Нефть подорожала на ослаблении доллара

Врач ФК «Шинник» рассказал о вранье в украинских пабликах

Врач ФК «Шинник» раскрыл подробности драки российских и украинских футболистов

В украинских пабликах распространяется много лживой информации о драке футболистов ярославского ФК «Шинник» с представителями украинского «Миная», рассказал врач российского клуба Гарегин Агаханян.

Он рассказал, что в украинских пабликах ликование на фоне новостей об инциденте. При этом много вранья. В связи с этим Агаханян рассказал, как все было на самом деле, передает РИА «Новости».

Врач уточнил, что украинские спортсмены выловили одного молодого человека в лифте, ударили его за русскую речь, потом несколько человек предложили начальнику команды спеть украинский гимн. Затем вся команда поднялась на этаж, где против них вышли пять человек, а потом вышли еще трое.

Агаханян добавил, что, когда футболистов «Миная» было большинство, у них были вопросы, но когда россияне готовы были дать ответы, они не явились с тренировки. «Мы их ждали часа три, но нам сказали, что их не привезут и что они с нами не пересекутся», – сказал он.

Также врач отметил, что у спортсменов «Шинника» не было желания ни с кем враждовать, но они не прячутся по углам.

Между тем пресс-атташе футбольного клуба Игорь Мережин заявил, что сайт ФК «Шинник» не открывался на протяжении непродолжительного времени в среду, это связано с техническими неполадками. Информации об атаках на сайт нет.

Сайт украинского футбольного клуба «Минай» также не открывался в среду.

В генконсульстве России в Анталье сообщили, что конфликт между футбольными командами России и Украины в отеле турецкой Антальи был спровоцирован неадекватным поведением украинцев, россияне с жалобами в больницу не обращались.