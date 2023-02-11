После гибели четырех человек при пожаре в Татарстане возбудили дело

Взгляд
11 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 18:41  |  vz.ru
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Какое будущее ожидает угольную отрасль Донбасса

В уголь Донбасса Россия может вдохнуть новую жизнь Николай Тришин/ТАСС
В Минэнерго разработали проект концепции реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР. Цель – привлечь инвестиции в отрасль и повысить ее рентабельность. Государство обещает поддержку. Как изменится угольный Донбасс и отношение к горнякам? В каких объемах нужен России донбасский уголь и есть ли перспектива для экспорта угля из Донбасса на мировые рынки? Подробности...
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Лаврову удалось оторваться от западных преследователей в Африке

Глава МИД Мали Абдулайе Диоп подарил Сергею Лаврову традиционный малийский меч
Не прошло и двух недель с последнего турне Лаврова по Африке, а глава МИДа вновь проехал по Черному континенту. На этот раз на его пути оказались Мали, Мавритания и Судан. При этом по пятам за нашей делегацией следовали эмиссары Евросоюза. В нашем МИДе даже расценили их поведение как ноу-хау – «дипломатию преследования». Ясно, что приз в этой гонке – лояльность Черного континента. Но каковы сегодня шансы России? Подробности...
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Почему Аргентина испугалась родильного туризма из России

Российские туристки начали сталкиваться с непредвиденными проблемами при въезде в Аргентину imago images/Global Look Press
Миграционные власти Аргентины начали борьбу со въездом в страну беременных россиянок. На этой неделе в аэропорту Буэнос-Айреса задержали шесть женщин на поздних сроках. Любой родившийся на аргентинской земле получает гражданство, что ускоряет процесс получения статуса и для родителей. Власти страны утверждают: россиянам нужен только паспорт, жить в стране они не хотят. У России и Аргентины традиционно крепкие отношения, почему проблема с родильным туризмом возникла только сейчас? Подробности...
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Зеленский сменил правительство Молдавии

Правительство Молдавии Санду поменяла по докладу украинской разведки ABACA/Reuters
Женского дуумвирата в Молдавии больше нет. Президент Майя Санду уволила премьера Наталью Гаврилицу, а в преемники ей выбрала мужчину – своего советника по безопасности Дорина Речана. Но на пост советника Речан был переведен с поста секретаря Совбеза только 4 февраля. Похоже, еще неделю назад Санду даже не планировала менять премьера. Решение приняли внезапно – и повлиял на это Владимир Зеленский. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Зеленский в Европе пытается защититься от США

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Американским демократам жизненно важно установить тотальный контроль над всем аппаратом управления Украины. Во-первых, для того, чтобы контролировать, куда идут денежные потоки. Во-вторых, Байден еще надеется выиграть у России на поле боя. Подробности...

Россия собирает крестовый поход против нефтедоллара

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
А что, если новые механизмы ценообразования распространить впоследствии и на другие сырьевые товары? На уголь, сталь, алюминий, минеральные удобрения. И таких «если», вколачивающих гвозди в крышку гроба мировой долларовой системы, может быть много. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Украина превращается в обузу для Америки

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В Америке меняется отношение к Украине. И главными скептиками тут являются республиканцы. Вопрос в том, смогут ли настроения республиканского электората изменить нынешнюю политику Белого дома в отношении Украины. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 6 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Является ли Молдавия частью Русского мира?
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Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?
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Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
  • Американский «Абрамс»

  • Британский «Челленджер»

  • Немецкий «Леопард»

  • Затрудняюсь ответить
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Космонавт рассказал об обстановке на МКС после разгерметизации «Прогресса МС-21»
    В МИД заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий На Западе захотели обсудить с Россией условия заключения мира Бербок оправдалась за слова о «войне против России» Американский экс-разведчик обвинил США в обстрелах Донбасса
    ВС России уничтожили артсистему Paladin на южнодонецком направлении Медведев высказался о «чесе» Зеленского по исчезающей Европе Российские десантники рассказали о продвижении с помощью установки «Нона-С» Появилось видео образовавшегося после землетрясения разлома в Турции
    В Пентагоне раскрыли данные о сбитом над Аляской летательном аппарате Появилось видео попытки подрыва моста в Одесской области морским БПЛА Кадыров ответил Слепакову стихами Генерал ФСБ назвал источники ВСУ о планах ВС России

