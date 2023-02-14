В фундаменте разрушенного дома в Турции нашли амулеты от сглаза

|
14 февраля, вторник | Последнее обновление — 18:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Киев перед Генассамблеей ООН намерен обвинить Россию в радиоактивном заражении Украины
Разделы
На протяжении последних 20 лет польские власти постоянно создавали для немцев проблемы и мешали стабилизации Европы вокруг ее экономического «ядра». При этом Польша всегда была самым крупным получателем дотаций из бюджета Европейского союза. Для Берлина выплаты Варшаве – это «дань», которую они выплачивают США, содержа американского сателлита.
Подробности...
В современном мире тесная связь Церкви с государством – это уязвимость не для государства, а для Церкви. В этом случае не Церковь мешает государству утонуть, но государство утягивает национальную Церковь с собой на дно.
Подробности...
История про муляж тушенки является частью феномена, с которым сталкивался любой россиянин, общающийся в интернете, да и оффлайн тоже – когда уехавший из страны человек горячо доказывает ему, живущему тут, как страшно и ужасно жить в России.
Подробности...
Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
Подробности...
Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
Подробности...
В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
В фундаменте разрушенного дома в Турции нашли амулеты от сглаза
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В фундаменте одного из зданий в Турции нашли обрезки газет, пенопласт и трещины, сообщили местные телеканалы.
Эксперты провели исследование образцов бетона из здания в стамбульском районе Кадыкей, его состав изучили в лаборатории, передает «Мир 24» со ссылкой на турецкий NTV.
В составе нашли вырезки газет, пенопласт и амулеты от сглаза, многочисленные трещины. Отмечается, что некачественный бетон в городах на юго-востоке страны мог привести к многочисленным жертвам в результате землетрясения.
Специалисты высказывают опасения, что в случае землетрясения в Стамбуле и окрестностях это приведет к печальным последствиям, так как город не готов к подобным испытаниям.
Напомним, число жертв землетрясения в Турции превысило 32 тыс. человек, в спасении людей там участвуют российские мобильные поисковые группы экстренного реагирования.
Роскосмос показал снимок тектонического разлома после землетрясения в Турции
Роскосмос опубликовал снимок тектонического разлома после землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции.
В Telegram-канале госкорпорации говорится, что Роскосмос продолжает космический мониторинг последствий землетрясения на юго-востоке Турции.
На снимке, сделанном космическим аппаратом «Канопус-В», отмечен тектонический разлом, передает РИА «Новости».
Ранее Роскосмос сообщил, что задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории на юго-востоке Турции.
Накануне в Сети появилось видео образовавшегося после землетрясения разлома в Турции. Отмечается, что последствием мощного землетрясения в Турции стала появившаяся трещина в земле, шириной она более 200 и глубиной более 30 метров.
Российские и украинские футболисты устроили драку в турецком отеле
Российские и украинские футболисты устроили драку в турецком отеле Royal Seginus
Спортсмены футбольного клуба «Шинник» из Ярославля и украинского «Миная» устроили драку в турецкой гостинице Royal Seginus.
О произошедшем сообщил ярославский клуб, пообещав выпустить официальное заявление, передает РИА «Новости».
Как сообщает «Чемпионат», конфликт зародился вечером 13 февраля, когда представители украинского клуба подошли к начальнику ярославского «Шинника» и потребовали спеть гимн Украины. Тот отказался и предложил украинцам выйти на улицу, чтобы «разобраться раз на раз». На этой стадии конфликт смогли приостановить сотрудники отеля.
Однако позже несколько футболистов «Миная» столкнулись в лифте с игроком «Шинника» и избили россиянина. На этаже, куда приехал лифт, стояла группа футболистов из ярославской команды. Увидев избитого одноклубника, они также полезли в конфликт – завязалась массовая драка.
Отмечается, что в отель пришлось вызывать полицию и скорую помощь.
Позднее стало известно, что подравшиеся на сборе в Турции футболисты «Шинника» из Ярославля и украинского клуба «Минай» будут расселены.
В отеле Royal Seginus подтвердили факт произошедшей потасовки, как отметил источник, сейчас решается, какая именно команда будет переселена в другой отель.
