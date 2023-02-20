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FT: Запад не убедил «глобальный Юг» надавить на Россию из-за Украины
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Работа коллективного Запада по украинскому вопросу не убедила страны Азии, Африки и Латинской Америки ужесточить подход к дипотношениям с Россией, написала Financial Times по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.
Отмечается, что, несмотря на сбор мировой элиты в Мюнхене с предъявлением «доказательств» угрозы от России для всего мира, страны «глобального Юга» не изменили своей тактики взаимодействия с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
«Мало что свидетельствует о том, что посыл был услышан», – подчеркивает издание.
Также газета отмечает, что лидеры стран Азии, Африки и Латинской Америки больше обеспокоены проблемами инфляции, долгов, роста цен на энергоносители и продовольственной безопасности, нежели конфликтом на Украине.
Кроме того, по данным издания, представители стран Юга недовольны мерами западных стран по распределению вакцин от коронавируса и возмещению ущерба от последствий климатических изменений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году страны Африки отклонили требования объявить бойкот России. Напротив, Москве удалось закрепиться в тех странах, которые традиционно считались зоной влияния Парижа. Так, в прошлом году французских военных попросили убраться из Мали и Центрально-Африканской Республики. А в январе этого года в Буркина-Фасо после очередного военного переворота тоже пришли к выводу, что чужие войска на своей территории им не нужны.
Арабские СМИ рассказали об удивившем США упреждающем ударе Путина
Al Mayadeen: Путин нанес упреждающий удар, сделав неожиданный для США шаг
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Президент Владимир Путин нанес упреждающий удар, сделав то, чего не ожидали лица, принимающие решения в Соединенных Штатах, пишет обозреватель Ахмед Муса Хомани в статье, опубликованной на сайте арабского канала Al Mayadeen.
Ахмед Муса Хомани пишет, что Путин, ставший свидетелем распада Советского Союза, смог быстро разгадать американский план по развалу России. По словам автора публикации, с помощью вооруженных сил Украины Вашингтон намеревался поставить под угрозу существование России, передает «Царьград» содержание статьи.
Потому, продолжается в статье на портале Al Mayadeen, Путин «сделал то, чего не ожидали лица, принимающие решения в Соединенных Штатах: совершил упреждающий удар, начав спецоперацию на Украине».
По словам обозревателя, так российский лидер продемонстрировал Соединенным Штатам, что распад и гибель России останется несбывшейся американской мечтой.
Как объясняет Хомани, США хотели ослабить Россию и «обнести ее забором», однако Путину удалось вывести страну на мировую арену, при этом с таким мощным экономическим потенциалом и всесторонней открытостью миру, что Вашингтон был просто взбешен этим. Тем не менее, Путину удалось переиграть США, заключает автор статьи.
Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что целью спецоперации на Украине является защита людей и России от угроз, которые нашей стране пытаются создать на ее исторических территориях.
США назвали самый желанный способ завершения конфликта на Украине
Кирби отказался считать переговоры предпочтительным завершением конфликта на Украине
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Конфликт на Украине следовало бы завершить не переговорами, а односторонним решением России отвести войска, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности США Джон Кирби.
Кирби сказал, что Москва не демонстрирует готовности к переговорам по Украине. При этом, заявил Кирби, «если быть совсем откровенным», конфликт и «не должен завершаться посредством переговоров», ведь Россия «может завершить» его «сейчас просто за счет вывода своих войск», передает ТАСС.
Однако завершение конфликта, вероятно, пойдет по пути переговоров, признал он, добавив, что переговоры начнутся, «когда к этому будет готов» президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас обсуждается возможность участия представителей США в работе над «предложением» Зеленского «из десяти пунктов».
По словам Кирби, «не может быть серьезного мирного предложения или переговоров, пока россияне не покажут хотя бы малейшую заинтересованность». «А пока, как очень красноречиво выразился в Мюнхене президент Зеленский, есть потребность, подлинная потребность, неотложная потребность в том, чтобы остальная часть мирового сообщества объединилась и поддерживала его, дабы его войска могли добиться успеха на поле боя», – заявил Кирби. По его словам, в случае переговоров Зеленский «сможет действовать с позиции силы».
При этом Кирби заверил, что США по-прежнему не ставят задачи добиваться смены руководства России, передает РИА «Новости».
Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не будет ни с кем разговаривать на основе «формулы мира», предложенной Зеленским.
Сеймур Херш предсказал развал НАТО из-за подрыва «Северных потоков»
Журналист Сеймур Херш заявил о колоссальных последствиях для США из-за подрыва «Северных потоков»
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Действия США по подрыву «Северных потоков» будут иметь ужасающие последствия для них самих, заявил журналист Сеймур Херш в интервью изданию Democracy Now.
По его словам, в Белом доме продолжают замалчивать тему расследования и даже получают одобрение в прессе – The New York Times больше на эту тему не пишет. Все это в долгосрочной перспективе приведет к последствиям, вплоть до выхода некоторых стран из НАТО, передает РИА «Новости».
При этом Херш подчеркнул, что для Байдена такая перспектива не так страшна, ему важнее «продолжать военный конфликт, в котором он не победит».
В ходе интервью Херш назвал подрыв «Северных потоков» диверсией, направленной против Европы, чтобы продемонстрировать ее абсолютную зависимость от США.
Также журналист напомнил о заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, заявившего, что Россия «больше не сможет использовать свой газ как оружие».
Такая идея, по мнению Херша, доминирует в США более 20 лет, так как российские нефть и газ «всегда чертовски пугали Вашингтон».
Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш подробно описал схему подрыва «Северных потоков», к которым, по заверениям журналиста, напрямую причастны Соединенные Штаты.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что после публикации Херша СМИ США впали в состояние «коллективной афазии».
Россия квалифицировала взрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» как акт международного терроризма.
Американский офицер указал на заблуждение Запада о ситуации на поле боя на Украине
Подполковник армии США Дэвис: Ситуация для ВСУ опаснее, чем принято считать на Западе
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Несмотря на впечатление, создаваемое западными СМИ, будто Украина одерживает верх в конфликте с Россией, ситуация развивается не в пользу Киева, заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис.
Дэвис в статье для американского военно-политического журнала 19fortyfive пишет, что многие на Западе считают «победу» Украины неизбежной, однако трезвая, безэмоциональная и взвешенная оценка конфликта показывает, что ситуация для Киева «гораздо более опасна, чем принято считать».
Автор статьи призывает не быть абсолютно уверенными в успехе Украины и советует не недооценивать Россию, которая эффективно приспосабливается к ситуации на поле боя и меняет свою тактику, передает РИА «Новости».
Запад должен ясно представлять себе шансы «войск Зеленского» в 2023 году, подчеркивает подполковник американской армии. По его словам, заявления американского генерала Марка Милли о том, что «Россия уже проиграла» конфликт, далеки от истины.
Напомним, слова генерала США Марка Милли о «проигрыше» России насмешили британцев. Они назвали такие утверждения «чушью», отметив, что Россия значительную часть бывшей украинской территории.
Политолог разъяснил последствия разрыва дипотношений России и США
Политолог Кортунов: После разрыва дипотношений России и США мир окажется на грани тотальной катастрофы
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Полное прекращение контактов между Россией и США обернется катастрофой для всего мира. И оба государства заинтересованы в том, чтобы этого не произошло. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Андрей Кортунов. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков допустил возможность полного разрыва отношений Москвы и Вашингтона.
«Наш диалог с Вашингтоном все еще имеет достаточно большой запас прочности. До полного прекращения контактов необходимо пройти стадии снижения уровня дипломатического представительства или остановки консультаций по региональным вопросам», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Прибегать к крайнему варианту в настоящий момент нет смысла. Полная остановка диалога со Штатами может произойти, если американские войска войдут на территорию Украины. В этом случае между странами начнется полноценная война», – отмечает эксперт.
«Мы видим, что даже такие серьезные прецеденты, как подрыв «Северных потоков», не ведут к прекращению контактов со Штатами. Несмотря на то, что вопрос причастности Вашингтона к теракту еще стоит на повестке дня СБ ООН, даже если информация подтвердится, мы ограничимся понижением статуса дипотношений», – акцентирует собеседник.
«Белый дом также не решится первым пойти на полный разрыв диалога. Наблюдается тенденция к эскалации, но она контролируема, в том числе за счет дипломатических каналов. Жертвовать мировой стабильностью в угоду непредсказуемости они, скорее всего, не станут», – уточняет политолог.
