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СМИ: Британия попросила Германию продлить руководство Силами быстрого реагирования НАТО
Daily Mail: ВС Британии вряд ли смогут принять руководство Силами быстрого реагирования НАТО
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Военачальники НАТО опасаются, что британские вооруженные силы не смогут взять на себя руководство Силами быстрого реагирования из-за помощи Украине, сообщили СМИ.
Как сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники в министерстве обороны Соединенного Королевства, в конце 2023 года Британия должна принять от Германии руководство Силами быстрого реагирования НАТО, однако, военно-политический блок страны попросил Германию остаться во главе Сил еще на один год, поскольку Лондон не может выделить 5 тыс. свободных военнослужащих, передает РИА «Новости».
Как пишет издание, также Британия испытывает серьезные проблемы со снаряжением, техникой и боеприпасами, что частично связано с неполным освоением выделенных средств и поставок Украине, а все военные заняты подготовкой солдат ВСУ.
По словам высокопоставленных офицеров, сейчас Британия находится в наиболее уязвимом положении со времен Второй мировой войны, поскольку сухопутные войска самые малочисленные за последние 400 лет, а флот составляет менее половины от того, что было во время Фолклендской войны.
Ранее экс-командующий сухопутными войсками ВС США в Европе генерал Бен Ходжес рассказал газете The Times подробности учений Warfighter, когда запасы ключевых для британской армии боеприпасов были израсходованы за восемь дней гипотетического конфликта.
В США нашли «наиболее выгодную тактику» ВСУ на фронте
The New York Times: Основной целью Украины сейчас является Мелитополь
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Аналитики выделяют основную очевидную цель для украинских военных – продвижение на юг зоны спецоперации, так как позиции ВС России на востоке надежно укреплены, пишет The New York Times.
По данным газеты, эксперты выделяют город Мелитополь как основную цель для наступления ВСУ, так как он находится на пересечении двух основных автомагистралей и важной железнодорожной ветки, а это, в свою очередь, является важным источником снабжения российских войск на юге, передает Ura.ru со ссылкой на The New York Times.
В статье отмечается, что киевский режим при этом должен будет «сдерживать наступление российских военных, сохранять численность собственной армии и техники».
Как сообщила пресс-секретарь сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, российские военные ожидают такой тактики от Украины.
«Мы поддерживаем это напряжение», – сказала она.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими слухами и предсказаниями о «масштабном наступлении» российских военных в рамках спецоперации на Украине полна западная пресса.
Народный артист России Александр Филиппенко объяснил переезд в Литву
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Народный артист России Александр Филиппенко сообщил, что уехал из России. Он также заявил, что уволился из театра Моссовета, потому что у него закончился контракт.
Свой уход из театра Моссовета Филиппенко назвал добровольным.
«Добавить важно только одно: частица -ся, она ведь возвратная… и когда говорим «уволился» из Театра Моссовета, стоит обращать на эту бедную частицу внимание, не игнорировать ее… Это совы не то, чем кажутся, а иногда закончившийся контракт – это просто закончившийся контракт. Театру Моссовета – мои прекрасные воспоминания. Всем говорящим теплые слова – любовь и безмерная благодарность», – приводит издание «Подъем» слова артиста.
Филиппенко также призвал не равнять ситуацию в «Современнике» с его расставанием с театром Моссовета. По его словам, это две очень большие разницы.
Между тем, СМИ предполагают, что Александр Филиппенко возвращаться в Россию не собирается, поскольку с ним не продлен контракт из-за его позиции по СВО. Предположительно, с актером решили не работать после того, как он принял участие в Таллине в программе Александра Плющева (признан иноагентом), передает «Царьград».
По версии издания, после поездки Филиппенко в Таллин в театр им. Моссовета указание не продлевать больше с ним контракт. К тому же организаторам концертов артиста начали отказывать на городских площадках.
Режиссер Юрий Кара, в фильме которого играл Филиппенко, назвал его «профессиональным предателем». Отъезду актера удивился и режиссер Владимир Бортко, который так и не понял, «кто его здесь обидел».
Ранее дочь артиста сообщала, что он живет в Вильнюсе, и уехал из России страну из-за ситуации на Украине. В мае 2022 года Филиппенко публиковал фото в вышиванке и поддерживал антивоенный флешмоб.
Александру Филиппенко 77 лет. Он родился 2 сентября 1944 года в Москве. В 1967 году окончил факультет молекулярной и химической физики Московского физико-технического института. В 1974 году заочно окончил режиссерский факультет Театрального училища им. Б.В. Щукина (ныне – Театральный институт им. Бориса Щукина). В 1977 году получил также диплом актерского факультета данного вуза.
