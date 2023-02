ЕК передумала вводить штрафы за непредоставление данных о российских активах Еврокомиссия попросила сотрудников удалить TikTok с рабочих телефонов ЕК попросила сотрудников удалить TikTok корпоративных телефонов 23 февраля 2023, 14:42 Текст: Елизавета Шишкова

Еврокомиссия попросила своих сотрудников удалить с корпоративных телефонов приложение китайской соцсети TikTok, сообщило со ссылкой на источники брюссельское издание «Еврактив». Решение связано с принятием ЕК мер по кибербезопасности, передает ТАСС. В декабре прошлого года конгрессменов США и сотрудников Палаты представителей Конгресса заставили удалить приложение TikTok со всех устройств, находящихся в управлении палаты. Албания задержала танкер с российской нефтью Албания задержала танкер с нефтью, которая может быть из России 22 февраля 2023, 18:43

Полиция Албании на основании эмбарго Евросоюза задержала танкер с нефтью, которая может быть из России, сообщает газета «Вечерние новости». Танкер шел под флагом Либерии и был задержан в албанском порту Дуррес. Как заявили в албанской полиции, судно вышло из Азербайджана, оно было загружено нефтью с другого танкера в греческом порту Каламата, передает ТАСС. Полиция задержала 22 члена экипажа, начато следствие. Напомним, в начале декабря 2022 года ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефти из России, а страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на уровне 60 долларов за баррель. ЕС не смог преодолеть разногласия по новым санкциям против России Источник в Брюсселе сообщил о сохраняющихся разногласиях между странами ЕС по новым санкциям против России 22 февраля 2023, 04:25

Между странами Евросоюза все еще остаются разногласия по десятому пакету санкций против России, который, по плану ЕС, должен вступить в силу 24 февраля, сообщил дипломатический источник в Брюсселе. При этом источник ТАСС выразил уверенность, что до указанной даты странам удастся договориться по спорным вопросам. После заседания постоянных представителей государств ЕС он сказал, что «остаются определенные затруднения», но «еще есть среда и четверг, чтобы их снять». По словам источника, все в ЕС согласны с тем, что новый пакет санкций должен вступить в силу 24 февраля и стать «важным сигналом в годовщину» начала Россией спецоперации на Украине. Напомним, страны ЕС, в частности, не смогли согласовать санкции в отношении синтетического каучука. Кроме того, споры велись из-за предложения ввести санкции в отношении российского атомного сектора. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что в черный список внесут сто новых фигурантов и расширят торговые ограничения. МИД назвал миссию ЕС в Армении попыткой выдавить Россию из региона Захарова: Москва расценивает миссию ЕС в Армении как попытку выдавить РФ из региона 20 февраля 2023, 20:07

Евросоюз лукавит, подчеркивая гуманитарный характер миссии ЕС в Армении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В комментарии Захаровой на сайте МИД России отмечается, что Евросоюз пытается любыми способами закрепиться в союзной России Армении. По ее словам, Россия видит в этих попытках исключительно геополитическую подоплеку, далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье. «Подчеркивая исключительно гражданский характер новой миссии, представители Евросоюза лукавят. Она разворачивается по смыслу Общей политики ЕС в области безопасности и обороны», – заявила Захарова. Дипломат отметила, что все это делается для того, чтобы выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности. Захарова отметила, что при этом игнорируются публично высказанные негативные оценки этой инициативы со стороны Баку. В заявлении официального представителя МИД подчеркивается, что, по мнению Москвы, ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается комплекс договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. Ранее Евросоюз запустил работу гражданской миссии, которая будет находиться на армянской стороне армяно-азербайджанской границы. Общее количество исключительно гражданского персонала миссии составит около 100 человек, включая около 50 невооруженных наблюдателей. До этого в МИД России предупреждали, что попытки Европейского союза любой ценой закрепиться в Армении могут нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев, обострит существующие противоречия и привнесет в регион геополитическое противостояние. Боррель назвал дату введения десятого пакета санкций против России Боррель заявил, что десятый пакет санкций против России вступит в силу к 24 февраля 20 февраля 2023, 21:32