    Главная тема


    Почему Аргентина испугалась родильного туризма из России

    «Должны понять»


    Захарова дала совет Бербок после оправданий за слова о «войне против России»

    энергоемкие производства


    Российские войска нанесли удары по критически важным объектам энергетики на Украине

    «очевидная цель»


    В США нашли «наиболее выгодную тактику» ВСУ на фронте

    Видео

    «дипломатия преследования»


    Лаврову удалось оторваться от западных преследователей в Африке

    «Победа над Россией»


    Польская спесь ставит новые вызовы для спецоперации

    реформа отрасли


    Какое будущее ожидает угольную отрасль Донбасса

    террористический акт


    Известный разоблачитель рассказал, кто и как уничтожил «Северные потоки»

    деоккупация донбасса


    Семь главных заблуждений Запада о «зимнем наступлении» России на Украине

    механизмы ценообразования


    Глеб Простаков: Россия собирает крестовый поход против нефтедоллара

    Андрусовское перемирие


    Тимур Шерзад: Как Россия отвоевала у поляков Левобережную Украину

    ключевой союзник


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    Является ли Молдавия частью Русского мира?

    После гибели четырех человек при пожаре в Татарстане возбудили дело

    Уголовное дело возбудили после пожара, в котором погибли мужчина и трое детей в Татарстане

    11 февраля 2023, 17:58

    Текст: Вера Басилая

    По факту гибели четырех человек, в том числе троих детей, в результате пожара в частном доме в Татарстане возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СУ СКР.

    Пожар произошел в одном из частных домов в СНТ «Заречье-2» у села Новое Шигалеево Пестречинского района Татарстане, в результате погиб отец семейства и трое маленьких детей, супруга мужчины и двухлетний ребенок успели выпрыгнуть из окна и спастись, они находятся в больнице, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    По факту гибели четырех человек при пожаре возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

    В ГУ МЧС России по Татарстану заявили, что рассматриваются две причины пожара – нарушение правил эксплуатации печного оборудования и нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

    Ранее пожарный погиб при тушении частного дома в Подмосковье.

    На Западе захотели обсудить с Россией условия заключения мира
    Обозреватель Times высказался за участие Запада в переговорах Украины и России о мире
    		    11 февраля 2023, 05:56
    Фото: imago stock&people/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Власти в Киеве должны понимать, что роль Запада не может заключаться исключительно в поставках бесплатного вооружения Украине, Запад должен иметь право голоса при будущих переговорах о мире, выразил мнение публицист Мэттью Пэррис в колонке Times.

    Автор статьи назвал неверными призывы, чтобы исключительно президент Украины Владимир Зеленский принимал решение об условиях будущего урегулирования по своему усмотрению, так как у Запада есть интерес в определении параметров любого мирного договора, передает ТАСС.

    По его словам, страны Запада скоро должны будут «сказать больше». По его мнению, должен будет наступить день, когда будет комната и стол, и обе стороны сидят вокруг него: Украина и Россия, но будет присутствие и третьей стороны, хотя и не в комнате, но оно будет сильно чувствоваться – это будут силы Запада, возглавляемые президентом США.

    Напомним, в четверг Россия обвинила Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт. В Кремле подчеркивали, что Россия, вопреки заявлениям стран Запада, воспринимает поставки тяжелых вооружений Украине как прямую вовлеченность стран НАТО в конфликт.

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    Премьер Италии после встречи Макрона и Шольца с Зеленским назвала ЕС «Титаником»
    Премьер Италии Мелони провела параллель между единством Европы и «Титаником»
    		    10 февраля 2023, 19:52
    Фото: Press Office of Ukraine/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу не следовало встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже. Когда «Титаник» тонет, неважно, в каком классе у тебя билет, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

    Мелони заявила, что если бы ее пригласили на встречу с Зеленским, она бы посоветовала Макрону не проводить ее ради того, чтобы показать единство с Украиной, передает РИА «Новости».

