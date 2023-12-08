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    32 комментария
    8 декабря 2023, 20:45

    МВД поручили проверять сведения о кандидатах в президенты России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Правительство России утвердило постановление о мерах по оказанию помощи в подготовке к выборам президента России, документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

    Документ состоит из 22 страниц, в нем поручено различным ведомствам содействовать избиркомам по своему профилю, передает ТАСС.

    Так, МВД поручено предоставлять ЦИК России данные о кандидатах на должность президента: гражданство, паспорт, сведения о судимости. Также поручено пресекать распространение незаконных агитационных материалов.

    Напомним, в пятницу Владимир Путин объявил об участии в выборах президента России в 2024 году, они пройдут с 15 по 17 марта.

    8 декабря 2023, 14:10
    Путин объявил об участии в выборах президента России в 2024 году

    Путин дал согласие на выдвижение на выборах президента России в 2024 году

    Путин объявил об участии в выборах президента России в 2024 году
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году, сообщили участники церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле. С соответствующей просьбой к главе государства обратился спикер парламента ДНР Артем Жога.

    Президент ответил согласием, передает ТАСС слова участников церемонии.

    Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая следующего года.

    Очередные выборы президента России в 2024 году будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.

    По данным ФОМ, большинство россиян (70%) уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. ВЦИОМ в свою очередь сообщал, что намерение принять участие в предстоящих выборах президента России выразили 78% россиян, из них 61% заявили, что точно придут на участки для голосования.

    Коментарии (94)
    8 декабря 2023, 15:19
    Путин рассказал, как принял решение идти на выборы-2024
    Путин рассказал, как принял решение идти на выборы-2024
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский лидер Владимир Путин признался, что в разное время у него были различные мысли по поводу дальнейшего президентства, но сейчас он решил баллотироваться.

    «Не буду скрывать, в разное время разные мысли были. Но сейчас – вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», – сказал он, отвечая на просьбу спикера парламента ДНР Артема Жоги участвовать в выборах в 2024 году, передает ТАСС.

    Также Путин заявил, что пойдет на новый президентский срок, потому что сегодня «по-другому нельзя», передает РИА «Новости».

    Путин поблагодарил за поддержку. «Спасибо вам за эти слова, особенно в этой обстановке и сегодня сказанные», – сказал президент.

    О том, что Путин объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году, ранее в пятницу сообщили участники церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле. С соответствующей просьбой к главе государства обратился Жога.

    По данным ФОМ, большинство россиян (70%) уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. ВЦИОМ в свою очередь сообщал, что намерение принять участие в предстоящих выборах президента России выразили 78% россиян, из них 61% заявили, что точно придут на участки для голосования.

    Очередные выборы президента России в 2024 году будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.

    Коментарии (25)
    8 декабря 2023, 12:17
    ЦИК: Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта
    ЦИК: Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Выборы президента России впервые будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта, сообщила Центральная избирательная комиссия.

    Досрочное голосование на выборах президента России, по данным ЦИК, пройдет с 25 февраля по 14 марта. Как сообщила секретарь ЦИК Наталья Бударина, после завершения голосования начнется подсчет голосов избирателей, он будет проводиться участковыми комиссиями без перерыва, до установления его итогов.


    При этом в новых регионах, в Брянской, Курской и Белгородской областях, Крыму и Севастополе будет применяться придомовое голосование, передает ТАСС.

    Коментарии (18)
    8 декабря 2023, 15:48
    Песков: Решение Путина объявить об участии в выборах-2024 не было домашней заготовкой

    Песков: Решение Путина объявить об участии в выборах-2024 было спонтанным

    Песков: Решение Путина объявить об участии в выборах-2024 не было домашней заготовкой
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин спонтанно принял решение о том, чтобы объявить о своем намерении баллотироваться на президентских выборах в 2024 году, это не было домашней заготовкой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков добавил, что предвыборная кампания Путина по переизбранию на новый президентский срок де-факто началась, но требуется выполнить все необходимые формальности, передает ТАСС.

    «Он еще не зарегистрирован кандидатом, мы еще сообщим вам, как он будет баллотироваться, ему нужно зарегистрироваться кандидатом, выполнить все необходимые формальности, и только после этого он уже станет кандидатом в президенты в ходе предвыборной кампании», – сказал представитель Кремля.