«В случае разрыва отношений остановились бы переговоры по контролю над вооружениями, замедлилось обсуждение глобальных проблем, о сотрудничестве в космосе или Арктике можно будет забыть. Все это будет означать, что мир оказался на грани тотальной катастрофы, в том числе ядерного конфликта», – заключил Кортунов.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что полный разрыв отношений России и США возможен. Он отметил, что подобное развитие событий было бы ошибочным со всех точек зрения. «В Москве бы этого не хотели», – добавил дипломат.
Тем не менее Рябков подчеркнул, что отношения с Соединенными Штатами сейчас можно охарактеризовать как «хуже некуда». Он выразил сомнение, что можно что-то еще испортить в российско-американских отношениях, так как администрация президента США Джо Байдена сделала все, чтобы не оставить от них камня на камне.
Напомним, что до этого в Госдепе поддержали нанесение Украиной ударов по Крыму. При этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что конфликт должен завершиться стратегическим поражением РФ. В ответ Россия обвинила США в безудержной эскалации ситуации на Украине.
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Эксперт указал на неудачу первой встречи представителей США и Китая после инцидента с аэростатом
Политолог Ткаченко: Первая встреча Блинкена и Ван И после инцидента с аэростатом прошла неудачно
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Очевидно, что Вашингтон заинтересован в сохранении диалога с Пекином. Но Штатам это надо для последующего давления на Китай, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя итоги встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.
«По итогам встречи Энтони Блинкена и Ван И стоит в первую очередь обратить внимание на тон заявления Госдепа. Традиционно, когда переговоры проходят совсем не по плану, в итоговом сообщении излагается лишь позиция одной стороны», – рассказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Нынешние переговоры – не исключение. Итоговое резюме сделано в худших традициях холодной войны. И это дает нам основания полагать, что разговор прошел неконструктивно для обеих стран», – полагает собеседник.
По словам эксперта, оценить возможную степень эскалации отношений Вашингтона и Пекина не представляется возможным. «Мы пока не знаем, до какой степени Джо Байден намерен отстаивать интересы американских компаний, которые из-за его же политики оказались в Китае под давлением», – пояснил он.
«И самое главное, сам Пекин не дает понять, насколько он намерен вернуть себе Тайвань к 2027 году, о чем уже говорят эксперты. Вместе с тем важен сам факт состоявшейся встречи. Судя по всему, Штаты настроены на некий диалог. Другое дело, что он нужен им для дальнейшего давления на Китай», – говорит политолог.
Ткаченко также согласился с тем, что нынешнее противостояние Китая и США в некотором роде имеет предпосылки, аналогичные тем, которые были перед началом спецоперации России на Украине.
«США не соблюдают «политику одного Китая», в которой четко сказано, что Вашингтон не должен направлять на Тайвань официальных лиц. Но уже неоднократные визиты делегаций говорят о том, что Белый дом нарушает статус-кво. Китай, конечно, пока не выдвигал никаких ультиматумов в адрес Вашингтона. Но ситуация обостряется», – пояснил он.
«Стоит отметить, что нынешнее положение дел в американо-китайских отношениях полезно и для России. Нам не свойственно «дружить с кем-то против общего врага». Но США вынуждены сейчас пересматривать приоритеты, переключая внимание с Украины и Европы на азиатский регион», – заключил Ткаченко.
Ранее на полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Это первый диалог двух стран после инцидента с китайским аэростатом.
В Госдепе сказали, что встреча прошла «вдали от СМИ». Блинкен заявил о нежелании США начинать «новую холодную войну» с Китаем, но предупредил Пекин о последствиях в случае поддержки спецоперации России на Украине.
США обеспокоены тем, что Китай может начать поставки оружия и боеприпасов России, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. Он также отметил, что «предоставление летальной помощи России приведет к серьезным последствиям» в отношениях двух стран.
Вместе с тем Ван И не стал извиняться перед Блинкеном за историю с аэростатом. Вместо этого глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая потребовал от госсекретаря США устранить вред, нанесенный китайско-американским отношениям в ситуации с аэростатом.
Как сообщили в МИД Китая, на переговорах в Мюнхене Ван И озвучил «твердую и справедливую позицию» Пекина. Он потребовал от США «изменить курс».
