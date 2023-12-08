Ростех заместил элементы остекления кабины машиниста «Ласточки»

Tекст: Александра Юдина

Стало известно, что боковое остекление западного производства импортозаместило Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина госкорпорации, передает РИА «Новости».

Из сообщения Ростеха следует, что выполненные из отечественных материалов изделия обладают ударопрочностью и устойчивы к динамическим нагрузкам.

«Стекло обеспечит безопасность экипажа локомотива и возможность эксплуатации поезда в сложных метеоусловиях», – указано в сообщении корпорации.

Отмечается, что основой бокового остекления производства ОНПП «Технология» является герметичный стеклопакет, не прогревающийся под воздействием солнца в теплое время года и не пропускающий холод зимой. Так, внешняя часть изделия представляет собой прочный силикатный триплекс, выдерживающий столкновение с летящим предметом на скорости до 100 км в час.

Как заявил гендиректор предприятия Андрей Силкин, отечественное решение соответствует всем требованиям, а благодаря быстрому выполнению задачи российскими специалистами в госкорпорации готовы к серийному выпуску продукции.

Ранее сообщалось, что Ростех повысил эффективность работы «Панцирей» по ракетам большой дальности.