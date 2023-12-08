В Закарпатском военкомате заявили о законности вручения повесток в спортзалах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ранее украинские СМИ сообщали о рейдах сотрудников военкоматов в спортивных и тренажерных залах в Днепропетровской, Закарпатской и Ужгородской областях, где посетителям вручали повестки.

Как говорится в сообщении, работники Закарпатского территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине называются военкоматы) законным способом продолжают в рамках мобилизационных мероприятий вручать повестки, передает РИА «Новости».

В военкомате подчеркнули, что те призывники, которые сознательно избегают военной службы и занимаются в спортивных залах, не имеют привилегий, а вручение повестки не означает, что призывника сразу забирают на фронт. Там напомнили, что наказание за уклонение и любое препятствие в выдаче повесток влечет лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Ранее в Сети неоднократно публиковали видеозаписи того, как сотрудники военкоматов силой задерживают и сажают в машины мужчин на улицах.