    В пятницу президент России Владимир Путин объявил об участии в президентских выборах в 2024 году. Глава государства признался, что в разное время у него были различные мысли по поводу дальнейшего президентства, но сейчас он решил баллотироваться.

    Ранее в ЦИК сообщили, что выборы президента России впервые будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.

    Коментарии (9)
    8 декабря 2023, 13:35
    ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину превышает 78%

    Tекст: Ольга Никитина

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 27 ноября по 3 декабря, за последнюю неделю не изменился и составляет 78,5%, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    «На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,5% участников опроса (без изменений), а уровень одобрения деятельности президента вырос на 0,6 п. п. и составляет 75,8%», – отмечается в исследовании.

    Деятельность правительства России одобряют 51,4% опрошенных (плюс 1,7 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина – 53,3% респондентов (плюс 1 п. п.). О доверии Мишустину заявили 61,9% опрошенных (плюс 0,8 п. п.), передает ТАСС.

    Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,5% (минус 0,6 п. п.), лидеру «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову – 27,9% (минус 1,5 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 18,3% (плюс 1,3 п. п.), председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 8,4% (плюс 0,6 п. п.).

    Уровень поддержки «Единой России» составил 39,8% (минус 1,1 п. п.), КПРФ – 10,4% (плюс 1,2 п. п.), ЛДПР – 9,2% (без изменений), «Справедливой России – За правду» – 4,3% (минус 0,1 п. п.), «Новых людей» – 5% (плюс 0,6 п. п.).

    Опрос проводился среди совершеннолетних россиян методом телефонного интервью. На протяжении недели каждый день опрашивались 1,6 тыс. россиян, всего в исследовании за неделю приняли участие 11 тыс. 200 человек. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

    Кроме того, по данным исследования, которое провел Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), подавляющее большинство россиян считают, что Путин в 2024 году должен вновь баллотироваться на выборах президента, и с 2019 года число считающих так людей выросло в два раза. Авторы исследования привели ключевые эмоции, которые вызывает Владимир Путин: доверие (44%), надежду (34%), спокойствие, уверенность (31%), гордость (30%) и благодарность (15%).

    Результаты общероссийского опроса по теме «Владимир Путин: перспективы 2024» были представлены 7 декабря 2023 года на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Выборы президента: общественный запрос накануне избирательной кампании».

    Опрос проводился в период 21 октября – 13 ноября 2023 года, выборка составила 6100 человек, интервью проводились по месту жительства респондентов, статистическая погрешность – 2,2%.

    В Кремле ранее заявили, что президент России Владимир Путин сообщит о своем решении по вопросу участия в предстоящих в 2024 году выборах главы государства тогда, когда посчитает нужным.

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    8 декабря 2023, 14:44
    Матвиенко назвала выдвижение Путина на выборы гарантией развития России
    Матвиенко назвала выдвижение Путина на выборы гарантией развития России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Решение президента Владимира Путина баллотироваться на новый срок стало гарантией развития России как мощного, безопасного, суверенного государства, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Она подчеркнула, что Путин делал заявление о выдвижении на президентские выборы, опираясь на реальный запрос граждан, их волю и настрой.

    «Само решение Владимира Владимировича Путина идти на выборы стало для граждан страны ответом на многие важные вопросы, дополнительной гарантией сохранения и развития России как справедливого и социального государства. Суверенного, мощного, безопасного», – написала спикер в Telegram.

    Матвиенко добавила, что разделяет мнение россиян о том, что Путин вызывает доверие, гордость и уверенность в будущем.

    По ее словам, итоги различных социологических исследований показывают, что граждане четко понимают, что нынешняя уникальная сплоченность, доверие и гражданское спокойствие в обществе сформированы именно вокруг главы государства.

    «Это то, что называется «роль личности в истории». Обратила внимание на приведенные вчера данные опроса: «Какие чувства и эмоции вызывает у вас фигура Владимира Путина?». Ответы были: доверие, спокойствие, уверенность в будущем, гордость. Полностью разделяю», – добавила Матвиенко.

    Напомним, Путин объявил об участии в президентских выборах в 2024 году, они пройдут с 15 по 17 марта.

    Коментарии (8)
    8 декабря 2023, 14:30
    Жога выразил готовность стать доверенным лицом Путина

    Спикер ДНР Жога выразил готовность стать доверенным лицом Путина

    Tекст: Ольга Никитина

    Спикер парламента Донецкой народной республики Артем Жога выразил готовность стать доверенным лицом президента России Владимира Путина. По его словам, Путин будет баллотироваться, потому что «именно сегодня нужно быть с народом».

