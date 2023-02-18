Берлин счел наивной инициативу не поставлять оружие Украине

Жительница Донецка развеяла украинский миф о причинах начала спецоперации

Эскалация конфликта началась весной 2021 года и достигла своего пика 17 февраля 2022 года, когда ВСУ нанесли массированные удары по центру Донецка, а также ударили по водной и энергетической инфраструктуре. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала жительница ДНР Валентина Чайка. Она также напомнила, почему год назад власти региона объявили о начале массовой эвакуации мирных жителей.

«В ДНР и ЛНР никто не согласится с мифом о том, что «боевые действия начались 24 февраля 2022 года». Для нас они начались в 2014 году и сопровождались несколькими эскалациями. Одна из них приходится на апрель 2021 года. Это время концентрации сил и средств ВСУ вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе. Эта эскалация длилась до декабря 2021 года, когда Москва предложила Вашингтону договориться о гарантиях безопасности», – считает жительница Донецка Валентина Чайка.

«На стыке 2021 и 2022 годов нам стало понятно: вокруг Украины раскручивается такой маховик событий, который практически невозможно разрешить дипломатическим путем из-за позиции наших оппонентов», – добавила она.

«Тогда же обострилась ситуация вблизи Донецка со стороны наших четырех прифронтовых районов. Мы напряженно встречали Новый год и это напряжение не спадало весь январь 2022 года. Разведка ДНР постоянно сообщала о стягивании украинских военных к линии соприкосновения. Интенсивность обстрелов города увеличивалась», – вспоминает Чайка.

«Первые удары по самому центру Донецка начались 17 февраля. На следующий день в городе начали звучать сирены воздушной тревоги. У дома правительства был взорван автомобиль начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова. Эти и другие события привели к началу массовой эвакуации людей в Ростовскую область, остановке предприятий и прекращению работы общественного транспорта», – уточнила собеседница.

Как отмечал в те дни глава ДНР Денис Пушилин, ВСУ ждали приказа Владимира Зеленского начать наступление в регионе. С аналогичным заявлением выступил тогда и глава ЛНР Леонид Пасечник. Он также объявил об эвакуации гражданского населения в соседние регионы.

«19 февраля в результате диверсии со стороны ВСУ погибли первые в рамках этой эскалации мирные жители. Силовые органы республики получили карты противника с планом захвата Донбасса в течение пяти суток. В этот же день у нас была объявлена всеобщая мобилизация. А 20 февраля в ДНР говорили о том, что Украина ведет полномасштабную артподготовку и может начать наступление в любую минуту», – напоминает Чайка.

«В результате артобстрелов был остановлен Южно-Донбасский водовод и Донецкая фильтровальная станция. Так началась водная блокада. В Москве тоже заявляли, что ситуация накалена до предела», – напомнила Чайка. Она добавила, что с начала 2022 года ежедневно появлялось множество сообщений о минировании детских садов, школ, вузов, различных административных зданий и объектов инфраструктуры.

Помимо этого, со стороны Украины с начала 2022 года продолжались удары по уничтожению объектов критической инфраструктуры в прифронтовых районах ДНР. «Электроподстанции подвергались массовым обстрелам. ВСУ вывели из строя все наши фильтровальные и водонапорные станции. Ремонтные бригады неделями не могли добраться до разрушенных объектов из-за продолжающихся обстрелов», – добавила Чайка.

«Поэтому когда украинские политики или их западные коллеги говорят о том, что «полномасштабная война началась 24 февраля» – это ложь и паршивая пропаганда, направленная на конструирование мифов вокруг СВО. Да и Зеленскому нужно как-то отвечать перед населением на классический украинский вопрос «А нас за що?» – резюмировала Чайка.

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