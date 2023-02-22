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Байден назвал ошибкой решение Москвы о приостановке участия в СНВ-3
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Президент США Джо Байден назвал решение Москвы о приостановке участия в СНВ-3 большой ошибкой, сообщил в Twitter журналист телеканала CBS из пресс-пула Эд О'Кифи.
На вопрос журналистов перед встречей с «Бухарестской девяткой» президент США Джо Байден ответил, что решение Владимира Путина о приостановке участия в СНВ-3 – это «большая ошибка», сообщает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Россия решила приостановить действие ДСНВ и как на это решение отреагируют США.
Во вторник президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия намерена приостановить свое участие в ДСНВ. После этого американская сторона заявила, что готова встретиться с российскими коллегами для обсуждения ДСНВ. В Североатлантическом альянсе выказали сожаление по поводу приостановки участия России в СНВ-3.
Медведев: Россию порвут на части в случае остановки СВО
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Если Россия, «не добившись победы», остановит специальную военную операцию, ее порвут на части, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. При этом, по его словам, боевые действия закончатся, если США прекратят поставки оружия киевскому режиму.
В своем Telegram-канале Медведев сравнил два выступления, прозвучавших накануне: послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором в том числе было объявлено о приостановке участия нашей страны в СНВ-3, и выступление президента США Джо Байдена «перед толпой поляков».
Медведев назвал решение Путина по ДСНВ назревшим и неизбежным. По его словам, к этому подтолкнула война, объявленная США и другими странами НАТО нашей стране. Зампред СБ России отметил, что решение российского лидера будет иметь огромный резонанс в мире в целом и в США в частности, ведь до сих пор американский истеблишмент рассуждал так: «Мы будем гадить вам везде и во всем, мы будем поставлять гигантские объемы оружия киевскому режиму, мы будем работать на поражение России, мы будем ограничивать и уничтожать вас, но стратегическая безопасность – это отдельная тема. Она не связана с общим контекстом взаимоотношений между США и Россией. Она почти священная корова».
Зампред Совета безопасности России назвал это грубой ошибкой американцев, которая «хуже, чем преступление». «Ошибка, порожденная их mania grandiosa. Их ощущением своего превосходства и безнаказанности», – подчеркнул он.
Медведев указал, что если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта. Он напомнил, что Россия вправе защищаться любым оружием, включая ядерное.
Он процитировал президента Путина: «Победить Россию на поле боя невозможно», – и отметил, что приостановка СНВ-3 связана именно с этим.
Медведев посоветовал потерявшим связь с реальностью американским элитам подумать, чего они добились. «Понаблюдаем и за реакцией других ядерных держав – участников НАТО: Франции и Британии. Их СЯС обычно не включали в баланс ядерных боеголовок и носителей при подготовке соглашений между США и СССР (Россией), а давно пора это сделать», – добавил он.
В тот же день Байден, продолжил Медведев, обратился к российскому народу, выступая «перед толпой поляков». Речь американского лидера прозвучала «в традиционном для Америки мессианском ключе с поправкой на старческий маразм». Байден, как отметил Медведев, нагромоздил высоких слов о том, как важно защищать демократию, и о том, что США не собираются нападать на Россию, что, по оценке зампреда Совбеза России, выглядело нечестно и нелепо.
«Кто вообще этот странный дед, вещающий с растерянным видом из Польши? Почему он апеллирует к народу другой страны в период, когда у него полно домашних проблем? С какого перепугу нам прислушиваться к политику из враждебного государства? Почему граждане России должны верить лидеру США, которые развязали больше всех войн в XX и XXI веках, но упрекают нас в агрессивности? Лицу, которое направляет все свои слабеющие интеллектуальные возможности на то, чтобы Россия потерпела «стратегическое поражение», – отметил он.
«И еще. Перефразируя известное выражение, Байден в Варшаве заявил: «Если Россия остановит свое вторжение, оно закончится прямо сейчас. Если украинцы перестанут защищаться – это будет концом Украины». Это рафинированное вранье. Правда совсем в другом. Если Россия остановит СВО, не добившись победы, России не будет – ее порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму – война закончится», – заключил Медведев.
В МИД России ранее заявили, что дальнейшая судьба Договора по сокращению наступательных вооружений, приостановку действия которого инициировал российский лидер Владимир Путин, будет целиком зависеть от США.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Россия решила приостановить действие ДСНВ и как на это решение отреагируют США.
Байден: Украину ждут тяжелые и горькие дни
Байден: Конфликт на Украине может растянуться на годы
Конфликт на Украине может длиться не один год, Украину ждут «тяжелые и горькие дни», заявил президент США Джо Байден во вторник во время выступления в Варшаве.
