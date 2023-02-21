В деле о краже у Чубайса изменили территориальную подсудность

Территориальная подсудность дела о краже имущества экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, где основным фигурантом является его экс-партнер Илья Сучков, изменена по решению Хамовнического суда Москвы, сообщил адвокат одного из подсудимых Вячеслав Макаров.

Дело передано в Замоскворецкий районный суд в связи с определением места совершения кражи, заявил защитник ТАСС.

Против передачи были все участники процесса, кроме Мусы Садаева и его адвокатов, решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Макаров пояснил, что Хамовнический суд отменил меру пресечения в виде запрета определенных действий фигурантам дела на подписку о невыезде. Суд учел данные о личности подзащитных, состояние здоровья, семейное положение и поведение на суде.

Уголовное дело было заведено в 2017 году по заявлению Чубайса о краже имущества из жилого комплекса в Переделки, куда входят гостевой дом, жилой дом, дом охраны, газопровод, гараж и земельный участок. Сумма ущерба со стадии предварительного следствия снизилась с 3 млрд рублей до 70 млн рублей. Потерпевшей стороной по делу о краже признаны Чубайс и компания «Тилсок». Фигурантов дела обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере и краже в особо крупном размере.