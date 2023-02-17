Песков заявил о должной защите Путина от вирусов в ходе послания

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17 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 15:32  |  vz.ru
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Российский каучук расколол Евросоюз

Новые санкции ЕС под угрозой из-за российского каучука Егор Алеев/ТАСС
Принятие десятого пакета санкций неожиданно застопорилось из-за российского синтетического каучука, который Европа закупала для производства автомобильных шин. Италия и Германия выступили против инициативы Польши запретить поставки российского каучука. Хотя до сих пор Польша сама активно закупала это сырье. Почему этот товар вызвал такие жаркие споры внутри Евросоюза? Подробности...
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«Турецкий поток» может стать новой целью террора США

Эксперты не исключают, что после «Северного потока» целью диверсантов станет «Турецкий поток» Виталий Тимкив/РИА Новости
Идущие из России в Турцию газопроводы могут повторить судьбу «Северного потока». Страхи по этому поводу возникли в экспертном сообществе Турции после того, как американский журналист-расследователь Сеймур Херш раскрыл дело о взрывах на дне Балтики, прогремевших полгода назад. Главным подозреваемым в диверсии стали США. Есть у них мотив и технические возможности для атаки на «Турецкий поток»? Подробности...
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Как США угрожают российским спутникам

Вывести из строя космический аппарат можно простым столкновением с ним Keystone Press Agency/Global Look Press
Противостояние между Москвой и НАТО может перекинуться в космос совсем скоро. Американцы уже испытывают спутники, способные уничтожать российские космические аппараты военного и гражданского назначения. Насколько эта угроза опасна для российской орбитальной группировки и есть ли у России на нее ответ? Подробности...
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Мигранты-насильники сталкивают немцев между собой

Немцы не уверены, что полиция способна их защитить REUTERS/Dominic Ebenbichler
До какой степени нужно быть терпимыми к мигрантам, совершающим сексуальную агрессию по отношению к местным женщинам? Где преступление, а где – культурные особенности? Прямо сейчас этот вопрос для себя решает немецкое общество – сторонники толерантности и мультикультурализма столкнулись с недовольством пострадавших от действий мигрантов.  Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Госдеп США отправился в поход на Италию

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Производство Италии на один уровень с Киргизией, возможно, упрощает действия американцев по методичке, но довольно удивляет (чтобы не сказать сильнее) сынов самой Италии. Подробности...

Западный расизм определил агрессию против России

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Западные разногласия, которые происходят в отношении России сегодня – например, поставка на Украину желающими орднунга немцами своих «Леопардов» и пассивный отказ поставлять «Абрамсы» гарвардско-итонских выпускников – это результат конфликта расизмов, практикуемых в отношении нашей страны. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Почему Запад играет битыми картами

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
В то время как из левого рукава Запад достает отыгранные культурные артефакты, из правого вываливаются столь же отыгранные политики или, вернее сказать, псевдополитики. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 7 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

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Украина добила британскую армию

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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Песков заявил о должной защите Путина от вирусов в ходе послания

    17 февраля 2023, 14:30

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию получит надежную защиту от вирусов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Он будет защищен на должном уровне», – ответил Песков на вопрос о том, насколько будет обеспечена защита Путина во время выступления, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что все нужные меры санитарной, эпидемиологической безопасности принимаются.

    Также Песков отметил, что депутатам, находящимся на больничном, нужно соблюдать режим. «Если люди болеют, нужно сидеть дома и болеть, это совершенно нормально». «Конечно, гораздо хуже прийти больным и кого-то заражать», – сказал он.

    Пресс-секретарь добавил, что все должны быть ответственными и по отношению к здоровью коллег.

    Напомним, Песков анонсировал послание президента Федеральному собранию, оно назначено на 21 февраля, глава государства намерен сделать акцент на СВО, экономике и социальной сфере.

    Американский разведчик поразился чертой характера Путина
    Офицер разведки США Риттер: Владимир Путин проявляет восхитительное терпение
    		    16 февраля 2023, 10:18
    Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин показывает восхитительное терпение, сдерживаясь от резкой реакции на всевозможные провокации США, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

    По его словам, США провоцируют Москву с 2008 года, а Путин проявляет «восхитительное терпение», передает РИА «Новости».