По его словам, защита свободы – это не работа одного дня, даже не одного года, передает ТАСС его слова.
Президент США добавил, что Киев готов к жестким и горьким дням. Украина готовит свое контрнаступление, считает он.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден своей поддержкой Украины и контактами с Киевом может подтолкнуть человечество к третьей мировой войне
Небензя потребовал компенсацию от устроивших взрывы «Северных потоков» стран
Небензя потребовал наказать виновных в диверсии на «Северных потоках» и компенсировать ущерб пострадавшим государствам
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Страны, которые несут ответственность за диверсии на «Северных потоках», должны компенсировать ущерб пострадавшим государствам, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ организации.
Небензя подчеркнул, что нет сомнений ни в том, кто взорвал трубопроводы, ни в мотивах, ни в способе – «это даже больше, чем дымящийся пистолет, который мечтают найти все американские детективы в голливудских блокбастерах». По его словам, с такими уликами за защиту «наших американских коллег» не взялся бы ни один адвокат, «а в вердикте жюри присяжных сомнений бы не было», передает РИА «Новости».
Оценивая первый раунд консультаций по российскому проекту резолюции о создании комиссии для расследования диверсии, Небензя сказал, что западные эксперты, похоже «не заинтересованы в объективном международном расследовании», это «усиливает подозрения». Обсуждения по тексту проекта резолюции продолжаются.
Он подверг критике «те, с позволения сказать, расследования», которые ведут Дания, Швеция и Германия. Небензя указал, что расследования «не просто не транспарентны», а проводятся с целью «замести следы и выгородить старшего американского брата». Россию «к ним не допускают и все наши запросы высокомерно игнорируют», отметил он.
«День настал. И он, возможно, станет предвестником эпохи, в которой трансграничные и трансконтинентальные коммуникации станут законной целью для операций, направленных на ослабление тех или иных государств – эпохи хаоса и немыслимого ущерба для всего человечества», – сказал Небензя.
Чтобы предотвратить это, нужно найти и наказать виновных в подрыве «Северных потоков», заявил он. Страны, которые несут ответственность за случившееся, должны «компенсировать пострадавшим государствам понесенный ущерб так, как это предусматривается международным правом», сказал дипломат.
Россия распространила в Совбезе и Генассамблее ООН обращение Госдумы с запросом на проведение расследования диверсии, а также ноты российских посольств в адрес внешнеполитических ведомств Германии, Дании, Норвегии, Швеции и США.
Небензя также отметил, что репутация американского журналиста Сеймура Херша позволяет не сомневаться в том, что он говорит правду о произошедшем на трубопроводах. Дипломат заявил: «Мы узнали не только о том, что это сделали США, но и как они это сделали при соучастии союзника по НАТО – Норвегии».
Напомним, Херш со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Россия представила проект резолюции Совбеза ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсии.
Китай отказался верить США на слово в ситуации вокруг «Северных потоков»
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь счел недостаточными заверения США в непричастности к взрывам на «Северных потоках»
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Заверений США в том, что они не имеют отношения к диверсиям на «Северных потоках», недостаточно для ответа на «множество вопросов и опасений» по всему миру, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
На заседании СБ ООН дипломат постоянного представительства США при организации заявил, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью». Он заверил, что «США ни в коей мере не причастны к ним», передает ТАСС.
Однако Чжан Цзюнь отметил, что за последнее время появилось много информации, которая «вызывает тревогу», поэтому «простого заявления о том, что это совершенная ложь и полная фикция, очевидно, недостаточно». Китай ждет «убедительных объяснений от причастных сторон». По мнению Пекина, такой «запрос» является абсолютно законным и обоснованным.
Постпред Китая призвал ускорить расследование. Как заявил Чжан Цзюнь, если виновных не удастся установить, это пошлет «неверный сигнал тем, у кого какие-то злые намерения». Дипломат подчеркнул, что «Северный поток» – «важнейший объект трансграничной энергетической инфраструктуры», взрывы сильно навредили как энергетическому рынку, так и экологии.
ООН как международная организация с наибольшими полномочиями и самым широким представительством может играть активную роль в проведении расследования, сказал Чжан Цзюнь. По его словам, Китай «приветствует внесенный на рассмотрение СБ ООН российский проект резолюции» по данному вопросу.
Напомним, американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».
Рябков призвал не верить сообщению CNN о «неудачном» испытании российской МБР
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Американский телеканал CNN – полностью дискредитировавшее себя СМИ, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя сообщение о якобы неудачном испытательном пуске баллистической ракеты, произошедшем накануне визита президента США Джо Байдена в Киев.
