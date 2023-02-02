Стали известны подробности нападения на дом российских журналистов в Берлине

Подозреваемый в нападении на дом журналистов РИА «Новости» в Берлине организовывал акции в поддержку ЛГБТ

Подозреваемого в нападении на дом в Берлине, где проживают журналисты РИА «Новости», видели возле здания за несколько дней до происшествия, он организовывал палаточные городки в поддержку ЛГБТ, сообщил глава представительства медиагруппы «Россия сегодня» в ФРГ Сергей Феоктистов.

Феоктистов сообщил, что предполагаемый преступник Дмитрий Баграш за неделю до нападения был замечен около дома, где проживают журналисты, также он организовывал с тремя калеками палаточные городки за ЛГБТ, против Путина, передает РИА «Новости».

По его словам, тогда злоумышленник сидел в своей машине около дома журналистов и показал одному из проходящих мимо сотрудников агентства неприличный жест. Кроме того, он опубликовал экстремистский пост в соцсетях с призывом к «чеченским друзьям» запомнить «логово российской пропаганды». В возбуждении уголовного дела против мужчины германской полицией было отказано.

По словам Феоктистова, немецкие силовики пояснили, что не комментируют ход следствия даже потерпевшим, о задержании подозреваемого также полиция не говорит.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что в Берлине задержали российского активиста по подозрению в попытке поджога офиса РИА «Новости» в Берлине.

Напомним, в Берлине 6 мая произошло нападение на здание, где живут журналисты РИА «Новости», неизвестные разбили окно, рядом нашли канистру с проводами.

Позже посольство России заявило, что попытку теракта в отношении российских журналистов успешно предотвратили. МИД России заявил, что нападение на дом журналистов расценивает как попытку теракта.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил российским следователям расследовать нападение.