    Также премьер Италии, комментируя сообщения СМИ о конфликте между Римом и Парижем, отметила, что во Франции на встрече с Зеленским не было 25 из 27 лидеров стран ЕС. 

    «Вопрос не в «охлаждении» и «проблемах», а в том, что Италия является достаточно центральной страной в Европе, чтобы говорить, когда она с чем-то не согласна», – подчеркнула Мелани.

    Она также добавила, что тот, кто считает, что Европа – клуб, где есть те, кто важнее всех, и те, кто меньше, ослабляет Европу, что есть первый и третий класс, ошибается.

    «Стоит вспомнить «Титаник»: когда корабль затонет, неважно, сколько ты заплатил за билет», – напомнила премьер Италии.

    Напомним, Владимир Зеленский провел встречу с Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Париже, после чего президенты Франции и Украины вместе вылетели на саммит ЕС.

    По прибытии на встречу европейских лидеров премьер Италии Мелони назвала приглашение Зеленского в столицу Франции неуместным.

    Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и канцлер Австрии Карл Нехаммер не стали аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите ЕС в Брюсселе.

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    В аэропорту Буэнос-Айреса задержали шестерых беременных россиянок
    		    10 февраля 2023, 19:34
    Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Шесть беременных гражданок России сейчас продолжают находиться в аэропорту столицы Аргентины после отказа им во въезде, сообщил заведующий консульским отделом посольства России в республике Георгий Полин.

    Ранее в аэропорту находились три беременных россиянки, сегодня к ним добавились еще три и около 25 россиян, прибывших в пятницу на том же рейсе. Их опрашивали на пограничном контроле несколько часов, а беременным отказали во въезде, передает ТАСС.

    Первая девушка прилетела в Аргентину 7 февраля, а еще две – 8 февраля. Все имеют большой срок беременности. Им вынесли предписание «о недопущении въезда» на основании аргентинского закона о миграции.

    Аргентинские СМИ писали, что в страну стали часто прилетать россиянки ради родов, так как это дает родившемуся автоматическое гражданство, а родители имеют право на ускоренное получение гражданства. 

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    В Пентагоне раскрыли данные о сбитом над Аляской летательном аппарате
    Пентагон: Сбитый над Аляской летательный аппарат был размером с небольшую машину
    		    11 февраля 2023, 01:26
    Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    США не располагают данными о происхождении и возможностях сбитого над Аляской летательного аппарата, объект был размером с небольшую машину, не был схож по габаритам или форме со сбитым 4 февраля у Южной Каролины аэростатом, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.

    Представитель Пентагона сообщил, что 9 февраля Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) обнаружило радаром объект, который находился на высоте 40 тыс. футов и представлял угрозу для безопасности гражданской авиации. По его словам, обнаруженный над Аляской аппарат был сбит истребителем F-22, командование начало операцию по поиску обломков, передает ТАСС.

    Райдер уточнил, что объект был размером с небольшую машину, не был схож по размеру или форме с разведывательным аэростатом, который был сбит у побережья Южной Каролины 4 февраля. Пресс-секретарь Пентагона также заявил, что, по предварительным данным, объект не был способен самостоятельно маневрировать, в отличие от сбитого китайского аэростата. Позднее Райдер отметил, что аппарат точно не являлся пилотируемым. При этом он отметил, в Пентагоне не располагают другими деталями об аппарате, включая какие-либо данные о его возможностях, назначении или происхождении.

    Ранее Белый дом объявил, что Вооруженные силы США сбили на большой высоте у Аляски летательный аппарат, обломки которого упали на покрытые льдом морские пространства. Президент США Джо Байден назвал уничтожение летательного аппарата успехом.

    Коментарии (25)
    Появилось видео попытки подрыва моста в Одесской области морским БПЛА
    		    11 февраля 2023, 11:24
    Фото: @RVvoenkor
    Текст: Александра Юдина

    В Сети появились видеокадры удара морским беспилотником по стратегически важному мосту в подконтрольный ВСУ Затоке Одесской области.

    На видеокадрах в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» видно, что атака проводилась с моря плавающим БПЛА, который быстро двигался по водной глади к мосту. После приближения к пролету сооружения предмет взорвался.

