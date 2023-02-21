От землетрясения в Турции в понедельник пострадали 294 человека

Глава Минздрава Турции: В результате произошедшего в понедельник в провинции Хатай землетрясения пострадали 294 человека

В результате произошедшего в понедельник в турецкой провинции Хатай землетрясения пострадали 294 человека, сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

Глава Минздрава Турции сообщил, что в понедельник в стране от подземных толчков пострадали 294 человека, в том числе 18 в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

Тем временем арабские телеканалы сообщили, что при землетрясении, произошедшем в понедельник в нескольких сирийских городах, погибли пять человек.

По данным телеканала Al Arabiya, четыре человека погибли в результате паники и давки, возникших при подземных толчках в городах Алеппо и Тартус. Еще одна женщина, как свидетельствует телеканал Sky News – Арабия, погибла в городе Латакия, расположенном на побережье Средиземного моря.

По информации Al Arabiya, некоторые из погибших умерли от сердечных приступов во время первых подземных толчков. Телеканал сообщает также о случаях, когда люди выпрыгивали из окон домов из опасений быть заваленными обломками в случае обрушения здания.

Противоречивые и разрозненные сведения поступают о пострадавших. Так, Sky News – Арабия приводит данные о более чем 100 травмированных в Латакии. Телеканал Al Hadath информирует о 470 пострадавших от землетрясения на всей сирийской территории, как в областях, подконтрольных центральным властям, так и в районах, где действует оппозиция.

Напомним, в понедельник вечером на границе Сирии и Турции произошло землетрясение. После подземных толчков в турецкой провинции Хатай под завалами вновь оказались люди. Подземные толчки ощущались также в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане, Сирии.