Nemzet. Кроме того, по словам венгерского премьера, военный потенциал стран ЕС начал ослабевать, поскольку они отправили значительную часть своих вооружений на Украину и не сумели восполнить их за счет каких-либо резервов. Менее чем за год Европа, по словам Орбана, потеряла свою независимость, экономическую и военную мощь. Председатель правительства уверен, что Венгрия должна руководствоваться собственными интересами, поскольку это позволит стране выйти из нынешней ситуации «невредимой и более сильной». Для этого, продолжил рассуждения он, необходимо сохранить политическую независимость страны, сохраняя курс на невмешательство в ситуацию на Украине; обеспечить устойчивость экономики, бороться с «военной инфляцией»; «укрепить военную мощь Венгрии, потому что мир требует силы». Орбан также заявил, что считает своими политическими противниками всех тех, кто поддерживает разрешение конфликта на Украине военным путем, в том числе администрацию США и руководство Евросоюза. Кроме того, премьер Венгрии заявил, что в конфликте на Украине не будет победителя. Он считает, что, поскольку весь западный мир поддерживает Киев, Россия не может выйти победителем из этой ситуации. Но при этом победителем не будет и Запад, поскольку Россия – ядерная держава, а ядерную державу нельзя загонять в угол, поскольку это может привести к ядерной войне, сказал он. Ранее Орбан заявлял, что переговоры о мире на Украине будут вести не Москва и Киев, а Москва и Вашингтон. ЕС не смог преодолеть разногласия по новым санкциям против России Источник в Брюсселе сообщил о сохраняющихся разногласиях между странами ЕС по новым санкциям против России 22 февраля 2023, 04:25

Фото: Reiner Unkel/imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Между странами Евросоюза все еще остаются разногласия по десятому пакету санкций против России, который, по плану ЕС, должен вступить в силу 24 февраля, сообщил дипломатический источник в Брюсселе. При этом источник ТАСС выразил уверенность, что до указанной даты странам удастся договориться по спорным вопросам. После заседания постоянных представителей государств ЕС он сказал, что «остаются определенные затруднения», но «еще есть среда и четверг, чтобы их снять». По словам источника, все в ЕС согласны с тем, что новый пакет санкций должен вступить в силу 24 февраля и стать «важным сигналом в годовщину» начала Россией спецоперации на Украине. Напомним, страны ЕС, в частности, не смогли согласовать санкции в отношении синтетического каучука. Кроме того, споры велись из-за предложения ввести санкции в отношении российского атомного сектора. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что в черный список внесут сто новых фигурантов и расширят торговые ограничения. Новости СМИ2 Херш объяснил свое нежелание выступать в СБ ООН по диверсии на «Северных потоках» Журналист Херш рассказал, почему не обсуждает свои материалы за заседаниях ООН и Конгресса США 21 февраля 2023, 17:57

Фото: Imago/Global Look Press

Текст: Ольга Иванова

Американский журналист-расследователь, выпустивший материал о подрыве «Северных потоков», Сеймур Херш заявил, что никогда не будет давать показания перед Конгрессом США. Он рассказал РИА «Новости», что уже 50 лет в деле, все это время он не ходит в конгресс рассказывать о материалах, которые он подготовил. «Это не моя работа. Я просто пишу. Вы никогда не увидите меня дающим показания перед конгрессом. Я никогда этого не делал», – сказал Херш. Также он пояснил, что не будет участвовать в заседании СБ ООН по теме диверсии на трубопроводах «Северного потока», так как все еще «пишет кое-что». «Я просто не делаю ничего политического. Я просто репортер. Я не участвую в ООН, я не участвую в сенате», – добавил Херш. Россия созывает 22 февраля заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Ранее первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона представила проект резолюции Совбеза ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсий на «Северных потоках». Напомним, что американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Небензя: Отношений между Россией и ЕС, по сути, уже нет Постпред РФ при ООН Небензя: Отношения России и ЕС продолжают падать в пропасть, их, по сути, уже нет 23 февраля 2023, 23:31

