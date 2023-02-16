Власти Крыма объяснили звуки взрывов в районе Армянска

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16 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 16:32  |  vz.ru
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У рубля не осталось причин для укрепления

Продолжается тренд на ослабление национальной валюты Silas Stein/dpa/picture-alliance/ТАСС
Российская валюта продолжает ослабление и уже ушла до апрельских уровней прошлого года. Эксперты уверены, что это не временное явление, а долгосрочный тренд. Для роста курса рубля причин не видно. Что изменилось по сравнению с прошлым годом, когда рублю удавалось, казалось, невозможное – оставаться чересчур крепким? Какой курс станет реальностью этого года? Подробности...
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План «деколонизации» России опирается на историческую безграмотность

Адепты теории «деколонизации» мечтают раздробить Россию на десятки удельных княжеств Кирилл Кухмарь/ТАСС
Что общего у татар, башкир, бурятов и чеченцев? Все живут в РФ и у всех есть своя автономия. Оказывается, есть еще: западные идеологи и наша беглая оппозиция почему-то верят, что именно эти четыре этноса поднимут «антиколониальное восстание», и тогда Россия развалится на три дюжины мелких государств. Особенно активно теорию «деколонизации» продвигают в Польше и Прибалтике. Стоит ли Москве реагировать? Подробности...
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Борьба с украинскими диверсантами потребует нетривиальных подходов

По мнению экспертов, российские силовики должны действовать на опережение и предотвращать диверсии ФСБ РФ/РИА Новости
ФСБ задержала украинца за диверсии на Московской железной дороге. Мужчина был завербован СБУ и проходил подготовку в Польше. В Россию диверсант попал из Латвии под видом беженца. Как отмечают эксперты, среди нескольких миллионов беженцев с Украины есть «серьезная прослойка» тех, кто завербован украинскими и западными спецслужбами. Как бороться с этой угрозой и какие меры необходимо предпринимать?  Подробности...
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Подрыв «Северных потоков» обернулся новой проблемой для НАТО

В НАТО решили создать координационную группу по защите подводной инфраструктуры Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press
В НАТО озаботились безопасностью своей подводной инфраструктуры. Инициатива по ее защите появилась одновременно с расследованием журналиста Сеймура Херша о подрыве «Северных потоков». Как взаимосвязаны эти события и какие коммуникации НАТО в бассейне Атлантического океана наиболее уязвимы?  Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Почему Запад играет битыми картами

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Сегодня за границей нет никаких «изгнанников», эмигрантов, релокантов и т. п., которые могли бы олицетворять будущее России. От нас сбежало наше прошлое. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Как Красная армия провела работу над ошибками и прорвала линию Маннергейма

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
16 февраля 1940 года советские войска окончательно прорвали линию Маннергейма. Ширина участка прорыва, достигшая двенадцати километров, не оставляла никаких шансов обороняющимся. Противник продолжал отчаянно упираться, но судьба его уже была решена. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Уехавшие из России делятся на четыре разные группы

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Единство российских граждан перед лицом испытаний, которое переживает сегодня Отечество, – ключевое условие нашей грядущей победы. Именно поэтому мы не должны отказываться от уехавших. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 7 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Российские войска заняли все высоты в окрестностях Артемовска Банк России решил продлить ограничения на снятие иностранной валюты Лукашенко предложил Европе объединиться с Россией В Австрии раскритиковали украинцев за шикарный отдых на горнолыжном курорте

    Главная тема


    План «деколонизации» России опирается на историческую безграмотность

    меньше, чем обещано


    Эксперты оценили возникшие проблемы с поставками западных танков для ВСУ

    ответственность США


    Пекин заявил о массовой «афазии» после публикации Херша о «Северных потоках»

    «Мы очень нужны России»


    Экс-президент Грузии допустил участие грузинских военных на стороне России в конфликте с Украиной

    Видео

    Российская валюта


    У рубля не осталось причин для укрепления

    подводная инфраструктура


    Подрыв «Северных потоков» обернулся новой проблемой для НАТО

    экономический парадокс


    Деньги Запада создали из Украины новую сущность

    Ось Москва – Тегеран – Пекин


    Как России, Ирану и КНР дружить против США

    безопасность в тылу


    Борьба с украинскими диверсантами потребует нетривиальных подходов

    мир в заложниках


    Владимир Можегов: России в США противостоит апокалиптическая секта неоконов

    новый сюжет


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    Власти Крыма объяснили звуки взрывов в районе Армянска

    16 февраля 2023, 16:24

    Текст: Ольга Иванова

    Севернее крымского города Армянска проходят занятия по боевому слаживанию, используются боеприпасы, заявил советник главы Крыма Олег Крючков в связи со слухами в соцсетях о взрывах.

