США решили не менять готовность своих ядерных сил Байден отказался считать решение России по СНВ-3 подготовкой к применению ЯО Байден не увидел в решении России приостановить участие в СНВ-3 признака подготовки к применению ядерного оружия 23 февраля 2023, 02:18 Текст: Антон Антонов

Со стороны Москвы было ошибкой приостановить участие в Договоре о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), но это не следует считать признаком подготовки к применению ядерного оружия, заявил президент США Джо Байден. Байден заявил, что решение России является «не очень ответственным». Однако он не считает, что глава российского государства Владимир Путин «думает о применении ядерного оружия или чем-то в этом роде», например, использовании межконтинентальных баллистических ракет. США не видят свидетельств изменения Россией готовности сил ядерного сдерживания. Байден полагает, что вопрос о СНВ-3 можно решить, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News. Напомним, Путин объявил, что Россия собирается приостановить свое участие в СНВ-3. Госдума и Совфед уже одобрили соответствующий законопроект. Медведев: Россию порвут на части в случае остановки СВО 22 февраля 2023, 10:59

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Если Россия, «не добившись победы», остановит специальную военную операцию, ее порвут на части, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. При этом, по его словам, боевые действия закончатся, если США прекратят поставки оружия киевскому режиму. В своем Telegram-канале Медведев сравнил два выступления, прозвучавших накануне: послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором в том числе было объявлено о приостановке участия нашей страны в СНВ-3, и выступление президента США Джо Байдена «перед толпой поляков». Медведев назвал решение Путина по ДСНВ назревшим и неизбежным. По его словам, к этому подтолкнула война, объявленная США и другими странами НАТО нашей стране. Зампред СБ России отметил, что решение российского лидера будет иметь огромный резонанс в мире в целом и в США в частности, ведь до сих пор американский истеблишмент рассуждал так: «Мы будем гадить вам везде и во всем, мы будем поставлять гигантские объемы оружия киевскому режиму, мы будем работать на поражение России, мы будем ограничивать и уничтожать вас, но стратегическая безопасность – это отдельная тема. Она не связана с общим контекстом взаимоотношений между США и Россией. Она почти священная корова». Зампред Совета безопасности России назвал это грубой ошибкой американцев, которая «хуже, чем преступление». «Ошибка, порожденная их mania grandiosa. Их ощущением своего превосходства и безнаказанности», – подчеркнул он. Медведев указал, что если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта. Он напомнил, что Россия вправе защищаться любым оружием, включая ядерное. Он процитировал президента Путина: «Победить Россию на поле боя невозможно», – и отметил, что приостановка СНВ-3 связана именно с этим. Медведев посоветовал потерявшим связь с реальностью американским элитам подумать, чего они добились. «Понаблюдаем и за реакцией других ядерных держав – участников НАТО: Франции и Британии. Их СЯС обычно не включали в баланс ядерных боеголовок и носителей при подготовке соглашений между США и СССР (Россией), а давно пора это сделать», – добавил он. В тот же день Байден, продолжил Медведев, обратился к российскому народу, выступая «перед толпой поляков». Речь американского лидера прозвучала «в традиционном для Америки мессианском ключе с поправкой на старческий маразм». Байден, как отметил Медведев, нагромоздил высоких слов о том, как важно защищать демократию, и о том, что США не собираются нападать на Россию, что, по оценке зампреда Совбеза России, выглядело нечестно и нелепо. «Кто вообще этот странный дед, вещающий с растерянным видом из Польши? Почему он апеллирует к народу другой страны в период, когда у него полно домашних проблем? С какого перепугу нам прислушиваться к политику из враждебного государства? Почему граждане России должны верить лидеру США, которые развязали больше всех войн в XX и XXI веках, но упрекают нас в агрессивности? Лицу, которое направляет все свои слабеющие интеллектуальные возможности на то, чтобы Россия потерпела «стратегическое поражение», – отметил он. «И еще. Перефразируя известное выражение, Байден в Варшаве заявил: «Если Россия остановит свое вторжение, оно закончится прямо сейчас. Если украинцы перестанут защищаться – это будет концом Украины». Это рафинированное вранье. Правда совсем в другом. Если Россия остановит СВО, не добившись победы, России не будет – ее порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму – война закончится», – заключил Медведев. В МИД России ранее заявили, что дальнейшая судьба Договора по сокращению наступательных вооружений, приостановку действия которого инициировал российский лидер Владимир Путин, будет целиком зависеть от США. Газета ВЗГЛЯД писала, почему Россия решила приостановить действие ДСНВ и как на это решение отреагируют США. Рябков призвал не верить сообщению CNN о «неудачном» испытании российской МБР 22 февраля 2023, 13:39