Напомним, китайский аэростат был сбит 4 февраля после того, как провел над Северной Америкой девять суток. Китай выразил протест, заявив, что речь идет о гражданском объекте, который выполнял метеорологические исследования и залетел в воздушное пространство США случайно.
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Полет Ту-160 над Норвежским морем назвали предупреждением Путина Западу
В Daily Mail назвали полет Ту-160 над Норвежским морем предупреждением Путина Западу
Полет двух бомбардировщиков Ту-160 над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей был предупреждением России в адрес Запада из-за поставок оружия Украине, пишет Daily Mail.
Издание пишет, что Россия отправила два сверхзвуковых ядерных бомбардировщика над Норвежским морем к северу от Шетландских островов для сурового предостережения Запада, передает РИА «Новости».
Обозреватели отметили, что Ту-160 появились к северу от Европы на фоне встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, где обсуждались расходы на оборону.
Ранее состоялся полет двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря продолжительностью более семи часов. Из-за российских ракетоносцев Ту-95МС у Аляски в небо подняли истребители NORAD.
До этого два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России совершили патрулирование над Северным Ледовитым океаном.
Блинкен заявил о столкновении Молдавии с «идеальным штормом»
Блинкен выразил обеспокоенность в связи с приписываемыми России «заговорами» против Молдавии
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Глава Госдепа Энтони Блинкен утверждает, что США обеспокоены сообщениями о якобы имеющимися у России планами дестабилизации обстановки в Молдавии.
На встрече в Мюнхене с президентом Молдавии Майей Санду Блинкен выразил поддержку безопасности, независимости, территориальной целостности Молдавии, а также ее усилиям в области реформ, передает ТАСС.
При этом, как заявил Блинкен. Вашингтон встревожен из-за «заговоров», якобы «исходящих со стороны России» и направленных на «дестабилизацию правительства». По мнению Блинкена, Молдавия столкнулась с «идеальным штормом в плане угроз, исходящих извне», которые оказывают сильное влияние «внутри» Молдавии.
Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс сообщил, что Блинкен подчеркнул американскую помощь Молдавии «в повышении политической и экономической устойчивости».
Напомним, Санду заявила, что в Молдавии якобы планировалось осуществить попытку изменения конституционного строя. По этой версии, полученные от Киева документы свидетельствуют о подготовке диверсий с привлечением граждан других стран. Москва заявила, что утверждения Кишинева о «плане России по дестабилизации ситуации в Молдавии» ничем не обоснованы.
В Совфеде оценили слова Борреля о членстве Украины в европейской семье
Сенатор Долгов назвал заявление Борреля о членстве Украины в европейской семье чистой демагогией
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Европейские страны не заинтересованы в том, чтобы Украина вступала в ЕС, Боррель просто отрабатывает повестку США. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил сенатор Константин Долгов. Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина уже стала членом европейской семьи из-за того что ее бомбят, осталось только институционализировать это решение.
«Если Украина выживет как самостоятельное государство, в чем я сомневаюсь, то ее путь в ЕС будет очень долгим и непростым. Помимо поляков и прибалтов мало кто вообще поддерживает эту идею. Да и сама страна не соответствует практически ни одному критерию», – считает замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Боррель меньше всего обеспечивает интересы европейских стран. Он, равно как и Урсула фон дер Ляйен, фактически посажены на места американцами. Именно поэтому их основная задача – отрабатывать повестку Вашингтона», – продолжил собеседник.
«Очередное заявление главы внешнеполитической службы ЕС – чистая демагогия. В нынешнем состоянии разрухи Украина почти никому не нужна. Причин много – и политические, и экономические, и военные. Саммит ЕС в Киеве показал, что заявка Украины на вступление в союз просто похоронена», – заключил Долгов.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в Мюнхене заявил, что Украина уже стала членом европейской семьи, потому что ее бомбят. По его словам, осталось институционализировать это решение, но при этом это не произойдет за одну ночь, поскольку необходимо соответствовать всем требованиям.
Боррель также сообщил, что Украине не хватает боеприпасов, поэтому ЕС разрабатывает новую программу финансирования, которая даст возможность нарастить их производство. Также он раскритиковал медлительность европейских стран в решении вопросов о поставках Украине танков и другого оружия. Боррель призвал Евросоюз увеличить производственные мощности собственной военной промышленности, чтобы помочь Украине.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, насколько сложно странам-донорам обеспечивать Киев необходимыми запасами боеприпасов, а также как конфликт на Украине вдохнул новую жизнь в ВПК стран НАТО.