    Он рассказал РИА «Новости», что в Армянске не было никаких взрывов, севернее города проводятся занятия по боевому слаживанию подразделений ВС России.

    Ранее в соцсетях и ряде СМИ написали о якобы взрыве в Армянске на севере полуострова.

    Напомним, главными целями атак беспилотников Украины на Крым являются разведка и нанесение ущерба, заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

    Лавров объяснил причину молчания Швеции и Дании по «Северным потокам»
    		    15 февраля 2023, 17:50
    Фото: The Swedish Coast Guard/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Дания и Швеция не отвечают на письма премьер-министра РФ Михаила Мишустина по взрывам на «Северных потоках», они хотят молчанием скрыть провал попыток затушевать ответственность Запада и США в подрыве газопроводов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочей встречи с руководителями бюро иностранных СМИ, аккредитованных в России.

    Лавров назвал такое поведение хамством и подчеркнул, что оно «скрывает полный провал попыток затушевать ответственность коллективного Запада во главе с США в этой диверсии, в организации этого террористического акта», сообщает РИА «Новости».

    Напомним, Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что установили взрывчатку водолазы ВМС США, а подорвали норвежцы. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».

    Газета ВЗГЛЯД проанализировала подробности подрыва «Северных потоков», которые раскрыл американский журналист.

    Коментарии (24)
    Пекин заявил о массовой «афазии» после публикации Херша о «Северных потоках»
    		    16 февраля 2023, 13:03
    Фото: WU HONG/EPA/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    После публикации американского журналиста Сеймура Херша о том, что к взрывам на «Северных потоках» причастны власти США, западные СМИ впали в состояние «коллективной афазии», заявил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.

    По его словам, всегда пропагандирующие свободу, профессионализм и беспристрастность западные СМИ внезапно впали в состояние «коллективной афазии» (расстройство речевой функции, – прим. ВЗГЛЯД), передает «Коммерсант».

    Также Ван Вэньбинь призвал провести объективное расследование по подрыву «Северных потоков», передает РИА «Новости».

    По его словам, расследование должно быть беспристрастным и профессиональным, а виновные должны быть привлечены к ответственности.

    Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш подробно описал схему подрыва «Северных потоков», к которым, по заверениям журналиста, напрямую причастны Соединенные Штаты.

    Вскоре генсек альянса Йенс Столтенберг рассказал, что в штаб-квартире НАТО создадут координационную группу по защите критической инфраструктуры. 

    Россия квалифицировала взрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» как акт международного терроризма.

    Коментарии (24)
    Украина призналась в запуске воздушных шаров для дезориентации российской ПВО
    		    15 февраля 2023, 20:44
    Фото: G. Czepluch/blickwinkel/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Украина еще год назад начала применять воздушные шары с отражателями для дезориентации ПВО ВС России, сообщил анонимный источник в Воздушных силах Украины украинскому изданию «Страна».

    По его словам, Украина запускала шары над российской территорией, после чего Россия стала делать то же самое. Источник пояснил, что это обычный гелиевый шар, обмотанный фольгой, который летит со скоростью ветра и главная задача которого – дезориентировать ПВО, сообщает РИА «Новости».

    Ранее представитель Воздушных сил Украины заявил, что над Киевской областью были замечены воздушные шары с радиолокационными угловыми отражателями, Россия запустила их в качестве ложных целей для истощения и отвлечения украинской ПВО.

    Коментарии (10)
    Россия созвала Совбез ООН по диверсиям на «Северных потоках»
    Россия созвала 22 февраля Совбез ООН по диверсиям на «Северных потоках»
    		    15 февраля 2023, 19:45
    Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Россия созывает 22 февраля заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

    Заседание созывается в связи с новыми данными, касающимися диверсии на газопроводах. Оно должно пройти в 15.00 по Нью-Йорку (23.00 мск) 22 февраля, сообщил Полянский.

    Напомним, ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что установили взрывчатку водолазы ВМС США. 

    Инциденты произошли осенью 2022 года, позже президент России Владимир Путин указывал, что это является терактом. 

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    Сторонник Навального поглумился над тяжелой болезнью Костомарова
    		    15 февраля 2023, 20:26
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Бывший директор «Фонда борьбы с коррупцией**» (ФБК*, признан в России экстремистской организацией) Иван Жданов (признан иноагентом) в своем Twitter высмеял болезнь олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

    «Иногда «освободитель от нацизма» настолько свободен от мозгов, что может даже самоустраниться», – написал Жданов. Под публикацией были прикреплены скриншоты с заголовками новостей о состоянии Костомарова.

