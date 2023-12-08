Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньшее количество людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?16 комментариев
На Украине запретили свободный въезд в пограничную зону
Правительство Украины ввело запрет на свободные въезд и пребывание в пограничной зоне, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
По словам Мельничука, внесены изменения в постановление «о пограничном режиме», передает РИА «Новости». Изменения предусматривают введение специального пограничного режима и запрет на свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение лиц и производство работ, не связанных с обороной или охраной госграницы.
Кроме того, определен порядок выдачи разрешений на въезд, пребывание, проживание, производство работ и пропуск в пограничную полосу.