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Американский телеканал CNN – полностью дискредитировавшее себя СМИ, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя сообщение о якобы неудачном испытательном пуске баллистической ракеты, произошедшем накануне визита президента США Джо Байдена в Киев. Рябков сказал, что программа испытательных пусков не является вопросом, который стоит комментировать. Вся достойная публичного освещения информация предоставляется Министерством обороны, приводит его слова РИА «Новости». В последнее время, продолжил Рябков, в публичном пространстве возникает множество ситуаций провокационного характера, когда осуществляются внешне правдоподобные, а на самом деле не имеющие ничего общего с действительностью и вредоносные вбросы. Целью таких провокаций является проверка реакции официальных кругов в той или стране, в данном случае – в России, сказал замминистра иностранных дел. Всему, что появляется в СМИ, доверять нельзя, указал он. «Тем более если источником выступает CNN – полностью себя дискредитировавшее в последние годы и полностью поставившее себя на обслуживание интересов определенных групп и определенной части политической элиты США», – добавил Рябков. О недостоверности сообщений канала CNN написало ранее агентство Bloomberg. По данным источника агентства, Россия не проводила испытаний МБР в период, пока Байден находился в Киеве. Новости СМИ2 Политолог Дудаков: Байден в Варшаве усилил ястребиную риторику по Украине 22 февраля 2023, 11:36

Фото: Mateusz Slodkowski/Global Look Press

Текст: Дарья Волкова

Своим варшавским выступлением президент США Джо Байден в очередной раз указал на неготовность Запада к мирному урегулированию украинского кризиса. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее американский лидер посетил Польшу и выступил с речью в Варшаве. «Главный посыл выступления американского президента Джо Байдена в Польше состоит в том, что он продолжает усиливать свою ястребиную риторику в отношении конфликта на Украине. Он дает понять, что не собирается сдаваться и идти на мирные переговоры», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков. «Выступление американского лидера носило в большей степени медийный и пиаровский характер. Байдену нужно было приехать в Европу, чтобы подтвердить евроатлантическое сплочение против России и за Украину», – отметил собеседник. «Кроме того, важным посылом этого визита стал внутриполитический аспект Соединенных Штатов – выборы главы государства и участие в них Байдена. Он пытается показать себя президентом военного времени, а с риторикой миротворца выступать ему было бы невыгодно», – акцентировал он. «Очевидно, что как минимум до конца года на Западе не будут готовы к каким-либо мирным переговорам с Россией. Этот посыл также подтвердил Байден. Сейчас они возлагают надежды на весенне-летнее наступление ВСУ, к которому как раз и приурочены поставки западного оружия и техники», – отмечает эксперт. «В Варшаве американский президент говорил о том, что будет расследовать якобы имеющие место военные преступления России. Не забыл и о тезисе про усиление санкционного давления на Москву», – рассуждает политолог. «Байден также попытался обвинить Россию в усугублении продовольственного кризиса в мире. Это, конечно, попытка воздействовать на общественное мнение в странах за пределами западного мира, где очень болезненным стал рост цен на продукты. Впрочем, большинство стран мира винят в этом не Москву, а западные санкции, мешающие глобальной торговле зерном и удобрениями», – добавил он. «Таким образом, можно констатировать, что ничего существенно нового не было, мы это все прекрасно знали и понимали. Поэтому выступление преследовало исключительно медийный эффект», – подытожил Дудаков. Как отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в эфире «Соловьев Live», речь Байдена была подготовлена заранее в Вашингтоне и не претерпела даже минимальных правок. Ее авторство принадлежит аппарату Тони Блинкена, который в Варшаве отсутствовал. «Это была речь того самого Байдена, который прямо участвовал в агрессии НАТО в отношении Югославии», – акцентировал он. «Пассаж в речи президента США о том, что по всей Америке развеваются украинские флаги, крайне непонятен. Где он это видел ? Я внимательно слежу за американским телевидением и блогосферой и могу сказать, что тема Украины вызывает там крайнее раздражение», – отметил политолог. «Сам визит в Восточную Европу дался Байдену нелегко. Слова «демократия», «достоинство», «честность», «добро» произносились с каким-то криком. Он как будто пытался вколотить в нас эти слова. Но выглядело это ужасно», – добавил Дробницкий. «Подготовленная заранее польская речь Байдена была крайне неинтересной. Однако мы лишний раз убедились в том, что с действующей администрацией США никакого диалога быть не может», – резюмировал он. Накануне в ходе рабочего визита в Варшаву, приуроченного к годовщине начала российской спецоперации (СВО) на Украине, президент США Джо Байден заявил, что страны Запада не планировали нападать на Россию и не стремятся установить контроль над ее территорией или уничтожить ее. По его словам, СВО стала испытанием для США, НАТО и Европы. Он также предрек Украине тяжелые и горькие дни. Политолог Владимир Корнилов в комментарии газете ВЗГЛЯД указал на то, что речь Байдена в Варшаве оказалась набором лозунгов. Речь Байдена была эмоциональной и персонифицированой, добавил собеседник. «Ранее в своих выступлениях он никогда не произносил слово «Путин» столько раз. Чуть ли не каждое предложение Байден начинал с упоминания президента России. Это было скорее воззвание к российскому лидеру, чем к украинцам, полякам и американцам. В то же время президент России ни разу не упомянул его в своей речи во время послания к Федеральному собранию», – напомнил политолог. Днем ранее Байден также посетил Киев. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему американцы расценили поездку на Украину как предательство. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД МИД: Дальнейшая судьба ДСНВ зависит целиком от США 22 февраля 2023, 10:22

