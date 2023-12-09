Выборы-2024: Голосование игнорируют те, кому безразлична своя страна

Член СПЧ Елена Шишкина: Выборы определят, в каком государстве мы будем жить

Tекст: Андрей Резчиков

«В России в разы выросло доверие к электоральным процедурам. Сейчас тот период, когда в обществе возникает уверенность в том, что от каждого голоса что-то зависит. Каждый чувствует себя причастным к организации жизни страны, в том числе путем реализации своего избирательного права. Люди понимают, что именно от них зависит все», – рассказала Елена Шишкина, член президентского Совета по правам человека (СПЧ), председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР.

«Государство, в свою очередь, должно усиливать доверие к электоральным процессам. Очень хорошо показало себя дистанционное голосование, таким способом уже голосует огромное количество людей. И самое главное, таким образом к голосованию была привлечена молодежь», – добавила собеседница.

«Я расскажу о том, почему я, моя семья, друзья из разных регионов, а также люди Донбасса пойдем на выборы президента России. Одной из предпосылок государственного переворота на Украине стала очень неактивная позиция граждан. Нам тогда было все равно, кто депутат, кто управляет государством. Всех заботило материальное благополучие семьи, комфорт и желание, чтобы никто нас не трогал», – напомнила депутат.

«Пока мы, жители Донбасса, работали, воспитывали детей и не очень активно участвовали в жизни страны, к власти на Украине пришли нацисты, случился госпереворот и теперь мы видим последствия. Поэтому активное участие в выборах президента, который является гарантом Конституции России, это веха, очень знаковое событие. Когда Владимир Путин объявил о своем участии в выборах, то мы все выдохнули, потому что много месяцев жили в сильном напряжении», – добавила собеседник.

Депутат Народного совета ДНР подчеркнула, что именно благодаря политической воле Владимира Путина Донбасс вернулся домой – в состав России. «Мы сильно переживали, что же будет дальше, потому что заканчивается срок его президентских полномочий. От того, кто будет у руля такой огромной страны, зависит будущее России и нашего региона. С 2014 года за здравие нашего президента молится каждый житель Донбасса, потому что наша жизнь и будущее неразрывно связаны с ним», – отметила Шишкина.

По ее словам, среди ведущих мировых политических акторов только у Путина «хватило смелости, отваги, мудрости и гуманизма открыто объявить войну нацизму и начать проведение СВО в 2022 году». «Согласно Конституции, явка на выборы не является обязательной, но на этих выборах президента, которые пройдут в марте, на каждом избирательном участке мы встретимся с патриотами и настоящими русскими. Вы не должны идти на выборы, если вам все равно, в какой стране будете жить вы и ваши дети», – уверена член СПЧ.

«Для нас очень символично, что объявление об участии в выборах Владимир Путин сделал именно на встрече с Героями России, с людьми, которые стоят на защите рубежей нашей Родины. Война быстро учит разбираться в людях, я имела счастье видеть нашего президента в рабочих моментах, видеть его глаза, которым я верю, но еще больше я верю результатам его дел, что видит каждый житель России», – подытожила Шишкина.