Рябков сказал, что программа испытательных пусков не является вопросом, который стоит комментировать. Вся достойная публичного освещения информация предоставляется Министерством обороны, приводит его слова РИА «Новости».
В последнее время, продолжил Рябков, в публичном пространстве возникает множество ситуаций провокационного характера, когда осуществляются внешне правдоподобные, а на самом деле не имеющие ничего общего с действительностью и вредоносные вбросы. Целью таких провокаций является проверка реакции официальных кругов в той или стране, в данном случае – в России, сказал замминистра иностранных дел.
Всему, что появляется в СМИ, доверять нельзя, указал он. «Тем более если источником выступает CNN – полностью себя дискредитировавшее в последние годы и полностью поставившее себя на обслуживание интересов определенных групп и определенной части политической элиты США», – добавил Рябков.
О недостоверности сообщений канала CNN написало ранее агентство Bloomberg. По данным источника агентства, Россия не проводила испытаний МБР в период, пока Байден находился в Киеве.
В США сообщили о готовности провести встречу с Россией по ДСНВ
В Совете нацбезопасности США заявили, что готовы провести встречу с Россией по ДСНВ
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Представители США готовы встретиться с российскими коллегами для обсуждения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и стратегической стабильности, сообщил представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома телеканалу CNN.
Представитель Белого дома заявил, что США готовы обсуждать с Россией темы ядерной стабильности, независимо от того, что еще происходит в мире, Соединенные Штаты намерены работать по тематике жизненно важных мер контроля над вооружениями, передает ТАСС.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в эфире CNN заявил, что Вашингтон пока не видит оснований для повышения готовности ядерных сил после решения президента России Владимира Путина о приостановке участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ.
Захарова ответила на обращение Байдена к россиянам
После обращения Байдена к россиянам Захарова указала на слово «недруг» в русском языке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы американского государства Джо Байдена о том, что НАТО – «не враг» россиянам.
Захарова отметила в Telegram, что в «русском языке есть замечательное слово «недруг». «Оно хуже, чем «враг», – заявила официальный представитель МИДа.
Напомним, Байден, находясь с рабочим визитом в Варшаве, обратился к россиянам и заявил: «НАТО и Запад вам не враг». По его словам, страны Запада не планировали нападать на Россию, также они не стремятся установить контроль над ее территорией или уничтожить ее.
Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке СНВ-3
Володин сообщил о внесении Путиным в Госдуму законопроекта о приостановке участия России в СНВ-3
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Глава российского государства Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, по которому Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В Госдуму внесен проект федерального закона «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», передает ТАСС.
Как сообщил Володин, депутаты собираются рассмотреть законопроект в среду. Он заверил, что решение по документу будет принято «безотлагательно», после чего проект закона направят в Совет Федерации. Отмечается, что законопроект был направлен в комитеты Госдумы по международным делам и обороне, передает РИА «Новости».
В свою очередь глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что сенаторы вслед за Госдумой также могут рассмотреть документ в среду, если тот поступит в верхнюю палату парламента. «Передадут – значит, рассмотрим», – ответил он на соответствующий вопрос. По словам сенатора, на среду «запланировано и заседание комитета, и будет пленарное заседание». Он заявил, что в решении необходима «определенная оперативность», к которой в Совфеде готовы.
В законопроекте говорится, что решение о возобновлении действия СНВ-3 будет принимать глава государства. Указывается, что федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Напомним, Путин в послании Федеральному собранию объявил о приостановке Россией своего участия в СНВ-3. Он подчеркнул при этом, что Москва «не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие».
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Политолог Дудаков: Байден в Варшаве усилил ястребиную риторику по Украине
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Своим варшавским выступлением президент США Джо Байден в очередной раз указал на неготовность Запада к мирному урегулированию украинского кризиса. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее американский лидер посетил Польшу и выступил с речью в Варшаве.
«Главный посыл выступления американского президента Джо Байдена в Польше состоит в том, что он продолжает усиливать свою ястребиную риторику в отношении конфликта на Украине. Он дает понять, что не собирается сдаваться и идти на мирные переговоры», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Выступление американского лидера носило в большей степени медийный и пиаровский характер. Байдену нужно было приехать в Европу, чтобы подтвердить евроатлантическое сплочение против России и за Украину», – отметил собеседник.
«Кроме того, важным посылом этого визита стал внутриполитический аспект Соединенных Штатов – выборы главы государства и участие в них Байдена. Он пытается показать себя президентом военного времени, а с риторикой миротворца выступать ему было бы невыгодно», – акцентировал он.