Играл в разные годы в Театре на Таганке, Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова, в 1996–2006 годах был художественным руководителем театра «Моно-дуэт-трио» при Москонцерте. В настоящее время Филиппенко работает в Театре им. Моссовета, где его можно увидеть в спектаклях «Укрощение строптивой», «Дядя Ваня» и «Три сестры».
Широко известен по киноролям. В частности, снимался в картинах «Гори, гори, моя звезда», «Я его невеста», «Кто заплатит за удачу», «Там, на неведомых дорожках...», «Мой друг Иван Лапшин», «Мастер и Маргарита», «Петр Первый. Завещание». Актер снялся в десятках фильмов.
Захарова дала совет Бербок после оправданий за слова о «войне против России»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала главу МИД ФРГ Анналену Бербок не лицемерить, признавая свою ошибку из-за слов о том, что Запад находится в состоянии войны с Россией.
Захарова в своем Telegram-канале обратилась к Бербок с призывом перестать заниматься эскалацией конфликта на Украине, раз она считает, что все имеют право на ошибки, потому что это часть человеческой жизни.
Дипломат напомнила Бербок, что режим Зеленского, которого поддерживала Германия, восемь лет убивал людей на Донбассе. Захарова также отметила, что СВО была начата, чтобы прекратить кровопролитие и не допустить мировую войну. Сразу после этого, по словам Захаровой, «НАТОвские преступники стали подливать масло в огонь, превращая все это в масштабную бойню».
Дипломат дала совет Бербок, что нельзя лицемерить, если она осознала свою ошибку искренне, если это не так, то последствия будут непоправимы.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок в газете Tagesspiegel признала, что допустила ошибку, заявив в конце января о том, что страны Европы якобы «ведут войну против России». Бербок напомнила пословицу «Не ошибается лишь тот, кто не живет».
Генерал ФСБ назвал источники ВСУ о планах ВС России
Генерал ФСБ Михайлов заявил, что ВСУ получает информацию о союзных силах от разведки и космоса
С помощью полученной информации от вражеской агентуры, космической и наземной разведки о планах союзных сил ВСУ пытаются изменить ход специальной военной операции, сообщил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Генерал отметил, что ВСУ получает информацию о планах ВС России и их союзников от вражеской агентуры, при помощи перехватов, а также космической и наземной разведки, которую им помогают осуществлять западные страны, пишет «Московский комсомолец».
По словам Михайлова ВСУ пытается с помощью полученной информации тем или иным образом изменить ход наступательной операции ВС России. Также он заявил, что, если происходит утечка данных о планах российских войск и их союзников, то операции корректируются.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими слухами и предсказаниями о «масштабном наступлении» российских военных в рамках спецоперации на Украине полна западная пресса.
Кадыров ответил Слепакову стихами
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил Семену Слепакову стихами
В стихотворной форме и с использованием нелестных слов вроде «зажравшийся хам» глава Чечни Рамзан Кадыров ответил Семену Слепакову, который написал и исполнил оскорбительную песню о военных.
В своем Telegram-канале он попросил Слепакова «не дергаться» и «не нервничать», а сидеть спокойно «где-нибудь дома».
Возмутились песней Слепакова о гибели российских военных и блогеры. Журналист Роман Голованов написал, что Слепаков поглумился над смертью русских солдат. Telegram-канал «Два майора» напомнил, что Слепаков, когда ему «было выгодно быть патриотом», пел про ветерана войны.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев призвал лишить Слепакова российского гражданства и признать иноагентом.
Российские войска нанесли удары по критически важным объектам энергетики на Украине
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ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотными аппаратами по критически важным объектам энергетики Украины, все цели достигнуты, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Telegram-канале российского военного ведомства уточняется, что в течение 10 февраля ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Также были использованы беспилотники. Удары наносились по объектам системы энергетики, которые обеспечивали работу предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины. В Минобороны подчеркнули, что все цели массированного удара были достигнуты, а назначенные объекты поражены.
В результате российских ракетных ударов была остановлена работа энергоемких производств оборонно-промышленного комплекса Украины, а также заблокирована переброска железнодорожным транспортом иностранного вооружения, боеприпасов и резервов ВСУ.
Ранее в Сети появились видеокадры удара морским беспилотником по стратегически важному мосту в подконтрольный ВСУ Затоке Одесской области.
Бербок оправдалась за слова о «войне против России»
Глава МИД Германии Бербок объяснила слова о «войне против России» фразой «кто не ошибается, тот не живет»
Глава МИД Германии Анналена Бербок в газете Tagesspiegel признала, что допустила ошибку, заявив в конце января о том, что страны Европы якобы «ведут войну против России».
Бербок напомнила пословицу «Не ошибается лишь тот, кто не живет», передает ТАСС.
Ранее глава МИД Германии призналась, что ее предупредили не шутить о канцлере ФРГ Олафе Шольце и не говорить ничего лишнего.