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Дальнейшая судьба Договора по сокращению наступательных вооружений, приостановку действия которого инициировал российский лидер Владимир Путин, будет целиком зависеть от США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, ситуация «целиком зависит от США», от того, какой курс будет проводить Вашингтон, передает РИА «Новости». Рябков подчеркнул, что президент России будет решать, «если и когда» созреют условия для пересмотра или уточнения решения о приостановке действия договора или принятия дополнительных контрмер. При этом Москва не видит признаков того, что «ситуация в поведении Вашингтона менялась хотя бы в каких-то аспектах», добавил замглавы внешнеполитического ведомства. Он сообщил также, что никаких контактов с американской стороной, а также с Британией и Францией, в ближайшее время не планируется. При этом Рябков отметил, что Россия не может игнорировать потенциал Лондона и Парижа в сфере стратегических вооружений. «Это теперь будет рассматриваться в совокупности с американским как единый кулак, направленный против России», – добавил дипломат. После приостановки ДСНВ Россия будет придерживаться количественных потолков стратегических носителей в рамках Договора, сказал Рябков. Кроме того, Москва намерена соблюдать положения двустороннего советско-американского соглашения 1988 года о взаимном уведомлении о пусках баллистических ракет. Этого, как отметил Рябков, достаточно с точки зрения обеспечения предсказуемости и поддержания стратегической стабильности. Газета ВЗГЛЯД писала, почему Россия решила приостановить действие ДСНВ и как на это решение отреагируют США. Новости СМИ2 Рогов заявил, что США принуждают Киев к наступлению на южном направлении Член Запорожской администрации Рогов заявил, что США заставляют ВСУ начать наступление на южном направлении 22 февраля 2023, 08:27 Текст: Александра Юдина

Штаты заставляют киевский режим начать наступление на южном направлении, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, это подтверждает визит американского президента Джо Байдена, которому нужна война пусть даже ценой всех жителей постукраинского пространства. Рогов объяснил рвение главы США попыткой заработать политические баллы и дивиденды перед избирательной кампанией, чтобы продемонстрировать себя в качестве вершителя мира, передает РИА «Новости». При этом Рогов подчеркнул, что своим поведением Байден показывает, что судьба южных территорий между Россией и Украиной для него важнее, нежели положение людей в штате Огайо, где случилась экологическая катастрофа. Он напомнил, что туда Байден так и не приехал, «отдав предпочтение поездке в Киев и объятиям с президентом Украины Владимиром Зеленским». Напомним, Байден, находясь с рабочим визитом в Варшаве, обратился к россиянам и заявил: «НАТО и Запад вам не враг». По его словам, страны Запада не планировали нападать на Россию, также они не стремятся установить контроль над ее территорией или уничтожить ее. Захарова объяснила, зачем Запад разрушал существующую в мире систему безопасности Захарова: Запад сознательно разрушал существующую систему безопасности в мире 22 февраля 2023, 09:58 Текст: Антон Никитин