    Жога рассказал после общения с главой государства, что передал Путину просьбу жителей новых территорий пойти на выборы и рассказал об их готовности голосовать за действующего российского лидера.

    «Я сказал о том, что от лица жителей воссоединенных территорий Донецкой народной республики, Луганской [Народной] Республики, Херсонской, Запорожской областей, всех ребят военнослужащих, от всех моих друзей, знакомых мы просим его принять участие в выборах президента России. На что он сказал, что времена бывают разные, трудные, тяжелые, но на данный момент он будет с народом, будет баллотироваться», – приводит его слова ТАСС.

    Артем Жога – отец Героя России Владимира Жоги, погибшего в 2022 году в Волновахе.

    Ранее участники церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле рассказали, что Владимир Путин объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году. С соответствующей просьбой к главе государства обратился Жога.

    По данным ФОМ, большинство россиян (70%) уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. ВЦИОМ в свою очередь сообщал, что намерение принять участие в предстоящих выборах президента России выразили 78% россиян, из них 61% заявили, что точно придут на участки для голосования.

    Коментарии (0)
    8 декабря 2023, 16:52
    Губернаторы поддержали решение Владимира Путина пойти на выборы президента
    Губернаторы поддержали решение Владимира Путина пойти на выборы президента
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Руководители российских регионов выразили поддержку президенту России Владимиру Путину в его решении баллотироваться на выборы в 2024 году.

    Так, глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отметил в своем Telegram, что своим решением Путин «укрепил нашу уверенность в будущем сильной и независимой России». «Ямальцы видят, какой путь развития прошла страна за последние десятилетия, как выросло качество жизни северян. Плечом к плечу с национальным лидером мы стоим на позициях защиты права на мирную жизнь наших граждан на новых территориях. Все вместе приближаем победу и справедливый мир», – написал он.

    Поддержал решение Путина и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. «Сейчас нашей стране как никогда нужна стабильность и преемственность власти. Тем более что он не на словах, а на деле доказал, что способен не только надежно защитить рубежи нашей Родины, но и обеспечить развитие ее экономики и социальной сферы», – написал он в Telegram.

    Хорошей новостью решение Путина назвал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Поддерживаю решение Владимира Владимировича Путина. Благодаря его инициативам в Краснодарском крае мы реализовали много проектов, направленных на улучшение качества жизни кубанцев, обеспечили развитие сельского хозяйства, промышленности и санаторно-курортного комплекса. Уверен, что под руководством сильного президента наша страна будет процветать, сохранит свое лидерство как самодостаточная и независимая держава, а Краснодарский край продолжит развиваться», – сообщил он в своем канале в Telegram.

    Путина об участии в выборах попросили участники церемонии награждения – Герои России, которым президент сегодня вручил госнаграды, напомнил глава Вологодской области Олег Кувшинников. «Тот случай, когда отказать нельзя. Считаю, что эти люди выразили желание большинства россиян. Нужно продолжить отстаивать интересы страны на мировой арене и реализовать курс на прорывное развитие России. Владимиру Владимировичу это под силу. Уважаю и поддерживаю», – подчеркнул он в Telegram.

    Губернатор Челябинской области Алексей Текслер указал, что все ключевые проекты развития в Челябинской области связаны с президентом и поддерживаются им. «Уверен, что жители нашего региона поддерживают курс главы государства, верят в сильную и сплоченную Россию. И нет сомнений в том, что мы обязательно поддержим его кандидатуру на предстоящих президентских выборах», – указал он в сообщении в своем Telegram-канале.

    Глава ДНР Денис Пушилин считает, что спикер парламента ДНР Артем Жога, попросивший Путина об участии в выборах, высказал просьбу всех жителей Донбасса. «Донбассу есть с чем сравнивать, Донбасс переживал разные периоды в своей жизни. Для Донбасса президент России – это лидер, который вернул нам Родину. Это лидер, который спас Донбасс от уничтожения. В Донецкой народной республике не найти семьи, которая не ценила бы то, что сделал и что делает для нас президент Владимир Путин», – написал Пушилин в Telegram.

    Путин объявил об участии в президентских выборах в 2024 году, они пройдут с 15 по 17 марта.