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Отношения между Россией и Евросоюзом продолжают падать в пропасть, их, по сути, уже нет, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном сотрудничеству с Евросоюзом. Небензя напомнил, что в прошлый раз, когда в Совете Безопасности в июне 2022 года обсуждались вопросы взаимодействия ООН и Евросоюза, российские дипломаты говорили, что стараниями Брюсселя в отношениях ЕС и РФ пробито дно. Однако постпред РФ при ООН заметил, что, как выяснилось, ниже этого дна оказалась еще целая пропасть, куда продолжают падать не только отношения России и ЕС, которых, по сути, уже и нет, но и сама по себе единая Европа, передает ТАСС. Небензя выразил уверенность, что когда историки будут описывать 2022 и 2023 годы, то в разделе, относящемся к Евросоюзу, самыми частыми словами, наверняка, окажутся следующие: деградация, беспомощность, близорукость и русофобия. Российский дипломат подчеркнул, что немалая заслуга в этом не только индивидуальных европейских лидеров, но и евробюрократов, к которым относится и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Небензя отметил, что благодаря Боррелю, за последний год мир очень много нового узнал о Европе и истинной сущности европейской дипломатии, например, что свобода слова в ЕС тождественна запрету на альтернативные точки зрения, что Европа – это цветущий сад, окруженный джунглями, что борьба за мир для европейских дипломатов сводится к нарастающим потокам оружия в зону конфликта, хотя это в принципе прямо запрещено внутриеэсовским законодательством, причем, часть этих поставок, чтобы уже ни у кого не оставалось сомнений в миролюбии ЕС, оплачивается из европейского Фонда мира. Ранее в четверг Небензя назвал заверения европейской стороны «о добрососедстве» с Россией «дымовой завесой», под которой готовилось противостояние Москвы и Киева. Новости СМИ2 МИД Китая призвал расследовать взрывы на «Северных потоках» МИД Китая: Необходимо провести расследование взрывов на «Северных потоках» и найти виновных 22 февраля 2023, 11:42

Фото: The Swedish Coast Guard/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Китай призывает к проведению объективного расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. По его словам, Китай уверен, что в отношении диверсий на «Северных потоках» нужно провести беспристрастное и профессиональное расследование и установить тех, кто несет ответственность за это, передает ТАСС. Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что заверений США в том, что они не имеют отношения к диверсиям на «Северных потоках», недостаточно для ответа на «множество вопросов и опасений» по всему миру. Еврокомиссия попросила сотрудников удалить TikTok с рабочих телефонов ЕК попросила сотрудников удалить TikTok корпоративных телефонов 23 февраля 2023, 14:42 Текст: Елизавета Шишкова

Еврокомиссия попросила своих сотрудников удалить с корпоративных телефонов приложение китайской соцсети TikTok, сообщило со ссылкой на источники брюссельское издание «Еврактив». Решение связано с принятием ЕК мер по кибербезопасности, передает ТАСС. В декабре прошлого года конгрессменов США и сотрудников Палаты представителей Конгресса заставили удалить приложение TikTok со всех устройств, находящихся в управлении палаты. Новости СМИ2 Потребление газа в странах Европы упало на 40-60% Евростат: Потребление газа в странах Европы упало на 40-60% 21 февраля 2023, 21:41 Текст: Кристина Цыцура

Потребление газа в странах Евросоюза в период с августа по сентябрь упало на 19,3% по сравнения с пятилетним значением, в ряде стран это показатель снизился на 40-60%. Так, в Финляндии показатель потребления газа упал на 57,3%, в Литве – на 47,9%, в Швеции – на 40,2%, следует из сообщения Евростата, передает РИА «Новости». Данные сравнили со средним потреблением газа за те же месяцы с 2017 года, говорится в сообщении. Ранее Евросоюз на фоне санкций против Москвы дал поручение приложить се усилия для сокращения своего потребления газа в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Речь идет об обязательном снижении на 15%. Меньше всего снизили потребление газа в Ирландии – на 0,3%. Не достигли цели по снижению в Испании и Словении. Германская Wintershall Dea списала свою долю в операторе «Северного потока» Нефтегазовая компания Wintershall Dea полностью списала свою долю в 15,5% в операторе «Северного потока» 23 февраля 2023, 10:49 Текст: Елизавета Шишкова