    Риттер добавил, что американцы, зараженное вирусом русофобии, верят на слово своему правительству, когда оно рассказывает что-то плохое о России и Путине, при этом Вашингтон обманывает себя, рассказывая о мифических победах на Украине, повторяя ситуацию в Афганистане, где они ранее проиграли.

    Коментарии (34)
    Определены дата и время начала трансляции послания Путина Федеральному собранию
    Послание Путина Федеральному собранию продлится час, его покажут в 12.00 21 февраля
    		    15 февраля 2023, 14:12
    Фото: Алексей Никольский/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, согласно телепрограмме, покажут федеральные каналы 21 февраля в 12.00.

    Первый канал, «Россия 1», НТВ покажут послание президента России в 12.00. Послание будет длиться час, после чего в 13.00 на каналах начнутся следующие программы, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что послание назначено на 21 февраля, глава государства намерен сделать акцент на текущей специальной военной операции, экономике и социальной сфере.

    Напомним, в среду Песков сообщил, что сотрудников СМИ из недружественных стран не планируется аккредитовывать на послание президента Владимира Путина Федеральному собранию.

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    Песков назвал формальностью заложенный телеканалами час эфира на послание Путина
    Песков: Заложенный телеканалами час эфира на послание Путина – формальность

    15 февраля 2023, 16:56

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал формальностью тот факт, что федеральные телеканалы отвели час на трансляцию послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля.

    На вопрос, соответствует ли такой промежуток времени ожидаемой продолжительности выступления президента или это просто формальность телепрограмм, Песков ответил, что это формальность, передает ТАСС.

    Ранее в среду сообщалось, что Первый канал, «Россия 1», НТВ покажут послание президента России в 12.00. Послание будет длиться час, после чего в 13.00 на каналах начнутся следующие программы.

    Коментарии (6)
    Лукашенко прилетел в Москву на встречу с Путиным
    		    17 февраля 2023, 11:58
    Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАССn
    Текст: Александра Юдина

    Белорусский президент Александр Лукашенко прилетел в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Первый уже в Москве!» – говорится в Telegram-канале «Пул Первого».

    Напомним, в сентябре 2021 года президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко объявили о старте экономической интеграции двух стран. Позже российский лидер отмечал, что Москве и Минску удалось достичь принципиальных соглашений, но впереди еще работа по синхронизации законодательств обеих стран.

    Также министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявлял, что нужно разработать детальный алгоритм работы совместного коллегиального налогового комитета России и Белоруссии.

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    Путин: Россия спокойно проходит через «бесконечные санкции»

    14 февраля 2023, 17:45

    Текст: Елизавета Шишкова

    Россия живет под давлением бесконечных санкций недружественных стран, но спокойно преодолевает их, заявил президент Владимир Путин на совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции.

    «Мы живем под постоянным прессингом из-за рубежа – имею в виду вот эти все бесконечные санкции. Как мы все видим, мы спокойно проходим через все эти санкции», – передает его слова ТАСС.

    Путин добавил, что ответом на действия недружественных стран и их попытки разрушить экономику России «может быть только одно – расширение сферы свободы и защищенности со стороны правоохранительных органов в целом и судебной системы в частности».

    Ранее Путин заявил, что экономическая обстановка по итогам 2022 года оказалась гораздо лучше многих прогнозов.

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    Путин назвал причину отказа России исполнять решения ЕСПЧ
    Путин: Политизированные решения ЕСПЧ для РФ были неприемлемы

    14 февраля 2023, 17:04

    Текст: Елизавета Шишкова

    Россия перестала исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), так как они были политизированы и предвзяты, что Москва сочла неприемлемым, заявил президент России Владимир Путин на совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции.

    Россия в марте прошлого года вышла из состава Совета Европы, а в сентябре – из-под юрисдикции ЕСПЧ. По словам Путина, «причины такого шага очевидны».

