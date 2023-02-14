В фундаменте разрушенного дома в Турции нашли амулеты от сглаза

В фундаменте одного из зданий в Турции нашли обрезки газет, пенопласт и трещины, сообщили местные телеканалы.

Эксперты провели исследование образцов бетона из здания в стамбульском районе Кадыкей, его состав изучили в лаборатории, передает «Мир 24» со ссылкой на турецкий NTV.

В составе нашли вырезки газет, пенопласт и амулеты от сглаза, многочисленные трещины. Отмечается, что некачественный бетон в городах на юго-востоке страны мог привести к многочисленным жертвам в результате землетрясения.

Специалисты высказывают опасения, что в случае землетрясения в Стамбуле и окрестностях это приведет к печальным последствиям, так как город не готов к подобным испытаниям.

Напомним, число жертв землетрясения в Турции превысило 32 тыс. человек, в спасении людей там участвуют российские мобильные поисковые группы экстренного реагирования.