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea, которая является одной из крупнейших в Европе, полностью списала свою долю в 15,5% в операторе «Северного потока» после его повреждений, говорится отчете компании. В документе сказано, что из-за сложившейся геополитической ситуации не представляется возможным прогнозировать временные рамки и затраты на стабилизацию и восстановление газотранспортной инфраструктуры. В связи с этим Wintershall Dea полностью списала свои инвестиции, передает ТАСС. Ранее Wintershall Dea сообщала, что зафиксирует неденежный убыток от совместных предприятий в России. Речь идет о проектах Nord Stream AG и WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG. Новости СМИ2 США нарастили поставки СПГ в Европу вдвое Замгоссекретаря Пайетт: США в 2022 году увеличили поставки СПГ в Европу вдвое 23 февраля 2023, 13:19 Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты в 2022 году увеличили поставки сжиженного природного газа в Европу в два раза – до 70 млрд кубометров, сообщил заместитель госсекретаря США по энергетике Джеффри Пайетт. Пайетт сообщил, что американский СПГ стал «важным фактором в способности Европы диверсифицировать» источники энергии. По его словам, американские производители смогли «мобилизовать» СПГ в ответ на потребности, возникшие на фоне украинского кризиса, передает РИА «Новости». Он сообщил, что США отправили в Европу в 2022 году более 70 млрд кубических метров СПГ – вдвое больше, чем годом ранее. По его словам, большая часть этого груза прошла через Грецию. Пайетт подчеркнул, что США останутся одним из двух крупнейших экспортеров СПГ в ближайшие годы в том числе благодаря плавучей регазификационной станцией сжиженного природного газа (FSRU) Александруполиса. Он назвал это еще одним важным фактором устойчивости, которую Греция создает для Юго-Восточной Европы. Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия справится с историческим падением экспорта газа в ЕС. В Евросоюзе не смогли договориться о новых санкциях против России второй день подряд Reuters: В ЕС вновь не договорились о санкциях против России 23 февраля 2023, 20:36 Текст: Алексей Дегтярёв

Европейские страны не смогли прийти к согласию по новым антироссийским санкциям, сообщили неназванные дипломаты стран ЕС, участвующие в переговорах. Страны Евросоюза не смогли прийти к общей договоренности по новому пакету санкций в отношении России, переговоры планируется возобновить в пятницу, 24 февраля, сообщает Reuters, передает РИА «Новости». В среду также сообщалось, что послы стран Евросоюза не сумели согласовать 10-й пакет антироссийских санкций. Новости СМИ2 Небензя назвал «дымовой завесой» слова ЕС «о добрососедстве» с Россией 23 февраля 2023, 21:50 Текст: Алексей Дегтярёв

Заверения европейской стороны «о добрососедстве» с Россией были лишь «дымовой завесой», под которой готовилось противостояние Москвы и Киева, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Организации. Россия перед украинским кризисом раз за разом последовательно предлагала западным странам подписать договоренности о гарантиях безопасности, напомнил Небензя, передает РИА «Новости». Все эти предложения были «высокомерно отвергнуты», Брюссель с 2009 года пытался поставить общих с Москвой соседей перед выбором между Россией и Евросоюзом. «Прекрасно понимаем, что все эти басни про добрососедство, партнерство и общие пространства были лишь «дымовой завесой» для подготовки конфронтации с Россией руками наших общих соседей», – сказал постпред. На это раньше других поддались Грузия и Украина, избранные «на роль пешек в геополитическом противостоянии», у Тбилиси хватило разумения вовремя остановиться и минимизировать ущерб, но у Киева «от своей новой холопской роли попросту снесло голову». Сейчас мир «балансирует на грани самоубийственного конфликта», и его приближают именно Евросоюз с другими странами Запада, наращивая поставки вооружений киевскому режиму.