    «Отдельные вердикты этого суда стали носить откровенно политизированный характер», – передает его слова ТАСС.

    При этом такая политизированность существовала давно, но «в последнее время просто приобрела неприемлемый характер», добавил Путин.

    «А предвзятость, пристрастность, чем бы они ни оправдывались, для судебной власти в любом случае абсолютно неприемлемы», – сказал президент.

    Напомним, действия полномочий судьи России в Европейском суде по правам человека прекращены с 16 сентября, с этого момента российская сторона более не является членом Европейской конвенции о правах человека, говорится в заявлении ЕСПЧ.

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    Путин: Запасы Газпрома несоизмеримы с запасами других газодобывающих стран
    		    17 февраля 2023, 14:39
    Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Запасы газа на месторождениях Газпрома астрономические, они несоизмеримыми с запасами других газодобывающих стран, заявил президент Владимир Путин на мероприятии по случаю 30-летия холдинга.

    «Бованенковское месторождение и Харасавэйское месторождение. В первом случае – 4,9 трлн кубических метров разведанных запасов, во втором случае – около двух триллионов. Это астрономические запасы для любой страны», – передает его слова ТАСС.

    «Я уже не говорю о других возможностях Газпрома, которые просто несоизмеримы ни с одной газодобывающей страной мира, это колоссальные запасы», – добавил глава государства.

    Путин также подчеркнул, что газ еще долго будет оставаться ценнейшим ресурсом с высоким спросом на него.

    «Конкретные задачи, новые проекты Газпрома прорабатываются на основе экспертного, детального анализа и прогноза изменений тенденций на глобальных рынках. А они говорят о том, что газ был и еще очень и очень долго будет ценнейшим ресурсом, реальным активом, спрос на который будет только расти», – сказал он.

    Президент уточнил, что за предыдущие 30 лет мировое потребление газа увеличилось почти вдвое, в следующие 20 лет увеличится еще минимум на 20% или больше.

    «В так называемый переходный период востребованность будет колоссальной, причем более половины такого прироста придется на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего, конечно, на Китайскую Народную Республику, имея в виду темпы роста ее экономики», – сказал он.

    Глава государства отметил, что сейчас по-настоящему стратегическую важность для России «приобретает дальнейшее развитие уже созданного на востоке страны колоссального газопромышленного комплекса».

    В него включены якутский и иркутский центры газодобычи, строящийся Амурский газоперерабатывающий завод, магистральный газопровод «Сила Сибири», получивший новые мощности с запуском в декабре Ковыктинского газоконденсатного месторождения.

    Путин также заявил, что планы Газпрома отвечают российским национальным интересам как одного из суверенных центров многополярного мира.

    Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что запасов хватит на многие и многие десятилетия.

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    Путин потребовал избавиться от очередей в медучреждениях
    		    15 февраля 2023, 18:25
    Фото: Смирнов Владимир/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярёв

    В российских медицинских учреждениях до сих пор сохраняются большие очереди, заявил президент Владимир Путин по видеосвязи в ходе открытия новых объектов здравоохранения в регионах.

    На мероприятии доложили об открытии в Кабардино-Балкарии городской детской поликлиники №1 Республиканского детского многопрофильного центра. Президент поручил, чтобы при организации работы учреждения не допускали очередей, передает ТАСС.

    «Как будет организована работа с людьми с тем, чтобы решить проблему, которая у нас далеко не везде еще изжита, она существует – это очереди в медучреждениях», – сказал Путин.

    Работница поликлиники пояснила, что в учреждении есть предварительная электронная запись, что позволяет разделить потоки пациентов, приходящих за медицинской помощью, и пациентов, прибывающих с профилактическими целями.

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    Путин призвал разрешить ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью

    15 февраля 2023, 19:20

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью необходимо привести в порядок, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания, обращаясь к главе ФНС Даниилу Егорову.

    «Вы сами обратили внимание на формирование необоснованной задолженности. Здесь все известно, вы все знаете, поэтому нам нужно просто исправлять, это вопрос технического характера, нужно просто привести это в порядок, обратить на это внимание», – сказал Путин Егорову, передает РИА «Новости».

    Премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство намерено отслеживать ситуацию с такой задолженностью, и подчеркнул, что дело касается всей системы: федеральной, региональной и муниципальной.

    «Естественно, что переход в течение квартала надо мониторить, чем мы и занимаемся. Поэтому вам доложили, чтобы коллеги из Госсовета в случае, если будут какие-то вопросы у губернаторов, все это совместно решали», – указал глава правительства.

    Напомним, в России с 1 января начали действовать единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП) налогоплательщика.

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    Путин и Алиев подтвердили намерения выполнять договоренности по Южному Кавказу

    14 февраля 2023, 21:48

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и его коллега из Азербайджана Ильхам Алиев по телефону обсудили торгово-экономическое сотрудничество, в том числе совместные проекты в сфере энергетики и транспорта, а также договоренности по Южному Кавказу, сообщила пресс-служба Кремля.

    Отмечается, что в ходе разговора «рассмотрена текущая ситуация в регионе Южного Кавказа. Отмечена важность последовательных шагов в целях обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. В этом контексте подтвержден настрой на безусловное выполнение всего комплекса соответствующих договоренностей России, Азербайджана и Армении на высшем уровне», говорится на сайте Кремля.

    Ранее Путин провел телефонный разговор с Алиевым, поздравив главу республики с днем рождения.

    Напомним, Армения обвинила Азербайджан в перекрытии Лачинского коридора. Россия призвала как можно скорее полностью разблокировать движение. Между тем Баку отказался считать Лачинский коридор заблокированным.

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    Песков заявил, что СМИ из недружественных стран не аккредитуют на послание Путина
    Песков заявил, что СМИ из недружественных стран не аккредитуют на послание Путина Федеральному собранию

    15 февраля 2023, 12:40

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудников СМИ из недружественных стран не планируется аккредитовывать на послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Что касается послания президента Федеральному собранию, туда будут аккредитовываться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны. Зарубежные СМИ из недружественных стран не будем приглашать», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он пояснил, что эти средства массовой информации смогут работать, наблюдая трансляции в прямом эфире «по любому каналу».

    Ранее Песков сообщал, что послание назначено на 21 февраля, глава государства намерен сделать акцент на текущей специальной военной операции, экономике и социальной сфере.

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    Путин призвал защитить предпринимателей от необоснованного уголовного преследования

    14 февраля 2023, 17:11

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во вторник на ежегодном совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции заявил, что назначение предпринимателям более мягких мер наказания вместо помещения под арест будет способствовать гуманизации правосудия.

    «Встает вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, включая запрет на продление срока содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях в экономической сфере, а также избрание для них мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества, например, внесение залога или домашний арест. Это будет способствовать дальнейшей гуманизации правосудия», – цитирует его ТАСС.

    Он также добавил, что «судебная власть через правоприменительную практику всегда влияла на формирование в нашей стране благоприятного делового, инвестиционного климата. Сегодня в условиях санкционной агрессии, по-другому не скажешь, против России, это особенно актуально».

    Ранее на совещании Путин заявил, что права наших военнослужащих и членов их семей должны быть защищены всей силой закона.

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    Путин утвердил порядок назначения премий и выговоров в подведомственных ему службах

    14 февраля 2023, 16:16

    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин утвердил порядок назначения премий и вынесения выговоров в подведомственных ему министерствах и федеральных службах.

    Указом президента регламентируется, кто может представлять главе государства на рассмотрение о присвоении чинов или дипломатических рангов; o выплате руководителям федеральных служб и агентств, непосредственно подчиняющихся президенту, премий. Согласно документу, это могут делать руководитель администрации главы государства, министры и руководители федеральных служб, все зависит от уровня, передает ТАСС.

    Также определено, кто может готовить представления о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителей федеральных министров, генерального директора МИД, руководителей федеральных ведомств и их заместителей.

    Кроме того, руководитель администрации главы государства, министры и руководители федеральных служб могут самостоятельно принимать решения об установлении и изменении надбавки к окладу, о выплате премий, o проведении служебной проверки и привлечении к дисциплинарной ответственности.