Генеральное консульство России в Анталье между тем сообщило, что выясняет обстоятельства конфликта между футболистами. Дипломаты также подтвердили инцидент, в данный момент выясняется, пострадали ли кто-то из россиян. Официальных обращений от граждан России в консульство пока не поступало.
Российский «Шинник», который выступает в Первой лиге, проводит в Анталье третий зимний сбор. «Минай», названный в честь села в Закарпатской области, играет в Украинской премьер-лиге.
Ранее российский турист в турецкой Аланье избил пьяного 57-летнего украинца, который после этого впал в кому.
МИД не увидел нерешаемых задач для поставки Турции С-400
Директор департамента МИД России Пилипсон не увидел нерешаемых задач для поставки Турции С-400
|
|
Российская сторона не видит нерешаемых задач на пути реализации проекта поставки Турции второго полка ЗРК С-400, сообщил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
Пилипсон отметил, что в таком «чувствительном вопросе» требуется «информационная гигиена», которая позволит избежать «ущерба национальным интересам» как России, так и Турции, передает РИА «Новости».
В МИДе напомнили, что ряд стран ввели против России «целый веер» санкций, но «не для защиты демократии и прав человека», а в попытке избавиться от конкурента на рынке вооружений. Кроме того, Пилипсон сказал, что вопрос взаиморасчетов в рамках поставок С-400 вряд ли должен подвергаться популярному освещению.
Напомним, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил летом, что контракт на поставку второго полка С-400 подписан и начал реализовываться. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от С-400.
Роскосмос показал снимок затопленного турецкого аэропорта Хатай после землетрясения
Роскосмос опубликовал снимок со спутника, на котором виден затопленный турецкий аэропорт Хатай после серии землетрясений.
Аэропорт Хатай снял спутник «Канопус-В», сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.
Ранее Роскосмос опубликовал снимок тектонического разлома после землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции.
Накануне в Сети появилось видео образовавшегося после землетрясения разлома в Турции. Отмечается, что последствием мощного землетрясения в Турции стала появившаяся трещина в земле, шириной она более 200 и глубиной более 30 метров.
Из зоны землетрясения в Турции эвакуировали группу россиян
Из зоны землетрясения на юго-востоке Турции эвакуировали 39 россиян
Группа из 39 российских граждан была эвакуирована в воскресенье утром из зоны землетрясения на юго-востоке Турции, заявило посольство России в Анкаре.
В Telegram-канале ведомства сообщили, что группа из 39 российских граждан, проживающих и работающих в непосредственной близости от зоны землетрясения на юго-востоке Турции и пожелавшая вернуться в Россию, сегодня утром вылетела из аэропорта Аданы, передает РИА «Новости».
Отмечается, что сбор и отправку соотечественников организовали сотрудники посольства. Борт предоставила компания «Росатом», возводящая в Турции АЭС «Аккую».
Ранее сообщалось, что мобильные поисковые группы экстренного реагирования МЧС России сформированы из спасателей «Центроспаса» и выезжают на места, где под завалами могут быть выжившие люди.
В пятницу спасатели МЧС обнаружили в турецкой провинции Хатай при разборе завалов на месте рухнувшего дома Тело россиянина, предположительно, это муж и отец ранее найденных погибшими женщины и ребенка.
Россия отправила три самолета с гуманитарной помощью в Турцию
Посольство: Россия направила гумпомощь пострадавшим от землетрясения на юго-востоке Турции
Россия направила гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения на юго-востоке Турции, доставлены 19 тонн продуктов, сообщило посольство России в Анкаре.
По сообщению посольства, Минобороны и МЧС организовали отправку трех бортов с грузом гуманитарной помощи турецким гражданам, в которых в Турцию доставлены 9 тыс. спальных мешков и теплоизоляционных ковриков, 500 палаток и 19 тонн продуктов, передает РИА «Новости».
В настоящее время готовится к отправке в Турцию новая партия гуманитарной помощи.
Ранее самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Сирию, чтобы доставить 35 тонн гуманитарного груза. До этого из аэропорта Жуковский в Сирию отправился первый самолет с гуманитарным грузом – более 38 тонн.
Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 31 тыс. 643 человек
Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 31 тыс. 643 человек, эвакуировано более 158 тыс. граждан, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.
В Турции в результате землетрясений, по последним данным, погибли 31 тыс. 643 человека, в другие более безопасные провинции региона эвакуировали 158 тыс. 165 пострадавших, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в результате крупного землетрясения на юго-востоке Турции число погибших увеличилось до 29 тыс. 605 человек, в Сирии погибли около 8,5 тыс. человек.
Российские спасатели нашли кастрюлю со 150 тыс. долларов под завалами в Турции
В ходе разбора завалов в жилом доме в Турции российские спасатели обнаружили кастрюлю со 150 тыс. долларов
Российские спасатели в ходе поисково-спасательных работ при разборе завалов в жилом доме в Турции нашли кастрюлю, в которой было 150 тыс. долларов 100-долларовыми купюрами, сообщило МЧС России.
Обнаруженные средства под опись передали местной полиции, передает РИА «Новости».
Напомним, в результате землетрясения в Турции погибли свыше 31 тыс. человек. В стране работают мобильные поисковые группы экстренного реагирования МЧС России.
Турецкие футбольные клубы начали сниматься с чемпионата страны
«Газиантеп» снялся с чемпионата Турции по футболу из-за последствий землетрясения
Совет директоров «Газиантепа» принял решение не продолжать участие в чемпионате и Кубке Турции по футболу из-за последствий землетрясения, сообщила пресс-служба клуба.
В заявлении «Газиантепа» говорится, что клубу не представляется возможным продолжать спортивную деятельность в текущих условиях, передает ТАСС.
«Газиантеп» занимал 10-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. Ранее о снятии с чемпионата объявил «Хатайспор».
Напомним, в результате землетрясений обрушилась историческая крепость в турецкой провинции Газиантеп, внесенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ущерб еще предстоит определить.
Крепость Газиантеп, первые упоминания о которой появились во II–III веках нашей эры, расположена на холме высотой 25-30 метров
В Турции озвучили масштаб разрушений после землетрясений
Власти: Почти 8 тыс. зданий из 132 тыс проверенных властями Турции после землетрясений нужно снести
Почти 8 тыс. зданий необходимо снести в первую очередь после землетрясений в десяти затронутых катастрофой провинциях Турции, сообщило министерство градостроительства и окружающей среды после оценки более 132 тыс. зданий.
В ведомстве сообщили, что оценкой состояния зданий занимаются в данный момент шесть тысяч сотрудников министерства, проверено 132898 зданий в 10 провинциях, из них 7584 обрушились или их необходимо срочно снести, 12617 зданий находятся в непригодном для проживания состоянии, более 31 тыс. получили небольшие повреждения, а более 60 тыс. вообще не пострадали, передает РИА «Новости».
Ранее в воскресенье вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что число погибших в результате произошедших в Турции землетрясений возросло до 24 тыс. 617 человек.
Число погибших при землетрясении в Турции превысило 24,6 тыс. человек
Вице-президент Турции Октай: Число погибших в Турции в результате землетрясений увеличилось до 24617 человек
Число погибших в результате произошедших в Турции землетрясений возросло до 24 тыс. 617 человек, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.
Вице-президент Турции заявил в эфире местных телеканалов, что в результате стихийного бедствия погибли 24 тыс. 617 человек, передает ТАСС.
Накануне президент Турции Тайип Эрдоган сообщал, что число погибших в результате мощного землетрясения достигло 21 тыс. 848 человек, еще 80 тыс. 104 граждан ранены.
Число погибших при землетрясении в Турции превысило 29,5 тыс. человек
Число жертв в Турции в результате землетрясений увеличилось до 29 605 человек
В результате крупного землетрясения на юго-востоке Турции число погибших увеличилось до 29 тыс. 605 человек, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям.
В заявлении говорится, что погибшими числятся 29 605 человек, 147 934 гражданина Турции были эвакуированы в другие провинции из районов, пострадавших от землетрясения, передает ТАСС.
В воскресенье в Турции озвучили масштаб разрушений после землетрясений. Отмечается, что почти 8 тыс. зданий необходимо снести в первую очередь после землетрясений в десяти затронутых катастрофой провинциях Турции.