    Отмечается, что пока неизвестно, насколько серьезно поврежден мост, Киев также старается не распространяться об этой атаке, передает «Царьград».

    При этом издание подчеркивает, что с помощью таких средств поражения, поставленных НАТО, украинские националисты неоднократно пытались нанести ущерб русскому флоту, в том числе в гавани Севастополя.

    В Минобороны России событие пока не комментировали.

    Железнодорожный мост в Затоке является стратегически важным. Это единственный путь с запада Украины к южным регионам. В данный момент ВС России наносит ракетные удары и производит атаки с помощью БПЛА с целью остановить транспортные пути снабжения ВСУ на востоке страны.

    Ранее белорусские пограничники и военнослужащие вооруженных сил страны перехватили разведывательный БПЛА, направлявшийся со стороны Украины вглубь территории республики.

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    Пушилин спрогнозировал итоги противостояния России и НАТО на Украине
    Врио главы ДНР рассказал о том, каким должно быть завершение спецоперации
    		    10 февраля 2023, 19:08
    Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Нынешний конфликт может быть урегулирован только путем проведения «новой Ялтинской конференции», которая закрепит новый миропорядок. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин на встрече с журналистами и блогерами. Он также рассказал, почему не видел перспектив выполнения Киевом Минских соглашений, и о нынешней ситуации на фронте.

    В пятницу врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин встретился с журналистами, блогерами и общественными деятелями в рамках обсуждения темы «ДНР как часть России». Сперва речь зашла об обстановке на линии соприкосновения. Она стабильно напряженная – украинские войска бьют по тыловым городам. «Противник, где может нанести вред гражданской инфраструктуре, критической инфраструктуре, обязательно это делает», – сказал Пушилин.

    Он также рассказал, что в Угледаре, который оказался в одном из эпицентров боевых действий, сейчас находятся порядка 1,4 тыс. мирных жителей, часть из них уже эвакуировали российские военные в Волноваху. Там людям оказывается вся необходимая помощь. Угледар расположен к юго-западу от Донецка и является важным логистическим узлом, взятие которого позволит остановить снабжение группировки ВСУ на Марьинском направлении, откуда, в частности, ведутся обстрелы западной части Донецка.

    По его словам, российские силы закрепились в южной части Угледара, но ВСУ перебрасывают туда резервы «в достаточно больших количествах, и это замедлило освобождение данного населенного пункта, но, конечно же, наши планы абсолютно не изменились». Параллельно ВСУ пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара.

    Пушлин также отметил, что бойцы группы «Вагнер» закрепились в северной, южной и восточной части Артемовска в ДНР, перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск. По его словам, остается лишь одна трасса – Артемовск – Часов Яр. 

    Кроме того, на встрече стало известно, что власти ДНР прорабатывают для Соледара дорожную карту по восстановлению соляных шахт, которые украинские силовики пытались уничтожить. Пушилин напомнил, что в городе после ухода ВСУ не осталось ни одного целого здания.

    «Есть абсолютное понимание, что частный сектор, которого там было много, нецелесообразно восстанавливать. Альтернатива – это многоэтажные или малоэтажные застройки, но многоквартирные. С учетом того, что там абсолютно точно будут рабочие места за счет соляных шахт. Видно на местах, что противник пытался уничтожить все, что мог, видны целенаправленные взрывы изнутри. Все это обустроим, специалистов хватает», – добавил врио главы ДНР.

    Пушилин сообщил и о принятом решении национализировать предприятия украинских олигархов в Донбассе.

    «Ничего Ринату Ахметову в Донбассе уже не принадлежит. Это собственность государства. Все решения уже приняты. В дальнейшем предприятия будут работать в соответствии процедурой, которую утвердило правительство России, – это доверительное управление. Процедура запущена», – рассказал он, добавив, что помимо Ахметова есть значительный список «негодяев», чье имущество, «конечно, переходит государству». 

    Пушилин также раскрыл закулисье переговорного процесса с Украиной по обмену пленных. По его словам, Киев интересует только судьба боевиков националистического полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). «Простые рядовые военнослужащие, мобилизованные их не интересуют совсем. Их интересовали «азовцы», потому что это было сильно раскручено», – сказал он.