Коллективный Запад абсолютно сознательно, хладнокровно и цинично разрушал существующую в мире систему безопасности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Захарова в эфире радио Sputnik отметила, что эта система предполагала равноправие, баланс интересов, взаимность по целому ряду направлений. Запад же, по ее словам, стремился «разрушить все, что уравнивает кого-то в правах с ними». Кроме того, Запад хотел «контролировать всех и вся» и стремился вырваться из всех обязательств, разрушить предполагавшую взаимную ответственность систему, чтобы избавиться от контроля над собой и установить контроль над всеми, подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. «Они посчитали, что это тот самый момент, когда они могут заявить о себе как о единственном центре силы в мире», – добавила дипломат. Накануне глава российского государства Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, по которому Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Новости СМИ2 США сочли действия России и Китая вызовом мировому порядку Глава пресс-службы Госдепа Прайс заявил о вызове миропорядку со стороны России и Китая 22 февраля 2023, 23:50 Текст: Антон Антонов

Укрепление отношений России и Китая беспокоит США, поскольку Москва и Пекин хотят бросить вызов мировому порядку, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс. По версии Прайса, завершение Второй мировой войны привело к появлению «правил, принципов и норм», которые позволили установить беспрецедентный уровень стабильности, регулируя отношения между странами, передает ТАСС. Прайс подчеркнул, что порядок был установлен не США, а совместными усилиями стран, «в том числе в рамках ООН, Устава ООН, Всеобщей декларации прав человека, международного права». Как утверждает Прайс, «Китай и Россия различными путями бросают вызов этому порядку». США «очень внимательно следят за тем, чтобы определить, действительно ли КНР решит предоставить летальное вооружение» России, но пока подобных поставок не фиксировали. Напомним, Россия не раз критиковала Запад за попытки заменить Устав ООН так называемым миропорядком, «основанным на правилах». Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что «порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, основан на двойных стандартах. Байден назвал ошибкой решение Москвы о приостановке участия в СНВ-3 22 февраля 2023, 17:02

Фото: IMAGO/Mateusz Slodkowski/FOTONEW/Global Look Press

Текст: Ольга Иванова

Президент США Джо Байден назвал решение Москвы о приостановке участия в СНВ-3 большой ошибкой, сообщил в Twitter журналист телеканала CBS из пресс-пула Эд О'Кифи. На вопрос журналистов перед встречей с «Бухарестской девяткой» президент США Джо Байден ответил, что решение Владимира Путина о приостановке участия в СНВ-3 – это «большая ошибка», сообщает РИА «Новости». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Россия решила приостановить действие ДСНВ и как на это решение отреагируют США. Во вторник президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия намерена приостановить свое участие в ДСНВ. После этого американская сторона заявила, что готова встретиться с российскими коллегами для обсуждения ДСНВ. В Североатлантическом альянсе выказали сожаление по поводу приостановки участия России в СНВ-3. Новости СМИ2 Пушков: Решение России приостановить участие в СНВ-3 – это бумеранг для США 22 февраля 2023, 13:34

