Генпрокуратуру попросили проверить работающих в России турецких застройщиков

Генпрокуратуру попросили проверить работающих в России застройщиков из Турции

Генпрокуратуру России попросили проверить работающих в стране турецких застройщиков после землетрясения в Турции, сообщил представляющий интересы родственников погибших при обрушении крыши спорткомплекса «Трансвааль-парк» в 2004 году адвокат Игорь Трунов.

Адвокат обратился к генпрокурору Игорю Краснову как представитель потерпевших и родственников погибших в «Трансвааль-парке» в 2004 году, сказал Трунов в беседе с ТАСС.

В заявлении он попросил принять меры прокурорского реагирования и организовать проверку качества строительства объектов, построенных и строящихся в России турецкими застройщиками.

Также, по его словам, нужно решить вопрос о возбуждении дел и наложить арест на имущество и активы турецких компаний для обеспечения возмещенного вреда, причиненного россиянам в Турции и России.

Трунов пояснил, что в России работают 13 крупных турецких застройщиков, строивших объекты в пострадавших от землетрясения Турции районах.

Жертвами землетрясения в Турции стали более 31 тыс. человек. В стране работают мобильные поисковые группы экстренного реагирования российского МЧС.