    По его мнению, при обмене пленных и заключенных требуется индивидуальный подход. Отдельно это касается выпуска из тюрем политзаключенных на освобожденных территориях ДНР, потому что зачастую украинские власти осуждали их по уголовным статьям.

    «Что делал украинский режим в предыдущие годы, чтобы эти люди не попадали в списки на обмен, чтобы их даже не показывать? Их переводили в уголовные статьи. Там были статьи за хранение оружия, взрывчатки, патронов, нападения... Соответственно, сейчас по их обращениям нужен индивидуальный подход. Нет механизма, чтобы их взять и одним решением освободить, процессуально очистить – только индивидуальный подход», – сказал Пушилин.

    «Сейчас эти обращения мы собираем, они приходят и в наш адрес, и мы отрабатываем индивидуально... Это тянется годами, бывает. Стараются выработать комплексное решение, но пока его нет... У нас есть специально закрепленные за этим люди, которые стараются каждому помочь. Не всегда это получается быстро, потому что есть теперь еще и российское законодательство, которое нужно соблюдать», – добавил врио главы ДНР.

    Говоря о внешнеполитическом треке, врио главы ДНР признался, что не видел перспектив выполнения Минских соглашений, а будущее Донбасса жители связывали только с Россией. «Эти Минские соглашения, много было опасений, вдруг Киев выполнит, как тогда Донбассу на Украину возвращаться?

    Но мы-то знали на самом деле то, о чем сейчас уже в открытую, сняв маски, заявили и Меркель, и Олланд, и Джонсон.

    Однако я, как участник переговорного процесса, был в этом плане абсолютно спокоен, не видел я никаких перспектив, что Киев сможет выполнить Минские соглашения», – сказал Пушилин. «Мы, конечно же, будущее Донбасса видели только с Россией», – добавил он. По его словам, жители не сомневались, что Донбасс станет частью России, и верили в это.

    В ходе встречи Пушилин выразил уверенность, что нынешний конфликт между Россией и НАТО может быть урегулирован только путем проведения «новой Ялтинской конференции», которая закрепит новый миропорядок. Но сначала надо создать предпосылки для проведения такой конференции. «Где она будет? В Донецке или в Севастополе, к примеру? Но сначала надо создать предпосылки», – добавил врио главы ДНР.

    Напомним, Ялтинская конференция руководителей государств – союзников по антигитлеровской коалиции (СССР, США и Великобритании) прошла с 4 по 11 февраля 1945 года в Крыму. Принятые на той встрече решения заложили основы послевоенного миропорядка. 

    Коментарии (18)
    В США нашли «наиболее выгодную тактику» ВСУ на фронте
    The New York Times: Основной целью Украины сейчас является Мелитополь
    		    11 февраля 2023, 12:27
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Аналитики выделяют основную очевидную цель для украинских военных – продвижение на юг зоны спецоперации, так как позиции ВС России на востоке надежно укреплены, пишет The New York Times.

    По данным газеты, эксперты выделяют город Мелитополь как основную цель для наступления ВСУ, так как он находится на пересечении двух основных автомагистралей и важной железнодорожной ветки, а это, в свою очередь, является важным источником снабжения российских войск на юге, передает Ura.ru со ссылкой на The New York Times.

    В статье отмечается, что киевский режим при этом должен будет «сдерживать наступление российских военных, сохранять численность собственной армии и техники».

    Как сообщила пресс-секретарь сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, российские военные ожидают такой тактики от Украины.

    «Мы поддерживаем это напряжение», – сказала она.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими слухами и предсказаниями о «масштабном наступлении» российских военных в рамках спецоперации на Украине полна западная пресса.

    Коментарии (12)
    Бербок оправдалась за слова о «войне против России»
    Глава МИД Германии Бербок объяснила слова о «войне против России» фразой «кто не ошибается, тот не живет»
    		    11 февраля 2023, 12:39
    Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Глава МИД Германии Анналена Бербок в газете Tagesspiegel признала, что допустила ошибку, заявив в конце января о том, что страны Европы якобы «ведут войну против России».