Фото: Federation Council of Russia/

Global Look Press

Текст: Андрей Резчиков

В том, что Россия приостановила свое участие в СНВ-3, Штаты должны винить только себя. США первыми начали демонтаж архитектуры контроля над вооружениями. Сейчас произошел эффект бумеранга. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя болезненную реакцию США и НАТО на решение Москвы приостановить участие в СНВ-3. «Реакция госсекретаря США Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга – раздраженная и очень недовольная. Причина в том, что ДСНВ – это та сфера, которая напрямую затрагивает безопасность США», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. После того, как СССР достиг ядерного паритета с США, в Вашингтоне решили постепенно идти к снижению числа ракетоносителей и ядерных боеголовок, напомнил собеседник. По его словам, в то время США совершенно справедливо увидели угрозу для собственного существования. «Осознав, что два океана не являются для них защитой, США пошли на заключение с Советским Союзом ряда договоров в сфере безопасности. Это был Договор о противоракетной обороне, Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-I и ОСВ-II), Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это была целая система договоренностей с целью ограничения, а затем и сокращения ядерных вооружений, а также для предотвращения ядерной войны», – отметил Пушков. После приостановки Россией участия в ДСНВ приоткрывается окно опасности для США. «Американцам следовало хорошенько подумать, когда они вместе со своими союзниками провозгласили курс на стратегическое поражение России. Штаты фактически объявили себя одним из участников войны на стороне Украины. И почему сейчас они так удивляются ответу Москвы – это вопрос», – отметил Пушков. Столтенберг, добавляет собеседник, должен помнить, что демонтаж системы контроля над ядерным оружием начали Соединенные Штаты, которые в 2001 году вышли из Договора по ПРО 1972 года, а в 2019 году – из ДРСМД. «США первыми начали демонтаж архитектуры контроля над вооружениями. Сейчас произошел эффект бумеранга», – считает Пушков. Сенатор также напомнил о длительном, очень сдержанном поведении России, которая никак не реагировала на выход США из Договора по ПРО и на две волны расширения НАТО. «Американцы привыкли к тому, что мы не реагируем на их односторонние действия. И сейчас они недовольны тем, что мы отвечаем в самой важной для них сфере – сфере ядерной безопасности. Подчеркну: Москва не угрожает и не ставит под сомнение существование США, мы просто говорим о том, что если они будут продолжать курс на нанесение нам стратегического поражения, то это будет иметь определенные последствия для их безопасности. Это не угроза, это сигнал», – пояснил Пушков. Поэтому сейчас в Вашингтоне должны решить, что для них важнее: безопасность США или военная поддержка конфликта на Украине в ущерб собственным интересам. «Заявление Путина должно заставить США задуматься о приоритетах. Если они выберут Украину, то я не думаю, что это решение будет всеми поддержано внутри США. А если они рассчитывают и дальше вести необъявленную войну против России, и при этом требовать от нас соблюдения ДСНВ в полном объеме, словно ничего не происходит, то сегодня мы им дали понять, что не готовы играть в такие игры», – подчеркнул Пушков. «Блинкену, который рассуждает о «безответственном шаге» Москвы, также следует напомнить о тех решениях, которые ранее принимали США. Был ли выход из Договора по ПРО ответственным шагом? На мой взгляд, это был глубоко безответственный шаг. Был ли выход из ДРСМД безответственным шагом? Конечно! Более того, США отказались дать России законные гарантии безопасности, что стало последним безответственным шагом Вашингтона перед началом конфликта», – подытожил Пушков. Во вторник президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что прежде, чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, российская сторона должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО – Великобритании и Франции. В ответ Столтенберг сообщил о том, что НАТО сожалеет о таком решении и выразил надежду на пересмотр Москвой этого шага, в противном случае «вся архитектура контроля над вооружениями демонтирована». В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение России по ДСНВ «безответственным» и сказал, что оно «вызывает глубокое сожаление». При этом США «готовы в любое время говорить с Россией об ограничении стратегических вооружений, независимо от того, что еще происходит в мире или в наших отношениях». В среду Госдума единогласно приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Путин оставил Америке шанс на сохранение договора. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Комитет Думы поддержал приостановку участия России в ДСНВ Комитет Думы поддержал законопроект, приостанавливающий участие России в ДСНВ 22 февраля 2023, 09:41

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Комитет Госдумы по международным делам в среду рекомендовал нижней палате принять внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о приостановлении участия России в Договоре с США о сокращении стратегических наступательных вооружений. Согласно законопроекту, действие ДСНВ приостанавливается, а решение о возобновлении участия России в договоре будет принимать президент России, передает ТАСС. Накануне глава российского государства Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, по которому Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Новости СМИ2 Еще один республиканец объявил о выдвижении кандидатом в президенты США О выдвижении кандидатом в президенты США объявил еще один республиканец 22 февраля 2023, 18:08

Фото: EPA/TASS

Текст: Кристина Цыцура

Американский предприниматель с индийскими корнями Вивек Рамасвами выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах президента США в 2024 году. Политик является сторонником Республиканской партии, передает РИА «Новости». В видеообращении он рассказал, что вырос в Огайо. В 1990-х годах основал мультимиллиардную компанию, создал семью. По словам кандидата в президенты, сейчас в США исчезают понятия «семьи», «патриотизма» и «веры». Также Рамасвами пообещал выступить против «психологического рабства», которое отменило свободу слова в США. В ноябре экс-президент Дональд Трамп объявил об участии в президентской кампании 2024 года. Также о выдвижении в качестве кандидата заявила экс-постпред США при ООН Никки Хейли. Песков оценил реакцию Запада на решение Путина по ДСНВ Песков о ДСНВ: России важно делать все для своей безопасности 22 февраля 2023, 13:19 Текст: Антон Никитин

