Королева-консорт Великобритании Камилла заразилась коронавирусом

Супруга короля Великобритании Карла III королева-консорт Камилла заразилась коронавирусом, сообщил Букингемский дворец.

Отмечается, что королева-консорт испытывала симптомы простуды, ее тест на коронавирус показал положительный результат, все мероприятия с ее участием отменены, передает ТАСС.

В прошлом году королева-консорт также переболела коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Карл III во второй раз заразился коронавирусом. Напомним, он перенес коронавирус в легкой форме в марте 2020 года. Также сообщалось, что действующий монарх и его супруга прошли полный курс вакцинации от коронавируса, включая бустерную дозу.