Десятый пакет санкций Евросоюза против России вступит в силу к 24 февраля, несмотря на препятствия в его обсуждении, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. Боррель отметил, что ЕС находится на пути одобрения санкций. По его словам, они будут одобрены в ближайшие часы или дни, до 24 февраля в любом случае. «Препятствия, которые остаются, будут преодолены. Это приверженность министров. Я уверен, что мы введем санкции до конца недели», – уточнил он, передает ТАСС. В четверг страны Евросоюза не смогли согласовать десятый пакет санкций против России из-за каучука Ранее Боррель заявил, что в рамках десятого пакета санкций в список включат сто новых фигурантов и расширят торговые ограничения. ЕС изучает возможность отправки в Молдавию миссии по безопасности Боррель: ЕС изучает возможность отправить в Молдавию миссию по безопасности 20 февраля 2023, 21:44

Совет Евросоюза изучает возможность отправления в Молдавию миссии в рамках своей общей политики безопасности и обороны, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи глав МИД стран сообщества. «Мы изучаем возможность отправки в Молдавию в рамках нашей общей политики безопасности и обороны миссии, которая должна поддержать нашего кандидата (на вступление в Евросоюз – прим. ВЗГЛЯД) и повысить его устойчивость к внешнему вмешательству и дестабилизирующим усилиям. Они очень страдают от этой дестабилизации, и мы должны помочь им в этой ситуации», – отметил Боррель, передает ТАСС. Согласно определению таких миссий внешнеполитической службой ЕС, они могут быть как гражданскими, так и военными. Ранее молдавский президент Майя Санду заявила, что Молдавия должна стать частью ЕС в ближайшие годы, до конца этого десятилетия. Напомним, главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня прошлого года предоставили Украине и Молдавии статусы кандидатов на вступление в ЕС. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях. Орбан: Европа потеряла независимость и военную мощь из-за Украины 23 февраля 2023, 11:10

Европа в результате конфликта на Украине утратила независимость, экономическую и военную мощь, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, американская администрация отстаивает свои интересы в Брюсселе в ущерб европейским. Орбан на встрече с депутатами от правящей партийной коалиции в городе Балатонфюред заявил, что Европа ослабла, поскольку президент США Джо Байден навязывает свои интересы Брюсселю в ущерб европейским интересам. По его словам, «цунами санкций» разрушает европейскую экономику, а в это время богатые дешевыми энергоносителями США остаются в стороне от этого бедствия, передает ТАСС со ссылкой на газету Magyar Nemzet. Кроме того, по словам венгерского премьера, военный потенциал стран ЕС начал ослабевать, поскольку они отправили значительную часть своих вооружений на Украину и не сумели восполнить их за счет каких-либо резервов. Менее чем за год Европа, по словам Орбана, потеряла свою независимость, экономическую и военную мощь. Председатель правительства уверен, что Венгрия должна руководствоваться собственными интересами, поскольку это позволит стране выйти из нынешней ситуации «невредимой и более сильной». Для этого, продолжил рассуждения он, необходимо сохранить политическую независимость страны, сохраняя курс на невмешательство в ситуацию на Украине; обеспечить устойчивость экономики, бороться с «военной инфляцией»; «укрепить военную мощь Венгрии, потому что мир требует силы». Орбан также заявил, что считает своими политическими противниками всех тех, кто поддерживает разрешение конфликта на Украине военным путем, в том числе администрацию США и руководство Евросоюза. Кроме того, премьер Венгрии заявил, что в конфликте на Украине не будет победителя. Он считает, что, поскольку весь западный мир поддерживает Киев, Россия не может выйти победителем из этой ситуации. Но при этом победителем не будет и Запад, поскольку Россия – ядерная держава, а ядерную державу нельзя загонять в угол, поскольку это может привести к ядерной войне, сказал он. Ранее Орбан заявлял, что переговоры о мире на Украине будут вести не Москва и Киев, а Москва и Вашингтон. ЕК передумала вводить штрафы за непредоставление данных о российских активах Politico: 13 из 28 европейских стран не поддержали штрафы за непредоставление данных о российских активах 23 февраля 2023, 13:35

Против идеи ввести штрафы за непредоставление данных о найденных российских активах выступили 13 стран Евросоюза из 28, после чего Еврокомиссия отказалась от этого предложения, убрав его из черновика десятого пакета санкций, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. Такие штрафы отказались поддержать в том числе Германия, Австрия, Бельгия, Франция, Чехия, Латвия, Португалия, Италия и Мальта. Представители этих государства сослались на необходимость юридических разъяснений, которые нельзя получить за несколько дней, передает «Коммерсант». Источники издания добавили, что все же полностью дипломаты ЕС не отказались от введения штрафов, к этому вопросу могут вернуться позже. Politico рассказало о планах ЕК создать карту замороженных российских активов, куда также войдут замороженные золотовалютные резервы. Европейцы считают, что такая карта станет первым этапом для возможной передачи замороженных активов Украине. Ранее сообщалось, что штрафы за непредоставление данных о российских активах должны были составить от 50 тыс. евро для физических и до 10% годового оборота для юридических лиц. Потребление газа в странах Европы упало на 40-60% Евростат: Потребление газа в странах Европы упало на 40-60% 21 февраля 2023, 21:41

