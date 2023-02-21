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Число погибших при новых землетрясениях в Турции достигло шести человек
Star: Число погибших при новых землетрясениях в турецкой провинции Хатай выросло до шести человек
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Число погибших при землетрясениях в турецкой провинции Хатай выросло до шести человек, сообщили СМИ.
Как отмечает газета Star, число погибших выросло до шести, передает РИА «Новости».
Ранее глава Минздрава Турции сообщил, что в понедельник в стране от подземных толчков пострадали 294 человека, в том числе 18 в тяжелом состоянии.
Напомним, в понедельник вечером на границе Сирии и Турции произошло землетрясение. После подземных толчков в турецкой провинции Хатай под завалами вновь оказались люди.
Опубликовано видео разрушений после нового землетрясения в Турции
В социальных сетях появилось видео, на которых видны последствия произошедшего в понедельник нового землетрясения в Турции.
На видео, которое засняли турецкие СМИ, попал момент разрушения здания в провинции Хатай, кадры опубликовал Telegram-канал «Смотри».
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в приграничном регионе Сирии и Турции. Информации о пострадавших пока нет.
Власти Антальи и Мерсина в Турции призвали людей не приближаться к морю
Власти турецких провинций Анталья и Мерсин призвали не приближаться к морю после землетрясений из-за риска подъема воды
Власти прибрежных провинций Турции Анталья и Мерсин призвали людей не приближаться к берегу моря после новых землетрясений на юго-востоке страны в связи с риском повышения уровня воды.
Власти провинции Антальи в специальном обращении попросили не приближаться к берегу моря. Аналогичное предупреждение распространили власти Мерсина, передает РИА «Новости».
Позже вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что риска цунами после новых землетрясений на юго-востоке Турции на данный момент нет, предупреждение снято.
После землетрясений 6 февраля часть улиц города Искендерун оказалась затопленной из-за поднявшегося уровня моря.
Напомним, в понедельник вечером на границе Сирии и Турции произошло землетрясение. Очаг подземных толчков залегал на глубине 2 километров, в девяти километрах от турецкой Антакьи и 75 километрах от сирийской Латакии.
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на границе Сирии и Турции
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в приграничном регионе Сирии и Турции, сообщает Европейский сейсмологический центр.
Землетрясение зафиксировано в 17.04 по времени UTC (20.04 мск) в девяти километрах от Антакьи в Турции и 75 километрах от сирийской Латакии. Очаг залегал на глубине 2 километров, передает РИА «Новости».
Отмечается, что турецкие СМИ уже сообщают о новых разрушениях в провинции Хатай.
«Земля содрогнулась под ногами. Были очень сильные толчки, есть разрушения», – передает телеканал CNN Turk.
Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошла серия землетрясений, за которыми последовали сотни афтершоков, в результате, по последним данным, погибли более 41,1 тыс. человек.
В турецком городе Хатай под завалами домов находятся люди
Мэр: В турецком городе Хатай под завалами домов находятся люди
Мэр турецкого города Хатай сообщил, что после новых землетрясений под завалами домов есть люди, спасатели направлены для оказания помощи.
Как сообщает телеканал NTV, значительное количество машин скорой помощи курсирует между полевыми госпиталями и завалами после обрушения ряда домов в турецкой провинции Хатай после двух новых землетрясений, передает РИА «Новости».
Корреспонденты канала отмечают, что толчки были столь мощными, что им пришлось держаться друг за друга, чтобы не упасть. Тех, кто находился в автомобилях, подбросило на метр в машине.
Ранее сообщалось, что новое землетрясение магнитудой 6,3 произошло в приграничном регионе Сирии и Турции.
Турецкий профессор предупредил о возможности новых землетрясений
Профессор Стамбульского университета Туйсуз предупредил о возможности новых землетрясений в Турции
Произошедшее в понедельник в турецкой провинции Хатай землетрясение не является афтершоком, стоит ожидать новых подземных толчков, в зоне риска провинции по обе стороны от разлома, в том числе Бингель и Адана, сообщил геолог, профессор Стамбульского университета Окан Туйсуз.
Турецкий профессор отметил в эфире телеканала NTV, что первое землетрясение в Кахраманмараше обнажило разлом, который теперь отчетливо виден на поверхности – он идет от Кахраманмараша до Антакьи в провинции Хатай и продолжается далее в Средиземном море. Геолог выразил уверенность, что раз мы сейчас увидели активность такой силы на линии этого разлома, то стоит ожидать ее продолжения. Профессор предупредил, что в зоне риска турецкие провинции с обеих сторон от разлома, в том числе Бингель, Адана, а также регионы в Восточном Средиземноморье, передает ТАСС.
Туйсуз уверен, что произошедшее в понедельник в турецкой провинции Хатай землетрясение не является афтершоком после подземных толчков в Кахраманмараше, а является самостоятельным, которое спровоцировано произошедшим ранее раскрытием разлома в этом регионе. Эксперт уверен, что существует вероятность повторения крупных толчков.
Напомним, в понедельник вечером на границе Сирии и Турции произошло землетрясение магнитудой 6,3. После подземных толчков в турецкой провинции Хатай обрушились новые дома, под завалами вновь оказались люди.
