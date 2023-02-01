Советник главы МВД Украины предложил обменять Abrams на 400 тыс. беспилотников

В Израиле отвергли причастность Украины к атаке на Иран

Политолог Ципис: Украина не имеет никакого отношения к взрывам в Иране

По Ирану был нанесен мощнейший удар в новейшей истории. Осуществить подобное для Украины не представляется возможным, однако Киев пытается обернуть происходящее в свою пользу, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Так он прокомментировал обострение отношений между Киевом и Тегераном на фоне атаки по военным объектам в Иране.

«Недавние удары по Ирану не имеют никакой связи с Украиной. Заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка представляют собой лишь непонятную попытку каким-либо образом сыграть на произошедшем», – считает сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.

Эксперт назвал две возможных версии, которые объясняют случившееся. Первая заключается в том, что США и Израиль сочли невозможным для России «защитить Иран» из-за спецоперации на Украине. В связи с чем появился «повод для легитимного удара» по объектам в Исфахане.

Однако более реальной версией Ципис считает внутриполитические изменения в Израиле и возвращение на пост премьера Беньямина Нетаньяху. «В правительство вернулись правые силы, поэтому Израиль вновь идет на обострение с Палестиной, с сектором Газа, а теперь еще и с Ираном», – отмечает собеседник.

Ципис назвал атаку на иранские объекты «беспрецедентной операцией» на территории суверенной страны. «Раньше Израиль и США ограничивались точечными ударами, но сегодня мы видим полномасштабное поражение объектов Ирана», – акцентирует эксперт.

Он убежден, что Украина не могла осуществить подобную атаку или быть причастной к ней. По его мнению, заявления киевских властей – это «попытка добиться расположения Израиля» путем отвлечения внимания в информационном поле». Поэтому «заявления Подоляка не выдерживают никакой критики».

«На Украине понимают, что добиться чего-либо от Израиля у них не выйдет, поэтому Киев надеется создать некоторую интригу: мол, Израиль – наш союзник, и его действия продиктованы именно этим. Но Израилю такая «помощь» ни к чему», – подчеркивает эксперт.

Ранее стало известно, что власти Ирана могут изменить позицию относительно конфликта на Украине, если Киев не скорректирует высказывания советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка по поводу нападения на объект Минобороны в Исфахане.

Подоляк в соцсетях призвал ударить по иранским заводам по производству беспилотников. По его словам, Иран планирует увеличить поставки ракет и дронов в Россию и «нагло унижает институт международных санкций».

Издание Nur News приводит слова анонимного иранского источника о том, что высказывание Подоляка может быть расценено как скрытое признание причастности Украины к атаке беспилотников на объект Минобороны Ирана в Исфахане. Собеседник также напомнил, что Тегеран неоднократно подчеркивал необходимость прекращения огня на Украине и урегулирования конфликта путем диалога.

В настоящий момент наиболее распространенным мнением является то, что военные объекты Ирана атакованы Тель-Авивом с помощью США.

Напомним, в ночь на воскресенье в иранском городе Исфахане прогремел взрыв. В Тегеране заявили об атаке беспилотников на одно из предприятий военного ведомства республики. Также взрывы произошли на военных заводах в городах Хамадан и Кередж. В Киеве утверждают, что Иран поставляет в Россию беспилотники Shahed-136 и Mohajer-6, однако подтверждений этому нет.

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