России важно делать все для своей безопасности, дожидаясь, пока оппоненты созреют для нормального диалога, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, говоря о реакции Запада на решение президента Владимира Путина приостановить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Представитель Кремля отметил, что первая реакция представителей коллективного Запада на решение Москвы оказалась «достаточно консолидированной», но она не дает повода надеяться на какую-то готовность к диалогу или переговорам, передает РИА «Новости». При этом время идет, меняются обстоятельства, и России очень важно делать все для обеспечения собственной безопасности, в том числе в вопросе контроля над вооружением, отметил Песков. По его словам, Россия будет сохранять терпеливый подход в ожидании того, когда оппоненты созреют для нормального диалога. Газета ВЗГЛЯД писала, почему Россия решила приостановить действие ДСНВ и как на это решение отреагируют США. Новости СМИ2 Госдеп распространил старое заявление глав МИД G7 о санкциях против России Reuters: Госдеп по ошибке распространил старое заявление глав МИД G7 о санкциях против России 22 февраля 2023, 09:34 Текст: Антон Никитин

Госдепартамент США во вторник, 21 февраля, по ошибке распространил старое заявление глав МИД стран G7, сделанное еще пять месяцев назад, сообщили в японском внешнеполитическом ведомстве. В заявлении говорилось о намерении вводить новые ограничительные меры в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает Reuters. При этом во внешнеполитическом ведомстве Японии не подтвердили и не опровергли эту информацию. Соответствующих разъяснений на сайте МИД Японии нет, передает ТАСС. При этом агентство Kyodo отозвало новость о заявлении глав МИД G7. Во вторник Госдеп опубликовал заявление глав внешнеполитических стран «Семерки», в котором содержалось осуждение в адрес России в связи с ситуацией на Украине. Володин призвал Америку «не валять дурака» Володин: Приостановление ДСНВ стало итогом внешней политики США 22 февраля 2023, 08:59 Текст: Антон Никитин

Ситуация с приостановлением Россией действия Договора о сокращении наступательных вооружений стала итогом американской внешней политики, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале Володин призвал Вашингтон: «Не валяй дурака, Америка». Он подчеркнул, что в вопросах безопасности нашей страны и граждан разговор с Россией на языке ультиматумов недопустим. Спикер Госдумы сообщил, что в среду нижняя палата российского парламента рассмотрит инициативу президента Владимира Путина о приостановлении действия ДСНВ. Он подчеркнул, что сложившаяся обстановка стала итогом внешней политики Вашингтона. США претили соблюдать взятые на себя обязательства, отвергли предложения Москвы по вопросам глобальной безопасности и тем самым разрушили архитектуру международной стабильности, ввергли мир в состояние конфликтов и вызовов, подчеркнул Володин. Он призвал членов Конгресса США осознать созданную по вине президента Джо Байдена ситуацию, а также возможные ее последствия. Накануне глава российского государства Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, по которому Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Новости СМИ2 В США опровергли слух об «испытании» российской МБР во время визита Байдена в Киев Bloomberg: Россия не проводила испытаний МБР, пока Байден находился в Киеве 22 февраля 2023, 12:38 Текст: Антон Никитин

Сообщение канала CNN о том, что Россия якобы испытала межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), пока президент США Джо Байден находился с визитом в Киеве, недостоверно, сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника. По словам источника Bloomberg, Россия не проводила испытаний МБР в период, пока Байден находился в Киеве. Он уточнил, что Россия, соблюдая ДСНВ, уведомляла США о планах испытать ракету до того, как стало известно о визите президента США в Киев. Такие испытания являются обычным явлением и не стали неожиданностью для Вашингтона, добавил источник, отметив, что американская сторона не считает это испытание угрозой для США или их союзников, передает РИА «Новости». Ранее подполковник американской армии Дэниэл Дэвис заявил, что визит Байдена в Киев во время воздушной тревоги является большой постановкой, не принесшей Украине никакой реальной пользы.