Напомним, в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге Бербок призвала европейские государства увеличить помощь Киеву, заявив, что страны Европы «ведут войну против России», а не друг против друга.
В МИД заявили о готовности к переговорам с Украиной на основе существующей реальности
Россия готова к переговорам с Украиной, но без предварительных условий, на основе существующей реальности, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин в интервью каналу «Звезда».
Он напомнил классическое выражение – любые военные действия завершаются переговорами. Теперь же в случае с Украиной к ним подойдут без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует, передает ТАСС.
При этом Вершинин подчеркнул, что решение по переговорам с Москвой принимается не в Киеве, а в Вашингтоне и Брюсселе.
Также дипломат не исключил, что эти переговоры возможны и при нынешнем президенте США Джо Байдене, если сам президент и его окружение «проявятся осмотрительность и мудрость».
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтон может «по щелчку пальцев» прекратить украинский конфликт.
Названа причина разгерметизации грузовика «Прогресс МС-21»
Крикалев сообщил, что на «Прогрессе МС-21» произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования
Утечка теплоносителя системы терморегулирования произошла на корабле «Прогресс МС-21» на Международный космической станции, разгерметизация не повлияет на работу экипажа МКС, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
По его словам, на грузовике, пристыкованном к МКС, произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования, такая же примерно ситуация произошла с кораблем «Союз МС-22» в середине декабря, передает ТАСС.
Крикалев заявил, что место утечки теплоносителя пока не удалось осмотреть, пока нет возможности получить информацию, как выглядит повреждение, что стало причиной, Роскосмосу предстоит подумать, как решить этот вопрос.
В Роскосмосе также заверили, что разгерметизация «Прогресса МС-21» не повлияет на работу экипажа МКС. Грузовик собирались расстыковать и спустить с орбиты за два дня до пуска корабля «Союз».
Ранее в Роскосмосе сообщили о разгерметизации контура грузового корабля «Прогресс МС-21», который должен завершить свой полет 18 февраля, он изолирован от МКС.
Космонавт Дмитрий Петелин рассказал, что обстановка на борту Международной космической станции после разгерметизации контура корабля «Прогресс МС-21» осталась спокойной, все работает в штатном режиме.
Судан завершил пересмотр соглашения с Россией о создании ВМБ РФ
Associated Press: Судан завершил пересмотр соглашения с Россией о создании военно-морской базы
Власти Судана завершили пересмотр соглашения о размещении российской военно-морской базы на территории страны, сообщило Associated Press.
По словам одного из суданских чиновников, представители России в ходе визита в Судан главы МИД РФ Сергея Лаврова развеяли все имевшиеся у них опасения, передает ТАСС.
Как сообщается, теперь соглашение будет ожидать ратификации, для этого необходима реализация подписанного в декабре 2022 года рамочного соглашения между военным руководством Судана и рядом партий и объединений гражданского общества. По его условиям, в ближайшее время должен быть избран премьер-министр из представителей гражданских организаций, подписавших документ. С момента избрания главы правительства вводится двухлетний переходный период, который должен завершиться всеобщими выборами. Указывается, что президент Судана также будет избран из гражданских лиц. Он же (президент) станет главнокомандующим вооруженных сил страны.
Напомним, 1 июля 2021 года президент Владимир Путин внес в Госдуму соглашение с Суданом о создании на территории республики ПМТО ВМФ России для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей Российской Федерации. Планировалось, что для размещения ПМТО суданская сторона передаст России на 25 лет в безвозмездное пользование территорию, включая береговую зону, водную акваторию и зону причального фронта, а также необходимые объекты недвижимого имущества.
В сентябре 2021 года источник в суданском военном ведомстве сообщил, что Судан считает необходимым внести правки в соглашение о создании российской ВМБ в Порт-Судане.
ВС России уничтожили артсистему Paladin на южнодонецком направлении
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На южнодонецком направлении авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» было уничтожено более 95 украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М109 «Paladin», три гаубицы Д-20, а также гаубица «Гиацинт-Б», сообщили в Минобороны.
По данным в Telegram-канале ведомства, на южнодонецком направлении наносилось комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка и Новоселка ДНР, потери противника составили более 95 человек за сутки, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М109 «Paladin», три гаубицы Д-20, а также гаубица «Гиацинт-Б».
Кроме того, в Минобороны заявили, что на купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Новомлынск, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области. Всего за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30. Кроме того, в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.
Также на краснолиманского направлении в результате ударов авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское ЛНР, Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества. Здесь за сутки уничтожено до 120 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град», а также две гаубицы Д-20.
На донецком направлении в результате успешных наступательных действий «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 140 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица «Krab» польского производства, гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Кроме того, в районах населенных пунктов Бердычи, Авдеевка и Новопокровское, Елизаветовка, Доброволье и Новоукраинка в ДНР уничтожены шесть складов боеприпасов ВСУ, также три склада уничтожены
На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а возле Херсона поражен склад боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.