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Блинкен счел возможным начало поставок оружия из Китая в Россию
Блинкен выразил обеспокоенность в связи с возможными планами Китая оказать России военную помощь
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США обеспокоены тем, что Китай может начать поставки оружия и боеприпасов России, а также военным сотрудничеством России и Ирана, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
Блинкен заявил, что предупредил главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И об обеспокоенности Вашингтона в связи с поддержкой России со стороны Китая. Блинкен сказал, что прежде наблюдались «поддержка на уровне риторики и политики и даже некоторая нелетальная помощь», передает ТАСС со ссылкой на NBC и CBS.
Однако США встревожены тем, что Китай «рассматривает возможность предоставления летальной помощи России», это приведет к «серьезным последствиям» в отношениях Пекина с Вашингтоном, сказал Блинкен. Он пояснил, что под «летальной помощью» подразумевает поставки «целого ряда изделий – от боеприпасов до самого оружия».
Кроме того, Блинкен заявил, что Иран поставляет России беспилотные летательные аппараты, которые применяются в ходе специальной военной операции на Украине. По его словам, отношения России и Ирана «становятся все более пагубными, и это фактически улица с двусторонним движением». Так, Россия, по словам госсекретаря, «поставляет военную технику Ирану, включая, похоже, современные истребители».
Напомним, встреча Блинкена с Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности стала первой после инцидента с китайским аэростатом. Глава Госдепа сообщил, что Ван И не извинился за появление китайского аэростата в воздушном пространстве США.
Политолог объяснил желание США добиться поражения России в конфликте на Украине
Политолог Трухачев: Конфликт на Украине нужен США для собственного процветания
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Позиция США в отношении России не оставляет нам иного выбора, кроме как идти вперед. Вашингтон четко заявил, зачем они поддерживают Киев. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Вадим Трухачев. Ранее в США заявили, что конфликт на Украине должен завершиться поражением России ради сохранения мирового порядка во главе с США. В МИД РФ идею назвали эфемерной.
«Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сказала то, что американцы и европейцы повторяют чуть ли не каждый день. И учитывая ее статус, это смело можно называть официально объявленной позицией Вашингтона», – рассказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Белый дом при этом не опровергает подобные заявления, звучащие во многих странах Европы в том числе. И становится очевидным, что конфликт на Украине нужен им для собственного процветания. Если бы дела обстояли иначе, то России просто не пришлось бы начинать спецоперацию», – отметил он.
«Теперь же все это не оставляет Москве иного выбора, кроме как идти вперед. Как отметили в нашем МИДе, наша страна открыта к диалогу с США, однако у Вашингтона нет готовности к этому. Позиция, озвученная замглавы МИД Сергеем Рябковым, предельно ясна и понятна: Западу нужно смириться с невозможностью поражения России», – акцентировал эксперт.
«В перспективе диалог с англосаксами, учитывая их представления о собственной исключительности, возможен только в самую последнюю очередь. Причем речь идет как об американцах, так и об англичанах. Контакты сохранятся разве что по самому ограниченному кругу вопросов», – полагает политолог.
«С континентальной Европой восстановление отношений возможно в большей степени, но это не будет даже на уровне допандемийного 2019 года. Речь может пойти о каких-то краткосрочных годовых контрактах, сотрудничестве в области науки и культуры», – резюмировал Трухачев.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что конфликт на Украине должен завершиться стратегическим поражением РФ ради сохранения мирового порядка, который США годами возглавляли, при котором по большей части были в безопасности и на протяжении десятков лет процветали.
Как отметила Нуланд, Вашингтону для этих целей нужно было, чтобы его позицию относительно Украины поддержал «весь цивилизованный мир», так как в противном случае другие будут пытаться откусить части стран и дестабилизируют порядок, установленный США.
В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала назвал идею Запада о поражении России, на которую там не жалеют денег и ресурсов, эфемерной и абстрактной, невозможной по своей постановке. Он подчеркнул, что этого не будет никогда. Как отметил дипломат, диалог РФ и США станет возможным в момент, когда Вашингтон осознает недостижимость поражения Москвы.