В результате серии землетрясений и нескольких тысяч афтершоков, произошедших на юго-востоке Турции 6 февраля, погибли более 41,1 тыс. человек.
Перед землетрясением в Турции и Сирии в небе заметили вспышку
Сирийский сейсмолог Хасан объяснила вспышку в небе над Турцией и Сирией перед землетрясением изменением полей атмосферы
Перед подземными толчками происходит изменение электрического и магнитного полей атмосферы, заявила директор высшего института сейсмических исследований при университете Дамаска Хала Хасан, комментируя появление фото и видео голубой вспышки в небе перед землетрясением на границе Турции и Сирии.
На видео можно заметить голубое сияние, вслед за которым начинаются подземные толчки. Отмечается, что это явление наблюдали жители сирийской Латакии и приграничных районов Турции. Директор высшего института сейсмических исследований при университете Дамаска Хала Хасан заявила радиостанции Sham FM, что этому голубому свету нет объяснений, однако отметила, что перед подземными толчками происходит изменение электрического и магнитного полей атмосферы, передает РИА «Новости».
Напомним, в понедельник вечером на границе Сирии и Турции произошло землетрясение. После подземных толчков в турецкой провинции Хатай под завалами вновь оказались люди.
В результате серии землетрясений и нескольких тысяч афтершоков, произошедших на юго-востоке Турции 6 февраля, погибли более 41,1 тыс. человек.
Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 40,6 тыс. человек
Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 40 689 человек, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.
По его словам, поисково-спасательные работы завершены в большей части регионов Турции, которых затронуло землетрясение, передает РИА «Новости».
Напомним, землетрясение затронуло 10 провинций страны, в которых на три месяца ввели режим ЧС. Сейчас спасатели из нескольких стран мира продолжают доставать из-под завалов живых людей.
Из-под завалов после землетрясения в Турции спасли более 114 тыс. человек
Число спасенных из-под завалов после землетрясения на юго-востоке Турции людей превысило 114 тыс. человек, более 118 тыс. зданий будут снесены, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам Эрдогана, на данный момент из-под завалов спасены 114 тыс. 834 гражданина, поисковые работы продолжаются в провинции Хатай. Он сообщил, что более 118 тыс. зданий в 11 пострадавших провинциях признаны аварийными и будут снесены, передает РИА «Новости».
Президент Турции отметил, что в стране решено запретить строительство новых домов высотой больше трех-четырех этажей в зоне землетрясений.
Ранее сообщалось, что общее число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 41,1 тыс. человек.
Число жертв землетрясений в Турции превысило 41 тыс. человек
Управление по чрезвычайным ситуациям Турции: Число погибших в результате землетрясений увеличилось до 41020 человек
Число погибших в результате землетрясений в Турции составило 41020 человек, сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям (АФАД) страны.
Как сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям, по последним данным, в результате землетрясений в десяти провинциях Турции погибли 41020 человек, передает ТАСС.
В АФАД отметили, что с момента первого землетрясения 6 февраля в регионе зарегистрировано более 6,2 тыс. повторных подземных толчков. На местах обрушения зданий работают порядка 19,5 тыс. спасателей из различных ведомств, в том числе и иностранные специалисты. Всего же в зоне бедствия оказанием помощи, ликвидацией последствий и охраной порядка занимаются более 245 тыс. сотрудников АФАД, полиции, жандармерии, других силовых структур, социальных ведомств и общественных организаций.
По словам главы АФАД Юнуса Сезера, разбор завалов продолжается в провинциях Кахраманмараш и Хатай, наиболее пострадавших в результате бедствия, в остальных восьми провинциях спасательные операции в основном завершены.
Напомним, 6 февраля в Турции произошла серия землетрясений, за которыми последовали тысячи афтершоков.
Число погибших при землетрясении в Турции превысило 40,5 тыс.
Число погибших в результате мощного землетрясения на юго-востоке Турции выросло до 40 642.
Об этом сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер, передает РИА «Новости».
Напомним, землетрясение затронуло 10 провинций страны, в которых на три месяца ввели режим ЧС. Сейчас спасатели из нескольких страны мира продолжают доставаться из-под завалов живых людей.
Ранее на 12 сутки после катастрофы спасли несколько человек.
Анкара предложила НАТО рассмотреть заявку Финляндии на вступление отдельно
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу о готовности Анкары рассмотреть отдельно заявку Финляндии на вступление в альянс, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
По его словам, Эрдоган сообщил генсеку НАТО, что Анкара может занять другую позицию в отношении членства Финляндии в НАТО, в то время, как в трехстороннем меморандуме четко прописано, кто какие шаги должен предпринять, передает ТАСС.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь выразил полную уверенность, что Швеция и Финляндия вскоре вступят в НАТО.
«Вступление Швеции и Финляндии в НАТО – вопрос не двустороннего характера... Это усилит безопасность всех членов НАТО, в том числе США и Турции», – заявил дипломат.
Ранее Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция выполнили все условия Турции и должны вступить в НАТО к осени.