Авиация, ракетные войска и артиллерией группировок войск (сил) ВС России сутки нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 116 районах, а возле населенного пункта Новый Буг Николаевской области уничтожена радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса «С-300». Также в районе населенного пункта Шебелинка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д6.
Системы ПВО за сутки уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов в Стельмаховке, Нововодяное, Голиково, Кременной Луганской народной республики, в Александровке в ДНР, Жовтневом, Федоровке, Обильном и Дорожнянке Запорожской области, Рыбальче Херсонской области, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удары по критически важным объектам энергетики на Украине, все объекты поражены.
Появилось видео образовавшегося после землетрясения разлома в Турции
Последствием мощного землетрясения в Турции стала появившаяся трещина в земле, шириной она более 200 и глубиной более 30 метров.
Сдвиг почвы хорошо заметен именно на оливковом поле площадью 35 гектаров в центре деревни Тепехан. Местные жители рассказали о взрывах, которые слышали ночью, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.
Напомним, жертвами землетрясения в Турции стали более 20 тыс. человек. Оно было магнитудой 7,7, а произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. Территория вокруг очага подземных толчков на три месяца станет зоной ЧС.
Захарова назвала бесноватой блогера Белоцерковскую за фейк о тушенке
Представитель МИД Мария Захарова назвала блогера Нику Белоцерковскую (признана иноагентом) бесноватой за слова о том, что в российских магазинах якобы продают муляжи продуктов.
Белоцерковская (признана иноагентом) заявила, что в России в магазинах начали появляться «муляжи банок с тушенкой», полки в маркетах – якобы пустые, а единственная настоящая банка тушенки стоит 1 тыс. рублей, передает Ura.ru.
«Бесноватая, ей Богу. Муляжи тушенки», – отреагировала в своем Telegram-канале Мария Захарова.
Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил к девяти годам колонии общего режима блогера Веронику Белоцерковскую (признана в России иноагентом), признав ее виновной в распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России.
Роскосмос сообщил о разгерметизации «Прогресса МС-21»
Роскосмос: Космический грузовик «Прогресс МС-21» разгерметизирован, экипажу МКС ничего не угрожает
Контур «Прогресс МС-21» разгерметизирован, экипажу МКС ничего не угрожает, инцидент не повлиял на стыковку с МКС «Прогресса МС-22», сообщили в Роскосмосе.
Роскосмос сообщил о разгерметизации «Прогресса МС-21», подготовленного к отстыковке от МКС. Это подтвердили данные телеметрии, поступившей в ЦУП, передает ТАСС.
В Роскосмосе уточнили, что переходной люк корабля закрыт, и «Прогресс МС-21» изолировали от МКС, выясняются причины разгерметизации.
Между тем, в госкорпорации заявили, что разгерметизация космического грузовика «Прогресса МС-21» никак не повлияла на стыковку с МКС «Прогресса МС-22» и на программу полетов. Также сообщается, что температура и давление на борту МКС в норме, экипажу ничего не угрожает, космонавты на самочувствие не жалуются.
Ранее сообщалось, что грузовик «Прогресс МС-22» с оборудованием и питанием пристыковался к МКС.
Медведев высказался о «чесе» Зеленского по исчезающей Европе
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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал поездку президента Украины Владимира Зеленского в страны Европы, назвав ее «цирком шапито».
В своем Telegram-канале назвал поездку «бородатой фотомодели в зеленой футболке» по европейским странам «цирком уродов». Медведев отметил, что пока мобилизованные украинцы погибают, в Европе Зеленский выступает во время прямых трансляций, появляется на первых полосах газет и фотографируется с «европейскими боссами».
«Нынешние европейские «лидеры», сплошь жалкие дилетанты и махровые русофобы... никогда не встанут даже рядом со своими предшественниками, кто после самой разрушительной войны в XX веке строил новую и независимую Европу», – подчеркнул он.
Зампред Совбеза добавил, что это было особенно заметно во время «чеса» украинских вымогателей, чьим апогеем стала аудиенция Зеленского у британского монарха.
«Закончится это правление фриков для «старой европейской цивилизации» плачевно. Она и так растворяется под натиском эмигрантов, а скоро исчезнет совсем, повторив известный миф о похищении Европы Зевсом. Только сегодня роль быка сыграет нахрапистая Америка, которую обслуживают предатели европейских интересов типа Польши и стран Прибалтики», – заключил Медведев.
Ранее Владимир Зеленский посетил Лондон, Париж, Брюссель. Он выступил перед Европарламентом и встретился с лидерами ЕС.
Газета ВЗГЛЯД рассмотрела в поездке Зеленского в Европу попытку защититься от США.