В минувшую субботу посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что главная цель России заключается в формировании миропорядка, основанного на равенстве и соблюдении международного права. Днем ранее врио главы ДНР Денис Пушилин спрогнозировал итоги противостояния России и НАТО на Украине.
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Сунак и Харрис заявили о глобальной войне на Украине
Премьер Британии и вице-президент США считают, что на Украине идет глобальная война
Конфликт на Украине представляет собой глобальную войну, последствия которой ощущаются во всем мире, как в сфере энергетики, так и суверенитета, заявили глава правительства Великобритании Риши Сунак и вице-президент США Камала Харрис.
Заявление Харрис и Сунака распространила канцелярия британского премьера после встречи на Мюнхенской конференции по безопасности.
Как отметили на Даунинг-стрит, они согласились, что конфликт на Украине якобы представляет собой «глобальную войну», которая повлияла на продовольственную и энергетическую безопасность, так и суверенитет, передает ТАСС.
Кроме того, премьер-министр и вице-президент Харрис осудили те страны, которые оказывают политическую или военную поддержку действиям Путина.
Также обсуждалась активизация международных усилий для помощи Украине, чтобы обеспечить Киеву победу и найти способ гарантировать безопасность Украины в долгосрочной перспективе.
Сунак и Харрис также подняли тему сотрудничества своих стран по линии оборонного партнерства AUKUS, который предполагает, что Австралия с помощью американских и британских технологий построит восемь атомных подводных лодок.
Ранее вице-президент США Харрис заявила о мобилизации Запада для помощи Украине.
МИД указал США на замалчивание техногенной катастрофы в Огайо
Захарова заявила, что США замалчивают крупнейшую техногенную катастрофу в Огайо
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США замалчивают крупнейшую техногенную катастрофу со сходом с рельсов поезда с химическими веществами в штате Огайо, где сохраняется угроза экологии, жизни и здоровью людей, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По словам Захаровой, в Огайо происходит крупнейшая в плане угроз экологии, жизни и здоровью техногенная катастрофа последнего времени. СМИ на место происшествия не допускали, подробности стали известны только сейчас, передает ТАСС.
Представитель российского МИД посоветовала заместителю госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд лично заняться этой ситуацией, и рассказать, что там происходит.
«Добавьте немного демократии в жизнь Соединенных Штатов Америки. Народ ваш соскучился», – предложила Захарова.
Ранее в СМИ сообщили, что в американском штате Огайо порядка 50 вагонов перевозившего опасные вещества поезда сошли с рельсов. По информации оператора-перевозчика, в 20 из более чем 100 вагонов находились опасные материалы, 14 перевозили крайне токсичный винилхлорид.
Орбан счел необходимыми переговоры России с США, а не с Украиной
Орбан заявил о необходимости переговоров между Россией и США для завершения конфликта на Украине
Переговоры о мире на Украине будут вести не Москва и Киев, а Москва и Вашингтон, заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.
Орбан заявил, что «переговоры будут идти не между русскими и украинцами». По его словам, на Украине наступит мир после переговоров «американцев и русских». Он полагает, что такие переговоры неизбежны, но чем позднее они стартуют, тем «большую цену должны будут заплатить все», передает РИА «Новости».
Напомним, США заявляют, что переговоры начнутся, «когда к этому будет готов» президент Украины Владимир Зеленский, который должен получить возможность «действовать с позиции силы».
Белый дом не исключил обращения Байдена к Путину
Кирби не исключил обращения Байдена к Путину в ходе визита в Польшу
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Речь главы американского государства Джо Байдена, приуроченная к годовщине начала специальной военной операции России на Украине, может включать обращение к российскому лидеру Владимиру Путину и народу России, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби.
Выступление должно состояться в ходе визита Байдена в Польшу, где у него запланированы встречи с лидерами восточноевропейских стран НАТО. Кирби заявил: «Я бы подозревал, что вы услышите от него послание господину Путину и российскому народу», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Байден решил посетить Польшу в свете годовщины российской СВО на Украине. СМИ предположили, что он попытается оказать давление на европейских лидеров в вопросе ужесточения позиции в отношении России. Высказывалось предположение, что в Польше Байден может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но Белый дом заявил, что пока таких планов нет.