СМИ: Эрдоган отказался переносить выборы в Турции
Hurriyet: Эрдоган отказался переносить выборы в Турции
Однопартийцы предложили президенту Турции Тайипу Эрдогану перенести всеобщие выборы с 14 мая на 18 июня, но турецкий лидер непреклонен, сообщили местные СМИ.
Hurriyet пишет, что президент Эрдоган обсуждал дату выборов со своим штабом и был непреклонен в отношении ранее объявленной даты 14 мая, передает РИА «Новости».
«Однако партийный штаб предлагает провести выборы 18 июня. На заседании, состоявшемся в среду под председательством президента Тайипа Эрдогана, дата выборов была включена в повестку дня. Согласно полученной информации, также обсуждалось, что если выборы состоятся 14 мая, то могут возникнуть некоторые проблемы с подготовкой списков избирателей», – добавило издание.
По его информации, было отмечено, что работы по разбору завалов в районах землетрясения продолжаются и что процесс может занять много времени. Также обсуждалось, что Высший избирательный совет (YSK) должен провести исследования о том, как граждане будут голосовать в районах землетрясения.
Сообщается, что, поскольку 18 июня приходится на период паломничества мусульман в Хадж, около 100 тыс. человек не смогут проголосовать, и если существует возможность проведения второго тура, он может совпасть с праздником Курбан байрам.
По данным издания, Эрдоган заявил, что обсудит этот вопрос с лидером турецких националистов Девлетом Бахчели (входит в альянс с партией Эрдогана – прим. ВЗГЛЯД).
Ранее сообщалось, что проведение планируемых на 14 мая всеобщих выборов в Турции может стать невозможным из-за последствий землетрясений на юго-востоке страны, но в правящей Партии справедливости и развития (ПСР) пока не обсуждают их отмену.
Число жертв землетрясений в Турции превысило 41,1 тыс. человек
Общее число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 41,1 тыс. человек, сообщило турецкое управление по чрезвычайным ситуациям.
В результате этих стихийных бедствий в 10 турецких провинциях погибли 41 тыс. 156 человек, сообщили в управлении, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о 41 тыс. и 20 погибших в Турции в результате землетрясений.
В Турции выразили надежду на снятие санкций США с оборонпрома
Чавушоглу: Турция рассчитывает на снятие санкций США против турецкого оборонпрома
Турция рассчитывает, что Соединенные Штаты снимут в ближайшее время рестрикции, введенные против турецкой оборонной промышленности, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Анкаре по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
По словам Чавушоглу, военные отношения Турции и США являются важным аспектом нашего стратегического партнерства, но Анкара сталкивается сталкиваемся с трудностями из-за односторонних санкций, которые необходимо преодолеть и отменить как можно скорее, передает ТАСС.
Он отметил что администрация США поддерживает просьбу продать Турции F-16, так как обе стороны заинтересованы в скорейшем завершении этого процесса.
По словам Блинкена, США будут продолжать поддерживать Турцию в вопросе восстановления после землетрясения «столько, сколько потребуется, чтобы «восстановиться и отстроиться».
В мае 2022 года Чавушоглу заявил, что Турция направила США запрос на снятие наложенных на республику ограничений в сфере оборонной промышленности.
Напомним, власти США объявили о введении санкций в отношении управления оборонной промышленности Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Турецкий сейсмолог предупредил о возможности землетрясения на Кипре
Предсказавший землетрясения в Турции сейсмолог Наджи Герюр предупредил о возможности мощных подземных толчков на Кипре
Турецкий сейсмолог Наджи Герюр, предсказавший землетрясения 6 февраля, предупредил о риске новых мощных подземных толчков на Кипре и в турецких провинциях Бингель и Адана.
Турецкий сейсмолог, член Академии наук Турции профессор Наджи Герюр еще в апреле 2022 года с точностью до нескольких километров спрогнозировал эпицентр землетрясения, сотрясшего юго-восток Турции 6 февраля, передает РИА «Новости».
По словам ученого, в случае землетрясения происходит выброс энергии в одном конце разлома, часть энергии переносится на другой конец. Герюр обратил внимание, что сейсмологи в его команде предупреждали о возможности землетрясений в Адане и Хатае после землетрясений в Кахраманмараше. При этом профессор считает, что в провинции Бингель за исключением населенных пунктов Карлыова и Гейнюк энергия Восточно-Анатолийского разлома уже высвобождена. Ученый заявил телеканалу TGRT о возможности землетрясения в Адане, причем, если оно произойдет, то значительная часть энергии будет высвобождена, и разлом «замолчит».
Он также вновь напомнил о нависшей над Стамбулом угрозе землетрясения в ближайшие годы и призвал предпринять меры для подготовки к стихийному бедствию.
Профессор допустил, что землетрясения в Кахраманмараше 6 февраля могли оказать влияние на Адану, Бингель и Кипр, в связи с этим нужно предупредить о землетрясениях там, если они произойдут, то Восточно-Анатолийский разлом «уснет».
Ранее геолог, профессор Стамбульского университета Окан Туйсуз предупредил о возможности новых землетрясений в турецких провинциях по обе стороны от разлома, в том числе Бингель и Адана, а также в Восточном Средиземноморье.