Ранее сообщалось о 24 617 погибших в Турции после землетрясений.
Команда МЧС из России, Белоруссии и Киргизии спасла в Турции человека
МЧС: Команда из РФ, Белоруссии и Киргизии спасла из-под завалов в Турции человека спустя 160 часов после землетрясения
Команда спасателей из России, Белоруссии и Киргизии спасла человека из-под завалов в Турции спустя более 160 часов после землетрясения, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
В пресс-службе МЧС РФ рассказали, что на участке работ российской команды совместными усилиями спасателей МЧС России, Белоруссии и Киргизии в ходе поисково-спасательных работ в Турции удалось спасти человека спустя более чем 160 часов после землетрясения. Операция по извлечению мужчины из-под завалов длилась более четырех часов, работы проводились в темное время суток, с риском для жизни при возможном обрушении конструкций, передает ТАСС.
Врачи МЧС России оказали пострадавшему первую медицинскую помощь непосредственно до извлечения из-под завала. Благодаря профессиональным и скоординированным действиям сводной группировки сотрудников МЧС операция по спасению завершилась успешно. Пострадавший передан медикам скорой помощи.
Накануне число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 29,6 тыс. человек.
Выборы в Турции оказались под угрозой
TGRT Haber: Выборы в Турции могут стать невозможными из-за последствий землетрясений
Проведение планируемых на 14 мая всеобщих выборов в Турции может стать невозможным из-за последствий землетрясений на юго-востоке страны, но в правящей Партии справедливости и развития (ПСР) пока не обсуждают их отмену, говорится в заметке на сайте телеканала TGRT Haber.
По сообщению телеканала, в Турции пока не было сделано никаких оценок относительно переноса или отмены даты выборов, но вариант с 14 мая начал ослабевать, передает РИА «Новости». В коридорах оппозиционной Народно-республиканской партии ходят слухи, что президент Тайип Эрдоган отложит выборы как минимум на год. Председатель партии «Хорошая партия» Мерал Акшенер сказала, что предполагает перенос выборов, планируемых на 14 мая, но не ожидает отмены.
TGRT Haber приводит статью 78 Конституции Турецкой Республики, когда единственным исключением для отсрочки выборов является состояние войны, но сообщает при этом, что YSK (Высшая избирательная комиссия) примет решение о невозможности проведения выборов из-за последствий землетрясений.
Ранее Управление по чрезвычайным ситуациям сообщило, что в результате крупного землетрясения на юго-востоке Турции число погибших увеличилось до 29 тыс. 605 человек.
Российские мусульмане собрали 60 млн рублей помощи пострадавшим в Турции и Сирии
Российские мусульмане собрали 60 млн рублей помощи пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии
Благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ России) собрал 60 млн рублей в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии, сообщил зампред ДУМ РФ Ильдар Аляутдинов.
Аляутдинов отметил, что часть собранных средств направлена на покупку предметов первой необходимости, в том числе теплых вещей, продовольственных наборов, одеял, генераторов. По его словам, часть гуманитарной помощи от россиян уже доставлена в районы бедствия: в Турции это города Антакья, Адыяман, Малатья и Кахраманмараш, а в Сирии – Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама, передает РИА «Новости».
Муфтий Аляутдинов уточнил, что землетрясение случилось в самое холодное время года, пострадавшие находятся в тяжелейших условиях, поэтому благотворители должны оперативно доставлять нуждающимся предметы первой необходимости.
Кроме того, в Москве открыты четыре пункта сбора вещей для пострадавших, указал он. «За эту неделю собраны тонны теплой одежды, часть отправлена в посольство Турции в РФ для дальнейшей транспортировки в места бедствия. Сбор помощи от россиян продолжается», – добавил Аляутдинов.
Накануне президент Сирии Башар Асад поблагодарил президента России Владимира Путина и российский народ за помощь, оказанную сирийцам после землетрясения.
Ранее сообщалось, что после мощного землетрясения в Сирии российские военные спасли из-под завалов 47 человек. В Турцию также вылетел спецборт МЧС с дополнительной группой спасателей, врачей и психологов.
|
|