Потребление газа в странах Евросоюза в период с августа по сентябрь упало на 19,3% по сравнения с пятилетним значением, в ряде стран это показатель снизился на 40-60%. Так, в Финляндии показатель потребления газа упал на 57,3%, в Литве – на 47,9%, в Швеции – на 40,2%, следует из сообщения Евростата, передает РИА «Новости». Данные сравнили со средним потреблением газа за те же месяцы с 2017 года, говорится в сообщении. Ранее Евросоюз на фоне санкций против Москвы дал поручение приложить се усилия для сокращения своего потребления газа в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Речь идет об обязательном снижении на 15%. Меньше всего снизили потребление газа в Ирландии – на 0,3%. Не достигли цели по снижению в Испании и Словении. ЕС продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2024 года Постановление Совета ЕС: Ограничительные меры Евросоюза в отношении РФ продлены до 24 февраля 2024 года 21 февраля 2023, 06:59

Евросоюз утвердил решение о продлении санкций против РФ до 24 февраля 2024 года, соответствующее постановление Совета ЕС опубликовано в «Официальном журнале Евросоюза». Из текста постановления следует, что ограничительные меры Евросоюза в отношении России должны быть продлены до 24 февраля 2024 года, решение вступает в силу на следующий день после публикации в «Официальном журнале Евросоюза», передает ТАСС. По данным внешнеполитической службы ЕС, в санкционный список Евросоюза по России включены 1386 физических лиц и 171 компания

Венгрия не поддерживала предложения Польши и стран Балтии упростить введение санкций против членов семей и окружения богатейших россиян, настаивая на исключении четырех человек из существующего санкционного списка, сообщает газета Politico. По информации европейских дипломатов, страны Балтии и Польша стремятся к тому, чтобы было проще вводить санкции против членов семей и окружения богатейших россиян, однако сталкиваются с сопротивлением со стороны Венгрии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico. Так, согласно действующим правилам, ЕС может заморозить активы и ввести визовый запрет на «ведущих бизнесменов, работающих в России». При этом Литва, Латвия, Эстония и Польша хотят расширить это определение, включив в него «ближайших родственников или других физических лиц, получающих от них выгоду». Газета отмечает, что включение членов семей предпринимателей и связанных с ними лиц «позволило бы подвергнуть санкциям еще тысячи человек без необходимости доказывать их прямое участие» в конфликте на Украине или «их действия в экономических интересах России». Несогласие Венгрии с такими шагами и ее просьбы исключить четырех человек из уже существующего санкционного списка «разжигают напряженность» и могут стать предметом дебатов во время встречи послов ЕС, подчеркивает издание. Планировалось, что во время встречи послов будет обсуждаться новый пакет санкций против России, а также пролонгация более 1,4 тыс. имен, уже включенных в список, чтобы они оставались под санкциями. По данным газеты, Венгрия планирует использовать встречу как рычаг давления, чтобы исключить конкретных четырех человек из списка. «Если Венгрия заблокирует продление санкций и откажется идти на компромисс, все более 1,4 тыс. человек будут исключены из списка», – заключили в дипкругах. Ранее стало известно, что Франция и Венгрия выступили против планов ЕК ввести санкции против связанных с атомной энергетикой РФ физических и юридических лиц. Новости СМИ2 Евросоюз не исключил возможности финансирования закупок оружия для Киева из бюджета FT: ЕС рассматривает возможность финансировать закупки оружия для Киева из своего бюджета 21 февраля 2023, 08:59 Текст: Дмитрий Зубарев