    Указ устанавливает, кто может заключать и прекращать служебные контракты в различных госструктурах (являясь представителем нанимателя), в отношении руководителей федеральных служб и агентств, подчиненных напрямую президенту, такие полномочия есть у руководителя администрации главы государства.

    В документе указано, что заключение и прекращение служебных контрактов с отдельными категориями гражданских служащих осуществляется на основании решений президента России о назначении на должность и об освобождении от должности соответственно.

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    Лидер «Новых людей» обсудил с Путиным новую промышленную политику России

    16 февраля 2023, 18:47

    Россия в экономике много лет была избыточно открыта Западу, сейчас нужен протекционизм в отношении российских производителей, но его нужно проводить тонко, заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. В среду он в ходе встречи с президентом в преддверии послания Федеральному собранию обсудил с главой государства свои предложения по развитию российской экономики.

    «Встреча с президентом подтвердила, что в главном мы сходимся: победить может только сильная независимая Россия – страна со свободной рыночной экономикой и технологической самостоятельностью. Сейчас Владимир Путин работает над обеспечением полного суверенитета страны. Мы этот курс поддерживаем. Нам нужна не мобилизационная экономика, а новая промышленная политика, новая индустриализация и протекционизм. Полный переход на военные рельсы только навредит. Мы строим мирную, богатую и процветающую страну для наших детей и внуков», – написал Нечаев в своем Telegram-канале по итогам встречи.

    Нечаев представил президенту инициативы партии «Новые люди» по выстраиванию независимой экономики. Один из главных принципов – протекционизм в отношении национальных производственных компаний. «Мы много лет были избыточно открыты Западу – пускали все товары, всех игроков. Сейчас пошлины на импортные товары можно увеличить, а полученные от этого бюджетные деньги направить на развитие различных отраслей экономики», – заявил Нечаев.

    По его словам, Путин одобрил идею, но отметил, что делать это нужно очень аккуратно, не навредив самим себе. «Совершенно согласен с президентом, что такой протекционизм должен быть умным. Его нужно проводить тонко и только в отношении верхнего сегмента товаров, которые касаются малого количества людей. Чтобы не выросли цены и не опустели прилавки», – пояснил парламентарий.

    Лидер «Новых людей» также рассказал Путину о промежуточных итогах образовательной программы «Я в деле», старт которой президент поддержал еще в 2022 году. Спустя год программа реализуется партией «Новые люди» и благотворительным фондом «Капитаны» при поддержке Минобрнауки России уже в 62 регионах страны. Участниками программы стали более 85 тысяч студентов и школьников, а девять тысяч выпускников проекта успешно реализовали полторы тысячи собственных стартапов.

    Президент одобрил предложение Нечаева о расширении программы «Я в деле» еще на 10 регионов России, в том числе на новые территории. По мнению лидера «Новых людей», программа олицетворяет новое явление «деятельного патриотизма» среди молодежи.

    «Молодые люди видят, что возможности для самореализации в России есть. И я уверен, что мы сможем сделать это ощущение для них еще более правдивым – помочь им поверить в то, что можно состояться и быть успешным здесь, в своей стране. И пусть уехавшие из России позавидуют тем, кто остался, хоть и светлой завистью. Здесь, в России, они точно нужны больше, чем где-то», – считает лидер «Новых людей».

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    Путин рассказал о работе по восстановлению новых регионов России

    15 февраля 2023, 17:29

    Текст: Алексей Дегтярёв

    В новых регионах России ведется работа по восстановлению социальной инфраструктуры, заявил президент Владимир Путин в среду по видеосвязи на открытии новых объектов здравоохранения в Запорожской области.

    «В этом регионе (в Запорожской области – прим. ВЗГЛЯД), как и в Донбассе, в Херсонской области, несмотря на все сложности, уже сейчас идет работа по восстановлению социальной сферы, в том числе системы здравоохранения», – цитирует главу государства ТАСС.

    Ранее экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что восстанавливает новые регионы после обстрелов ВСУ.

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