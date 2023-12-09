До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.5 комментариев
Эрдоган призвал к реформе ООН
Организация Объединенных Наций нуждается в реформе, сказал турецкий президент Тайип Эрдоган после того, как США заблокировали резолюцию Совбеза по Газе.
В Совете безопасности ООН из-за постоянного члена – Соединенных Штатов – была отклонена резолюция прекращения огня в секторе Газа, заявил Эрдоган, передает «Российская газета».
Он добавил, что справедливый мир в этом регионе возможен, но он невозможен с США. По его мнению, ООН нуждается в реформе.
До этого о необходимости реформирования Организации Эрдоган заявлял в сентябре.