Эрдоган призвал к реформе ООН

Tекст: Алексей Дегтярев

В Совете безопасности ООН из-за постоянного члена – Соединенных Штатов – была отклонена резолюция прекращения огня в секторе Газа, заявил Эрдоган, передает «Российская газета».

Он добавил, что справедливый мир в этом регионе возможен, но он невозможен с США. По его мнению, ООН нуждается в реформе.

До этого о необходимости реформирования Организации Эрдоган заявлял в сентябре.