Экспертное сообщество призвали бороться с популизмом на выборах

Эксперты по выборам должны рассказывать о популизме кандидатов, рассматривать их программы на реалистичность, заявил политолог, руководитель проекта ЭИСИ «Экспертные клубы РФ» Сергей Чернаков.

«Популизм на выборах – ржавчина, которая может подрывать доверие к избирательному процессу со стороны общества. Разоблачать тех кандидатов, которые дают нереалистичные обещания или участвуют в выборах формально, – задача в том числе и экспертов в регионах», – цитирует Чернакова сайт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

По словам политолога, популизм вредит и здоровой конкуренции на выборах. «Политическая борьба никуда не делась, в регионах и на федеральном уровне она очень серьезна. Политики конкурируют между собой и внутри одной партии. Об этих процессах на реальных примерах также необходимо рассказывать, потому что выборы – это всегда яркое и значимое событие», – отметил Чернаков.

Эксперт в электоральном процессе должен быть специалистом широкого спектра вопросов, добавил он. Необходимо прямо говорить об открытости избирательных процедур, уровне общественного контроля, законности агитации и других важных составляющих выборов.

«Недостаток качественной экспертизы может порождать незнание или непонимание тех или иных решений власти, общественно-политических процессов в стране и сути отдельных явлений», – подчеркнул Чернаков.

Между тем председатель НОМ Александр Брод отметил, что эксперты ассоциации в регионах являются разработчиками оригинальных методик и креативных идей, которые способствуют усилению общественного контроля за выборами.

«Планов у нас очень много: мы будем развивать экспертные инициативы, проводить обучения с участием авторитетных специалистов и готовить актуальные аналитические материалы», – заключил Брод.