«Очевидно, что как минимум до конца года на Западе не будут готовы к каким-либо мирным переговорам с Россией. Этот посыл также подтвердил Байден. Сейчас они возлагают надежды на весенне-летнее наступление ВСУ, к которому как раз и приурочены поставки западного оружия и техники», – отмечает эксперт.
«В Варшаве американский президент говорил о том, что будет расследовать якобы имеющие место военные преступления России. Не забыл и о тезисе про усиление санкционного давления на Москву», – рассуждает политолог.
«Байден также попытался обвинить Россию в усугублении продовольственного кризиса в мире. Это, конечно, попытка воздействовать на общественное мнение в странах за пределами западного мира, где очень болезненным стал рост цен на продукты. Впрочем, большинство стран мира винят в этом не Москву, а западные санкции, мешающие глобальной торговле зерном и удобрениями», – добавил он.
«Таким образом, можно констатировать, что ничего существенно нового не было, мы это все прекрасно знали и понимали. Поэтому выступление преследовало исключительно медийный эффект», – подытожил Дудаков.
Как отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в эфире «Соловьев Live», речь Байдена была подготовлена заранее в Вашингтоне и не претерпела даже минимальных правок. Ее авторство принадлежит аппарату Тони Блинкена, который в Варшаве отсутствовал. «Это была речь того самого Байдена, который прямо участвовал в агрессии НАТО в отношении Югославии», – акцентировал он.
«Пассаж в речи президента США о том, что по всей Америке развеваются украинские флаги, крайне непонятен. Где он это видел ? Я внимательно слежу за американским телевидением и блогосферой и могу сказать, что тема Украины вызывает там крайнее раздражение», – отметил политолог.
«Сам визит в Восточную Европу дался Байдену нелегко. Слова «демократия», «достоинство», «честность», «добро» произносились с каким-то криком. Он как будто пытался вколотить в нас эти слова. Но выглядело это ужасно», – добавил Дробницкий.
«Подготовленная заранее польская речь Байдена была крайне неинтересной. Однако мы лишний раз убедились в том, что с действующей администрацией США никакого диалога быть не может», – резюмировал он.
Накануне в ходе рабочего визита в Варшаву, приуроченного к годовщине начала российской спецоперации (СВО) на Украине, президент США Джо Байден заявил, что страны Запада не планировали нападать на Россию и не стремятся установить контроль над ее территорией или уничтожить ее. По его словам, СВО стала испытанием для США, НАТО и Европы. Он также предрек Украине тяжелые и горькие дни.
Политолог Владимир Корнилов в комментарии газете ВЗГЛЯД указал на то, что речь Байдена в Варшаве оказалась набором лозунгов. Речь Байдена была эмоциональной и персонифицированой, добавил собеседник.
«Ранее в своих выступлениях он никогда не произносил слово «Путин» столько раз. Чуть ли не каждое предложение Байден начинал с упоминания президента России. Это было скорее воззвание к российскому лидеру, чем к украинцам, полякам и американцам. В то же время президент России ни разу не упомянул его в своей речи во время послания к Федеральному собранию», – напомнил политолог.
Днем ранее Байден также посетил Киев. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему американцы расценили поездку на Украину как предательство.
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Песков: Россия заранее не предупреждала США о решении приостановить участие в ДСНВ
Вашингтону стало известно о решении России приостановить участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет», – ответил представитель Кремля на вопрос, предупреждала ли Москва заранее Вашингтон о том, что Путин объявит сегодня о таком решении. А затем утвердительно ответил на вопрос о том, узнали ли США об этом шаге, как и все, из послания российского лидера парламенту, передает ТАСС.
Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ.
Задержанного с пистолетом в Шереметьеве американца приговорили к восьми годам колонии
В Москве гражданина США, задержанного в аэропорту Шереметьево с пистолетом, приговорили к восьми годам колонии.
Речь идет об американце Андрэ Хачатуряне, передает РИА «Новости» со ссылкой на суд. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком восемь лет в колонии общего режима.
Прокурор запрашивал девять лет колонии, но решение суда оказалось мягче.
Хачатуряна задержали в транзитной зоне аэропорта в декабре 2021 года с пистолетом Glok-17, когда он летел из США в Армению. Пистолет лежал в багаже в кейсе, который закрывался на ключ. Американцу предъявили обвинение в контрабанде оружия. Сначала мужчина вину не признавал, но позже признался и раскаялся.