    При этом даже либерально настроенная аудитория Жданова оказалась возмущена такими заявлениями.

    «Я вот честно считаю себя либералом, мне кажется, вы тоже. Тогда почему вы такой людоед? Вы в комментариях кичитесь тем, что не чувствуете сострадания. Просто кошмар», – написал один из пользователей.

    «И все же стебать человека в такой ситуации гадко. Это низость», – написал другой.

    «Я понимаю принципиальность позиции, но никогда не пойму отсутствие такта. Вы сейчас просто омерзительны», – оставил комментарий еще один пользователь соцсети.

    «Иногда «политик» настолько свободен от мозгов, что может даже самоустраниться», – спародировал пост Жданова его читатель.

    «И это лицо либерализма. Жизнь любого человека важна сама по себе», – добавил еще один пользователь.

    Ранее СМИ писали, что состояние Костомарова, перенесшего вторую операцию, резко ухудшилось. До этого сообщалось, что Костомарову ампутировали из-за угрозы гангрены ступни и кисти рук.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    ** Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

    Коментарии (50)
    Российские войска заняли все высоты в окрестностях Артемовска
    		    16 февраля 2023, 10:35
    Фото: РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Подразделения российских военных взяли все высоты в окрестностях Артемовска, заявил в эфире «Соловьев Live» советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, в данный момент фиксируются успехи под Артемовском, где российские военные заняли основные высоты. Остался один небольшой коридор, который также контролируется ВС России, что существенно сковывает действия ВСУ по подвозу живой силы и боеприпасов, передает РИА «Новости».

    Кимаковский отметил, что на Артемовском направлении было замечено много иностранных наемников из Франции, Польши, Британии.

    «Уже появляются подразделения, которые приезжают из-под Львова», – заключил он.

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ВСУ могут оставить Артемовск, это допускают в Вашингтоне, однако окончательное решение об этом принимает Киев.

    Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ не намерены отдавать Артемовск без боя.

    Коментарии (51)
    Эксперт объяснил, как воздушные шары обманывают ПВО Украины
    Эксперт Кнутов: Россия может выявлять ПВО Украины с помощью обычных воздушных шаров
    		    15 февраля 2023, 22:00
    Фото: Булдаков Олег/Фотохроника ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия может применять обычные металлизированные воздушные шары для выявления расположения ПВО противника. У ВСУ нет недорогих ракет, чтобы сбивать такие объекты в большом количестве, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВСУ сбили якобы российские воздушные шары над Киевом.

    «Воздушные шары для «перегрузки» ПВО используются с прошлого века. Их применял Израиль в Ливане в долине Бекаа во время разгрома ПВО своего противника», – рассказал директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

    «Такие шары покрыты внутри тонким слоем металла. Обычно к ним крепится Линза Люнеберга, увеличивающая отражающую поверхность. Она создает иллюзию, что это беспилотник или самолет. Кроме того, шары наполнены инертным газом, который не горит и не взрывается при попадании в него ракеты», – пояснил он.

    «Я вполне допускаю, что сейчас мы стали использовать такие же шары. Когда ВСУ видят такой объект, система ПВО начинает по нему работать, тратя впустую ракеты. А мы узнаем, где базируются эти системы ПВО и атакуем их противорадиолокационными ракетами», – сказал собеседник.

    «На локаторах такие шары невозможно отличить от БПЛА или самолета. Нужны камеры с инфракрасным видением, и даже с их помощью не всегда можно точно опознать шар. Я не уверен, что у ВСУ есть недорогие ракеты, чтобы в большом количестве сбивать такие объекты. У нас же есть для этого зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», – заметил эксперт.

    В среду представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что шесть воздушных шаров с радиолокационными уголковыми отражателями, замеченных над Киевской областью, были запущенны Россией в качестве ложных целей для истощения и отвлечения украинской ПВО, сообщает РИА «Новости».

    В украинской столице в этой связи объявляли воздушную тревогу. По информации украинского издания «Страна», после обнаружения в небе объекта были слышны взрывы.

    «Это были воздушные шары, которые перемещаются в пространстве под действием ветра. Эти объекты могли нести на себе уголковые отражатели и определенное разведоборудование. По всем воздушным целям работали средства ПВО. Большинство зондов были сбиты», – сообщили в Киевской городской военной администрации. Позже Украина призналась в аналогичных действиях для дезориентации ПВО России. 

