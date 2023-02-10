Кремль прокомментировал решение о сокращении Россией добычи нефти

Песков заявил о консультациях с членами ОПЕК+ перед решением сократить добычу нефти в марте

Россия консультировалась с рядом участников ОПЕК+ перед добровольным решением о сокращении добычи нефти в марте, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, с несколькими участниками ОПЕК+ были разговоры о сокращении добычи нефти, передает ТАСС.

Между тем вице-премьер Александр Новак заявил, что решение России сократить добычу нефти в марте на 500 тыс. баррелей в сутки было добровольным, международных консультаций по этому поводу ни с кем, по его словам, не было, передает РИА «Новости».

Также источник в нефтяной отрасли сообщил, что Россия сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки от существующих уровней производства, а не от квоты ОПЕК+.

Представитель Новака уточнил, что сокращение добычи коснется только нефти без учета газового конденсата, также он уточнил, что решение было принято Россией в одностороннем порядке, консультаций с ОПЕК+ не было.

Ранее Новак заявил, что сокращение добычи нефти будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения Западом потолка цен на российские нефть и нефтепродукты.

Напомним, решение ЕС и G7 о потолке цен на нефтепродукты из РФ вступило в силу 5 февраля.