МИД: Дальнейшая судьба ДСНВ зависит целиком от США
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Дальнейшая судьба Договора по сокращению наступательных вооружений, приостановку действия которого инициировал российский лидер Владимир Путин, будет целиком зависеть от США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
По его словам, ситуация «целиком зависит от США», от того, какой курс будет проводить Вашингтон, передает РИА «Новости».
Рябков подчеркнул, что президент России будет решать, «если и когда» созреют условия для пересмотра или уточнения решения о приостановке действия договора или принятия дополнительных контрмер. При этом Москва не видит признаков того, что «ситуация в поведении Вашингтона менялась хотя бы в каких-то аспектах», добавил замглавы внешнеполитического ведомства.
Он сообщил также, что никаких контактов с американской стороной, а также с Британией и Францией, в ближайшее время не планируется. При этом Рябков отметил, что Россия не может игнорировать потенциал Лондона и Парижа в сфере стратегических вооружений. «Это теперь будет рассматриваться в совокупности с американским как единый кулак, направленный против России», – добавил дипломат.
После приостановки ДСНВ Россия будет придерживаться количественных потолков стратегических носителей в рамках Договора, сказал Рябков. Кроме того, Москва намерена соблюдать положения двустороннего советско-американского соглашения 1988 года о взаимном уведомлении о пусках баллистических ракет. Этого, как отметил Рябков, достаточно с точки зрения обеспечения предсказуемости и поддержания стратегической стабильности.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Россия решила приостановить действие ДСНВ и как на это решение отреагируют США.
МИД: Вести дела с Западом в обычном режиме больше невозможно
В МИД заявили о невозможности вести дела с Западом в обычном режиме
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Вести дела с США и в целом с Западом в обычном режиме больше нет возможности, это же касается и сферы контроля над вооружениями, заявили в МИД России.
Сфера контроля над вооружениями неотделима от геополитических и военно-стратегических реалий, сообщили в пресс-службе МИДа.
Отмечается, что политика США направлена на подрыв нацбезопасности России, что противоречит принципам Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
В ведомстве подчеркнули, что участие России в договоре лишь приостановлено, оно может быть обратимо, если США приложат усилия для его полного выполнения. В МИДе призвали Вашингтон именно к таким шагам.
Также указано на нарушение со стороны США ключевых положений ДСНВ. Так, речь идет об одностороннем исключении из зачета по договору более 100 единиц американских СНВ. Их Вашингтон переименовал, чтобы они перестали попадать под договорные определения.
В министерстве указали, что Россия продолжит соблюдать предусмотренные им ограничения, согласно договору.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ.
Рогов заявил, что США принуждают Киев к наступлению на южном направлении
Член Запорожской администрации Рогов заявил, что США заставляют ВСУ начать наступление на южном направлении
Штаты заставляют киевский режим начать наступление на южном направлении, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, это подтверждает визит американского президента Джо Байдена, которому нужна война пусть даже ценой всех жителей постукраинского пространства. Рогов объяснил рвение главы США попыткой заработать политические баллы и дивиденды перед избирательной кампанией, чтобы продемонстрировать себя в качестве вершителя мира, передает РИА «Новости».
При этом Рогов подчеркнул, что своим поведением Байден показывает, что судьба южных территорий между Россией и Украиной для него важнее, нежели положение людей в штате Огайо, где случилась экологическая катастрофа. Он напомнил, что туда Байден так и не приехал, «отдав предпочтение поездке в Киев и объятиям с президентом Украины Владимиром Зеленским».
Напомним, Байден, находясь с рабочим визитом в Варшаве, обратился к россиянам и заявил: «НАТО и Запад вам не враг». По его словам, страны Запада не планировали нападать на Россию, также они не стремятся установить контроль над ее территорией или уничтожить ее.
Китай возложил на США ответственность за ситуацию вокруг СНВ-3
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал США принять меры по возобновлению работы механизмов контроля над вооружениями
США первыми вышли из механизмов контроля над вооружениями в отношениях с Россией, Вашингтон должен первым сделать шаги по их восстановлению, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
Китайского дипломата спросили, должна ли Россия вернуться к исполнению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он ответил, что США «должны быть первыми готовы принять ответственные шаги, чтобы эти инструменты заработали», передает РИА «Новости».
Чжан Цзюнь сказал, что СНВ-3 и другие механизмы – это «важная часть глобальной архитектуры безопасности». Он выразил сожаление, что в данной сфере участники делают «негативные шаги». Дипломат призвал «заинтересованные стороны» к продолжению диалога.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о приостановке Россией своего участия в СНВ-3. Он внес в Госдуму соответствующий законопроект.