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    8 декабря 2023, 13:02
    Песков ответил на вопрос об участии Путина в выборах президента

    Песков: Путин сообщит о решении по участию в выборах президента, когда посчитает нужным

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин сообщит о своем решении по вопросу участия в предстоящих в 2024 году выборах главы государства тогда, когда посчитает нужным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Путин сообщит об этом тогда, когда посчитает необходимым и целесообразным, это будет целиком и полностью его решение», – приводит его слова ТАСС.

    Песков рассказал, что «поразительно много» людей самых разных возрастов и из разных регионов страны пишут президенту Путину с просьбой баллотироваться на новый срок и продолжать работу на своем посту. Они выражают действующему президенту полную поддержку. «Это, действительно, бросается в глаза», – сказал представитель Кремля.

    Напомним, выборы президента России в 2024 году будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.

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    8 декабря 2023, 18:55
    Герой России: Выборы президента станут борьбой за победу страны

    Герой России Красов: Выборы президента станут продолжением борьбы России за свой суверенитет

    Герой России: Выборы президента станут борьбой за победу страны
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президентская кампания 2024 года станет продолжением борьбы России за территориальную целостность, суверенитет и за само существование государства. Поэтому символично то, что Владимир Путин сообщил о решении баллотироваться в Георгиевском зале Кремля в компании нашего воинства. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал Герой России Андрей Красов.

    «Глубоко символично, что церемония награждения Героев России состоялась именно в Георгиевском зале Кремля, ведь речь идет о награждении потомков георгиевских кавалеров прошлых эпох. И также глубоко символично, что именно там Владимир Путин озвучил свое решение участвовать в выборах», –заявил Герой России Андрей Красов, первый зампред комитета Госдумы по обороне, член правления общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев».

    По его словам, важно и то, что президент сделал свое заявление «в компании нашего воинства: прошлого и нынешнего». «Именно поэтому будущие выборы президента можно без сомнения трактовать как борьбу за победу России», – добавил Красов.

    «Это борьба с той же коричневой чумой, с которой боролись наши героические отцы и деды, а для младшего поколения – и прадеды. Это продолжение борьбы за территориальную целостность России, за наш суверенитет, за то, будет существовать наша Родина, или нет. Я очень рад, что президент принял такое решение. Он действительно настоящий лидер нашей большой многонациональной семьи под названием Россия. И он настоящий авторитет для военных», – указал депутат.

    В пятницу президент России Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля вручил медали «Золотая Звезда» Героям России. «Наш долг – знать и чтить героев, делать все, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем, становились опорой для будущего», – сказал он.

    Кроме того, Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. С соответствующей просьбой к главе государства обратился спикер парламента ДНР Артем Жога.

    «Не буду скрывать, в разное время разные мысли были. Но сейчас – вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», – сказал Путин.

    Очередные выборы президента России в 2024 году будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта. По данным ФОМ, большинство россиян (70%) считают, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. ВЦИОМ в свою очередь сообщал, что намерение принять участие в предстоящих выборах президента России выразили 78% россиян, из них 61% заявили, что точно придут на участки для голосования.

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    8 декабря 2023, 11:27
    Памфилова: Многодневное голосование становится традиционным для России

    Tекст: Ольга Никитина

    Голосование на выборах в течение трех дней становится традиционным для России, избиратели положительно оценивают это, заявила на заседании Центризбиркома глава комиссии Элла Памфилова.

    «Голосование в течение трех дней уже становится для нашей избирательной системы традиционным, да. Процесс еще идет, динамичный», – сказала глава ЦИК в ходе обсуждения проекта постановления о применении трехдневного голосования на выборах президента России в марте 2024 года, передает ТАСС.

    По словам Памфиловой, трехдневное голосование гражданам России «пришлось по душе» по итогам прошедших региональных выборов.

    Напомним, Совет Федерации единогласно принял постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года.

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    8 декабря 2023, 17:15
    Депутаты «Единой России» поддержали решение Путина баллотироваться на выборах

    Во фракции «Единая Россия» в Госдуме поддержали решение Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России, которые пройдут в марте 2024 года.

    По словам вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, поддержка Владимира Путина «неизменна». «Мы верим в президента, в нашу великую Родину, в наш великий и героический народ! Дела лучше тысяч слов говорят о достижениях сегодняшней России: сильной, независимой, крепкой своими традиционными семейными ценностями и вольной принимать нужные решения во имя своего блага и развития», – приводятся ее слова в Telegram-канале фракции.

