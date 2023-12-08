На выставке «Россия» дан старт горнолыжному сезону Карачаево-Черкесии

«При поддержке президента Владимира Путина и правительства Российской Федерации, благодаря упорному труду каждого жителя сегодня Карачаево-Черкесия – это стабильный, спокойный, динамично развивающийся регион – неотъемлемая часть Российской Федерации. Согласно указу президента России, мы масштабно отметили 100-летие нашего региона и уже пишем первые страницы нового столетия нашей истории. Юбилейный год стал для Карачаево-Черкесии во-многом прорывным – реализовано множество социальных проектов, направленных на улучшение качества жизни наших граждан», – рассказал Темрезов.

Развитое сельское хозяйство и туризм, а также промышленные предприятия формируют основу экономики региона. В День Карачаево-Черкесии республика продемонстрировала результаты реализации приоритетных национальных проектов, федеральных и региональных программ по улучшению качества жизни граждан, а также представила проекты, направленные на решение поставленных Путиным задач продовольственной безопасности, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Существенное внимание было уделено перспективам развития туристической отрасли, в том числе площадке всесезонного курорта Архыз. ВТРК «Архыз» показывает ежегодный рост туристического потока. Если в 2013 году его посетило около 100 тыс. гостей, то в 2023 году – уже 830 тыс. К 2030 году на территории ВТРК «Архыз» планируется создать 26 канатных дорог общей протяженностью 34,5 км, 61 горнолыжную трассу общей протяженностью более 75,5 км и восемь тысяч мест размещения. Ключевым моментом в презентации стал телемост Темрезова с курортами Архыз и Домбай. Глава региона дал старт зимнему горнолыжному сезону на территории республики.

Карачаево-Черкесия является астрофизической республикой. Здесь находится самый крупный центр наземных астрономических наблюдений в России специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук. Обсерватория оснащена одним из крупнейших телескопов мира со встроенным зеркалом, вес которого 42 тонны. Космическая тема стала ведущей на стенде региона на выставке «Россия».

Еще одно достижение, представленное гостям экспозиции, касается гастрономического разнообразия республики. В городе Черкесске в сентябре 2022 года открылся завод по переработке баранины «Дамате». Мощность производства полуфабрикатов и маринадов – 12 тонн мясной продукции в сутки. Попробовать эти блюда можно на площадке «Дом российской кухни», где президент Северо-Кавказской ассоциации кулинаров Бесо Чеченов презентовал посетителям национальные блюда народов Карачаево-Черкесии. Кроме того, приобрести вкусные гостинцы можно на ярмарке сельхозпроизводителей.

В рамках культурной программы Дня региона запланирован концерт мастеров искусств Карачаево-Черкесской Республики. Посетители увидят театрализованное дефиле, рассказывающее об обычаях и традициях народов республики и мастер-класс по исполнению национальных танцев «Знакомьтесь: многонациональная Карачаево-Черкесия». На выставке декоративно-прикладного искусства и народных промыслов представлено местное рукоделие: золотое шитье, валяние войлока, плетение циновки. Здесь же можно поучаствовать в мастер-классе по народным ремеслам.

Образовательная программа Дня Карачаево-Черкесии представлена лекциями: «Ближе к звездам», «Ближе к горам», «Ближе к людям». Здесь можно узнать об астрофизической лаборатории, культуре народов региона, а также туристическом потенциале и богатой природе республики.