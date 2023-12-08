Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.3 комментария
Глава Минспорта назвал дискриминацией условия отбора россиян на Олимпиаду
Глава Минспорта Матыцин назвал дискриминацией условия отбора россиян на Олимпиаду
Отбор для участия в Олимпиаде в Париже в 2024 году дискриминационен по отношению к спортсменам из России, заявил российский министр спорта Олег Матыцин.
Российских атлетов ограничивали множество раз, но участие в Олимпиаде – это мечта спортсмена. Условия для допуска на эти Игры во Франции дискриминационны, заявил Матыцин, передает ТАСС.
Эти условия идут вразрез со спортивными принципами, это наносит ущерб самим Олимпийским играм, а не российскому спорту. Такой подход неприемлем для России, заключил он.
Ранее старший тренер российской команды по спортивной гимнастике Валентина Родионенко назвала унизительными условия для допуска россиян на Олимпиаду.
Напомним, МОК допустил российских атлетов к Олимпиаде–2024 в Париже в нейтральном статусе.