    Бербок напомнила пословицу «Не ошибается лишь тот, кто не живет», передает ТАСС.

    Ранее глава МИД Германии призналась, что ее предупредили не шутить о канцлере ФРГ Олафе Шольце и не говорить ничего лишнего.

    Напомним, в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге Бербок призвала европейские государства увеличить помощь Киеву, заявив, что страны Европы «ведут войну против России», а не друг против друга.

    Коментарии (39)
    ВС США сбили на большой высоте у Аляски летательный аппарат
    Белый дом: Вооруженные силы США сбили у Аляски на высоте 12 тыс. м летательный аппарат
    		    10 февраля 2023, 22:59
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Соединенных Штатов сбили у Аляски на высоте 12 тыс. м летательный аппарат, обломки упали на покрытые льдом морские пространства, заявил Белый дом.

    В администрации Соединенных Штатов сообщили, что Вашингтон не знает, какой стране принадлежал сбитый у Аляски летательный аппарат, однако он был намного меньше ранее сбитого китайского аэростата. Там также заявили, что нет признаков, что сбитый летательный аппарат мог маневрировать. В Белом доме заверили, что рассчитывают поднять обломки уничтоженного у Аляски летательного аппарата, передает ТАСС.

    Напомним, 5 февраля американский истребитель F-22 сбил китайский аэростат над Атлантическим океаном ракетой AIM-9X. Китай выразил протест против применения Соединенными Штатами силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат.

    Коментарии (24)
    В Екатеринбурге Land Cruiser угнали за 53 секунды
    Land Cruiser угнали за 53 секунды с парковки ТЦ в Екатеринбурге
    		    10 февраля 2023, 19:43
    Фото: Митя Алешковский/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    У жительницы Екатеринбурга угнали Toyota Land Cruiser 200 за 53 секунды с парковки торгового центра. Момент похищения машины записала уличная камера, сообщили СМИ.

    Автомобиль угнали с парковки ТЦ «Калинка» на улице 40 лет Октября, 75 (Уралмаш) вечером 3 февраля, пишет портал E1.ru.

    По записи с уличной камеры удалось установить, что к машине подошел человек в черном и капюшоне, отключил сигнализацию и сел за руль. В это время мимо проходила девушка и даже не подозревала, что мужчина рядом совершает преступление. Еще через полминуты автомобиль уехал. Его хозяйка в это время находилась в магазине.

    Женщина обратилась в полицию и объявила награду за любую информацию о местонахождении машины или помощь. По мнению потерпевшей, угон ее автомобиля могла совершить хорошо организованная банда, которая давно выслеживала ее внедорожник.

    Ранее петербургский школьник угнал автомобиль каршеринга, его задержали сотрудники правоохранительных органов.

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    Лауреат президентской премии рассказал о реакции Путина на дреды
    		    11 февраля 2023, 10:47
    Фото: Владимир Смирнов/POOL/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин никак не прокомментировал прическу лауреата президентской премии по науке для молодых ученых за прошлый год океанолога Александра Осадчиева, который носит длинные дреды.

    По его словам, во время общения после награждаения президент не произнес «ни слова, ни полслова» насчет прически Осадчиева, а служба протокола, охрана в Кремле, и все остальные работники были максимально корректны и вежливы, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, что, естественно, он знал, кого он видит перед собой...Тема дредов в принципе не затрагивалась», – отметил ученый.

    Осадчиев добавил, что считает «прогрессивным, когда люди с дредами воспринимаются так же, как и без дредов».

    Кроме того, молодой ученый рассказал о том, что при работе с разными механизмами во время проведения арктических исследований носит специальную каску, а дреды прячет под куртку.

    «На голову плохо налезает обычная каска, она не застегивается и сваливается. Но у меня есть специальная, именная каска, с креплением под широкую голову», – рассказал лауреат.

    Осадчиев заверил, что требования безопасности во время исследований соблюдаются неукоснительно.

    Напомним, в День российской науки, глава государства Владимир Путин вручил в Кремле премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год и провел встречу с лауреатами.

    Ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН, доктор физико-математических наук Осадчиев стал лауреатом премии за достижения в исследовании океанологических процессов в морях российской Арктики, имеющие важное значение для обеспечения хозяйственной деятельности в акватории Северного морского пути. 

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    США отправили авианосную ударную группу к берегам Турции
    США отправили авианосец «Джордж Буш» на восток Средиземного моря ликвидировать последствия землетрясения в Турции
    		    11 февраля 2023, 06:30
    Фото: Sean M. Castellano/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты отправляют авианосец «Джордж Буш» и сопровождающие его корабли в восточную часть Средиземного моря для участия в ликвидации последствий землетрясения в Турции, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

    Европейское командование США, как сообщил представитель американского военного ведомства, направило в помощь турецким властям личный состав, оборудование и целый ряд различных средств.

    Авианосец, как сказал Райдер, будет оказывать логистическую поддержку спасателям, медпомощь и предоставлять свои вертолеты по мере необходимости, передает РИА «Новости».

    Напомним, в прошлую субботу Турция обвинила посла США в подготовке цветной революции.

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    Роскосмос сообщил о разгерметизации «Прогресса МС-21»
    Роскосмос: Космический грузовик «Прогресс МС-21» разгерметизирован, экипажу МКС ничего не угрожает
    		    11 февраля 2023, 15:46
    Фото: Александр Щербак/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Контур «Прогресс МС-21» разгерметизирован, экипажу МКС ничего не угрожает, инцидент не повлиял на стыковку с МКС «Прогресса МС-22», сообщили в Роскосмосе.

    Роскосмос сообщил о разгерметизации «Прогресса МС-21», подготовленного к отстыковке от МКС. Это подтвердили данные телеметрии, поступившей в ЦУП, передает ТАСС.

    В Роскосмосе уточнили, что переходной люк корабля закрыт, и  «Прогресс МС-21» изолировали от МКС, выясняются причины разгерметизации.

    Между тем, в госкорпорации заявили, что разгерметизация космического грузовика «Прогресса МС-21» никак не повлияла на стыковку с МКС «Прогресса МС-22» и на программу полетов. Также сообщается, что температура и давление на борту МКС в норме, экипажу ничего не угрожает, космонавты на самочувствие не жалуются.

    Ранее сообщалось, что грузовик «Прогресс МС-22» с оборудованием и питанием пристыковался к МКС.

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    Кадыров ответил Слепакову стихами
    Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил Семену Слепакову стихами
    		    11 февраля 2023, 12:58
    Фото: @RKadyrov_95
    Текст: Александра Юдина

    В стихотворной форме и с использованием нелестных слов вроде «зажравшийся хам» глава Чечни Рамзан Кадыров ответил Семену Слепакову, который написал и исполнил оскорбительную песню о военных.

    В своем Telegram-канале он попросил Слепакова «не дергаться» и «не нервничать», а сидеть спокойно «где-нибудь дома».

    Возмутились песней Слепакова о гибели российских военных и блогеры. Журналист Роман Голованов написал, что Слепаков поглумился над смертью русских солдат. Telegram-канал «Два майора» напомнил, что Слепаков, когда ему «было выгодно быть патриотом», пел про ветерана войны.

    Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев призвал лишить Слепакова российского гражданства и признать иноагентом. 

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    Российские войска нанесли удары по критически важным объектам энергетики на Украине
    		    11 февраля 2023, 15:02
    Фото: REUTERS
    Текст: Вера Басилая

    ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотными аппаратами по критически важным объектам энергетики Украины, все цели достигнуты, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В Telegram-канале российского военного ведомства уточняется, что в течение 10 февраля ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Также были использованы беспилотники. Удары наносились по объектам системы энергетики, которые обеспечивали работу предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины. В Минобороны подчеркнули, что все цели массированного удара были достигнуты, а назначенные объекты поражены.

    В результате российских ракетных ударов была остановлена работа энергоемких производств оборонно-промышленного комплекса Украины, а также заблокирована переброска железнодорожным транспортом иностранного вооружения, боеприпасов и резервов ВСУ.

    Ранее в Сети появились видеокадры удара морским беспилотником по стратегически важному мосту в подконтрольный ВСУ Затоке Одесской области.

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