ЕС рассматривает возможность использовать собственный бюджет для финансирования закупок оружия и боеприпасов для Украины, сообщили СМИ. Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, Еврокомиссия изучает способы использовать бюджет блока для предоставления первоначальных взносов производителям оружия, передает РИА «Новости». Поскольку основные договоры ЕС запрещают использовать его фонды в военных целях, то планы относительно закупок оружия составляются при содействии юристов Еврокомиссии. Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Эстония предлагает странам ЕС приступить к совместным закупкам военной техники для Украины. Напомним, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал представить новые предложения по поставкам оружия на Украину по линии Европейского фонда мира, поскольку Евросоюз не может оплачивать поставки оружия из своего бюджета. Боррель признал, что 2022 год не был плохим для российской экономики Боррель: Прошлый год не был плохим для российской экономики 22 февраля 2023, 14:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что прошлый год для российской экономики не стал плохим, несмотря на введенные Западом санкции. Как заявил глава дипломатии Евросоюза в интервью радиостанции Onda Cero, прошлый год не был плохим для российской экономики годом, потому что цены на энергоносители взлетели, но теперь цены вернулись к показателям, которые фиксировались до начала спецоперации, передает ТАСС. По его словам, ЕС уже избавился от энергетической зависимости от России и если раньше 40% европейского газа поступало из России, теперь это 6%, и «они не найдут клиента для этого газа». «Я думаю, что мы уже ввели санкции почти против всего, что можно было», – отметил Боррель. Напомним, президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что цель антироссийских санкций – заставить страдать народ России. По словам президента, инициаторы санкций против России наказывают сами себя, спровоцировали рост цен в своих странах, а говорят, что виноваты русские. Новости СМИ2 В Италии усомнились в возможности отправить истребители на Украину Глава МИД Италии Таяни усомнился в способности страны отправить на Украину истребители 21 февраля 2023, 09:51 Текст: Александра Юдина

Поставки истребителей итальянского производства на Украину практически невозможны, заявил газете «Стампа» вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. По его словам, для осуществления поставок сначала нужно скоординировать действия с союзниками, чтобы выяснить, какие самолеты предоставят они. Это делается потому, что поставлять украинцам разные модели не имеет смысла, так как возникнет проблема обучения пилотов, передает ТАСС. Таяни отметил, что отправка итальянских истребителей представляется «практически невозможной». Министр добавил, что в данный момент в Италии утвержден шестой пакет военной помощи, завершается отправка материалов. Кроме того, через пару недель в сотрудничестве с французами на Украину будет отправлена система SAMP-T для противовоздушной обороны. «Лучший способ достижения мира – поддержка украинцев, чтобы они могли сесть за стол переговоров на равных условиях», – заключил Таяни. Ранее в Конгрессе США заявили о подвижках в сторону передачи Украине истребителей. При этом президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. Также в правительстве Британии заявили, что не принимали решения о передаче истребителей Украине, но пообещали изучить этот вопрос. США нарастили поставки СПГ в Европу вдвое Замгоссекретаря Пайетт: США в 2022 году увеличили поставки СПГ в Европу вдвое 23 февраля 2023, 13:19 Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты в 2022 году увеличили поставки сжиженного природного газа в Европу в два раза – до 70 млрд кубометров, сообщил заместитель госсекретаря США по энергетике Джеффри Пайетт. Пайетт сообщил, что американский СПГ стал «важным фактором в способности Европы диверсифицировать» источники энергии. По его словам, американские производители смогли «мобилизовать» СПГ в ответ на потребности, возникшие на фоне украинского кризиса, передает РИА «Новости». Он сообщил, что США отправили в Европу в 2022 году более 70 млрд кубических метров СПГ – вдвое больше, чем годом ранее. По его словам, большая часть этого груза прошла через Грецию. Пайетт подчеркнул, что США останутся одним из двух крупнейших экспортеров СПГ в ближайшие годы в том числе благодаря плавучей регазификационной станцией сжиженного природного газа (FSRU) Александруполиса. Он назвал это еще одним важным фактором устойчивости, которую Греция создает для Юго-Восточной Европы. Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия справится с историческим падением экспорта газа в ЕС. Новости СМИ2 СМИ: Предложения санкций ЕС против ядерного сектора России отклонены из-за Венгрии Газета Politico сообщила об отклонении предложений санкций ЕС против ядерного сектора России отклонены из-за Венгрии 23 февраля 2023, 12:22 Текст: Елизавета Шишкова

Предложения Польши и балтийских стран ввести санкции Евросоюза против российского ядерного сектора были отклонены из-за позиции Венгрии, которая выступила против, сообщило издание Politico со ссылкой на трех дипломатов. В материале издания говорится, что ряд европейских стран сильно зависит от поставок из России ядерных топливных стержней, однако пытаются найти замену. В случае введения санкций против ядерного сектора России меры подразумевали бы так называемую «дедушкину оговорку», что давало бы возможность странам все равно продолжать покупать топливо, передает РИА «Новости». Politico отмечает, что Венгрия выступает против каких-либо санкций против Росатома, в том числе на фоне того, что в стране ведется строительство ядерных реакторов совместно с российской компанией. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Европа не запрещает российский атом.