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что появление неопознанных воздушных шаров в небе над США является активизацией разведывательных ведомств Китая и России. Он отметил, что это пример того, как Китай и Россия увеличивают разведку против стран НАТО.

    Стоит отметить, что Пентагон после инцидента с китайским аэростатом стал пристальнее наблюдать за воздушным пространством Соединенных Штатов и усилил средства радарного слежения.

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    Коментарии (12)
    Экс-президент Грузии допустил участие грузинских военных на стороне России в конфликте с Украиной
    		    16 февраля 2023, 12:31
    Фото: EPA/TASS
    Текст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили допустил, что нынешние власти страны предложат военным принять участие в вооруженном противостоянии с Украиной на стороне России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Я не исключаю, что грузинское государство напрямую поможет России против Украины... Мы очень нужны России... К сожалению, мне кажется реальным, что грузинское государство вооруженными силами поможет России и призовет грузинских солдат отправиться воевать на Украину», – сказал бывший президент в интервью оппозиционной телекомпании «Пирвели» («Первый).

    Это заявление вызвало гневные комментарии в политических кругах Грузии, которая на всех уровнях поддерживает Украину, но при этом не ввела прямые санкции против России.

    Депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили назвал экс-президента «членом глобальной партии войны, для которого нет осознания государства и народа».

    Глава оппозиционной парламентской партии «Граждане» депутат Александр Элисашвили заявил, что «обескуражен» заявлением Маргвелашвили.

    По его словам, бывший президент «оскорбил грузинских военных».

    «Как он, бывший Верховный главнокомандующий, мог произнести вообще слова о том, что грузинские военные будут сражаться на стороне России?! Дальше упасть невозможно!» – сказал Александр Элисашвили.

    Коментарии (16)
    Сбербанк обнаружил крупнейший центр украинских мошенников
    Сбербанк обнаружил крупнейший центр обманывающих россиян украинских мошенников

    16 февраля 2023, 12:32

    Текст: Александра Юдина

    Почти все мошенники, которые в данный момент атакуют россиян посредством телефонного мошенничества, являются украинцами, действующими в основном из Днепра, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

    По его словам, 92–95% всех звонков в формате телефонного мошенничества совершается из Днепра, на пике существовало более 1 тыс. 100 кол-центров, в данный момент работает около 150. При этом всего на территории Украины фиксируется около 800–900 кол-центров, передает Ura.ru.

    Кузнецов отметил, что сейчас о работе таких кол-центров известно гораздо больше, есть информация о том, кому они звонят, и даже что они собираются делать, каким клиентам собираются звонить.

    Также он добавил, что раньше мошенники звонили из тюрем, сейчас такие звонки прекратились.

    «Более 40% кол-центров, которые работали против клиентов кредитных организаций из вот этих учреждений, прекратились», – подчеркнул Кузнецов.

    Кроме того, зампред Сбербанка сообщил, что на сегодня зафиксирован рост телефонного мошенничества против россиян.

    При этом с Украины поступает порядка 95% мошеннических звонков.

    В конце января россиян предупредили о новом виде хакерских атак.

    Коментарии (15)
    Американский военачальник назвал условие «возврата» Украиной потерянных территорий
    FT: Военачальник США считает, что Украине будет невероятно сложно вытеснить ВС России
    		    16 февраля 2023, 10:59
    Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украина вряд ли сможет в этом году вытеснить российские силы из всех контролируемых ими районов, заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

    Как заявил Милли в интервью Financial Times, в этом году Украине будет очень трудно вытеснить ВС России с занятых территорий, для этого Российская армия должна просто развалиться, передает ТАСС.

    При этом он уверен, что конфликт будет урегулирован за столом переговоров, так как «ни одна из сторон, скорее всего, не достигнет своих военных целей».

    Ранее газета Politico писала, что американская разведка на протяжении длящейся почти год спецоперации России постоянно ошибалась в оценке военных способностей ВСУ.

    Напомним, в январе Милли заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован за столом переговоров, сроки начала которых должны определить Москва и Киев.

    Коментарии (24)
    Европе пообещали транспортный коллапс из-за поставок оружия на Украину

    15 февраля 2023, 20:35

    Текст: Кристина Цыцура

    Увеличение поставок военной техники Украине со стороны стран НАТО грозит возникновением сложностей с ее отправкой на территорию страны, это может замедлить скорость поставок западного оружия в зону боевых действий, пишет газета Washington Post.