    «Владимир Владимирович Путин – самый опытный и популярный политик в нашей стране, – заметил зампред ГД Сергей Неверов. – В период тяжелых испытаний, через которые сегодня проходит Россия, он объединяет наш многонациональный и многоконфессиональный народ ради того, чтобы вместе работать над укреплением суверенитета и обороноспособности нашей страны, защиты и поддержки граждан, развития экономики и социальной сферы».

    Служение народу, забота, справедливость, обеспечение безопасности и защиты, ответственность за судьбу России всегда были и есть в основе всех решений нашего президента, подчеркнула вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. «Уверена, что этого судьбоносного решения с большой надеждой ждали миллионы граждан России и в мире», – добавила зампредседателя ГД.

    Как отметил замруководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко, решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина будет принято 17 декабря – на съезде партии. «Мы работали и будем работать на достижение главной цели – победы во имя будущего нашей страны, подлинного суверенитета и ее процветания», – добавил он.

    По словам замруководителя фракции Ивана Квитки, от «главы нашего государства сегодня как никогда зависит не только целостность нашего государства, но и дальнейшее развитие страны, стабильное укрепление благополучия граждан».

    «Как член команды Путина, я убеждена в его безоговорочной поддержке. Страна развивается и идет вперед. Вместе с ним преодолевает жесточайшие вызовы. И мы как одна команда должны сделать все, чтобы момент выборов стал моментом еще большей консолидации и сплоченности нас вокруг нашего лидера Владимира Владимировича Путина. У меня нет сомнений: это именно тот человек, который должен быть во главе нашей великой страны»,– сказала Ольга Тимофеева.

    Как отметила Ольга Занко, «мы сделаем все», чтобы поддержать российского лидера. «Потому что это человек, который умеет объединять вокруг себя разных людей, который делает все для защиты нашего государства и для развития России. Очень ценно, что именно Герои России попросили его сегодня о выдвижении», – подчеркнула парламентарий.

    Путин объявил об участии в президентских выборах в 2024 году, они пройдут с 15 по 17 марта.

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    8 декабря 2023, 18:15
    Песков допустил внешние нападки на выборы президента России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президентские выборы в России станут объектом нападок со стороны внешних сил, но страна научилась противостоять им, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Безусловно, электоральная кампания станет объектом нападок, это сто процентов, мы отдаем себе в этом отчет, мы это понимаем. Но система работает слаженно, и мы уже научились защищаться от таких нападок», – сказал он в ответ на вопрос «Известий», передает ТАСС.

    Песков также отметил, что на процессах внутри страны не сказалось объявление даты выборов, поскольку «активная работа в России идет каждый день».

    В пятницу Путин объявил об участии в выборах президента России в 2024 году, они пройдут с 15 по 17 марта.

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    8 декабря 2023, 13:12
    ЦИК: Самовыдвиженцы на выборы президента должны подать документы до 27 декабря

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Самовыдвиженцам в кандидаты на пост главы российского государства необходимо подать документы в ЦИК России до 27 декабря, кандидатам от партий – до 1 января, сообщила секретарь ЦИК Наталья Бударина.

    Кандидаты могут выдвигать себя на должность с 7 декабря до 27 декабря, не позднее 18.00 мск, они должны обратиться в ЦИК с ходатайством о регистрации группы избирателей для поддержки его самовыдвижения, сказала Бударина, передает ТАСС.

    По ее словам, кандидат может быть выдвинут политической партией, такое решение партия принимает на партийном съезде. Оно должно быть предоставлено в ЦИК России не позднее 18 часов 1 января 2024 года.

    Ранее в пятницу ЦИК сообщил, что выборы президента страны впервые будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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    8 декабря 2023, 15:56
    В Кремле пообещали своевременно информировать о предвыборной кампании Путина

    В Кремле пообещали своевременно информировать о деталях предвыборной кампании Путина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Детали предвыборной кампании президента Владимира Путина вскоре будут определены, Кремль будет обо всем своевременно информировать, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он отметил, что все остальное, помимо решения Путина баллотироваться, является нюансами, которые только предстоит определить, передает ТАСС.

    По мере принятия Путиным решений Кремль будет информировать общественность.

    Путин объявил об участии в президентских выборах в 2024 году, они ни пройдут с 15 по 17 марта.

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