    В публикации отмечается, что у партнеров Украины остается все меньше времени, чтобы собрать достаточное количество новой техники и отправить ее по линиям снабжения, чтобы успеть к якобы планируемому Киевом «весеннему контрнаступлению». передает ТАСС.

    Там отмечается, что поставка военной техники идет через порты Европы, а далее по автомобильным и железным дорогам Украины, где при больших объемах могут возникнуть заторы. Сейчас используются три транспортных узла – в Польше, Словакии и Румынии.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине – это война логистики из-за проблем с поставками военной техники Киеву. 

    Коментарии (4)
    Росгвардия нашла документальное подтверждение участия USAID в дестабилизации на Украине
    Спецназ Росгвардии нашел документы, подтверждающие участие USAID в дестабилизации ситуации на Украине

    16 февраля 2023, 10:32

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие Росгвардии обнаружили в ЛНР документы, подтверждающие участие Агентства США по международному развитию (USAID) в дестабилизации ситуации в восточных регионах Украины, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Согласно сообщению пресс-службы, на территории ЛНР спецназ Росгвардии нашел свидетельства системной работы Агентства США по международному развитию (USAID) по дестабилизации политической обстановки на востоке Украины в период с 2014 по 2022 год, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили, что в документах приведены подробные инструкции для организации работы по дискредитации России в глазах местного населения, которая велась путем распространения различных печатных изданий, искажающих реальную картину происходящего на Украине и намеренно выставляющих Россию в роли страны-агрессора, при этом власти местных администраций строили свою работу на основе методичек американского Агентства по международному развитию, а также на средства организации.

    В Росгвардии рассказали, что в пособиях для курсов повышения квалификации руководителей местного самоуправления рекомендовалось работе с молодежью пропагандировались ценности ЛГБТ-сообщества. Активность USAID в ЛНР подтвердили и в местной администрации, найденные росгвардейцами материалы переданы компетентным органам.

    Ранее в Минобороны заявили, что программа Агентства США по международному развитию (USAID) по отлову летучих мышей может быть связана с возникновением коронавируса COVID-19.

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    США призвали Сербию встать на сторону Украины
    		   15 февраля 2023, 18:19
    Фото: MARKO DJOKOVIC/EPA/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к сербам с просьбой принять сторону Украины, пересмотреть свои отношения с Россией и признать Косово.

    Он отметил, что Вашингтон приветствует сигналы Сербии о поддержке Украины в ООН. Также Блинкен добавил, что страны должны быть едины в поддержке права украинского народа на выбор своего будущего, передает Life.

    По его словам, Вашингтон видит амбиции Сербии вступить в Европейский союз, США готовы совместно с европейскими партнерами поддержать Белград в этом стремлении.

    Также Блинкен призвал Сербию признать Косово, пообещав окупить труды.

    Ранее президент республики Александр Вучич заявил, что Сербия готова вступить в Евросоюз, но не в НАТО. 

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    Американский разведчик поразился чертой характера Путина
    Офицер разведки США Риттер: Владимир Путин проявляет восхитительное терпение
    		    16 февраля 2023, 10:18
    Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин показывает восхитительное терпение, сдерживаясь от резкой реакции на всевозможные провокации США, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

    По его словам, США провоцируют Москву с 2008 года, а Путин проявляет «восхитительное терпение», передает РИА «Новости».

    Риттер добавил, что американцы, зараженное вирусом русофобии, верят на слово своему правительству, когда оно рассказывает что-то плохое о России и Путине, при этом Вашингтон обманывает себя, рассказывая о мифических победах на Украине, повторяя ситуацию в Афганистане, где они ранее проиграли.

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    Киев обвинил Россию в запуске воздушных шаров для отвлечения ПВО
    		    15 февраля 2023, 17:20
    Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Над Киевской областью были замечены воздушные шары с радиолокационными угловыми отражателями, Россия запустила их в качестве ложных целей для истощения и отвлечения украинской ПВО, заявил представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат.

    В эфире телеканала «Киев», отвечая на вопрос о серии взрывов и сигнале воздушной тревоги на территории Киевской области, он обвинил Россию в том, что она применяет «воздушный шар, который несет кусок металла», чтобы изматывать украинскую ПВО. «А еще с этими шарами можно и БПЛА использовать, чтобы их спрятать», – цитирует его РИА «Новости».

    Игнат отметил, что такие шары не будут сбиваться, а прогремевшие в небе над Киевской областью взрывы и следы ракет, которые видели жители, вероятнее всего, были направлены против каких-то других целей.

    Ранее украинские СМИ заявили, что в небе над Киевом заметили «неизвестный летающий объект в форме шара».

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